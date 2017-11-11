DHA YURT BÜLTENİ-18

Eğitim sırasında el bombası patladı: 2 asker yaralı

TUNCELİ’nin Pülümür İlçesi\'ndeki Hasangazi Jandarma Karakolu\'nda eğitim sırasında el bombasının kazara infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Pülümür İlçesi\'ndeki Hasangazi Jandarma Karakolu\'nda gece eğitimi yapan askerlerden birinin elinde bulunan el bombası, fünyesinin kazayla çekilmesi sonucu patladı. Patlamada, 2 uzman onbaşı yaralandı. Yaralı askerler, hemen Pülümür Sağlık Ocağı\'na kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı askerlerin ambulansla hastaneye getirilmesi

-Yaralı askerlerin sedye ile acil servise taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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Artvin\'de ev yangını: 1 ölü



ARTVİN\'in Şavşat İlçesi\'nde bir ahşap evde çıkan yangında 90 yaşındaki Hatice Işık hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çukur Köyü Tetraket Mahallesi\'nde yalnız yaşayan Hatice Işık\'a ait tek katlı evde saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Yangına ilk müdahaleyi mahalleli yaparken, olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Evde yapılan incelemede Hatice Işık\'ın cesedi bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından Işık\'ın cesedi, otopsi için Şavşat Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntüler

HABER:Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)

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Lise müdür yardımcısı, kız öğrencilere cinsel istismardan tutuklandı



EDİRNE\'de, lise müdür yardımcısı 59 yaşındaki E.Y., okulda 8 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Edirne\'de bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan evli, 2 çocuk ve 1 torun sahibi E.Y., iddiaya göre, okulda eğitim gören 8 kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Kız öğrenciler, olayı kendilerine yakın gördükleri bir öğretmene anlattı. Öğretmenin de okul müdürünü bilgilendirmesiyle konu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün görevlendirdiği müfettişlerin yaptığı çalışmanın ardından kız öğrencilere cinsel istismar hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunuldu. Müfettişlerin bir hafta süren çalışmayla hazırladığı rapor da savcılığa iletildi. Cinsel istismara uğradığı belirtilen kız öğrencilerin ifadelerinden sonra lisenin müdür yardımcısı E.Y., savcılık talimatı ile polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından kız öğrencilere \'cinsel istismarda bulunduğu\' iddiasıyla tutuklandı. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü de tutuklanan E.Y.\'yi yürüttüğü idari soruşturma kapsamında açığa aldı.

Görüntü Dökümü:

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- Adliyeden görüntü

- Aracın çıkışı

- Müdür yardımcısı fotoğraf

Haber: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)