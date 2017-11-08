DHA YURT BÜLTENİ-18

DEAŞ infazcısının parmak izi alındı

DEAŞ terör örgütünün yayınladığı infaz görüntülerinde öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman\'ı kafasına silahla ateş ederek öldüren ve görüntüleri sosyal medyada terör örgütünün propagandası haline getiren Irak uyruklu örgüt üyesi Abdulkhaleq Abdulqader Ali, yakalandığı Kayseri\'de parmak izi alınması için Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda yakaladığı DEAŞ terör örgütünün infazcısı Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali\'yi parmak izi alınması için Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirdi. Zanlı arından Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Zanlının Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilişi ve çıkışı

-Genel detay

1 dakika / 31 MB

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)

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Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

ŞANLIURFA\'da, pamuk tarlasında çayışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 20’inci kilometresindeki Yedikuyu Mahallesi\'nde meydana geldi. Tarlada pamuk toplamaktan dönen işçileri taşıyan sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 S 1588 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile minibüsteki 11 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne taşındı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan minbüs

- Sağlık ekiplerinin gelmesi

- Yerde yatan yaralıya müdahale etmesi

- Yaralıları ambulansa taşınması

- Toplanan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 239 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

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Eylem yapan madenciye \'para cezası\' bildirisi



ZONGULDAK\'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nun (TTK) özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısını protesto için \'Maden ocağından çıkmama\' eylemi yapan işçiler hakkında, kanun dışı greve katıldıkları gerekçesiyle 944 TL idari para cezası uygulanacağına ilişkin işyerlerine bildiri asıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası\'ndan (GMİS) yapılan açıklamada ise uygulamanın resmi bir prosedür olduğu, işçilere para cezası uygulanmayacağı belirtildi.

TTK\'nın Kozlu, Üzülmez, Karadon, Amasra ve Armutçuk müessese müdürlüklerinde çalışan yaklaşık 2 bin işçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda kabul edilen torba yasa tasarısının, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan 58\'inci maddesine tepki için maden ocağından çıkmama eylemi yaptı. Madenciler, söz konusu maddenin değiştirileceği açıklaması yapılmasının ardından 21 saat süren eylemi sonlandırdı. TTK Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’nca gönderilen ve eylem gerçekleştirilen Kozlu, Üzülmez, Karadon, Armutçuk, Amasra müesseselerinde panoya asılan bildiride, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu’nun, ‘Kanun dışı grev ve lokavt konusu’ ile ilgili 70’inci maddesinde yer alan hükümlere göre eyleme katılan işçilere 944\'er TL idari para cezası uygulanacağı ifade edildi. Eylemle ilgili kurum tarafından hazırlanıp panoya asılan tutanakta, kurum işyerlerinde 6 Kasım günü 24.00-08.00 vardiyasındaki çalışanların kanunsuz grev yaparak yeraltından çıkmadıklarının tespit edildiği belirtildi. Tutanakta, yasa dışı grev ve eyleme katılan işçilerin, çalışmadıkları süreler için ücret ve hafta tatil ücretlerinin ödenmeyeceğine, kanun dışı grev ve eylem nedeniyle işverenin uğrayacağı zararların işçi kuruluşunca veya greve katılan işçiler tarafından karşılanmasının istenileceği belirtildi. Tutanakta ayrıca yasa dışı grev ve eyleme katılanlar, devamına zorlayanlar, teşvik edenlerin, fiilleri daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.

SENDİKA: KARAR UYGULANMAYACAK

GMİS\'ten yapılan yazılı açıklamada ise idari para cezası duyurusu ile ilgili kurum yöneticileriyle görüşüldüğü ve maden işçilerine para cezası uygulanmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: \"Her eylemde olduğu gibi, bu eylemde de resmi prosedür vardır. Genel Müdürlüğümüz resmi prosedür gereği müesseselerin tamamına bu yazıyı gönderdi. Bu daha önceki eylemlerimizde de olmuş olan bir şeydir. Ceza kesilmesi için yer altındaki ve yer üstündeki eyleme katılan bütün madenci kardeşlerimizin ifadesinin alınması gerekiyor. Öyle bir durum olmayacak. Yapılan resmi bir prosedürdür. Genel Müdürlüğümüz, sadece eylemlerin yasal prosedürünü hatırlatmıştır ve bu bağlamda da gerçekleşen eylem sonrası tutanak tutmuştur. Gerekli görüşmeler yapıldı, bir ceza uygulanmadı. Eğer işçimize ceza uygulanırsa sendika olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Bundan işçimizin endişesi olmasın.\"

Haber: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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Bisiklet süren kardeşler kamyonun altında can verdi

ADANA\'nın İmamoğlu İlçesi\'nde bisiklet süren 14 yaşındaki Caner Gezer ile 11 yaşındaki kardeşi Hicran Gezer, kamyonun altında kalarak yaşamlarını yitirdi.

