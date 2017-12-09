DHA YURT BÜLTENİ-18

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Antalya\'da



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanları toplantısına katılmak üzere Antalya’ya geldi. Kent girişinde Bahçeli’nin konvoyunu durduran partililer, el öpmek için birbiriyle yarıştı.

MHP’li belediye başkanlarının yarın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde gerçekleştireceği toplantıya katılmak üzere karayoluyla Antalya’ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için karşılama töreni düzenlendi. Bahçeli’nin konvoyu, Döşemealtı ilçesi girişinde partilileri tarafından durduruldu. MHP milletvekilleri, belediye başkanları il ve ilçe teşkilatından çok sayıda partili, Bahçeli’nin elini öpmek için uzun kuyruk oluşturdu. Tek sıra olan partililerin en önünde, ellerinde çiçekler bulunan kadınların olması dikkati çekti.

Partililerle tek tek görüşen Bahçeli, kuyruğun sona ermesinin ardından makam otomobiline binerek konaklayacağı otele hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Devlet Bahçelinin karşılanması

Partililerin Bahçeli\'nin elini öpmeleri

Konvoyun otele gidişi

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Bolu\'da zincirleme kaza: 1 yaralı



BOLU\'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda 2 kamyon, 1 çekici ve 1 cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında, TEM Otoyolu\'nun Köroğlu rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Halil Bıyık yönetimindeki 26 PD 719 plakalı kamyon, aynı yöne giden Halil Erdoğan yönetimindeki 63 FB 377 plakalı kamyona arkadan çarpıp, yol kenarındaki toprak alana savruldu. Arkadan gelen Adnan Sağlam yönetimindeki 14 GK 4408 plakalı cip ile Necmettin Dağ yönetimindeki 14 KR 681 plakalı çekici de kazaya karışan 63 FB 377 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, kamyon şoförlerinden Halil Bıyık, yaralandı. Araçta sıkışan Halil Bıyık, Bolu Belediyesi İtfaiyesi ve UMKE ekiplerince kurtarıldı. Halil Bıyık, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu\'nun Ankara yönünde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kamyon sürücüsü Halil Bıyık\'ın araçtan çıkarılma çalışmaları

-Bıyık\'ın acı içinde bağırmaları

-Ambulansa taşınması

-Kaza yapan diğer araçların görüntüsü

-Kazaya karışan sürücülerden Necmettin Dağ ile röportaj

-Yolda oluşan trafik

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK - YENİÇAĞA(Bolu) (DHA)

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Ünlü şefler, Şanlıurfa\'da hünerlerini sergiledi



ŞANLIURFA\'da \'Tarih Yeniden Canlanıyor\' projesi kapsamında kentin yiyecek - içecek sektörü temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen \'Gelenek ve Geleceğe Şanlıurfa Uluslararası Mutfak Atölyesi\' etkinliğinde dünyaca ünlü şefler, hünerlerini sergiledi.

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı\'nın ortaklaşa düzenlediği \'Gelenekten Geleceğe Şanlıurfa Uluslararası Mutfak Atölyesi\' etkinliği başladı. Etkinliğe katılan dünyaca ünlü şefler Fransız Arnaud De Clercg, İranlı Hazer Amani ve Şanlıurfalı Hatice İnan, birbirinden lezzetli yemekler hazırlayarak, hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte adeta şov yapan şefler, davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Kurulan portatif mutfakta hazırlanan İtalya, İran, Fransa ve Urfa\'ya özgü yemekler, davetlilere ikram edildi.

Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, bir çok medeniyete evsahipliği yapan Şanlıurfa\'nın mutfak lezzetinin çok önemli olduğunu belirtti.

Şanlıurfa mutfağını dünya mutfağına tanıtmak için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Emin Özçınar ise, \"Bugün burada Şanlıurfa mutfağımızı, uluslararası mutfakların arasında yer alması için böyle bir etkinlik düzenledik. Bölgedeki tarım, hayvancılık ürünleri ve yöreye ait onlarca baharatın üretildiği sayısız yöresel tatlar ve lezzetler, Urfa mutfağında 500\'e yakın yemek çeşidini oluşturmuştur. Etin ateşle buluşup, ilk ikram edilen toprak Şanlıurfa\'dır. Bu zenginliği ile Urfa günümüz insanına mesajlar vermektedir. Yüzyılların birikimi ise sizlerin damak zevkine sunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa turizminin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi için gerekli tüm adımları atarak çeşitli organizasyonlar düzenlemekteyiz. Şanlıurfa turizmini hak ettiği yere getirmek için bu tür çalışmalara ve organizasyonları artırarak devam ettireceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Etkinliğe katılan davetliler

- Dünyaca ünlü şefler yemek hazırlaması

- Hazırlanan yemekler konuklara ikram edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Cinayet şüphelileri, suikast tabancaları ve eroinle yakalandı



GAZİANTEP\'te 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle aranan 2 kişi, Şanlıurfa\'nın Birecik İlçesi\'nde 3 suikast tabancası ve 1 kilo eroin ile birlikte yakaladı.

Vatan Mahallesi\'nde geçen 15 Mart tarihinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Bekir Doğruer öldü, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, şüphelilerin, Şanlıurfa\'nın Birecik ilçesi Dağören Mahallesi\'ndeki bir evde saklandıklarını saptadı. Eve baskın düzenleyen ekipler, cinayet şüphelisi F.C. ve Z.C.\'yi yakaladı. Evde yapılan aramada ise 1 kilo eroin, 3 suikast tabancası ve 150 mermi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda sorgulanan 2 şüpheli, zırhlı araçlarla götürüldükleri Birecik Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontörlünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zırhlı araçlara sağlık kontörlüne getirilen şüpheliler

- Jandarma eşliğinde araçtan indirilen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)