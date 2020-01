DHA YURT BÜLTENİ-18

Karabük\'te esnaftan yol tepkisi



Karabük\'te, yaklaşık 20 esnaf, daha önce park yapılabilen iş yerlerinin önünden geçen bulvarın, dubalar konulup toplu taşıma, ambulans ve itfaiye araçları için servis yolu yapılmasına tepki gösterdi.

İl Trafik Komisyonu, 6 ay önce Atatürk Bulvarı\'nın yaklaşık 150 metrelik bölümünü dubalarla ayırıp toplu taşıma ve geçiş üstünlüğü bulunan araçlar için servis yolu oluşturdu. İş yerlerinin önüne özel araçların girememesi nedeniyle mağdur olduklarını belirten yaklaşık 20 esnaf, dükkânlarına \'Kapatıyorum\' yazısı astı. Bugün bulvardaki esnaflar, \'Sorun değil çözüm istiyoruz\', \'Kolaylaştırın zorlaştırmayın\', \'Müşterimi geri istiyorum\', \'Ekmeğimin peşindeyim\', \'Ticaretimizi engelleme\', \'Dubalar çözüm değil dert oldu\' yazılı dövizlerle toplandı. \'Yolumuzu geri istiyoruz\' sloganı atan esnaflar adına konuşan Murat Özkaya, \"Ambulans ve toplu taşıma yolu olarak adlandırılan yolun sadece halk otobüslerine hizmet ettiği açıkça görülmektedir. Bu uygulama ana yolu daraltmakta, trafiği sıkıştırmakta, yaya kaldırımını tehlikeye atmaktadır. Özel araçların duraklama yapamaması nedeni ile işyerlerimizi müşteri, toptancı, kargo aracı gibi araçlar uğrayamamaktadır. Kendi aracımızdaki yükleri bile iş yerlerimize indirememekteyiz. Bu uygulama yüzünden iş yerlerinin bir kısmı kapanmıştır, esnafların bir çoğu da kapatmayı düşünmektedir. Çünkü gelirimiz yarı yarıya düşmüştür. Eğer bu 150 metre uzunluğundaki dubalar trafiği çözüme ulaştırıyorsa o zaman biz ruhsatlarımızı iptal edelim, dükkânlarımızı kapatalım. Başka bir yerde iş yeri arayalım. Bir çözüm bulunmasını yetkililerden istiyoruz\" dedi.

Mersin- Adana arası hızlı trenle 25 dakikaya düşüyor

Mersin Valisi Ali İhsan Su, basın mensupları ile tren yolculuğu yaparak Mersin Adana Hızlı Tren Projesi hakkında açıklamalar yaptı. Projenin yapı alt yapısının yüzde 90\'ının tamamlandığını açıklayan Vali Su, proje sayesinde Mersin -Adana arasının 25 dakikaya ineceğini söyledi.

Mersin Garı\'ndan trene binerek basın mensuplarına hat üzerinde devam eden ve tamamlanan çalışmaları gösteren Su, projenin geldiği noktayı anlattı. Tren içerisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Su, \"Bu hat 67 kilometre. Mevcut trenlerimiz günde 15 bin yolcu taşıyor. Bu yolculuk süresi ise 45 dakika. Yapacağımız hızlı trenle bu güzergahı 25 dakikada kat edeceğiz. Mevcut trenlerimiz 110 kilometre hız yapıyor. Hızlı trenlerimiz ise 160-200 kilometre arasında hız yapacak. Bu güzergahı 25 dakikaya düşürecek. Mersin ve Türkiye açısından çok önemli bir proje. Şu andaki 15 bin yolcu sayısını, hızlı tren hattı ile 50 bine çıkaracağız. Öngörümüz ise 150 bin yolcu taşımak. Bu hattın altyapı çalışmaları yüzde 90 tamamlandı. 198 milyon liralık bir projedir. Bu hat ilerleyen dönemlerde İstanbul, Ankara, Konya, Karaman, Ulukışla, Mersin, Adana ve Gaziantep\'e ulaşacaktır inşallah\" dedi. Açıklamanın ardından Tarsus İlçesi\'ndeki Yenice Lojistik Merkezi\'nde duran trenden inen Vali Su, merkezin 2018 yılının ilk yarısında tamamlanıp hizmete gireceğini söyledi. 515 bin metrekare alana sahip lojistik merkezinin 100 milyon TL\'lik bir proje olduğunu kaydeden Su, inceleme gezisini şantiyede yetkililerden bilgi alarak tamamladı.

Marmaris protokolü gazilerle \'Ayla\' filmini izledi

Muğla\'nın Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve kamu kurumlarının müdürleri, gazilerle birlikte \'Ayla\' filmini izledi.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, kamu kurumlarının müdürleri, bir Kore gazisi ve diğer gazilerle, 1950\'de Kore\'de savaşan Türk Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin ormanda bulup, \'Ayla\' adını verdiği Koreli kimsesiz küçük kızın hikayesinin anlatıldığı \'Ayla\' filmini izledi. Kentte yaşayan Kore Gazisi 85 yaşındaki İsmet Karabenli ile ve diğer 7 gazi, araçlarla alınarak sinemanın önünde ilçe protokolü ile buluştu. Kaymakam Yüksel ve gaziler bir süre sohbet etti. Gazilerle hatıra fotoğrafı çektiren protokol üyeleri, hep birlikte filmi seyretti. Kore gazisi İsmet Karabenli, \"Marmaris\'te şu anda sağlıklı olan tek Kore gazisiyim. Yıllar önceki bu olayı, tekrar yaşadım. Kore Savaşı\'nda yaşadıklarım tekrar canlandı. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel\'e nazik daveti için teşekkür ederim\" dedi. Kaymakam Celalettin Yüksel ise, \"Gazilerimizle birlikte olmak mutlu etti. Davetimizi kırmayıp gelen gazilerimize teşekkür ederim\" dedi.

Engelli yerine park edene ilginç tepki

İzmir\'in Konak ilçesinde, vatandaşlar engelli park yerine park edilen bir otomobili not defterleriyle kaplayarak duruma tepki gösterdi.

Kordon\'da bulanan ve engelliler için ayrılan park yerine otomobilini park eden bir sürücüye, vatandaşlardan sıra dışı tepki geldi. İzmirliler, sürücüsünün otomobilde olmadığı sırada, ellerindeki renkli yapışkanlı not kağıtlarını otomobile yapıştırdı ve otomobili tamamen not kağıtlarıyla kapladı. Bu tepki, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Otomobilin önünde bol bol fotoğraf ve video çeken İzmirliler, o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

