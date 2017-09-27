DHA YURT BÜLTENİ-18

Türksat IKBY\'ye yakın 3 televizyon kanalını Türksat\'tan çıkardı



IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu yapmasından sonra olağanüstü toplanan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'ne yakınlığı ile bilinen Erbil merkezli yayın yapan 3 televizyon kanalının Türksat\'tan çıkarılmasına yönelik kararından sonra 3 kanal bugün akşam saatlerinden Türksat\'tan çıkarıldı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)\'ün olağanstü toplantıda aldığı karardan sonra Türksat\'ın bugün akşam saatlerinde şimdiye kadar Türksat üzerinden yayın yapan Rudaw, Waar ve K24 televizyonlarını Türksat\'tan çıkartığı ve ekranların karardığı belirtildi.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

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İzmir\'de ziyaretlerde bulunan Deniz Baykal, Kuzey Irak için diyalog önerisinde bulundu

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal, nikah törenine katılmak üzere geldiği İzmir\'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kuzey Irak\'taki referandum tartışmalarına değinen Deniz Baykal, \"Bölgede yaşayan toplumların kendi özlemleri var. Dilekleri var. Yaşama geçirmek istiyorlar. Özlemlerin ötesinde arka plan var. Bunu anlamak lazım. Büyük başka plan var. O plana alet olmadan bölgenin dengesini göz önünde bulundurarak bölge ülkeleriyle uyumu ve işbirliği içinde yaklaşmaktan başka çare yoktur\" dedi. CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal, nikah törenine katılmak üzere geldiği İzmir\'de, Adnan Menderes Havalimanı\'nda, partililer tarafından karşılandı. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Deniz Baykal, \"Bu tür ziyaretlerle, İzmir\'de atan nabzı yakalamaya çalışıyorum. Arkadaş, dost ziyaretlerinin ötesinde yararlı temaslara fırsat veriyor. İçinden geçmekte olduğumuz dönem zorlu. Türkiye\'de, 100 yıllık anayasa anlayışını tam tersine çevirmek, üstelik bu da ülkenin yarısının hayır dediği, yarısının evet dediği seçimle yapılınca nihai sonuca ermiştir denemez. Çözülmedi bu iş\" dedi.

\"OLAYIN TEMİLİNİ BİLMEK LAZIM\"

Kuzey Irak\'taki referandum sürecine de değinen Deniz Baykal, \"Olayın temeli bilmek lazım. Türkiye geçmişte çekiç güç olayıyla karşı karşıya kaldı. Ortadoğu\'da siyasi parçalanmayı gerçekleştirmek için uluslararası güçler, Irak\'ın merkezi güçlerinin 38\'inci paralelin kuzeyine ulaşmasını engellediler. Irak parçalanmaya başladı, daha sonra 1 Mart tezkeresiyle yaşanan dönem var. Şimdi yeni bir aşamadayız. Bütün bunların hepsinin mantığı tektir. Sırada bölgenin dinamikleri, büyük güçlerin planları hesapları doğrultusunda yeni siyasi şekillenmeye doğru taşınmak isteniyor. Her aşamada bunu gördük. Yaşanan olaylar da budur. Olayları değerlendirirken hiç bir şekilde hataya yer yoktur, olmamalıdır\" dedi. Bölgede yaşayan toplumların kendi özlemlerinin de olduğunu vurgulayan Baykal, \"Dilekleri var. Yaşama geçirmek istiyorlar. Özlemlerin ötesinde arka plan var. Bunu anlamak lazım. Büyük başka plan var. O plana alet olmadan bölgenin dengesini göz önünde bulundurarak bölge ülkeleriyle uyumu ve işbirliği içinde yaklaşmaktan başka çare yoktur. Ne askeri yöntemle, asarız keseriz çare olur, ne de sürece teslim olmak bana da bir şeyler düşer deyip beklenmelidir. Yapılması gereken bölgedeki yaşayan toplumların kendi aralarında ciddi bir diyalog ve anlayışı, birliğini geliştirmektir. Nüfus yapısını değiştirmekten vazgeçmektedir. İş birliğinin temel şartı, bazı bölgelerdeki nüfusu oldu bittilerle büyük devletlerin desteklerinden güç alıp etnik temizlemekten uzak durulması lazım. Bu konuda anlayış birliğine girdikten sonra herkesin özlemleri istekleri benzer talepleriyle uyum içinde bölgeyi sarsmadan çözüm bulunabilir\" dedi. Deniz Baykal TEOG\'un kaldırılması konusunda ise eğitimde popülizme gerek olmadığını, çocuklara sınavın kaçılmaz olarak uygulanması gerektiğini de vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Deniz baykal\'ın açıklamalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM , Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)



