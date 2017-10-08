DHA YURT BÜLTENİ-18

Körfez\'de 2 TIR ile servis çarpıştı (1)

Kocaeli\'nin Körfez İlçesi\'nde D-100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde 2 TIR ve işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 30\'ün üzerinde kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiyenin kurtarma çalışmaları

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Kaza yerinde yerde yatan yaralılar

- Yaralıların ambulansa bindirilmesi

- Genel ve detay

Haber: KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

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Malatya\'da polis, eğlence mekanlarını denetledi



MALATYA’da polis ekiplerinin eglence mekanlarına yönelik yaptığı insansız hava aracı drone\'nin de kullanıldığı denetimlerde, 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri inceleme ekiplerince Cezmi Kartay Caddesi\'ndeki eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Saat 21.00 sıralarında başlayan, yaklaşık 150 polisin katıldığı uygulamada narkotik köpeği Ainstein de kullanıldı. Uygulama yapılan eğlence mekanlarının dışında, önlem alındı. Drone ile de havadan kontrol yapıldı. İşyerlerinin yasa ve yönetmeliklere uygun olup olmadıkları kontrol edildi, çalışanların ve müşterilerin kimlik kontrolü yapıldı.

Uygulamada, bir miktar toz esrar, eroin, uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Denetimler sırasında 2 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Polisin müdahale ettiği kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Uygulamada, biri kavgaya karışan, toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Eğlence merkezlerinde bulunan şahısları arama

-Polislerden detaylar

-Uyuşturucu maddelerin görüntüleri

-Polis köpeğinden detaylar

-Kavga edenler göz altına alınma görüntüleri

-Drone havaya kaldırılırken

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

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Bakan Çavuşoğlu: Amacımız İdlib\'de çatışmaları önlemek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye\'nin İdlib kentine yönelik harekatla ilgili, \"Amacımız, çatışmaları tamamen önlemek ve siyasi süreci kolaylaştırmak\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti\'nin 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'nda gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bugün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefon görüşmesinde Kuzey Irak, Suriye ve İdlib\'i ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Çavuşoğlu, \"İdlib\'deki konu şu, yani biz Astana\'da bir mutabakata vardık. Neden, bu bölgelerde çatışmayı önlemek istiyoruz. Yani çatışmasızlıklar bölgesi ya da gerginlikleri azaltıcı bölge. Tabii burada belli bölgelerde Rus, İranlı gözlemleciler olacak, İdlib içinde de bizim gözlemciler olacak. Elbette İdlib içinde bizim gözlemcilerimiz de güvenli olan yerlerde olacak ki; herhangi bir risk olmasın. Amacımız gözlemciler sayesinde herhangi bir ihlali önleme ya da ihlal olursa da kimin yaptığını tespit etmek. Çünkü herkesin garantörlüğü var. O nedenle, yani İdlib\'de zaten ağırlıklı olarak Özgür Suriye Ordusu ve değişik bölgelerden biliyorsunuz, Halep\'ten gelen siviller var, ama her yerde olduğu gibi bu bölgede de radikal unsurlar vardır\" dedi.

\'AMAÇ SİYASİ SÜRECİ KOLAYLAŞTIRMAK\'

Havadan gelişi güzel bombalama yapmamaları konusunda Rusya ve diğer ülkeleri uyardıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

\"Çünkü siviller de ölüyor.\' Varsa bir yerde terörist, onun tespit edilip, onunla mücadelenin yapılması lazım. Yani sivilleri ya da ılımlı muhalefeti gelişi güzel bombalamanın bir faydası yok, hatta oradaki insani yardımı ulaştıran bazı örgütlerin de temsilcilerin yaralandığını da bugün bana Rex Tillerson söyledi. Amacımız, çatışmaları tamamen önlemek ve siyasi süreci kolaylaştırmak. Astana bir yerde güven artırıcı önlemler için, çatışmaların, durdurulması için bir platform ama, amacımız şimdi Cenevre sürecini canlandırmak. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura da bunun için çalışıyor. Biz de kendisine destek veriyoruz.\"

\'SAHADAKİ DURUMU ASKER VE İSTİHBARAT BİRLİKTE DEĞERLENDİRECEK\'

Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib konusunda bir takvim var mı? sorusuna ise \"Arazideki, sahadaki durumu istihbaratımız ve askerimiz birlikte değerlendirecekler. Ona göre adımlar atılacak\" diye yanıt verdi.

Haber: Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA, (DHA)

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Tunceli Devlet Hastanesi\'nde yangın çıktı, hastalar tahliye edildi (2)



YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Tunceli Devlet Hastanesi\'nin bodrum katında elektirik kontağından çıktığı sanılan yangın, tamamen söndürüldü. Geçici olarak tahliye edilen hastaların, yeniden hastaneye alınacağı belirtilen Vali Tuncay Sonel, \"Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan hemen sonra dumanlar etkisini yitirince, hastalarımız hastaneye tekrar geri alınacak ve tedavileri devam edecektir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Vali Sonel\'in konuşması

- Hastaneden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİ/TUNCELİ, (DHA)

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Şanlıurfa\'da \'İsot Festivali\' başladı (3)

KONSERE YOĞUN İLGİ

Şanlıurfa\'da, Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl ilki düzenlenen \'İsot Festivali\' kapsamında Haleplibahçe Müsesi önündeki alanda düzenlenen konserde Ferhat Göçer, Zekeriya Ünlü ve Seda Anar sahne aldı. Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve çok sayıda vatandaşın izlediği konsere türkücü İbrahim Tatlıses de telafonla arayarak, \"Tüm Şanlıurfalı kardeşlerimi seviyorum. Ben hemşerilerimin emrimdeyim, sizleri çok seviyorum\" dedi.

Başkan Nihat Çiftçi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde sahne alan sanatçılara plaket ve isot tablosu hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konsere gelen vatandaşlar

- Sahneye çıkan sanatçı Ferhat Göçer

- Sanatçı Zekeriya Ünlü ve Sedat Anar şarkı söylemesi

- Konsere katılan protokol

- Sanatçı İbrahim Tatlıses konser alanında telefonla araması

- Sanatçılara plaket verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA)