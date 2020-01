DHA YURT BÜLTENİ-18

Tokat\'ta orman yangını

TOKAT\'ın Almus ilçesine bağlı Durudere köyünde anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Öğle saatlerinde Almus ilçesine bağlı Durudere köyü girişinde anız yangını olarak başlayan yangın kısa sürede büyüyerek köyün üst kısmında pelit ağaçlarından oluşan ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Almus, Niksar, Erbaa ve Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangın alanın sarp ve dağlık olmasından dolayı ekiplere müdahale etmekte zorluk çekti. 6 saattir devam eden yangında 10 hektarlık alan zarar gördü. Köy sakinlerinden 77 yaşındaki Fatma Şahin ise yangın çıktığında kendisinin bahçesinde olduğunu söyleyerek \"Baktım yangın başlamış yukarı doğru yanıyor. Bana yanacaksın çekil dediler. Bende bıraktım geri geldim. Benim çok zararım var. Büyük cevizim vardı bir tane kalmadı\" dedi. Ayrıca çıkan yangını söndürme çalışmalarına köylülerde katıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

------------------------------

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/ALMUS, (Tokat),(DHA)

Suikast timi davasında tuğgeneral Sönmezateş ifade verdi /EK



\"BU DARBEYE TARAF OLMAM ASLIMI, AİLEMİ İNKAR ETMEKTİR\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davaya, verilen aranın ardından sanık pilot yarbay Davut Uçum\'un esasa ilişkin savunmasının alınmasıyla devam edildi. Uçum, söylenecek çok sözü olduğunu, ancak ortamını germek istemediğini belirterek, \"Cezaevine açık görüş için 20 saatlik yoldan gelen eşime \'6 ay cezalı\' denilerek izin verilmedi. 8 yaşındaki çocuğumla görüşüp, duruşmaya geldim. Neden? Hakkımı aradığım için\" dedi.

Darbeci olmadığını savunan Uçum, \"Bugün itibari ile birçok husus netleşti. Dik olarak karşınızdayım. Delillerin ispatlanabilir olduğu ortadadır. Darbeci değilim. Cumhurbaşkanı\'na yönelik eylemin içinde bilerek, isteyerek bulunmadım. Bu örgüte üye değilim. Bu konuda ikinci yargılanmam. Ergenekon\'da da yargılanmıştım. Kötü odaklar tarafından planlanmıştır. Menfur bir darbe girişimidir. Bu darbeye taraf olmam aslımı, ailemi inkar etmektir\" dedi.

\"3 KOMUTANA SAYGIM ARTTI\"

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 3 komutana saygısının artığını vurgulayan Uçum, \"Bu komutanlar Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Muğlalı ve Gökhan Şahin Sönmezateş\'tir. Kimse sorumluluğu üzerine almıyor. Yetki ne kadar fazlaysa, sorumlulukta fazla olur. Görev boyunca sorumluluğum neyse aldım. Helikopterin ikinci pilotuyum. Verdiğim emrin sorumluluğunu taşırım. Verdiği emirden dolayı madununu (astını) sorumlu tutmak hukuka aykırıdır\" diye konuştu.

\"ÖZCAN KARACAN KARA HAVACILIĞIN ADİL ÖKSÜZ\'ÜDÜR\"

Davut Uçum savunmasında ağustos ayında Antalya\'da yakalanan kurmay yarbay Özcan Karacan\'a da değindi. Uçum, Karacan\'ın darbe öncesinde İzmir ve Malatya\'ya gittiğini belirtip, \"Bunun araştırılması ve incelenmesi gerekir. Özcan Karacan bence kara havacılığın Adil Öksüz\'üdür. Helikopter ve uçaklara bütün talimatları veren O\'dur. Hepsinde Özcan Karacan vardır. Beni direk bu olaya dahil eden kişidir. Onun da burada dinlenmesi gerekir\" dedi. Duruşma yarın sabah, Uçum\'un ifadesiyle devam edilmek üzere ara verildi.



Haber: Nilüfer DEMİR / MUĞLA, (DHA)

Dehşet saçan trafik polisi adliyeye sevk edildi (2)



TUTUKLANDI

Adana\'da alacak verecek meselesi nedeniyle 2 dayısıyla kuzenini öldüren trafik polisi Görkem Elbadi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. \'Kasten adam öldürme\' suçlamasıyla tutuklanan Elbadi, Kürkçüler Cezaevi\'ne gönderildi.

Haber: ADANA,(DHA)



Bakan Fakıbaba: \"Kuru üzüm 4 liranın altına düşmeyecek\" (3)

ENGELLİ VATANDAŞI DİNLEDİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Manisa ziyareti sırasında yolda, yanında ailesi bulunan bir engelli vatandaşla karşılaştı, sohbet ederek sıkıntısını dinledi. Engellinin Bakan Fakıbaba\'dan çocuğu için okul kıyafeti istediği öğrenildi. Bakan Fakıbaba bunun üzerine, sorunun çözüme kavuşturulması için Vali Mustafa Hakan Güvençer\'e talimat verdi. Bakan Fakıbaba, daha sonra esnaf ziyaretinde bir restoranta girerek, personelle sohbet etti ve ocak başına geçerek Manisa kebabının nasıl pişirildiğine baktı. Manisa kebabından tadan Bakan Fakıoğlu, restorandaki müşterilere de ikram etti. Bakan Fakıbaba, her yörenin kendine ait yöresel bir tadını olduğunu belirterek, \"Türkiye mozaiği böyle bir şey\" dedi. Çarşı esnafı ziyareti sırasında bir taksi durağına uğrayan Bakan Fakıbaba, taksicilere bol bol sohbet ederek, \"Her zaman şunu söylerim; taksilere binerim ve her taksi benim derim\" diyerek espiri yaptı.

