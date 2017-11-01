DHA YURT BÜLTENİ-18

Şoför\'den kadın yolcuya \"Benim arabam\" çıkışı

İzmit\'te, halk otobüsü sürücüsü aracı durdurarak tartıştığı kadın yolcudan aşağı inmesini istedi. Kadın sürücü itiraz ederken, otobüs sürücüsünün, \"Benim özel arabam\" çıkışına yolcular kamu hizmeti yaptığını belirterek tepki verdi.

İzmit\'te, bir kadın yolcu ile tartışan özel halk otobüsü sürücüsünün tepkisi görüntülere yansıdı. İddiaya göre, otobüs sürücüsü durakta bekleyen 2 kişiyi yolcuların ikazı üzerine fark ederek durdu. Durağın ilerisinde bekleyen otobüse binen yolculara sürücü geç gelmeleri nedeniyle çıkıştı. Yolcular da sürücüye durağa girmemesi nedeniyle tepki gösterdi. Devam eden tartışmaların ardından sürücü aracı durdurup koltuktan kalkarak, kadın yolcuya \"İner misiniz aşağıya\" dedi. Kadın yolcu ve otobüste bulunan yolcular sürücünün isteğine karşı geldi. Yolcular, \"Sen kamu hizmeti yapıyorsun\" hatırlatmasında bulunurken, \"Konuşma, bu benim özel arabam\" diyen sürücüye, bir yolcu, \"Bu senin özel araban olsa da amme hizmeti yapıyorsun\" diyerek cevap verdi. Yolcular sürücüyü koltuğuna oturturken, tartışma bir süre daha devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cep telefonu ile tartışmalar sırasında çekilen görüntüler

Haber: İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Babası lösemi tedavisi gören genci, sosyal medya grubu askere uğurladı



DENİZLİ\'de yaşayan ve babası lösemi tedavisi gördüğü için kendisini askerliğe uğurlamaya gelemeyen 22 yaşındaki Alper Karaca\'yı, sosyal medya hesabı Denizli Trafik ve Yaşam Grubu takipçileri yalnız bırakmadı.

Denizli\'de yaşayan ve Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı\'na acemi er olarak gidecek olan Alper Karaca, sosyal medya hesabı Denizli Trafik ve Yaşam Grubu takipçileri tarafından askere uğurlandı. Alper Karaca\'nın 48 yaşındaki babası Mehmet Karaca\'ya 1.5 ay önce lösemi teşhisi konulduğunu ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi gördüğünü öğrenen Denizli Trafik ve Yaşam Grubu sosyal medya hesabı, baba ve oğulun fotoğraflarını paylaşıp destek çağrısı yaptı. Yaklaşık 8 ay önce kurulan ve 210 bin takipçisi bulunan hesaptan yapılan çağrı üzerine, Alper Karaca\'yı uğurlamaya annesi ve akrabalarının yanı sıra yaklaşık 150 kişi geldi. Çağrı üzerine gelen grup üyeleri tarafından oluşturulan 50 araçlık konvoyla şehir turu atan Alper Karaca, otogarda Denizli Trafik ve Yaşam Grubu tarafından kurulan müzik sistemiyle oyun havası oynadı. Grup, son olarak İstiklal Marşı\'nı okuyarak Karaca\'yı birliğine uğurladı.

\"BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUM\"

Askere gittiği için gururlu olduğunu ancak babası yanında olamadığı için üzgün olduğunu belirten Alper Karaca, \"Aslında içimde buruk bir sevinç var. Vatani görevimi yapmaya gittiğim için gururluyum. Babamın rahatsızlığından dolayı buruk bir sevinç yaşıyorum. Denizli Trafik ve Yaşam Grubu\'na çok teşekkür ediyorum. Babam 1 buçuk aydır tedavi görüyor. Babamın hastalığı erken teşhis oldu. Bu çok önemli bu hastalıkta. Tedavisi devam ediyor, daha iyi olacak inşallah. Babam burada olsa daha güzel olurdu ama nasip değilmiş\" dedi.

\"EŞİME MORAL OLDU\"

Anne Asiye Karaca, verilen destek karşısında mutlu olduğunu ifade ederek, \"Bu yapılan bize inanılmaz güç verdi. Eşimin yokluğunu aratmadılar. Bizi yalnız bırakmayanlara çok teşekkür ediyorum. Bu destek lösemi hastası eşime de çok moral oldu\" diye konuştu.

\"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ\"

Denizli Trafik ve Yaşam Grubu yöneticisi Osman Başpınar, Alper Karaca\'ya askere giderken moral vemek istediklerini belirterek, \"Bir üyemizin babasının lösemi hastası olduğunu öğrendik. Bir yakını bize ulaştı ve biz de kayıtsız kalmadık. Sloganımız \'Biz büyük bir aileyiz\' Arkadaşımızı bu hüzünlü gününde yalnız bırakmamak adına bugün yanındayız. Asker kardeşimize araçlarımızla konvoy da düzenleyeceğiz\" dedi. Grup üyelerinden Ömer Faruk Dilek ise \"Yapılan paylaşımı gördüm. Hiç tanımadığımız halde, destek olmak istedik. Yalnız olmadığını hissettirmek istedik. Koştuk geldik\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLÜ HABER:

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- Askerin havaya atılmasından görüntü

- Oyun oynanmasından görüntü

- Alper Karaca ile röp.

