DHA YURT BÜLTENİ-18

AK Parti\'li Ünal: Türkiye kendisini yeniden inşa ediyor



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, \"Türkiye\'nin şu anda ciddi bir beka meselesi var. Türkiye dört tane terör örgütüyle mücadele ediyor. Türkiye 15 Temmuz gibi bir işgal girişimini bertaraf etmiş durumda ve Türkiye yeniden kendisini inşa ediyor\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi\'nin (CÜ) 2017-2018 akademik yılının açılışı için kente geldi. CÜ Kültür Merkezi\'nde yapılan açılış törenine Ünal\'ın yanı sıra Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı.

\'BEN CUMHURİYETİN DEĞERLERİNİ KORUMAKLA GÖREVLİYİM\'

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu\'nu 123\'üncü doğum gününde anarak sözlerine başladı. Ünal siyasetin, toplumla devlet arasında filtre görevi gördüğünü söyledi. Siyasetin yıllarca kötü, bulaşık, pespaye şekilde gösterildiğini belirten Ünal şöyle konuştu: \"Bir ülkenin koruması gereken en temel şeyler o ülkenin değerleridir, o ülkenin tarihidir, kültürüdür, inancıdır, örfüdür, kazanımlarıdır, birikimidir. Ben Cumhuriyet ile neden kavga edeyim, ben Cumhuriyetle niye mücadele edeyim? Ben Cumhuriyetin kazanımlarını ve değerlerini korumakla görevliyim ve bunun üstüne yeni şeyler koymakla sorumluyum. Cumhuriyeti kurarken biz bir hata yaptık. Neydi o hatamız? Biz Osmanlı\'nın ve Selçuklu\'nun bütün mirasını inkar ettik ve maalesef köklerimizi eski Yunan\'da, Eti\'de, Sümer\'de aradık. O yüzden Sümerbank, Etibank vardır. Milli Eğitim Bakanlığı bütün Yunan klasiklerini bütün köylerde sergilemiştir. Güzel, büyük bir zenginlik bence ama onu sergilerken Selçuklu\'yu da anlatmak gerekirdi çocuklara. O yüzden bugün bizim tekrardan Cumhuriyetin kazanımlarını asla inkar etmeden, reddetmeden, onlara sahip çıkarak ve ona yeni şeyler ekleyerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. O halde korumamız gereken şeyler belli. Peki değiştirmemiz gereken şeyler neler? Anayasamızın temel vurgusu Cumhuriyettir. Bunu değiştiremeyiz ama bir hükümet sistemi değişikliği yapmamız gerekiyor. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü idari sistem soğuk savaş yıllarına göre kurgulanmış. Bugün dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse kendini güvende hissettmiyor artık.\"

\'TÜRKİYE KENDİSİNİ YENİDEN İNŞA EDİYOR\'

Türkiye\'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerine de değinen Ünal şöyle dedi: \"Şimdi bize diyorlar ki \'Siz neden Avrupa Birliği ile ilişkilerinizi iyi götürmüyorsunuz?\' Bana 2005\'teki, 2006\'daki Avrupa\'yı, Almanya\'yı, Hollanda\'yı, Belçika\'yı getir, ben onlarla ilişkilerimi gayet güzel yürütüyordum zaten. Siz sıfır sorunla başladınız, sırf sorun haline geldiniz. Bana 2004\'teki, 2005\'teki Kuzey Afrika\'yı ve Ortadoğu\'yu getirin, hiçbir sorun yok. Libya\'da yaşananların, Tunus\'ta yaşananların, Mısır\'daki darbenin sorumlusu ben miyim? Bölgenin cehennem yerine dönmesinin sorunu ben miyim? Yoksa bölgede yeni bir düzen kurmak isteyenler m? İçeride acaba siyaset bu kadar güçlü bir şekilde olmasaydı ve güçlü bir liderlik olmasaydı, bölgede her şey büyük bir değişimle yıkılırken acaba Türkiye bir istikrar adası olarak ayakta durabilir miydi? Bir de bu soruyu soralım; duramazdı. Çevremizde şu anda 9 tane ülke yönetilemez durumda. Bunlardan 4 tanesi devlet olma özelliğini kaybetmiş durumda. Türkiye\'nin şu anda ciddi bir beka meselesi var. Şu anda Türkiye 4 tane terör örgütüyle mücadele ediyor. Türkiye 15 Temmuz gibi bir işgal girişimini bertaraf etmiş durumda ve Türkiye yeniden kendisini inşa ediyor.\"

