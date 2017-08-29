DHA YURT BÜLTENİ-18

Adana\'da şehit acısı/EK (Görüntü Ekiyle Yeniden)

İKİNCİ ŞEHİT İŞÇİ DE ADANALI

Diyarbakır- Batman karayolunda zırhlı askeri araçların geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mehmet Gürses\'in acı haberi de Adana\'daki ailesine ulaştıdı. Lojistik şirketinde işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Mehmet Gürses\'in merkez Seyhan İlçesi Barbaros Mahallesi\'ndeki evinin önünde Türk Bayrağı asılıp, taziye çadırı kuruldu.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEKLER

3 yıldır bu şirkette çalışan Mehmet Gürses ile birlikte şehit olduğu arkadaşı Mustafa Yılmaz\'ın cenazeleri yarın Adana\'da düzenlenen törenle toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şehit Mehmet Gürses\'in evnin önünde çadır kurulması

- Sokakta dalgalanan Türk bayrağı

- Şehit\'in yakınlarının oturmaları

- Şehit\'in ağlayan yakınları

- Birbirlerini teselli etmeye çalışan şehit yakınları

- Ambulansın evin önüne gelmesi

Haber:Salih ÜÇTEPE - Kamera: Eser PAZARBAŞİ / ADANA,(DHA)

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Kılıçdaroğlu: Mafya yöntemleri ile racon kesmeye kalkarsanız devlette mafyanın hukuku egemen olur (3)

KILIÇDAROĞLU\'NDAN KAPANIŞ KONUŞMASI

CHP\'nin Çanakkale\'deki Adalet Kurultayı, öğleden sonra düzenlenen \'Medya\'da Adalet\' paneliyle sona erdi. Panelin sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye gelerek kapanış konuşmasını yaptı.

Adalet Kurultayı\'nın sonuç bildirgesini okudu. Kılıçdaroğlu, 4 gün süren kurultay süresince 8 panel ve 77 çalıştayda 679 konuşmacının yer aldığını ve 240 saatten fazla ses kaydının yapıldığını, önümüzdeki süreçte çok güzel yayınların çıkacağını ve bunları halkın bilgisine sunacaklarını söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:\" Hakkı, hukuku ve adaleti, demokrasiyi savunan herkesle, özgürlüğü savunan herkesle, yargı bağımsızlığını savunan herkesle, yaşı, boyu, doğduğu yer, kent, inancı ve kimliği ne olursa olsun umarım 80 milyonla birlikte, hep birlikte gerçekleştireceğiz. Adalete susadık, adalete adalet istiyoruz biz. İnsanız biz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanız biz huzur içinde yaşamak istiyoruz. İnsanız biz, benim gibi düşünmeyen insanı dinlemek istiyorum. Bu fırsatın verilmesi lazım. İnsanız biz, medyanın özgürce bizi eleştirmesi lazım. İnsanız biz, özgürce çocuklarımızı okula göndermek istiyoruz. İnsanız biz, hak, hukuk ve adalet istiyoruz.\"

ARAKAN\'I HATIRLATTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, adalet için yürüdüğünü, ardından kurultayda her görüşten insanı dinlediklerini vurguladı. Bayram arifesinde olduklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, \"Arakan\'da katledilen Müslümanlar var. Emin olun içimiz sızlıyor. Bizler çok uzakta bir yerlerde eğer insanlar inançları nedeniyle katlediliyorlarsa, hep birlikte o katliamı lanetlememiz gerekiyor. İnsan değerlidir\" dedi. Adalet Kurultayı\'nda zaman zaman tartışıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Elbette tartışılacak. Ama hiçbir zaman karşıdaki kişi kırılmadı. Kırmamaya özen gösterildi. Birbirimizi dinledik, birbirimizin düşüncelerinden şu veya bu şekilde bilgi almaya çalıştık. Düşünce dünyamızı zenginleştirmeye çalıştık\" diye konuştu. Adalet Heykeli yapıldığını da belirten Kılıçdaroğlu, \"Talepler çok fazla, karşılayamadık. 11 bin tuğla imzalandı. Ve bununla güzel bir adalet heykeli yapacağız. Bu adalet heykeli bizim değil, benim değil, bu adalet heykeli 80 milyonun adalet heykelidir. Her görüşten insanımızın gidip bir tuğla koyduğu adalet heykelidir. Değerlidir bizim için\" dedi.