Hürriyet Mahallesi\'ndeki İmamoğlu Devlet Hastanesi\'nin yanındaki yolda bisiklet süren ortaokul 8\'inci sınıf öğrencisi Caner Gezer, bisikletin arka kısmına da kardeşi Hicran Gezer\'i de bindirerek gezmeye başladı. Bugün saat 17.00 sıralarında özel bir şirkete ait ve plakası açıklanmayan Cengiz K. yönetimindeki harfiyat yüklü kamyon, yolda bisikletiyle ilerleyen Caner ve Hicran Gezer\'e çarptı. Bisikletle beraber kamyonun altında 15 metre sürüklenen Gezer kardeşler, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen çocukların yakınları fenalık geçirirken, kamyon şoförü kaçtı. Hayatını kaybeden çocukların cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılırken kamyon şoförü ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntüler

- Üzeri örtülü cesetlerin görüntüsü

- Olay yerine gelerek sinir kirizi geçiren annenin görüntüsü

- Olay yerinde polisler çalışma yaparken detay görüntüler

Haber: Uğur SELÇİK/ İMAMOĞLU (Adana), (DHA)

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\'Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi\' açıldı

GAZİANTEP\'te, mülteci kadınlar ve bölge kadınlarına özel olarak hizmet verecek olan \'Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi\'nin açılışı yapıldı.

Merkez; Japon hükümetinin mali desteği, Birleşmiş Milletler Kadın Birimiyle birlikte Sığınma ve Dayanışma Derneği, Uluslar arası Çalışma Örgütü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen \'Gaziantep Kadınlara Özal Merkez Geçim İmkânları Desteği\' projesi kapsamında hayata geçirildi. Açılışa; Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano, Japonya\'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Birleşmiş Milletler Kadın Birliği Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Vekili ve Türkiye Temsilcisi Alia El Yassir, Uluslar arası Çalışma Örgütü Türkiye Direktörü Numan Özcan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, merkezden fadalanan kadın ve çocuklar katıldı. Sığınmacılarla alakalı neler yapılabilineceğinin konuşulması gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, \"Dünyada 65 milyon mülteci var ve şu anda dünya üzerindeki kaynamayı gördükçe mülteci sayısının artacağı konusunda endişelerim var. O zaman daha başka nerelerde bu insanları ağırlayacağız en iyi şekilde nasıl misafir edeceği bunların şimdiden düşünülmesi lazım\" dedi. Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano yaptığı konuşmada; \"Suriyeli mültecilerin ve kadınların odak noktasında bulunduğu bir proje oluşturuldu. Bu merkezden yararlanacak olanlar hem Türk hem de Suriyeli kadınlar olacak\" diyerek eğitim konusunda büyük yarar sağlayacağını ifade etti. Türkiye’deki mültecilerin yarısı çocuk ve kadınlardan oluştuğunu söyleyen Japonya\'nın Japonya Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye’deki mültecilerin yarısını çocuk ve kadınların oluşturduğuna dikkat çekerek, \"Büyük bir tehlike altında kalan sığınmacılara Gaziantep başta olmak üzere Türkiye son derece cömert bir şekilde kabul etmeye hala devam ediyor. Japonya hükümeti Suriye krizinin başlamasının ardından Suriyelilere yardım etmeye katkı sağlamıştır. Yapılan bu projelere katkı sağlamaya devam edecektir. Bu kurum tüm sığınmacılara en iyi şekilde fayda sağlayarak onlara umut olacaktır\" dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açılışa katılanlar

- Çocukların gösterisi

- Deniz Köken konuşması

- Irena Vojackova Sollorano konuşması

- Akio Miyajima konuşması

- Açılışın yapılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 194 MB

Haber -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)