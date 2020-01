DHA YURT BÜLTENİ-18

CHP\'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

BURSA Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve Belediye Meclis üyesi Erdal Aktuğ, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Dursun, Bursa Büyükşehir ve Mudanya belediye meclisleri üyesi Erdal Aktuğ’un, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı devlet büyüklerine hakaret ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Aktuğ’un da kendi sayfasından yaptığı paylaşımı 10 dakika sonra kaldırdığı öne sürüldü. Aktuğ, polis tarafından Mudanya\'da gözaltına alındı. Erdal Aktuğ\'un İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve meclis üyesi Erdal Aktuğ, sevk edildiği adliyede \'adli kontrol\' şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Kurtulmuş\'tan, Turizm Fuarı\'nda Kudüs tepkisi (4)

BELEDİYE BAŞKANLARI FUARI DEĞERLENDİRDİ

Fuar İzmir\'de, 11\'inci Travel Turkey Turizm Fuar\'ına katılan belediye başkanları hem fuarı hem de 2018 beklentilerini açıkladı. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, \"Çeşme olarak ilimizin en güzele fuarında olmaktan mutluyuz. Güzel stant hazırladık. Çeşme\'nin her özelliğini getirdik, taşını, turşusunu getirerek stant hazırladık. Herkes bölgesine çok daha fazla turist gelmesi burada. Biz de bunun için buradayız. Çeşme olarak memnunuz. Bundan sonra 2018 daha iyi olacağına inanıyorum. 2017 için de aynısını söyledim, rakamlar bizi teyit etti. Türk turizminde uzun yıllar bir sıkıntı var. Maalesef kimse el atmıyor. Turizm milyonlarca insanı etkiliyor. Domates üreteni de, süt sağan vatandaşı da etkiliyor. İstihdamı da etkiliyor. İnşallah bu konuya bakacaklardır. 2018 daha iyi olacaktır\" dedi.

BİZ TURİST KENTİYİZ

Fuarı değerlendiren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da, \"Atmosfer mutluluk verici. Geçen yıla göre dana enerjik. Mutluyuz Bodrum olarak\" dedi. 2017 yılını değerlendiren Mehmet Kocadon, \"2017 gerçekten sıkıntılı geçti. Bodrum farklı bir tanıtıma gittik. 30 ile gittik, 30 yurt dışı fuarına gittik. Mücadeleyi bırakmadık. 2017 Türkiye\'de turizm yapan tek yer bodrum oldu. Rakamsal olarak düşüş yaşadık. Ancak Türkiye\'de geçek turizmi yapan tek yer Bodrum. Otelcilikle turizm karıştırılıyor. Yurt dışında gelen insanlarımız şehirle yaşıyor. Bu sene Ortadoğu ülkelerinden Bodrum\'a dönüşü başladı. Air Arabiya haftada üç kez uçuyor. Bizim için prestij. Almanya İngiliz pazarında artış var. İngiltere 100 bin koltuk artışı var. Alman tur operatörleri otel kiralayıp yatak sayılarını arttırması bizleri mutlu ediyor. Almanya\'da tanıtımla atak yapmayı bekliyoruz\" dedi.

Prof. Dr. Karatay: Erkeklerin ömrü, kendilerine bakmazlarsa kadınlardan daha kısa olur

İÇ Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, \"Erkeklerde X ve Y kromozomu var. Y kromozomuna baktığınızda bir bacağı eksik. O sebeple erkeklerin ömrü, kendilerine iyi bakmazlarsa kadınlardan daha kısa olur\" dedi

Prof.Dr.Canan Karatay, Eskişehir\'de Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Çınaraltı Sohbetleri adı altında düzenlenen \'Kendine İyi Bak\' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi\'ndeki konferansı Vali Yardımcısı Akın Ağca, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hasan Davulcu ile çok sayıda üniversite öğrencisi takip etti.

YAĞLARIN FAYDALARINI ANLATTI

Prof.Dr.Canan Karatay, konuşmasında yağların kalp krizine neden olmadığını savunarak şunları söyledi: \"Ben iç hastalıkları ve kalp hastalıkları uzmanı olarak tıbbın her kademesinde meşakkatle çalışmış, 50 yıllık bir hekimim. Hastalanmamak ve kendine iyi bakmak her şeyden kolay ve basit. 1980 yılından sonra yağlarda çok büyük bir algı yaratıldığı için bütün dünyada sanki kalp krizini yağlar yapıyormuş algısı herkesin beynine yerleşmiş ve bunu çıkartmak mümkün değil. Ama siz gençler, bunu bu şekilde düşünürseniz, yağların ne kadar faydalı olduğunu, hangi yağların zarar verdiğini hakikaten seçici olursanız, inan ki fizik ve ruh sağlığınızı elde edersiniz. Ona göre kendinize iyi bakarsınız. Vücudumuz protein ve yağlardan meydana gelmiştir. Proteinler birçok aminoasitlerin birleşmesinden meydana gelir. Yağlar da 30 türlü yağ asidinin birleşmesinden meydana gelir. Vücudumuzun hücrelerinin yüzde 60\'ı su, yüzde 20\'si protein, yüzde 19\'u da yağ. Çok küçük kısmı da karbonhidrat. Doğal olan yağlar, vücudumuza şarttır. Yağsız hayat mümkün değildir. Az yağlı diyetler de hastalık nedenidir. Vücudumuz her türlü yağın ihtiyacına göre, gereksinimine göre üretebilmektedir, üretir. Öyle programlanmışız. Ama 2 türlü yağı üretemiyoruz. Onu hayvanlar üretiyor, bitkiler üretiyor. Bunlar omega 3 ve omega 6 dediğimiz temel yağlar, esansiyel yağlar diyoruz. Çünkü neden esansiyel diyoruz, bunların vücudumuza girmesi şart. Doymuş katı yağlar, yani hayvansal yağlar hayvanlarda da vardır, bitkilerde de vardır. Doğal hayvansal yağlar ve doğal virjin yağlar koyun, kuzu yağları tokluk hissi verir. Sağlıklı bozulmadığı için acıktırmaz. Bildiğimiz köy tereyağı. Doğal, bozulmamış zeytinyağı uzun süre enerji sağlar, dinçlik verir, beynimizi açar, ruh sağlığı sağlar, karaciğer yağlanmasını önler.\"

\'ERKEK MİLETİNE SÖYLÜYORUM\'

Erkeklerde X ve Y kromozomunun olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, \"Hepsinin başında da telomerler var. Fakat Y kromozomuna baktığınızda bir bacağı eksik. Yani bir bacağı kökten itibaren telomeri eksik. O sebeple erkeklerin ömrü kendilerine iyi bakmazlarsa kadınlardan daha kısa olur. Onun için kendinize iyi bakacaksınız. Erkek milletine söylüyorum. Sizin bir telomeriniz zaten baştan eksik, doğuştan eksik\" dedi. Prof.Dr.Karatay, şekerden uzak durulması gerektiğini de söyleyerek, \"Şeker en tatlı zehirdir. Şeker, ekmek, şekerli-şekersiz gazlı içecekler, şimdi şekersiz gazlı içeceklerin propagandasını yapıyorlar, \'şeker yok\' diye, bakın onlar çok daha tehlikeli\" diye konuştu.

Uygulama yapan polislere kadınlardan tandır ekmeği ikramı



DİYARBAKIR\'ın Yenişehir ilçesinde zırhlı araçların desteğiyle asayiş uygulaması yapan polislere, mahalleli kadınlar tarafından sıcak tandır ekmeği ikram edildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Yüzlerce polisle gerçekleştirilen uygulamaya zırhlı araçlar da destek verdi. Uygulama sırasında özel harekat timleri güvenlik önlemi alırken, şüpheli görülen kişilerin üstleri aranarak, kimlik kontrolleri yapıldı. Uygulama sırasında mahalleleri kadınlar, polislere pişirdikleri sıcak tandır ekmeğinden ikram etti. Uygulama sırasında polisler, kendilerine yoğun ilgi gösteren çocuklarla sohbet ederek, yakından ilgilendi.



Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Bali: Türkiye\'nin gündemini Teknoloji Devrimi oluşturmalı



TÜRKİYE İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, dijitalleşme ve teknolojik dönüşümün ekonomik ve sosyal dönüşümlerin de dinamiğini oluşturduğunu belirterek, \"Yani Tarım Devrimi, Sanayi Devrimi gibi Teknoloji Devrimi dersek hiç yanlış söylemiş olmayız. Ben Türkiye\'nin gündeminin bu konulardan oluşması gerektiğini düşünüyorum\" dedi.