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Santral görevlisi kadının şiddet iddiası

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü\'nde çalışan santral görevlisi 32 yaşındaki Nehir Göklü, amirinin saldırısına uğradığı iddiasıyla 4 günlük iş göremez raporu alıp, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi\'nde bulunan Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü\'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde işe giden Nehir Göklü\'nün bulunduğu santral odasına gelen amiri M.B., diğer çalışanları dışarıya çıkarttı. Genç kadın, kimsenin olmadığı sırada M.B.\'nin küfür edip, telefon ahizesi ile başına vurduğunu ileri sürdü. Bu nedenle fenalaşan Göklü, ambulans çağırarak Toros Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Güler, daha sonra aldığı 4 günlük iş göremez raporu ile Siteler Polis Merkezi\'ne giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen polis, M.B.\'nin ifadesine başvurdu. M.B. ifadesinde, Göklü\'nün 2015 yılında işe başladığını, zaman zaman işe gelmemesi nedeniyle çıkartıldığını ancak mahkeme kararıyla 3 ay önce işe döndüğünü söyledi. Bugün de iş konusunda Göklü ile tartıştığını ancak saldırmadığını ve küfür etmediğini savunan M.B., kendisinin de şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

BELEDİYE: SALDIRI YOK

Bu arada Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, Nehir Göklü\'ye saldırının söz konusu olmadığı iddia edildi. Yapılan yazılı açıklama şöyle:

\"Nehir Göklü adlı personel hakkında kurumumuzda huzuru ve çalışma düzenini bozduğu gerekçesiyle çeşitli nedenlerden dolayı idaremiz tarafından birçok kez tutanak tutulmuştur. Ayrıca Nehir Göklü adlı personelin saldırıya uğradığı iddiası ise gerçeği yansıtmamakta, iftira niteliği taşımaktadır. Söz konusu kişi kurumumuzu yıpratarak çeşitli spekülasyonlara yol açmak için böyle bir iddia ortaya atmıştır. Kamuoyunu yanıltarak kurumumuz itibarını zedelemeye çalışan ilgili şahıs hakkında gerekli idari ve hukuki tüm işlemlerin başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın yaşandığı yerin giriş görüntüsü

- Büyükşehir Belediyesi\'nin bina görüntüsü

- Binanın girişi

- Binanın tabelası

- Nehir Göklü\'nün şikayet ve darp raporunun görüntüsü

- Nehir Göklü ile röp

- Avukat Şerife Arıcı Yıldız ile röp

(BOYUT:426,65 MB) (SÜRE:08,33 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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Fırında çalışan genç asansörde sıkışarak öldü

İZMİT\'te, fırında çalışan 19 yaşındaki Ali Doğan Akdeniz asansör ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Oğlu ile birlikte fırında çalışan Sadık Akdeniz feryatlar ederek ağladı.

Olay, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi\'nde bulunun ekmek fırınında meydana geldi. Babası Sadık Akdeniz ile birlikte ekmek fırınında çalışan Ali Doğan Akdeniz fırının asansörüne ekmek yapımında kullanılan ürünleri yüklerden bir anda boşalan asansörden çıkmaya çalıştı. Ali Doğan Akdeniz asansör ile duvar arasında kalarak sıkıştı. Fırında çalışanlar hemen 112 Acil ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi asansörde sıkışan genci çıkardı. Sağlık ekipleri boyun bölgesinden sıkışan genci dakikalarca hayata geri döndürmek için müdahale etti. Sadık Akdeniz müdahale sırasında çalışanlar tarafından teselli edilmek istenirken, yakınlarını telefonla arayarak bilgi verdi. Ali Doğan Akdeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülemedi. Sadık Akdeniz, \"Ali\'m gitti, Ali\'m gitti\" diye feryat ederek ağladı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akdeniz\'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Gencin babasından görüntü

Gencin fotoğrafından görüntü

Haber: Faruk KIYAK-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Karacabey\'deki balık ölümleri tehlikeli boyutta

BURSA\'nın Karacabey İlçesi\'nde son dönemde yaşanan balık ölümleri tehlikeli boyuta ulaştı. Fabrikaların zehirli atıklarının neden olduğu öne sürülen balık ölümleriyle ilgili Bursa DOĞADER\'in çektiği fotoğraflar ve görüntüler köyülleri ve balıkçıları endişeye sürükledi.