BELEDİYELERİ ZİYARET ETTİ

Bakan Fakıbaba, çarşı esnafıyla sohbet ettikten sonra ilk olarak Şehzadeler Belediyesi\'ni, ardından ise Yunusemre Belediyelerini ziyaret etti. Şehzadeler Belediyesi Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik ile Yunusemre Belediyesi Başkanı AK Partili Mehmer Çerçi\'ye belediye olarak tarım ve hayvancılığa verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Bakan Fakıbaba, \"AK Parti\'nin belediyecilik anlayışında sadece yol ve kaldırım yapmak değil, köylüye ve kadınlara destek olmanın tarımı, hayvancılığı ve tarıma dayalı sanayiyi geliştirip, gençleri köyde tutmasının anlayışıda yer almaktadır\" diye konuştu.

OKUL ÜZÜMÜ İNCELEDİ

Bakan Fakıbaba daha sonra beraberindeki heyetle, Saruhanlı İlçesi\'ndeki Tarım Kredi Kooperatifi\'nin şubesini ziyaret ederek, üzüm üreticileriyle kısa sohbet etti. Bakan Fakıbaba, Saruhanlı\'daki bir kuru üzüm işletmesini ziyaret ederek, kuru üzümlerin nasıl paketlendiği, nasıl işlemden geçirildiği hakkında bilgi aldı. Kuru üzüm işletmesinin Türkiye\'ye örnek bir işletme olduğunu ifade eden Bakan Fakıbaba, \"Bu işletmemiz çok iyi ve örnek işletme. Öncelikle kendimize güvenmemiz lazım. Bunu başaracağız. Daha iyi örneklerin çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü Türk insanı çalışkan ve zekidir. Üretir. Üretmesini bilir. En güzel örneği ziyaret ettiğimiz bu fabrikadır\" diye konuştu. Bakan Fakıbaba kısa açıklamasının ardından işletmede paketlenen \'okul üzümlerini\' inceleyerek, \"Çocuklarımız bizim için her şeyden çok önemlidir. Onların bizim geleceğimiz ve çocuklarımızı seviyoruz\" dedi. Bakan Fakıbaba son olarak, Manisalı işadamı Hasan Türek\'e ait hayvan işletmesini de ziyaret ettikten sonra karayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na hareket etti; Ankara\'ya uçakla hareket etti.

- Bakan Fakıbaba\'nın esnaf ziyareti

- Bakan Fakıbaba\'nın ilçe belediyeleri ziyareti

- Bakan Fakıbaba\'nın kuru üzüm işletmesini ziyareti

Haber- Kamra: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

Başaoğlu ve yeğenine kamu davası

ÜNLÜ sunucu Murat Başoğlu ve ilişkisi olduğu öne sürülen yeğeni B.B.K. hakkında, kamu davası açıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Başoğlu ve B.B.K. hakkında, \'hayasızca davranışlarda bulunmak\' suçundan iddianame hazırladı. İdianamede Başoğlu ve yeğeni B.B.K. için Türk Ceza Kanunu\'nun, \'Hayasızca hareketler\' başlığı altında, \'Alenen cinsel ilişkide bulunmak ve teşhircilik\' suçunu düzenleyen 225\'inci maddesi kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan idddianame Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Murat Başaoğlu soruşturma kapsamında geçen 31 Ağustos\'ta Bodrum Cumhuriyet Savcılığı\'na giderek ifade vermiş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nce yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yeğeni B.B.K. da geçen 8 Eylül\'de alınan ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Murat Başoğlu dün (pazartesi) de Aydın\'ın Kuşadası ilçesindeki davada, eşi Hande Bermek\'ten tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

Zonguldak\'ta maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

ZONGULDAK\'ta, maden mühendisi 27 yaşındaki Ersan Mutlu, çalıştığı özel şirkete ait madende galeriden yokuş aşağı yürürken düşerek yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Zonguldak merkez İnağzı Mahallesi\'nde, özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana geldi. Maden mühendisi Ersan Mutlu, ocak içinde galeride yokuş aşağıya yürürken ayağı kayarak düştü. Yuvarlanarak yaralanan Mutlu, iş arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Mutlu, çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mutlu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

-Ambulansın gelişi

-Yaralının acil servise götürülmesi

-Hastaneden detay



Süre: (1.32) Boyut: (50 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

Kandıra sahilinde 1 kişi boğuldu

KOCAELİ\'nin Karadeniz\'e kıyısı olan Kerpe sahilinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan 40 yaşındaki Murat Bayhan boğuldu.

Adapazarı\'ndan ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren Bayhan, dalgaların arasında bir anda gözden kayboldu. Çırpınmaya başlayan Bayhan kıyıda deniz ve su kazalarına karşı nöbet bekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Kalp masajı yapılan Bayhan olay yerine çağrılan ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

-Kalp masajı yapılması

-Sedye ile götürülmesi

Haber: Serhat YAĞIZ/KANDIRA(Kocaeli)(DHA)