\'AMERİKA\'NIN TRUMP\'LA BAŞI BELADA\'

Dış politikayı de değerlendiren Ünal, \"İngiltere önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde dünyanın içine gireceği o şiddetli türbülansı görüyor ve ayak bağlarından kurtuluyor. Şu anda bu anlamda kendini hazırlayan 3 tane ülke var; Rusya, Türkiye ve İngiltere. Amerika\'nın şu anda Trump ile başı belada. Almanya, Hollanda, Belçika kendi birlikteliklerini ayakta tutup tutmayacağını bilemedikleri, yükselen ırkçılığın, içerideki o kaynamanın, işte Katalanların ayrılma talebinin sonucunu gördük. Aslında bu Katalonya\'daki referandum ve Kuzey Irak\'taki referandumun sonuçları bize bir şeyi gösterdi; ulus devlet kendini güçlü bir şekilde koruyor. Zaten dünyanın yeterince sorunu varken self determinasyon tartışmaları bağımsızlığın pek de matah bir şey olmadığı yönünde dünyanın önüne koyuyor. Bölgemiz içinde şu soruyu sormak gerekiyor: 4 ülkeden toprak alarak bağımsız bir Kürt devleti kurmak mı ve bölgede inanılmaz kan ve gözyaşının, yeni istikrarsızlıkların ve yeni savaşların olacağı bir bölge mi yoksa her bir vatandaşın eşit haklara sahip olduğu özgür bireylerin olduğu ülkeler mi? Bunlar temel tartışmalar olarak da önümüzde duruyor.\"

\'ESKİDEN SİYASETTE FIRILDAKLAR VARDI\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal programın ardından partisinin il teşkilatını ziyaret etti. Kadın kolları, gençlik kolları, merkez ilçe ve il başkanlığını ziyaret eden Ünal burada çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İl Başkanı Ziya Şahin\'i makamında ziyaret eden Ünal burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2019 yılında yapılacak olan seçimlere yönelik hazırlıkların önemine değindi. Mahir Ünal şöyle konuştu: \"Bizim 2019\'a yönelik hazırlıklarımız çok önemli. Teşkilatlarımızı şimdi yeniliyoruz. Hükümetle ilgili 180 günlük plan, 6 aylık bir çalışma yürütülüyor. Belediyelerle ilgili aynı şekilde çalışmalar yürütülüyor. Biz 2017-2018\'in ortalarında bu işleri tamamen tamamlayıp dinamik bir şekilde seçimlere gideceğiz. AK Parti artık kendi insan kaynağını oluşturuyor. Siyasette insan kaynağı çok kıymetlidir. AK Parti artık yüzde 100 kendi kimliğine, kendi ruhuna uygun, dünya ve medeniyet tasavvuruna uygun siyaset içinde bir insan kaynağı yetiştirmeye başladı. AK Parti artık Türkiye\'de siyasetin insan kaynağını yetiştiriyor. Eskiden siyasette \'fırıldak\' diye tanımlanan isimler olurdu. Bunlar bir gün orada bir gün burada olurlardı. O partiden o partiye geçerlerdi. Hala gezenler de var. Geziyorlar hâlâ böyle yüzergezer. AK Parti rafine bir şekilde kendi insan kaynağını siyasette oluşturuyor.\"

Görüntü Dökümü:

-Üniversitedeki açılış töreni

-Mahir Ünal\'ın konuşması

-Parti teşkilatı ziyareti

-Buradaki açıklamaları

(276 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Yönetmen Özkahraman: Barış için daha çok Kürtçe film çekilmeli

