DHA YURT BÜLTENİ-18

Eğitime kar engeli

Kars\'ta etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu Kars il genelinde yarın okulların bir gün süre ile tatil edildiği açıklandı.

TIRLAR YOLDA KALDI

Öte yandan Digor yolunda etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı TIR sürücüleri yolda kaldı. Sürücüler kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştılarsa da başarılı olamadılar. Karayollarına ait greyderler kar temizleme çalışmasına başladı ama sürücüler kumlama ve tuzlama olmadan araçların çıkamayacağını söyledi. Kent genelinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken bazı yollarda ise sürücüler zor anlar yaşıyor. Digor yolu rampalar mevkii olarak bilinen noktada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir çok TIR yolda kaldı. Yolun trafiğe kapanmasıyla Digor-Kars karayolunda yaklaşık 1 saat ulaşım sağlanamadı. Ardından yoldaki bir TIR çekildi ve trafik tek şeritten sağlanmaya başlandı. Bazı sürücüler araçlarına zincir takarak ilerleyebildi, bazıları da tüm imkanları zorlamasına rağmen aracını hareket ettiremedi. Sürücülerden bazıları küreklerle tekerleklerin altına kar altından toprak bulup dökmeye çalıştı, bazıları taktıkları zincirlerin de kırılmasıyla çaresizce beklemeye başladı. Yolda kalan TIR\'ların yanından geçmeye çalışan bazı otomobillerde yolda kaldı. Büyükbaş hayvan taşımacılığı yapan TIR sürücüsü Baytar Uluç, \"Saat 7\'den beri yoldayız. Greyder gelip burada çalışma yapıyor ama buraya tuzlama yapılması lazım. Burada tuzlama yapılırsa daha rahat çıkarız. Kendi imkanlarımızla çıkmaya çalışıyoruz, mecburen de yolu kapatıyoruz. Bizde toprak, taş atarak çıkmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yolda kalan TIR e detaylar

-Digor yolunu kapatan yolda kalmış tırlar

-Sürücülerin çabaları

-Konuşmalar

-Muhabir Bedir Altunok’un anonsları

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Bingöl\'de kar yağışı nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı/EK

KARLIOVA\'DA KAR VE TİPİ YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı gün içerisinde yerini tipiye bıraktı. İlçe merkezinde kar kalınlığının yirmi santimi bulmasıyla bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolu ekipleri ana yollarda yolun trafiğe kapanmaması için çalışmalarını hızlandırdı. Karlıova Kaymakamlığına bağlı özel idare ekiplerinin ise, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için seferber olduğu bildirildi. Kar ve tipiden dolayı yollarda birçok aracın mahsur olduğu öğrenilirken trafik ekipleri ise gün boyu kar lastiği denetimi yaparak sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları için uyarı yaptı. Araçların ilçe merkezinde zorlukla hareket ettiği öğrenilirken birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Karlıovadan kar görüntüleri

-Kar temizleme ve yol açma çalışmalarından görüntüler

Haber-Kamera:Serkan BİNGÖL/KARLIOVA,(Bingöl),(DHA)

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Annenin kızına son vedası yürek burktu/EK

ZANLILARA LİNÇ GİRİŞİMİ

Tekirdağ\'ın Muratlı ilçesinde 19 yaşındaki Ayşe Öztürk\'ü başına tek kurşun sıkarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen katil zanlısı Alpaslan İşcan ile babası Hamza İşcan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muratlı adliyesi önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, tutuklanan şüphelilere saldırarak linç etmek istedi. Polis ekiplerince araca bindirilen şüpheliler cezaevine götürülürken, kalabalığı çevik kuvvet ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Muratlı adliyesi

-Şüphelilerin çıkarılması

-Bekleyen kalabalık

-Polisin kalabalığı dağıtması

-Araçların gidişi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Mehmet YİRUN-Emre BAŞTUAN/MURATLI(Tekirdağ),(DHA)

