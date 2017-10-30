DHA YURT BÜLTENİ-18

Antalya’da Serdar Ortaçlı cumhuriyet kutlaması

ANTALYA’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda Serdar Ortaç konseriyle kutlandı. Binlerce Antalyalıya seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Antalya\" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’ndaki Serdar Ortaç konserine binlerce Antalyalı katıldı. Dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen meydandaki konsere Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Başsavcı Ramazan Solmaz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı.Serdar Ortaç sahnedeyken protokol üyeleri de birlikte sahneye çıkarak ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısı eşliğinde meydandaki Cumhuriyet coşkusuna eşlik etti. Vali Münir Karaloğlu tarafından çiçek takdim edilen Serdar Ortaç’ın isteği üzerine Başkan Menderes Türel kısa bir piyano dinletisi düzenledi. Meydandaki Antalyalılara da seslenen Menderes Türel, “Bu yıl Cumhuriyet bayramımızı her zamankinden daha büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Film festivalimizi bayram nedeniyle Atatürk’e ithaf ettik. Antalya gibi bir cumhuriyet şehrine böyle bir beraberlik yakışır. Dün bu meydanda Muratpaşa belediye başkanımızın ve belediyemizin, Ümit Uysal kardeşimizin düzenlediği kutlama törenlerinde ben de vardım. Bugün de milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, valimiz başsavcımız hep birlikteyiz. Bu birlik beraberlik için bütün arkadaşlarımıza, hepinize teşekkür ediyorum\" dedi. Vatandaşlardan internetten Cumhuriyet Meydanı’nın eski fotoğraflarını incelemesini de rica eden Türel, 15 milyon TL yatırımla meydanda yapılan yeni yatırımları anlatarak, 4 bin 700 metrekareden 6 bin 700 metrekareye yükseltildiğini söyledi. Çalışmalarda Antalya’yı Türk yurdu yapan Gıyaseddin Keyhüsrev dönemine ait bir burç temeli ortaya çıktığını da belirten Türel, “Tarihimize sahip çıktık ve üzerini de camla kapladık. İşte Cumhuriyet Meydanımız Antalya’nın fatihi Selçuklu Sultanı Sultan Keyhüsrev ile Çanakkale kahramanı Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ü birleştirmiştir. Cumhuriyet meydanımız bizi hep birlikte birleştirmiştir. Cumhuriyet Türkiye’yi birleştirmiştir. Antalya’da yaşamaktan gurur duyun. Antalya Roma şehri olarak kurulmuş ama Selçuklu, Osmanlı şehri olmuş. Antalya tarihi büyük bir Cumhuriyet şehridir. Antalya’nın geleceği de büyük olacaktır. Atatürk’ün ‘Antalya dünyanın en güzel yeridir’ sözü bizim için büyük bir görev ve hedeftir. Antalya dünyanın en güzel yeri olma hedefine yürüyen bir şehirdir. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Antalya\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Alandaki vatandaşların görüntüsü

-Belediye Başkanı Menderes Türel\'in konuşması

-Sertar Ortaç konserinden görüntü

-Protokol üyelerinin sahnede görüntüsü

-Menderes Türel piyano çalarken görüntü

-Detaylar

875 mb --07.49

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

============================================

Mustafa Sandal kendisini tiye aldı

POP müzik sanatçısı Mustafa Sandal, Cumhuriyet Konseri\'nde sahne aldığı Antalya\'da, yıllar önce yaptığı danslarından dolayı kendisini tiye aldı.

Cumhuriyet\'in 94. yılı nedeniyle Antalya\'nın Konyaaltı ilçesinde konser veren Mustafa Sandal\'a hayranları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sandal, sevilen yeni ve eski eserlerini seslendirdi. Konyaaltı Belediyesi önünde konseri izlemeye gelenlerin bayramını kutlayan Mustafa Sandal, \"Dünyanın en güzel, en kıymetli, en şefkatli ve merhametli, dünyanın en kaliteli insanlarının bulunduğu, yaşadığı güzel ülkemizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun\" dedi. Türkiye\'ye sevgisini anlatan Sandal, \"Konserin ilerleyen dakikalarında anlatacaktım ama iki dakika bir şey söyleyeceğim. Bir gün beni Acun aradı, \'Abi Dominik\'e gelsene, şöyle güzel, böyle güzel, burada çekim yaparız\' dedi. Dominik\'e 22 saatte vardım. Televizyonda görüyoruz ya, o palmiyeler, o plajlar ama yemin ederim vatana geldiğimde toprağı öpesim geldi. Canım kurban olsun Türkiyeme\" diyerek, dünyanın en güzel ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti. Hayranları ile ikili diyaloglara da giren Mustafa Sandal, zaman zaman kendisini de tiye aldı. Sanatçılığının ilk yıllarında yaptığı bir hareketi gösteren Sandal, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"O neydi hocam ya. Vallahi billahi. İşin kötü tarafı, başımızda akıl veren birileri de yoktu. Klip çekiminde yanımıza gelip, \'Mustafa abi, Mustafa abi. Onu yapmasak iyi olur yani\' diyen yoktu. Benim iki oğlum var biliyorsunuz. Yaman ve Yavuz ne zaman soracaklar diye bekliyorum. \'Baba\', Efendim oğlum. \'Bu ne?\' Bilmiyorum oğlum. Farkında değilken yapmışım. Ne diyeceğiz, bilemiyorum. Vallahi billahi.\" Antalya\'nın kadınlarına da övgü yağdıran Mustafa Sandal, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Antalyamızın güzel bayanları. Türkiye\'nin en güzel bayanları hangi şehirde diye bir anket yapılsa, Ben Antalya\'nın ilk 3\'e gireceğine canı gönülden inanıyorum.\" Konser sırasında Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Sandal\'a Atatürk fotoğrafı hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Meydandaki kalabalıktan genel görüntü