Karacabey İlçesi’nde fabrika atıkları nedeniyle meydana geldiği iddia edilen toplu balık ölümleri tepkilere neden oluyor. Karacabey\'de bu yıl içinde üçüncü kez tekrarlanan toplu balık ölümlerini protesto eden Bursa DOĞADER, geçen hafta sonu ölümlerin yaşandığı öne sürülen Canbalı Deresi\'nde basın açıklaması yaptı. Burada konuşan DOĞADER Mustafakemalpaşa Temsilcisi Seyit Ali Geçici, Karacabey\'de hiç bitmeyen doğa katliamı yaşandığını belirtip, \"Bizim her yıl tanık olduğumuz doğa katliamları bu kez sınırları aştı. Fabrika atıklarıyla zehir karışan derelerimiz bu yıl içinde 3 kez toplu balık ölümlerine sahne oldu. Çok üzüldük. Türkiye, Karacabey\'deki balık ölümlerini konuşuyor. Biz bugün burada derelerimizde yaşanan katliamlara \'dur\' demek için toplandık\" dedi.

Seyit Ali Geçici, basın açıklamasından sonra Canbalı Deres\'nin Marmara Denizi\'ne döküldüğü Kocaçay\'da toplanan telef olan balıkların toplu görüntüsü çevrecilerin tepkisine neden oldu. Bu fotoğrafları DOĞADER\'in safyasında paylaşan Seyit Ali Geçici, \"Ben, balık ölümlerinin nereden kaynaklandığını kendi imkanlarımla aratşıtrdım: Son olarak Susurluk\'ta hizmete giren Şeker Fabrikası\'nın olduğu bölgeye kadar gittim. Bundan sonra balık ölümü yok. Vatandaşlar, yıllar sonra açılan fabrikadaki temizlik sırasında kimyasal maddelerin dereye bırakıldığını söylüyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bunun araştırılması, balık ölümlerine son verimesi gerekiyor\" diye konuştu.

Seyit Ali Geçici bugün ise Canbalı Deresi Deresi\'nde 60-70 kilo ağırlığındaki dev balıklarında telef oludğu haberini aldık. Canımız yandı\" diye konuştu.

Balık ölümleriyle ilgili olarak Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü\'nün başlattığı araştırma ve soruşturma devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-Kıyıya vuran balıklardan görüntüler

-Balıkçıların tepki vermesi

-Detaylar

Haber: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)

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Kazada, araçta sıkışanlara çevredekiler müdahale etti

ERZİNCAN’da kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi yakınlarında meydana geldi. Vehbi Bakkal yönetimindeki 24 AS 880 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomibilin sürücüsü Vehbi Bakkal ile yanındaki Emine ve Meryem Bakkal yaralandı. Araçta sıkışan Vehbi ve Emine Bakkal, çevredekiler tarafından çıkartıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden genel detay görüntü

-Yerdeki yaralının görüntüsü

-Araç içerisinde sıkışan sürücüye vatandaşların müdahalesi

-Ambulansın gelişi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

ERZİNCAN, (DHA)

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Bursa\'da 1500 polisle Narko-Huzur operasyonu

BURSA\'da 1500 polisin katılımıyla, il genelinde Narko-Huzur operasyonu düzenlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, il genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel Harekat, Asayiş ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 1500 polis görev yapıyor. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, çok sayıda aderese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Ekipler, 36 farklı noktada arama noktası kurdu. Sokak araları, park, bahçe ve okul çevrelerinde dolaşan şüpheli kişilerin GBT sorgusu yapıldı, üstleri arandı.

İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi\'ndeki operasyonu yakından takip ediyor. Narko-Huzur operasyonunun sabahın erken saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.



Görüntü Dökümü:

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-Özel Harekat Polisleri ve zırhlı araçlardan görüntü

-Uzun namlulu silahlar taşıyan polisler

-Narkotik köpeği arama yaparken

-Polis ekipleri arabalarda ve vatandaşların üst aramasını yapması

-İl Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın operasyonu takip etmesi

-Detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

