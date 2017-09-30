DHA YURT BÜLTENİ-18

Ayvalık Tatları Festivali\'nde \'barış\' mesajı



BU yıl 3\'üncüsü düzenlenen Ayvalık Tatları Festivali\'nin ikinci gününde yapılan şiir dinletisi, mübadil çocuklarının buluşturulması, barış yorganına parça ekleme, zeybek ve sirtaki dansı gösterileri gibi etkinlikler ile ‘Barış\' mesajı verildi.

İlki geçen yıl Zeytin Hasatı Şenliği bünyesinde gerçekleştirilen, 2\'ncisi ‘Ayvalık tatları sokakta\' sloganı ile yapılan festivalin 3\'üncüsü \'Mübadele İki Yaka Bir Hikaye\' adı altında 29 Eylül- 1 Ekim günlerinde gerçekleştiriliyor. Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Giritliler Derneği ve Ayvalık Tatları Grubu işbirliği ile hazırlanan etkinlikte, Ayvalık el sanatları ve yemekleri tanıtılıyor. Eski köylü pazarında kurulan stantlarda başlayan festivalin ikinci gününde Ayvalıklı Şair Turgut Baygın ve Mirsini Steka, Türkçe-Yunanca şiir ve müzik dinletisi yaptı. Şeytanın Kahvesi\'nde düzenlenen Midillili ve Ayvalıklı mübadil çocuklarının buluşturulması etkinliği ilgi çekti.

CUMHURİYET MEYDANI\'NDA BARIŞ YORGANI AÇILDI

Kırkyama Yorgan sanatçısı Beriye Başak tarafından başlatılan ve dünyayı dolaşarak büyüyen 14 metrelik barış yorganına Ayvalık\'tan da parça eklendi. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık Belediyesi\'nin amblemini yorgana eklerken, Mustafa Kemal Atatürk\'ün ‘Yurtta sulh dünyada sulh\' mesajını bir kez daha tekrarladı. Gençer, \"İnşallah dünyanın her yerinde gezer ve dünyaya barışı ve kardeşliği getirir. Ülkemizin sevgiye, barışa ve huzura çok ihtiyacı var\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Danslardan görüntü

- Barış yorganının açılmasından görüntü

- Belediye Başkanının parça eklemesinden görüntü

- Barış yorganını hazırlatan Beriye Başak ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera. Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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Kangal\'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı



SİVAS\'ın Kangal İlçesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sivas-Malatya karayolu Araplı köyü, Çukurçayır mezrası yakınlarında meydana geldi. Şeyda İren yönetimindeki 58 NR 361 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İdris Şimşek yönetimindeki 29 AG 393 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler İdrim Şimşek ile Şeyda İren ile her iki araçta bulunan Eren, Fikri, Fatma, Zümra ve Emir Çalışkan, Abdulkadir ve Ahmet Turan İren ile Ayhan Özkan yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü İdris Şimşek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile çıkarıldı. Ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan İdris Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Araçtaki yaralının çıkarılışı

-Kaza fotoğrafları

Haber-Kamera: Ahmet ÖZTEKİN/KANGAL(Sivas), (DHA)

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Bakan Zeybekci\'den şehit ailesine taziye ziyareti



EKONOMİ Bakanı Nihat Zebekci, Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde 18 Eylül tarihinde teröristler çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Muhammet Arıkan\'ın Denizli\'deki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şehit uzman çavuş Muhammet Arıkan\'ın Bayıralan Mahallesi\'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Zeybekci\'ye, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve Honaz Kaymakamı Zafer Öz de eşlik etti. Şehit Arıkan\'ın babası İbrahim Arıkan, Bakan Zeybekci ve beraberindekileri kapıda karşıladı. Anne Hatice ve baba İbrahim Arıkan\'a başsağlığı dileyen Bakan Zeybekci, Türk Bayrağı\'nın verilen şehitler sayesinde dalgalanmaya devam ettiğini söyledi.

Terör örgütlerinin, Türk askeri ve polisinden kaçacak delik aradığını belirten Bakan Zeybekci, \"Şehitlerimiz sayesinde başımız dik, alnımız açık, bu vatanda olabiliyoruz. Onların sayesinde etrafımızdaki güvenliğimizi sağlayabiliyoruz. Hainlere olan kinimiz ve nefretimiz artarak devam ediyor. Ve bunlar da kaçacak delik arıyor. Devletimiz de, askerimiz de, polisimiz de, jandarmamız da, köy korucumuz da her saniye tepelerinde, kaçacak delik arıyorlar, bitecekler. Bu hainler şunu asla ve asla tahmin bile etmiyorlar. Şehit annelerinin bu duruşunu tahmin edemiyorlar. Hem tahmin hem de tahammül edemiyorlar. Şehidimizin anası, babası böyle durdukça onlar kahrolup gidecekler\" dedi.

Türk Milleti\'nin tarihi boyunca hiç başını öne eğmediğini, aman demediğini, teslim olmadığını ve köle olmadığını ifade eden Zeybekci, \"Kölelikten gelenler bunları bilmezler. Daha doğrusu asla ve asla şerefli bir hayat sürmeyenler bunları hiç bilmezler. Allah\'ın izniyle gelecek günlerimiz daha güzel olacak. Son çırpınışları demeyeceğim, ama bu dünyada bunları besleyenler devam ettikçe, bunlar kimlik değiştirecek. Ama bu millet de artık eski Türkiye değil. Her şeyiyle, bütün gücüyle, sanayisiyle, teknolojisiyle bunların tepesinde olacak. Allah\'ın izniyle köklerini kurutacağız\" diye konuştu.

Okunan duaların ardından Bakan Zeybekci, şehit evinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Zeybekci\'nin şehit evinde karşılanmasından görüntü

- Bakan Zeybekci\'nin şehit annesiyle konuşmasından görüntü

- Dua okunmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber:Ramazan ÇETİN - Kamera :Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Fakıbaba: 80 milyonun protein oranını artırmamız lazım (4)



BİRİNCİ BUZAĞIYI BAKANA HEDİYE ETTİLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile birlikte Kahramanmaraş\'ta katıldığı tarım çalıştayının ardından Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu\'nun desteğiyle yapılan dondurma fabrikasını ziyaret etti. Burada vince asılmış 4 ton ağırlığında 3 metre uzunluğundaki Maraş Dondurması\'nı satırla kesen Fakıbaba ve Ünal, gazetecilere dondurma ikram etti.

Daha sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'na geçen Fakıbaba, buzağı yarışmasında birinci olan Salih Ceren\'e ödülünü verdi. Hayvanın sahipleri de buzağıyı Bakan Fakıbaba\'ya hediye etti. Hediyeyi kabul eden Fakıbaba, buzağının Malatya\'da boğa ıslah merkezine götürülmesi talimatını verdi. Fuarda stantları da gezen Fakıbaba\'ya çeşitli ikramlarda bulunulup hediyeler verildi. Fuardan ayrılırken bir kadının sorununu da dinleyen Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yaptırılacak kamu külliyesinin temelini atıp, Onikişubat İlçe Belediyesi\'nce yaptırılan bisiklet ve yürüyüş yolunun açılışını yaptıktan sonra kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vinçte asılı dondurma

- Bakan Fakıbaba\'Nın dondurmayı kesmesi

- Fakıbaba\'nın gazetecilere dondurma ikram etmesi

- Fakıbaba\'nın konuşması

- Fakıbaba\'nın buzağı yarışmasında dereceye gireni ödüllendirmesi

- Fakıbaba\'ya buzağının hediye edilmesi

- Fakıbaba\'nın fuarı gezmesi

- Fakıbaba\'ya Balsuyu\'nun bakır tabak hediye etmesi

- Fakıbaba\'nın çocuğu sevmesi

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Kamu Külliyesinin temelinin atılması

- İnşaat alanı

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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Bakan Yılmaz: Yeni üniversite giriş sistemi stresi azaltacak (2)



\'FARKLILIKLARIMIZ ZENGİNLİĞİMİZ\'

Sivas temasları kapsamında Cem Vakfı tarafından düzenlenen oruç açma programına katılan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz burada yaptığı konuşmada Muharrem ayının yüreklerde kapanmaz bir yara olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, \"Yas ve matem ayı Muharrem Kerbela\'da Hazreti Peygamber\'in Hasan\'la beraber dünyanın iki çiçeği ahirette de cennet çocuklarının efendileri diye övdüğü, ‘Allah\'ım ben onları seviyorum, sende sev’ diye haklarında dua ettiği, can paresi imam Hüseyin\'i anmak ve anlamak ayıdır. Kazanan her zaman haklı ve mazlum olandır. Yezid\'e lanet olsun. Şehitler şahı İmam Hüseyin\'e rahmet olsun. Kerbela\'yı anlamak hazreti Hüseyin\'in değerlerine sahip çıkmakla, yürüdüğü yolda yürümekle, yaşadığı gibi yaşamakla mümkündür.\" diye konuştu.

Kerbela\'nın insanlara sevgiyi yaşatmayı öğrettiğini aktaran Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

\"Safımızla, mücadelemizle İmam Hüseyin\'in yanındayız. Bugün bize düşen, Kerbelaların acısından, mateminden hareketle Müslümanların arasındaki birliği, beraberliği, kardeşliği anlamaktır. Bu topraklarda herkesin kendi inancıyla, istediği şekilde, başka birisinin tarifine ihtiyaç olmaksızın, özgürce yaşamasının önündeki bütün engelleri kaldırmaktır. Nasıl farklı türler tek kazanda kaynayınca, aynı ateşte pişince, birlikte yanınca aşure gibi daha değerli hale geliyorsa, toplumlar da aynı dertleri, sıkıntıları paylaşınca, zorluklara katlanınca daha iri, daha diri olurlar. Bu da bu toplumun en büyük gücüdür. Biz bu güce sahibiz. Çanakkale\'de, Sarıkamış\'ta, İstiklal Savaşı\'nda biz bu birliği gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gördük, bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Çokluk içinde birliği, kesret içinde vahdeti savunduğumuzda İmam Hüseyin ve Kerbela\'yı anlayacağız. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bizi hak yoldan ayırmasın. Bizleri zalimlerin değil, mazlumların yanında olanlardan eylesin. Davamız birlik, gayemiz dirlik hak Muhammed Ali yolu olsun.ö

Bakan Yılmaz daha sonra yerel bir televizyonda haber müdürü olarak görev yapan Melih Delibaş ve Esra Koçtürk çiftinin düğün törenine katıldı. Bakan Yılmaz, genç çifte mutluluklar diledi. Düğün töreninin ardından Bakan Yılmaz, karayolu ile Sivas\'ın Gürün İlçesi\'ne hareket etti.

Görüntü Dökümü:

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-Cem Vakfı iftar programı

-Bakan Yılmaz’ın konuşması

-Düğün törenine katılması

Haber-Kamera: SİVAS,(DHA)