- Meydandaki vatandaşlardan detay görüntüler

- Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek\'in konuşması

- Mustafa Sandal sahnede şarkı söylerken

- Konseri izleyen protokolün görüntüsü

- Mustafa Sandal konuşurken görüntü

- Mustafa Sandal sahnede şarkı söylerken

- Mustafa Sandal konuşurken görüntü

- İzleyenlerin görüntüsü

- Mustafa Sandal şarkı söylerken

686 MB - 6.08\'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

=============================================

Nilüfer\'de cumhuriyet coşkusu

Bursa\'nın Nilüfer İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ektinliğinde sanatçı Kıraç hayranlarını coşturdu.

Bursa\'nın Nilüfer ilçesinde onbinlerce vatandaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir araya geldi. Kutlamalar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'ndan başlayan kutlamada binlerce kişi Türk bayrakları ile konserin düzenlendiği Hastane Alanı\'na kadar marşlar işliğinde yürüdü. Cumhuriyetin 94\'üncü yılı kutlamaları renkli görüntüler de oluşturdu. Yürüyüş sonrasında Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, \"Doğum günümüz, özgürlüğümüz kutlu olsun. Varlık nedenimiz, her şeyimiz, Cumhuriyet\'imiz kutlu olsun Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız. Yıllardır aynı alanda bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Bozbey, \"Biz, hepimiz umudumuzu harç yapmayacağız. Cumruhiyette ısrar, özgürlükte ısrardır. Yıllardır Cumhuriyetimizi salonlarda değil bu alanlarda kutlamıyor muyuz? Ama ne yapıyorlar? Diyorlar ki, \'Bu alanda biz konser düzenleyeceğiz\' Zannediyorlar ki, bizim Cumhuriyet ateşimizi söndürebilirler, bize geri adım attırabilirler. Ama biz, Nilüfer denildiğinde, demokrasinin, Cumhuriyet\'in akla geldiğini bilmilyor muyuz? İşte yine, binlerceyiz, buradayız. Her yıl burada olacağız\" diye konuştu. Kutlama, konuşmaların ardından Kıraç\'ın konseriyle devam etti. Ünlü sanatçı birbirinden değerli eserlerini Bursalı hayranlarıyla birlikte söyledi. Bursalılar, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Bayramı\'nı coşku içinde kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Yürüyüşten detaylar,

-Mustafa Bozbey\'in konuşması,

-Kıraç konseri.

129 MB, 4 dakika 4 saniye

Haber:BURSA,(DHA)

==============================================

600 metrelik Türk bayraklı fener alayı

Antalya\'nın Kemer İlçesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında 600 metrelik Türk bayrağı açıldı. Yürüyüş sonunda sanatçı Edip Akbayram konser verdi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 94’üncü yıldönümü dolayısıyla Kemer Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi. Belediye önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren fener alayına Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Gül, eşi Neşe Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fener alayı kapsamında Kaymakam Feslihan ve Başkan Gül’ün de tutarak yürüdüğü 600 metrelik Türk bayrağı açıldı. Fener alayının sonunda Cumhuriyet Meydanı’nda havai fişek gösterisi yapıldı. Burada konuşan Belediye Başkanı Mustafa Gül, değerlerin unutulmaması gerektiğini, özellikle cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşların asla unutulmaması gerektiğini söyledi. Başkan Gül, Hep beraber haykıracağız bugün Kemer’den, \'işte cumhuriyet yıkılmadı, işte cumhuriyet çocukları burada’ diye. \"Biliyorsunuz bugün birçok yerde yağmur yağıyor diye etkinlikler iptal edildi. Yağmur da yağsa, sağanak da olsa, dolu da yağsa, fırtına da olsa kutlayacağız. Ömürboyu ıslanmaktansa bir defa ıslanırız\" dedi. Başkan Gül’ün konuşmasının ardından sahneye sanatçı Edip Akbayram çıktı. Sevilen şarkılarını meydanı dolduranlarla birlikte seslendiren Edip Akbayram yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Bayrak detay

- Türk bayrağı ve Atatürk detay

- Fener alayı başlangıç detay

- Bayrağı tutan protokol üyeleri detay

- Bayrak detay

- Havai fişek gösterisi

- Cumhuriyet Meydanı bayraklı vatandaşlar detay

- Başkan Gül’ün sahneye çıkması

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı afişi detay

- Başkan Gül konuşma

- Seyircilerden detay

- Edip Akbayram konseri

121 MB /// 03.48

HABER-KAMERA:Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

===================================================

TIR\'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa İlçesi\'nde TIR\'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Numan Arslantaş hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ Çevre Yolu Böbrek Vakfı mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ\'dan Malkara yönüne giden Numan Arslantaş yönetimindeki 59 KE 472 plakalı otomobil, Böbrek Vakfı mevkiinde aynı istikamette seyreden Efkan K. yönetimindeki 35 GE 3992 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçta sıkışan sürücü Arslantaş\'ın öldüğü belirlendi. Numan Arslantaş\'ın cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak, savcı ve polisin incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Efkan K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Olay yeri genel gör.

-Kaza yapan araçlar

-Polis ve itfaiyenin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)