TEKNOLOJİK TEHLİKELERE DİKKAT ÇEKTİ

İş Bankası\'nın, Dünya Gazetesi iş birliğiyle kentteki bir otelde düzenlediği İş\'le Buluşmalar\'ın \"Dijital Dönüşüm ve Yeni Sanayi Devrimi\" başlıklı 41\'inci toplantısı Bursa\'da gerçekleştirildi. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, burada yaptığı konuşmada, dijital dönüşümün şu anda bankacılık sektörünün önemli bir gündemi olduğunu söyledi. Dijtilalleşmeyi, ilk sunucu ile son kullanıcı arasındaki mesafenin daralması ve ilişkinin etkin şekilde yürütülmesi olarak anladığını ifade eden Bali, \"İş dünyasında cari sorunları yönetmekten daha önemli bir hadise uzun dönemde ortaya çıkan teknolojik tehditleri zamanında fark edememiş olmaktır. Uzun yaşayan teknolojik şirketlerin sırrı kendilerini yeni teknolojik trendlere ve yeni iş modellerine adapte edebilmeleri ve kendilerini yenileyebilmelerinde yatıyor. Bunun dışında kalanlar ise yok oluyorlar\" dedi.

\"GİRİŞ BARİYERLERİ ARTIK ESKİ SINIRLIYICILIĞINDA DEĞİL\"

Bali, çok ciddi bir değişim ve dönüşüm trendinin yaşandığını belirterek, şöyle konuştu: \"Dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm ekonomik ve sosyal dönüşümlerin de dinamiğini oluşturmaya devam ediyor. Yani tarım devrimi, sanayi devrimi gibi teknoloji devrimi dersek hiç yanlış söylemiş olmayız. Ben Türkiye\'nin gündeminin bu konulardan oluşması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuları çalışıyor, katma değerli büyüme derken bu alanlardaki farkları konuşuyor olmamız gerekir. Bankacılık yapma şeklimiz de buna göre dönüşüm geçiriyor. Yaptığımız işin şu anda yürüttüğümüz şekliyle devam edeceğini asla varsaymamalıyız. Ortaya çıkan tehditleri ve fırsatları birlikte algılayarak iş modelini sürekli güncelleme çalışmaları içindeyiz. Çünkü bankacılık dahil bütün sektörlere giriş bariyerleri hızla düşüyor. Artık varsayılan, korunduğumuzu düşündüren giriş bariyerleri artık eski sınırlıyıcılığında değil. Bu nedenle ortaya çok kıvrak, çevik firma yapıları, fintechler, startup\'lar çıkıyor. Bunlar yenilikçi, müşterilerin hayatını kolaylaştıran kişiselleşmiş çözümler üretiyor. Bu firmalarla sadece işimizi elimizden alıyorlar diye değil iş birlikleri yapmak suretiyle oyunu daha da büyütmenin çabası içinde olmalıyız.\" İş Bankası\'nın Türkiye\'nin büyük dönüşümlerine tanıklık ettiğini kaydeden Bali, \"İş Bankası\'nın kuruluş misyonu çerçevesinde üreticinin, sanayicinin, tüccarın, esnafın, çiftçinin, hane halkının yanında olmaya, özellikle kötü günlerinde yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu kurum yoluna aynı ilkeler, aynı çalışma anlayışıyla devam edecek.\" dedi.

\"HAYATIMIZI ÇOK FARKLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRECEK\"

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı da Endüstri 4.0\'a ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Bitcoin\'e vurgu yapan Eczacıbaşı, \"Bitcoin bir teknoloji ürünü. Belki bir para birimi olarak da anlaşılabilir, ama Bitcoin dediğiniz zaman öğrendik ki çok daha öteymiş. Bizim hukukta gördüğümüz, sözleşme kavramını tepeden tırnağa değiştirebilecek, çok özgün, yeni bir teknoloji. Bunun dışında yapay zeka var, derin düşünce var, nesnelerin interneti var. Bunlar gittikçe hayatımızın içine derinlemesine girecek oluşumlar. Bunlar da bizim hayatımızı çok farklı bir şekilde değiştirecektir.\" açıklamasını yaptı.

\"HERKESİN BİZE RAKİP OLABİLECEĞİNİ BİLEREK HAREKET ETMEMİZ LAZIM\"

İnternetin önemine de vurgu yapan Faruk Eczacıbaşı, şunları söyledi: \"Bundan sonraki rekabet ortamında şunu bilmeliyiz ki, bilgiyi en iyi kullanabilen en iyi değerlendirebilen, bunu en çabuk şekilde dönüştürebilen kurumlar rekabette çok daha fazla olacaktır. Bunu da coğrafya, sınırlar veya zaman aylar, yıllar ve günler hesabından çok öte anında ve heryerde kullanabileceğini ve herkesin bize rakip olabileceğini bilerek hareket etmemiz lazım.\" Etkinlik, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ\'ın moderatörlüğünde, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, Arçelik Üretim Teknolojileri ve Endüstri 4.0 Yöneticisi Ömer Faruk Özer, Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt\'un katıldığı panelin ardından sona erdi.