- Asiye Karaca ile röp.

- Osman Başpınar ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Köpek dövüştürenlere operasyon

ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde, köpekleri dövüştürerek bahis oynadıkları öne sürülen 20 şüpheliye 2 bin 700 lira para cezası kesildi.

Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgöz Köyü\'nde Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya\'dan 200 araçla katılım sağlandığı ve bahis karşılığında köpek dövüştürüldüğü bilgisi alındı. Hazırlık yapan jandarma, Üçgöz köyü çevresinde önlem aldı. Köy çevresini ablukaya alınmasının ardından jandarma ekiplerince köy meydanında bahis karşılığı köpek dövüştürenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiye 2 bin 700 lira cezası kesilirken bahis karşılığı dövüştürülen 10 köpek ise Adıyaman\'dan gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedavi edilen köpekler sahiplerine teslim edilirken, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya\'dan gelen 200 araç ise jandarma trafik tarafından yapılan kontrollerde ise bazı araçlar trafikten men edilirken bazı araç sürücülerine ise ceza uygulandı.

\'KÖPEKLERİN DÖVÜŞ ANI GÖRÜNTÜLENDİ\'

Köpeklerin dövüştükleri vahşet görüntülerin, izleyenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildiği de ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köy meydanı

- Köpeklerin dövüştürülmesi

- Kanlar içinde kalan köpekler

- Köpekleri sopa ile vurulması

- Cep telefonu ile görüntülenmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 35 MB

Haber:Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera: ADIYAMAN,(DHA)

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Suruç’ta Nar Festivali\'ne yağmur engeli

ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesi’nde bu yıl ilk kez düzenlenen Nar Festivali\'nde aniden bastıran yağmur, öğrenci ve protokole zor anlar yaşattı. Türk Bayrağı\'yla kortej yürüyüşü yapan öğrenciler, yağmur nedeniyle tören alanını terk etti.

Suruç Kaymakamlığı ve belediye tarafından ilçeye özgü incecik kabuğu, mayhoş tadı, kırmızı taneleriyle dünyanın en iyi narı olarak gösterilen Suruç narının tanıtımı için bu yıl ilk kez festival düzenlendi. Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Sinanoğlu, bahçede nar hasadı yaparak festivali başlattı. Suruç narının hak ettiği değere kavuşabilmesi için bu yıl ilk defa nar festivali düzenlediklerini belirten Kaymakam Sinanoğlu, şunları söyledi: \"Susuzluk nedeniyle ilçedeki nar ağaçları geçmiş dönemde kurumuştur. Hükümetimizin Suruç Ovası\'nı sulamaya başlamasıyla nar tekrar eski önemini kazanmaya başladı. Şu anda da yaklaşık 775 dekarlık alanda 45 bin civarında ağacımız var. Bu yıl yaklaşık 930 ton hasat bekliyoruz. Kendine has lezzeti olan ve bir buçuk kiloya kadar çıkan Suruç narının tekrar geliştirilmesini istiyoruz. Fidecilik anlamında yaygınlaştırılması ve ekiminin yapılmasına yönelik destekler veriyoruz.\"Etkinlik kapsamında ‘En Güzel Nar Yarışması’ seçmek için oluşturulan jüri üyeleri, çiftçiler tarafından yetiştirilen 1 kilogram ağırlığındaki narların tanelerini ve aromasını tadarak puan verdi. İlçedeki okullarda eğitim gören kız ve erkek çocukların yaptığı Nar Koşusu\'nun ardından aralarında Başkanvekili Sinanoğlu\'nun da bulunduğu protokol üyeleri ve öğrencilerden festival kortej yürüyüşü düzenlendi. Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı\'na yürüyen grup aniden bastıran sağanak yağmura tutuldu. Yağmur altında güçlükle meydana ulaşan öğrencilerin çoğu sırılsıklam olurken, bazıları ise sandalyeleri şemsiye olarak kullanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Uzun süren yağış nedeniyle tişörtlü olan bazı öğrenciler, üşümeleri üzerine tören alanını terk etti. Nar festivali kapsamında ilçeye gelen türkücü Aydın Aydın ise yağmurun dinmesi için sahnenin bulunduğu platformunun arkasında yer alan işyerine sığınarak bekledi.

SAHNEDE ÇÖKME TEHLİKESİ

Meydana kurulan sahne platformunda ise elektronik malzemeler zarar görürken, sahnenin üstünde biriken yağmur suları ise görevlilere zor anlar yaşattı. Çökme tehlikesi bulunan sahnenin üstünde biriken yağmur suları ise bir görevli tarafından branda çekilerek döküldü. Birçok etkinliğin iptal olduğu nar festivalinde yapılması beklenilen konser ise yağmurun durumuna göre yapılıp yapılmayacağı karar verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Nar hasadı yapan Kaymakam Ferhat Sinanoğlu

- Kaymakam Sinanoğlu açıklamada bulunması

- En güzel nar yarışması için jüri üyeleri puan vermesi

- Nar koşusuna katılan öğrenciler

- Kortej yürüyüşünde aniden batıran yağmur

- Yağmurda ıslanan öğrenciler yürüyüşe devam etmesi

- Sahnede biriken yağmur suları nedeniyle zor anlan yaşayan görevliler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 442MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)



