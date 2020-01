DHA YURT BÜLTENİ-18

Adana\' da fabrika yangını/EK

ADANA\'DA YANGIN KORKUTTU

Adana\'da kullanılamayan bir fabrikada çıkan yangın, paniğe neden oldu. Merkez Yüreğir ilçesindeki Karataş Caddesi\'nde bulunan ve icralık olduğu belirtilen yağ fabrikasında, bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Atık yağlar nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, çıkan alev ve duman kentin bir çok noktasından göründü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Alevlerin görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

- Yükselen dumanlar

- Hasar gören araçlar

- İtfaiye ekiplerinin yangına su sıkması

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

================================================

CHP\'li başkan adayı kongreye sedyeyle katıldı

Çanakkale\'nin Lapseki ilçesinde, CHP İlçe Kongresi\'ne tek aday olan mevcut Başkan Abdülkadir Özeren, bir süre önce geçirdiği kaza nedeniyle evden sedyeyle gelerek seçime katılabildi.

Lapseki\'deki bir kahvehanede bugün düzenlenen CHP Lapseki İlçe Kongresi, sıradışı bir olaya sahne oldu. Kongreye tek aday olarak giren CHP Lapseki İlçe Başkanı Abdülkadir Özeren, 15 gün önce getirdiği trafik kazası nedeniyle vücudundan meydana gelen kırıklar yüzünden ayağa kalkamadığı için oy kullanmaya sedyeyle geldi. Tekrar seçilmesi garanti olmasına rağmen Özeren\'in atmosferi yaşamak için kongreye geldiği öğrenildi. Kongreye; Çanakkale CHP Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı CHP\'li Ömer Faruk Mutan, CHP İl Başkanı Nejat Önder ve eski dönem milletvekilleri Serdar Soydan, Ali Sarıbaş ve partililer katıldı. Divan Başkanlığını CHP Milletvekili Muharrem Erkek\'in yaptığı kongrede, 101 kayıtlı delegenin oylarıyla Özeren tekrar başkan seçildi. Özeren\'in eşi Bilşen Özeren, kongre boyunca eşine destek vererek, yanından ayrılmadı. Seçimin ardından partililer, tekrar başkan seçilen Özeren\'i tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Sedye ile partilileri selamlayan Başkan Abdülkadir Özeren\'den görüntüler

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)

============================================

Sokak kedileri için deniz manzaralı barınak yaptırdı

Tekirdağ\'da diş hekimi Şebnem İlhan, sahiplendiği yaklaşık 50 sokak kedisi için evinin önünde yaptırdığı ve \'Bu dünya hepimizin\' adını verdiği deniz manzaralı barınakta bakıyor. İlhan, kışın ise kedilerin evine girebilmesi için penceresine merdiven yaptırdı.

Tekirdağ Diş Hastanesi\'nde 25 yıldır diş hekimi olarak görev yapan 50 yaşındaki Şebnem İlhan, Hürriyet Mahallesi\'nde yalnız yaşadığı ikinci kattaki apartman dairesinin camına demir bir merdiven yaptırarak soğukta üşüyen kedilerin bu yolla dairesine camdan girmelerine imkan sağladı. İlhan, yaşadığı sitedeki bazı komşularından destek görürken, bazı komşularının sayıları her gün artan kedileri nedeni ile şikayetçi olmaları üzerine site yakınlarına bir alanı temizleyip, kediler için deniz manzaralı \'Bu dünya hepimizin\' adını verdiği barınak haline getirdi. Kendi kazancı ile kedi evleri de yaptıran Şebnem İlhan, her gün iş dönüşü evine gitmeden sokak kedilerine mamalarını verip kontrollerini yapıyor. Kedilerin kısırlaştırma ve tedavilerini yaptırdığı ifade eden İlhan, \"Kanun değişikliği ile bu hayvanlara işkence yapan canilere sadece kabahatler kanunundan değil, daha fazla ceza verilmeli\" dedi. Sadece bu canlıları korumak ve kollamak istediğini söyleyen İlhan, şunları söyledi: \"Bunun herkese örnek olmasını diliyorum. Önceleri birkaç tane kediye bakıyordum. Ancak sayıları artınca apartmandan bazı şikayetlerde geldi. Bunun üzerine düşündüm taşındım ve bu barınağı yapmak için harekete geçtim. Eskiden mezberelik olan bu alanı, kedilerim için yaşam alanı haline getirdim ve adını \'Bu dünya hepimizin\' koydum. Gördüğünüz gibi deniz manzaralı güzel bir yer oldu. Amacım kedilerim başlarını sokacak bir yerlerinin olması. Gördüğünüz kulübeleri kendi imkanlarımla yaptırdım. Bazı komşularım da yardımcı oldu bana. Anlayışlı olan komşularıma teşekkür ederim. Bu kediler, köpekler benim canlarım. Onlara her ay maaşımın bir bölümünü ayırıyorum. Mamalar alıyorum, veterinere götürüyorum. Bu konuda herkes elini taşın altına koymalı. Az ya da çok bu canlara yardım edilmeli\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Şebnem İlhan\'ın peşinde dolaşan kediler

-Cama yapılan demir merdivenden eve giren kediler

-Kendi yaptırdığı deniz manzaralı barınak

-Kedileri elleri ile beslemesi

-Detay çekimler

-Şebnem İlhan ile röportaj

- Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

============================================

Kopan kolu yerine dikilen işçinin sağlık durumu iyi

Bitlis\'te çalıştığı demir madeninde iş kazası geçirip, kopan kolu yeniden yerine dikilen Galip Coşkun\'un (38) sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Geçen 5 Kasım günü, Bitlis merkeze bağlı Arıdağ köyü yakınlarındaki demir madeninde taş kırma makinesi arızalandı. Arızayı gidermeye çalışan evli 2 çocuk babası Galip Coşkun\'un sağ kolu, geçirdiği iş kazası sonucu omzundan koptu. Mesai arkadaşları, Galip Coşkun ile kopan kolunu Muş Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Coşkun, ambulans uçakla Erzurum\'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Coşkun\'un kopan kolu, 6 saatlik başarılı bir ameliyatla yerine dikildi. Ameliyat sonrası gözünü yoğun bakım servisinde açtığını belirten Galip Coşkun, \"Makinede eksik bir malzemeyi tamamlamaya çalışırken üzerimdeki yeleğim tambura sarıldı ve beni çekmeye başladı. Kendimi diğer tarafa attım. Baktım kolum düşmüş. Mesai arkadaşlarım kopan kolumu temizleyip, buzun içine koydular. Patronumuz beni Bitlis\'e getirdi. Bitlis\'ten uçak ambulansla Erzurum\'a getirildim. Doktorlar, \'Gençsin üzülme kolunu yerine dikeceğiz\' diyerek bana teselli verdiler. Kolumun yeniden yerine dikildiğine seviniyorum. Yanımda olması çok güzel\" diye konuştu. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Operatör Doktoru El Cerrahı Uzmanı İbrahim Avşin Öztürk ise \"Genel durum itibariyle gayet iyi. Kolun yeniden hareket etmesi için en az 6 ila 1 yıl geçmesi lazım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Kolu kopan işçiden detay

-Kolu kopan işçi ve patronunun yanıda oturması

-İbrahim Avşin Öztürk ile röp

-Garip Coşkun ile röp

-Doktorlar ile fotoğraf çekilmesi

-Kopan kolun resmi

SÜRE:07.29 BOYUT: 449 MB

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)