DHA YURT BÜLTENİ-18

PKK propagandasından aranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı



Aydın\'ın Söke ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propafandası yaptığı gerekçesiyle aranan D.Ö., jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Aydın-Söke karayolunda yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan D.Ö.\'nün yapılan kimlik sorgusunda, Bingöl\'ün Solhan İlçesi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

Bakan Özhaseki: Terörden 70 bin konut zarar gördü (3)

BAKAN ÖZHASEKİ, ŞIRNAK’TA OKUL AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cizre ve Silopi’den Sonra Şırnak\'ta içerisinde TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu, Şükrü Geliş Fen, İmam Hatip ile Spor Lisesi ve 2 öğrenci yurdunun bulunduğu Ortaöğretim Kampüsü\'nün açılışını gerçekleştirdi.

Şırnak\'ın okullar bölgesinde düzenlenen açılış törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanı, Rifat Hisarcıklıoğlu, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve vatandaşlar katıldı. Törende kurdela keserek eğitim tesislerinin açılışını yapan Bakan Özhaseki daha sonra toplanan vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında bölgede yaşanan terör olaylarına değinen Özhaseki, \"Hepimizin bildiği gibi burada bir kötülük yaşandı. Karşımıza kocaman bir hasar çıktı. Şırnak merkezde 15 bin 558 ev hasarlı, aynı zamanda 10 tane cami yıkılmış. Şırnak geneline baktığımız zaman hasar gören ev sayısı 45 bin civarındadır. Şırnak’a ilk geldiğimde her yer harabeydi. Bunların temizlenmesi başlı başına zaman alıyordu. Çünkü bu evlerden ayrılırken teröristler içeriye el yapımı bombalar koymuşlar. Kapı koluna, buzdolabının kapağına koşmuşlar. Kuran-ı Kerim\' oyup içerisine koymuşlar. Çocuklar eline aldığı zaman patlasın diye yere atmışlar. Bu vahşetlerin hepsi yaşandı.\"dedi.

O ÜLKE ONLARI HALA AKLAMAYA ÇALIŞIYOR

Türkiye etrafında bulunan birçok ülkenin idare edilemez durumda olduğunun belirten Bakan Özhaseki; \"Zor günler geçirdik. Zaten zor bir coğrafyadayız. Avrupa’nın ortasında keyif yapan Hollanda gibi bir ülke değiliz. Etraf ateş çemberi halinde. Bu coğrafya dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Fakat dezavantajı da var.Bu topraklar güzel olunca, bir çok hainin gözü burada. Hiçbir ülkede üremeyecek kadar fitne grubu burada. FETÖ diye bir bela var. Din duygumuzdan vurdular. Hepimizin hassas olduğu din duygusu değil mi, vicdan değil mi? Oradan vurdular. İnanç dediler, hizmet dediler. \'Bu ülkeye dost insan yetiştiriyoruz, bize yardım edin.\' dediler. Bu konuda çok saf insanlarız. İyi niyetliyiz. Herkes yardım etti. Fakat bir gece geldi, gerçek yüzleri ortaya çıktı. Bunların gerçek yüzlerini gördük. Müslümanlık adına yaptıklarını söylüyorlar ama hırsızlık, iki yüzlülük, riyakârlık, yalancılık, insanları ikizlemek var. İftira ve her şey var. Çocukların imtihan sorularını çalıp, birilerini koruyup, bu yavruların hakkını yemek hangi dinde var. Anladık ki yaptıkları hiç biri İslami değilmiş. Bu gün oturdukları ülkenin kucağında birer maşa, piyonmuşlar ve o ülke onları hala aklamaya devam ediyor. Cumhuriyet kurulduğu yıllardan bu güne kadar, devlet kendi çapında ayakta kalma mücadelesi verirken bir takım yanlışlıklar yaptı. Bu yanlışı sadece buradaki insanlara değil, birçok gruba yaptı. Buradaki insanların isminin inkâr edilmesi, dilinin inkar edilmesi, özgür yaşatılmaması, hapishanede işkence, zülüm değil mi, zulüm. Ama bunların gidermenin yolu, oturup konuşmak, doğruyu bulmak, kendi içimizde bu kötülüklerin üstesinden gelmek. Elinize silah alacaksınız, dağa çıkacaksınız masum insanları vuracaksınız, evleri basacaksınız, çocukları öldüreceksiniz, böyle bir hak arama mücadelesi dünyada yok. Bunu yaparsanız, işte siz aynı FETÖ gibi o yurt dışındaki hainlere hizmet edersiniz\" dedi.

BELA, KAN, GÖZYAŞI GETİRİYORLAR

DEAŞ’ın bela bir proje olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki: \"DEAŞ diye bir bela çıktı. Bu bela bir proje örgüttür. O örgütü bir yerde savaştırıyorlar. İşi bitince öbür bölgeye naklediyorlar, orda savaştırıyorlar. Onu bahane ederek oraya geliyorlar. Ülkemizin sınırlarında Amerika’nın, Rusya’nın, birçok Avrupa ülkesinin ne işi var? Sınırları mı var, buraya ortak bir tarihleri mi var? Bir geçmişlerimi var, bunları sormayacak mıyız? Bunları soracağız. Soracağız ki aklımız başımıza gelsin. Buralarda birilerinin gözleri var. Gözleri çıksın onların. Onlar burada her türlü hainliği yapıyorlar. Avrupa’ya giden mültecilere kapıyı kapatıp, bir damla su vermediler. Buradaki coğrafyaya verecekleri hiçbir şeyleri yok. Fransa’da bir belediye karar alıyor. Bu mültecilere herhangi bir ev sahibi su verirse dava açarız, ceza veririz diyor. Bunlarda din, vicdan, insaf nerede. Mülteciye bir damla su vermeyenler, bu coğrafya’ya insan hakları mı getirecekler? Demokrasi, özgürlük mü getirecekler. Hiçbir şey getirdikleri yok. Bela, kan, gözyaşı getiriyorlar. O yüzden bizim uyanık olmamız lazım. Bu işleri iyi bilmemiz lazım. Bu gibi hainlere ve onlara kucak açan devletlere karşı uyanık olmamız lazım. Sonra kardeşlik hukukunu tesis etmemiz lazım\"dedi.



Görüntü Dökümü:

- Bakan Özhaseki\'nin kurdelayı kesmesi

- Bakanın konuşması

- Hediye verilmesi

- Yapılan okulların incelenmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

Kamyona çarpan tanker devrildi, otoyol ulaşıma kapandı

Düzce\'nin Gümüşova ilçesinde, üzerinde vinç bulunan kamyona arkadan çarpan tanker devrildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında, TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 39 yaşındaki Semih Türkdağ idaresindeki 74 US 8292 plakalı çimento yapımında kullanılan madde yüklü tanker, 45 yaşındaki Abdullah Özçağlar idaresindeki 34 ZBF 21 plakalı üzerinde vinç bulunan kamyona arkadan çarptı. Tanker çarpmanın etkisi ile devrilirken, sürücü yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Trafik arıza şeridinden verilirken, otoyolda uzun kuyruklar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Devrilen tankerden görüntü

Olay yerinden görüntü

Araç konvoyundan görüntü

Polis ve jandarma ekiplerinden görüntü

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/GÜMÜŞOVA(Düzce), (DHA)