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Öldürdükleri vaşakla çekildikleri fotoğrafı paylaştılar



Erzurum\'da iki genç, öldürdükleri bir vaşakla fotoğraf çektirip, bunu sosyal medya sitesinden paylaştı. Nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan yabani hayvanlar sınıfında yer alan vaşağın ölüsüyle poz veren gençlere tepki yağdı. Karayazı ilçesinde çekildiği tahmin edilen fotoğrafta ömatör avcı oldukları tahmin edilen iki genç, tüfekle vurarak öldürleri vaşağı ortalarına alıp fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 2 ay öncesine ait olan bu fotoğraf da sosyal paylaşım sitesinden paylaşıldı. Fotoğrafın fark edilmesiyle Erzurum\'daki Milli Parklar Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Sosyal medyada, \'Sırf bu fotoğraf için bu güzel canlıyı öldürüyorlar\' diyerek tepki gösteren hayvan severler, suçluların bulunup biran evvel cezalandırılmasını istedi. Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri konu ile ilgili açıklamayı genel müdürlüğün yapacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Ölü vaşakla fotoğraf çektiren genç

Haber: ERZURUM, (DHA)

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Kastamonu’da yanan evde mahsur kalan 86 yaşındaki Naciye Korkmaz hayatını kaybetti

Kastamonu\'nun Taşköprü ilçesine bağlı Bademci köyünde çıkan yangında evde mahsur kalan 1 kişi feci şekilde yanarak can verdi. Aynı yangında 3 yaşındaki Ecemsu Korkmaz ve annesi Nazmiye Korkmaz ise son anda kurtuldular.

Taşköprü ilçesi Bademci köyünde Şevket Korkmaz\'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Taşköprü Orman İşletmesine ait arozözler müdahale etti. Bu sırada evde bulunan 86 yaşındaki Naciye Korkmaz alevlerin ortasında kalarak feci şekilde can verdi. Yangını evdeyken son anda fark eden Nazmiye Korkmaz kızı Ecemsu Korkmaz’ı da (3) alarak dışarı çıktı. Nazmiye Korkmaz ve komşuları alevlerin biranda evi sarması sonucu annesi Naciye Korkmaz’ı (86) kurtaramadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Yangın söndürme çalışmaları

-Jandarma akut çalışmaları

-Cesedin yanan evden çıkarılması



Haber: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu) ,(DHA)

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Diyarbakır\'da iş kazasında 2 kişi yaralandı

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde, bir inşaatın betenunu döken mikser pompasının kırılan parçası altında kalan 2 kişi yaralandı.

Kayapınar ilçesi Dicle kent semtindeki Ahmed Arif Caddesi üzerinde yapımı süren inşaata beton döken mikserin kırılan pompa parçasının altında 2 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler. İnşaatın içerisinde pompanın altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı kısa süreli kurtarma çalışmasında, pompanın altında kalan Müslüm Baran ile Tayfur Özel kurtarıldı. 2 işçi olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin hastanedeki tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İnşaatan görüntü

-Beton mikserinden görüntü

-Olay yerindeki ekipler

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

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Kent içi trafiğe tek yön formülü

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çarşı merkezindeki caddeler ve baraj seddesi yolunun tek yön yapılması ile ana arterlerdeki kavşak sayısının azaltılmasını tartışmaya açtı.

Ulaşım Daire Başkanlığı yöneticileri ilk etapta toplu taşıma esnafı temsilcileriyle toplantı yapıp, modelleri paylaştı. Özel halk otobüsü ve dolmuş kooperatifleri temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinleyen Büyükşehir bürokratları, toplu taşıma esnafı, güzergahlardaki işyeri sahipleri ve vatandaşların düşüncelerini harmanlayıp, en doğru çözümü hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