BU yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin yarışma filmlerinden, dili tamamı Kürtçe olan \'Zor Bir Karar\' filminin yönetmeni Ender Özkahraman, \"Bizim kalıcı bir barış sağlayabilmemiz için bence daha çok Kürtçe film çekilmeli\" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin yarışma filmlerinden \'Zor Bir Karar\' ikinci gösterimiyle seyirciyle buluştu. Festivalde yarışan iki Türk filminden biri olan \'Zor Bir Karar\', dilinin tamamen \'Kürtçe\' olmasıyla dikkati çekti. Ender Özkahraman\'ın yönetmenliği yaptığı filmin oyuncuları Şükran Aktı, Feyyaz Duman ve Kemal Seven gösterimin ardından seyircilerin sorularını yanıtladı. Film fikrinin bölgedeki bir habere dayandığını belirten yönetmen Özkahraman, \"Uzman bir doktor, 3 ayda bir Hakkari\'ye gidip estetik burun ameliyatları yapıyordu. Hastalardan da ücret almıyordu. Hakkari\'de de genç kızların bunun için sıraya girdiğine yönelikti haber. Bu haber ilginç gelmişti. Bunu oradaki insanların biraz daha rahat nefes alma ihtiyacı, kendine bir alan yaratmak olarak algıladım ve filmi çekmeye karar verdim\" dedi.

BURUK BİR SEVİNÇ

Bir seyircinin, festivalden \'Ulusal\' bölümün kaldırılmasının ardından bazı yönetmenlere, \'Festivale katılmayın\' telkinleri yapıldığını duyduğunu belirtmesi üzerine Ender Özkahraman, şunları kaydetti: \"Bana herhangi bir telkin, serzeniş gelmedi. Ulusal yarışma iptal edildiği için burukluk yaşayan arkadaşların çoğu benim de tanıdıklarım. \'Neden katıldın\' diye bir uyarıda bulunmadılar. Burada olmaktan dolayı sevinçliyim ama buruk bir sevinç. Arkadaşlarımın yakınmalarını anlıyorum. Böyle olmasını istemezdim. Her iki tarafı memnun eden bir çözümün olmasını isterdim. Ulusal yarışmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Filmimin burada gösterilmesinden dolayı da çok mutluyum.\"

\'İYİ Kİ KÜRTÇE ÇEKMİŞİM\'

Bir seyircinin, \'Filmin dili neden Kürtçe\' diye sormasına üzerine Ender Özkahraman, annesinin Türk, babasının Kürt olduğunu, Türkçe büyüyüp, Türkçe düşündüğünü söyledi. Kürtçe bir film yaptığı için de hiç gocunmadığını vurgulayan Özkahraman, şöyle devam etti: \"Ben Kürt kızının hikayesini Kürtçe anlattım. Kürtçe bilmediğim için en çok zorlanan ben oldum. Filmin dilini oluştururken o kadar zorlandım ki bazı sözcüklerin karşılığını ararken Kürt dilinin kendini iyi ifade edememesinden ötürü ne zor bir durumda olduğunu anladık. Bir arada yaşıyoruz, bu gerçekliği göz ardı edemeyiz. Yıllardan beri o bölgede Kürtçe konuşuluyor. Bu filmin doğal olması için Kürtçe çekmem gerektiğini düşündüm. Önce Türkçe çekme niyetinde idim ama bölgede geçen Türkçe şive, retorik beni hep rahatsız etmiştir. Bu retorik iflas etmiş durumda. Daha kulak tırmalayıcı sözler ortaya çıkıyor, şive ile derdini anlatması beni rahatsız ediyor. İyi ki Kürtçe çekmişim, Türkçe çekseydim daha kolay çekerdim ama o amatör ruh, o gerçek bu kadar fazla geçmezdi seyirciye.\" Ender Özkahraman, sektörde Kürtçe bilen oyuncu bulmanın zor olduğunu da söyledi. Özkahraman, \"Bizim kalıcı bir barış sağlayabilmemiz için bence daha çok Kürtçe film çekilmeli. Filmde Kürtçe anneyi oynayacak oyuncuyu bulamadım\" dedi.

