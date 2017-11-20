DHA YURT BÜLTENİ-18

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PKK'lıların mezar taşları değiştirildi   DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen uyarı yazısı üzerine Yeniköy Asri Mezarlığı'nda bulunan PKK'lı teröristlere ait üzerlerinde 'şehit' ifadesinin yanısıra örgütü simgeleyen

20 Kasım 2017 22:45

PKK\'lıların mezar taşları değiştirildi
 
DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi\'ne gönderilen uyarı yazısı üzerine Yeniköy Asri Mezarlığı\'nda bulunan PKK\'lı teröristlere ait üzerlerinde \'şehit\' ifadesinin yanısıra örgütü simgeleyen slogan ve falamaların bulunduğu mezar taşları değiştirildi. 

Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nce Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü\'ne gönderilen yazıda, Yeniköy mezarlığında bulunan PKK\'lılara ait mezarlarda üzerlerinde PKK\'yı simgeleyen, yazı, söz, sözde örgüt flaması-arması ve \'şehit\' ibaresi bulunan mezar taşların değiştirilmesi istenilmişti. Emniyetin talebini işleme alan Mezarlıklar Müdürlüğü, bugün Yeniköy Asri Mezarlığı\'nda bulunan ve ilk olarak tespit 25 PKK\'lının mezar taşları değiştirildi. Üzerlerinde terör örgütü PKK-PYD simgelerinin yanı sıra sloganlarının da yer aldığ mezar taşları, belediye tarafından yaptırılan ve üzerinde sadece ölen kişinin adı, doğum ve ölüm tarihi ile ruhuna Fatiha yazılı mezar taşı yapıştırıldı. Mermerden hazırlanan yeni mezar taşları, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemleri altında, Yeniköy Asri Mezarlık\'ta görevliler tarafından eski mezar taşları yenileri ile değiştirildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Mezarlıktan görüntü
-Güvenlik önlemleri
-Teröristlerin mezar taşlarında yazılanlan
-Hazırlanan yeni mezar taşları
-Mezar taşlarının yapıştırılması
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

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AK Parti Hatay İl Başkanı istifa etti
 
AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Partisinin Hatay İl Başkanlığı binasında yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları ve partililerinin katıldığı basın açıklaması yapan Ahmet Atıç, İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi. Atıç, \"Benim üzerimden partimi yıpratmaya çalışıyorlardı. Bu yıpratmanın önüne geçemediğim için genel merkezimle yaptığım görüşmeler sonrası görevi bırakma kararı aldım. Benden sonra gelecek arkadaşıma her türlü desteği vermeye hazırım\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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- Toplantıya katılanlar
- İl başkanı istfa ettiğini açıklarken

Haber - Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Bursa\'da gasp yaptı, Sarp Sınır Kapısı\'nda yakalandı
 
BURSA\'da, müşteri gibi girdiği markette silah tehdidiyle kasiyeri korkutup kasada bulunan bin lirayı alan Azerbaycan uyruklu T.Z. (33), yurtdışına kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı\'nda yakalandı.

Olay, geçen 4 Kasım akşamı saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir marketler zincirinin Türkmenbaşı Caddesi\'ndeki şubesine müşteri gibi giren bir kişi, kasa bölümüne giderek belindeki tabancayı çıkardı ve kasiyer R.G.\'ye (21) doğrulttu. Kasiyeri silahla tehdit edip, kasada bulunan bin lira parayı alan soyguncu, marketten çıkıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aldıkları parmak izlerinden şüphelinin, hırsızlık suçundan kaydı bulunan Azerbaycan uyruklu T.Z. olduğunu belirledi. Araştırma yapan polis, şüphelinin yurtdışına kaçacağı bilgisine ulaştı. Bursa Emniyet Müdürlüğü\'nün uyarısının ardından T.Z., Artvin Sarp Sınır Kapısı\'ndan Gürcistan\'a gitmek isterken yakalandı. Bursa\'ya getirilen ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin markete girişi
-Silah çekip kasiyeri gasp etmesi
-Yere düşen paraları toplayıp kaçması

Süre: 1 dakika 3 saniye    Boyut: 75 MB
Haber: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)
 

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