TOPLU TAŞIMA ESNAFI BİLGİLENDİRİLDİ

Ulaşım Daire Başkanlığı\'nda düzenlenen toplantıda Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) ve Adana Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek, özel halk otobüsleri ve dolmuş kooperatiflerinin başkanlarını bilgilendiren Ulaşım Daire Başkanı Dr. Murat Kütükçü, Başkan Hüseyin Sözlü\'nün kentin geleceğine yön verecek projeleri arasında ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiğini vurguladı. Ulaşım Ana Planı\'nı hazırlarken, trafiği rahatlatan hamlelere yenilerini eklemek için yoğun çalışma yürüttüklerini kaydeden Kütükçü, özellikle çarşı merkezi ve Adana Şehir Hastanesi\'ne erişimi rahatlatma konusunda yoğunlaştıklarını ifade etti.

ÇARŞIDA TEK YÖN NASIL OLSUN?

Toplantıda kentin çekirdeğini oluşturan Küçüksaat ve 5 Ocak Meydanı bölgesinde sıkışıklığı ortadan kaldıracak tek yön trafik akışıyla ilgili alternatif planlamalar paylaşıldı. Ali Münif Yeğenağa, Kızılay, Abidinpaşa, İnönü caddelerinin hangi istikamette tek yön yapılması ile Çakmak Caddesi\'nin yayalaştırılması için 3 taslak planı açıklayan Ulaşım Daire Başkanı, hangisinin tercih edileceğine birlikte karar vermekten yana olduklarını dile getirdi. Toplu taşıma esnafının önerilerine açık olduklarını duyuran Kütükçü, farklı önerilerin taslak planlara eklenebileceğini söyledi.

BARAJ SEDDESİ YOLU DA TEK YÖN OLUYOR

Gündeme getirilen bir başka güzergah, üniversite kampusları ve Adana Şehir Hastanesi\'ne ulaşım sağlayan baraj seddesi yolu oldu. Sabah ve akşam saatlerinde kuyrukların oluştuğu güzergahın kampuslar ve hastane istikametinde tek yön yapılması görüşü ağırlık kazandı. Toplu taşıma araçlarının dönüşü ise Mithat Özsan Bulvarı\'nı takiben otoyola giriş, Beyazevler çıkışını kullanarak, Özdemir Sabancı Bulvarı\'ndan mevcut hattan devam şeklinde benimsendi. Özel araçların ise otoyoldan diledikleri çıkışı kullanabilecekleri ifade edildi. Baraj seddesi yolundaki tek yön uygulamasının Devlet Bahçeli Köprüsü\'nün trafiğe açılmasıyla doğal olarak sona ereceği kaydedildi.

KAVŞAK SAYISI AZALACAK, AKILLI DÖNÜŞLER GELECEK

Trafik akışını hızlandıracak diğer girişim, kavşak sayılarının azaltılmasına yönelik ortaya çıktı. Ulaşım Daire Başkanı, kentin ana arterlerinde 138 adet kavşak bulunduğunu, bu bağlantıların trafik akışını olumsuz etkilediğini belirtip, kavşakları azaltmaya yönelik çalışma yaptıklarını toplu taşıma esnafıyla paylaştı. 106 kavşakta farklı senaryoları ele aldıklarını aktaran Ulaşım Daire Başkanı, hangi kavşağın kaldırılmasının yararlı olacağı, nerelere akıllı dönüşler yapılacağına ilişkin, ilerleyen günlerde görüş alışverişine devam edeceklerini bildirdi. ESOB Başkanı Nihat Sözütek ile özel halk otobüsü ve dolmuş kooperatifleri başkanları, trafik akışının hızlandırılmasına yönelik hazırlanan taslak planlarla ilgili fikirlerini dile getirdi. Esnaf temsilcileri, çarşı merkezdeki sıkışıklığa çare olacak çözüme en çok kendilerinin sevineceğini vurgulayıp, tek yön yapılacak hatlara Debboy ve Seyhan Caddelerinin eklenmesini, Büyüksaat yönünde de toplu taşıma araçların geçişinin sağlanmasını istedi. Esnaf temsilcilerinin önerilerini not alan Büyükşehir bürokratları ise taleplere göre ilave taslak planlar hazırlayacaklarını, güzergahlardaki işyeri sahiplerinin ve vatandaşların fikirlerini de alarak, Adana halkının memnun olacağı iyileştirmelere son şeklini vereceklerini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Ulaşım Daire Başkanı Dr. Murat Kütükçü\'nün konuşması

- Toplu taşıma esnafı temsilcileri ile birlikte görüntü

- Toplantıdan detaylar

- Adana kent içi trafiğinin drone görüntüleri

SÜRE:03\'54\" BOYUT:238MB

Haber-Kamera:ADANA, (DHA)

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Sürücü kursu müdürü kazada hayatını kaybetti

Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde, özel sürücü kursu müdürü 54 yaşındaki Suat Değirmenci kursa ait otomobille önünde ilerlemekte olan kamyonun altına girmesi sonucu yaşamını kaybetti.

Kaza öğle saatlerinde, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel bir sürücü kursunun müdürü olan Suat Değirmenci idaresindeki 34 NN 8096 plakalı sürücü kursuna ait otomobil ile önünde ilerlemekte olan İlyas Yüksel idaresindeki 37 DV 520 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil kamyonun altına girerken, olay yerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Suat Değirmenci\'ye ilk müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Suat Değirmenci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonun sürücüsü İlyas Yüksel, kasisten geçerken aracını yavaşlattığını, büyük bir ses duyduğunu belirterek, \"Sonradan anladım ki birisi aracıma arkadan çarpmış\" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kamyon sürücüsünden görüntü

Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

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Kuşdili, dünyada kültürel miras listesine girdi

Giresun’un Çanakçı ilçesi Kuşköy Köyü yöresine özgü 500 yıllık tarihi geçmişi bulunan ‘Kuşdili’ olarak ta bilinen ıslıkla haberleşme yöntemi, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alındı. Karar, Kuşdili’nin konuşulduğu Çanakçı ilçesinde sevinçle karşılandı.

Giresun’un Çanakçı İlçesi Kuşköy Köyü’nde arazinin dağınık ve engebeli oluşu, zamanında telefon hattı bulunmaması gibi nedenlerle 500 yılı aşkın bir süredir ıslıkla haberleşme yöntemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası\' listesine aday gösterilmişti. Kuşdili, eğlence unsuru taşımadan değer görmesi ve korunması, genç kuşaklar tarafından öğrenilerek günlük hayatta kullanımının sağlanması amaçlanan başvuru sonuçlandı. Kuşdili, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alındı.

BAKAN DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,UNESCO kararını Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Bakan Kurtulmuş, açıklamasında “Asırlardır Doğu Karadeniz’de yankılanan ve kuş dili olarak da bilinen ıslık dili, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alındı. Bu kültürü yaşatan tüm Karadenizli hemşehrilerimi kutluyorum. Hayırlı olsunö ifadelerine yer verdi.

\"KARAR ÇOK İYİ OLDU\"

Karar, Kuşdili’nin konuşulduğu Çanakçı ilçesinde sevinçle karşılandı. Kuşdilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek, ıslık dilinin UNESCO listesine girmesinin Giresun ve Türkiye için önemli bir başarı olduğunu belirterek çok sevinçli olduklarını söyledi. Köçek, “Bizim için çok iyi oldu. Sadece bizim için değil Giresun ve Türkiye için iyi oldu. Çünkü böyle bir kültür artık UNESCO ‘da yerini aldı. Bu haberi sevinçle karşıladık. Bundan sonra bu kültürü korumak ve yaşatmak daha kolay olacaktır. Bu kültüre daha çok destek dağlayan kurum ve kuruluşlar olacaktır\" dedi. Köçek, Giresun ve İstanbul’da Kuşdili kursu açacaklarını belirterek bu kültürün yok olmaması için çaba harcayacaklarını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kuş dili görüntüleri (Arşiv)

Haber: Osman ŞİŞKO/GİRESUN,(DHA)