HAKKARİ KÜRTÇESİ İÇİN 50 GÜN PROVA

Filmin kadın başrol oyuncusu Şükran Aktı ise Cizreli olduğunu ama filmde Hakkari Kürtçesi konuşulduğunu, bu şiveyi konuşmak için 50 gün prova yaptığını söyledi. Aile içinde Kürtçe konuşulduğunu ama yüzde 100 kullandığı dilin Kürtçe olmadığını belirten Aktı, \"Kürtçenin Hakkari şivesini konuşmak kolay olmadı\" dedi. Kürtçe oynamanın gurur verici olduğunu kaydeden Aktı, \"Ama bir film sırf Kürtçe olduğu için oynamam. Ben filmin sanatsal yönüne bakıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Söyleşiden görüntü

- Seyirci detay

- Yönetmen Ender Özkahraman\'dan detay

- Oyuncu Şükrüye Aktı detay

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Oğlu tarafından evden çıkarılmayan anneyi, itfaiye kurtardı



ADANA\'da, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu tarafından evden çıkmasına izin verilmeyen 63 yaşındaki Hayriye K., balkona kendisini kilitleyip, yardım istedi. İmdat çığlıkları atan kadını, itfaiye yangın merdiveniyle kurtardı.

Olay, merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrı olan 38 yaşındaki Süleyman K., çocuklarını göremeyince bunalıma girdi. Uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu ileri sürülen Süleyman K., alkol aldıktan sonra annesi Hayriye K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşular, polisi aradı. Eve gelen polis, uzun süre Süleyman K.\'yı kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Anne ise oğlunun dalgınlığından faydalanarak kendisini balkona kilitledi. İtfaiye ekipleri, birinci katta yardım çığlıkları atan kadını yangın merdiveni ile kurtardı. Bu sırada park içinde bazı kişiler olay anını cep telefonlarıyla kaydetti. Kurtarılan Hayriye K.\'nın şikayetçi olduğu oğlu, polis tarafından ikna edilerek evden çıkarılıp, gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Balkonda mahsur kalan kadının görüntüsü

- İtfaiye aracının gelmesi

- İtfaiye aracının kadını kurtarması

- Olay yerinin genel görüntüsü

- Vatandaşların görüntüsü

- Olayı kaydeden vatandaşların görüntüsü

- olay yerinden genel görüntü

SÜRE:02\'57\" BOYUT:180MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK, ADANA, (DHA)

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Ağrıları geçmeyen bel fıtığı hastasına MR uyumlu pil



ADIYAMAN\'da 7 ameliyata rağmen ağrıları geçmeyen bel fıtığı hastası 45 yaşındaki Rabia Türkan\'a, MR uyumlu pil takıldı. Türkan\'ın beline operasyonla yerleştirilen pil, ağrılar sırasında titreşimle şok etkisi oluşturup hareketliliği sağlayarak ağrıları sonlandıracak.

Bel fıtığı bulunan Rabia Türkan, geçmeyen ağrıları nedeniyle 7 kez ameliyat edildi. Ağrıları geçmeyen Türkan\'a, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Yrd. Doç. Dr. Cem Yücetaş tarafından 1 yıl boyunca fizik tedavi uygulandı. Tedavinin ardından Türkan, yeniden ameliyata alınıp beline MR uyumlu pil takıldı. Uzaktan kontrol edilebilen ve ağrı sırasında titreşimle şok etkisi oluşturup hareketliliği sağlayacak pille Türkan’ın ağrılarının geçmesi hedefleniyor. Geçici olarak takılan pilin, ağrıları geçirmesi durumunda kalıcı pille değiştirileceği belirtildi. Ameliyatı gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Cem Yücetaş, hastanın ağrılarının yüzde 90\'ının geçtiğini söylediğini belirterek, \"7 kez bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan hastamızın ağrıları geçmedi. Sağ kalçada da ağrısı oluştu. Hastamıza fizik tedavi uygulamasından sonra operasyon yaptık. Şuan hastamız ağrılarının yüzde 90 geçtiğini söylemektedir. Eğer bu başarılı olursa 10 gün sonra kalıcı pilini takacağız\" dedi. Takılan pil sayesinde 7 yıldır geçmeyen ağrılarının geçtiğini ifade eden Rabia Türkan ise, doktorlara ameliyat için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane

- Rabia Türkan

- Ameliyatı yapan doktorlar

- Cem Yücetaş ile röp.

- Rabia Türkan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

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Didim\'de yakılarak katledilen Eylem Gülçin Kınık, Bursa\'da toprağa verildi

AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde, makilik bir alanda boğulduktan sonra yakılarak feci şekilde öldürülen 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık, Bursa\'da toprağa verildi.

Aydın\'ın Didim İlçesi\'nde, yasa dışı yollarla Yunansitan’a kaçmak amacıyla buluştuğu göçmen kaçakçıları tarafından boğulduktan sonra yakılarak öldürülen Eylem Gülçin Kanık’ın İzmir Adli Tıp Kurumunda bekletilen cenazesini 18 gün sonra annesi Esin Kanık almaya geldi. Ayakta güçlükle duran anne Esin Kanık’a yanındaki arkadaşları yardımcı olurken, anne Kanık’ın üzüntülü olduğu görüldü. Eylem Gülçin Kanık’ın cenazesi annesi Esin Kanık’a teslim edildi.

YAKINLARI GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİ

Eylem Gülçin Kanık\'ın cenazesi, Bursa\'nın Mudanya İlçesi Güzelyalı Yeni Camii\'ne getirildi. İkindi namazına yetişmeyen cenaze namazı saat 17.20\'de kılındı. Anne Esin Kanık\'ın sürekli ağladığı görüldü. Öte yandan, Eylem Güçlün Kanık\'ın yakınları kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına \"Ne çekiyorsunuz, tiyatro mu oynuyor\" diye tepki göstererek, caminin çevresinde uzaklaşmalarını istedi. Kanık\'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Güzelyalı Eski Mezarlığı\'na babaannesinin yanına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze namazından görüntüler

-Yakınlarından ve ayakta durmakta güçlük çeken anneden görüntüler

-tabutun taşınması

-camiden detaylar

SÜRE: 2.45 saniye,BOYUT: 162 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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Telefon dolandırıcısı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı



BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde telefonda kendisini \'polis\' olarak tanıttığı M.Ü. adlı kadını, 60 lira değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandıran Nagihan Ö., güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

Olay, geçen 12 Ekim tarihinde İnegöl’de meydana geldi. İlçede oturan M.Ü. isimli kadını telefonla arayan bir kadın, kendisini polis olarak tanıttı, “kimlik bilgileriniz ve parmak iziniz FETÖ\'nün eline geçti, bunun için bize elinizdeki para veya ziynet eşyalarını ulaştırmak durumundasınızö dedi. Paniğe kapılan M.Ü., evde bulunan 60 bin lira değerindeki altınları bir poşete koyup, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nin önüne götürerek, dolandırıcıya teslim etti. Altınları alan şüpheli kaçarken, bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.Ü. ise polise giderek şikayette bulundu. Olayın ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, terminal çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Görüntülerden, şüphelinin Nagihan Ö. olduğu tespit edildi. Şüphelinin Balıkesir\'in Bandırma İlçesi\'nde bir kişiyi daha dolandırdığını belirleyen ekipler, yapılan çalışmayla Nagihan Ö.\'yü burada yakalayarak gözaltına aldı. M.Ü.\'nün de teşhis ettiği Nagihan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadının adliye görüntüleri

-Dolandırıcının güvenlik kamera görüntüleri

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)