ADALET ÖRNEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir panelistin \'Evinizde yangın çıkarsa, bu yangını söndürürseniz bu adalet değildir. Komşunuzda yangın çıkar ve siz o yangını söndürmeye giderseniz, işte o zaman adaleti gerçekleştirmiş olursunuz\' sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, \"Evet komşuda yangın çıktığında o yangını söndürmeye gidersek, bizim ruhumuzda adalet var demektir. Çünkü bizimle birlikte olmayan komşumuz, aynı evde yaşamıyor ama o bir sorunla karşılaşıyorsa o sorunun çözümüne benim katkı vermem lazım ki ben vicdanımın sesini dinleyerek oraya gideyim. Onun karşılaştığı sıkıntıları atlatmalıyım. Ona katkı vermeliyim\" diye konuştu.

\"TEK ADAM REJİMİNİ ASLA VE ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ\"

Son referanduma da değinen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: \"Bu anayasa değişikliği meşru değildir. Türkiye toplumunun kazanımlarına hakarettir. Tek adam rejimi dünyanın hiçbir yerinde uzun süreli olmamıştır. Yoktur böyle bir şey. Bizim kültürümüzde de yoktur. Bizim geleneğimizde de yoktur. Bizim tarihimizde de yoktur. Tek adam rejimi olmamıştır, tek adam rejimini asla ve asla kabul etmeyeceğiz. Demokratik bir devlette olması gereken hukukun üstünlüğüdür. Devleti yönetenler hukuka uymak zorundadırlar. Hukukun kurallarına uymak zorundadırlar. Sokaktaki vatandaştan daha fazla özen göstermek zorundadırlar. Çünkü onlar topluma örnek oluyorlar. Ama siz hukukun üstünlüğüne değil, mafya yöntemleriyle racon kesmeye kalkarsanız, devlette hukukun üstünlüğü biter mafyanın hukuku egemen olur. Bunu da şiddetle reddediyoruz.\" Maltepe\'deki konuşmada toplumun her kesimine bir çağrı yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, \"Bir arada yaşayalım. Dostça yaşayalım. Kardeşçe yaşayalım. Farkılılıklarımızı zenginlik kabul edelim. Bir arada yaşamanın zenginliğini oturalım tadalım. Evimizde huzur içinde yaşayalım. Huzur içinde bu ülkenin sokaklarında gezelim. Tanımadığımız insana bile oturup rahat rahat selam vermesini bilelim. Onun derdi varsa, onun derdini çözmek için birlikte mücadele edelim. Maltepe çağrımızın özü buydu\" diye konuştu. Adalet Kurultayı bildirgesini okuyan Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından alandan araçla ayrılıp karayoluyla Balıkesir\'in Edremit İlçesi\'ne hareket etti. Kılıçdaroğlu\'nun buradan da uçakla Ankara\'ya gideceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Medyada Adalet panelinden görüntü

- Kılıçdaroğlu\'nun kurultayı sonuç bildirgesinin okumasından görüntü

- Kılıçdaroğlu\'nun alandan ayrılmasından görüntü

Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, \"Alperen şehittir\"

AK Parti Ar-Ge\'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, uyuduğu servis minibüsünde unutulduğu için havasızlıktan yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Minik Alperen\'in \'şehit\' oluğunu söyleyen Dağ, olayın hukuki sürecinde de aileye sonuna kadar destek vereceklerini belirtti.

AK Parti Ar-Ge\'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, iki günlük İzmir programı kapsamında, geçtiğimiz günlerde İzmir\'in Çiğli ilçesinde gittiği kreşin servisinde unutulunca havasızlıktan hayatını kaybeden Alperen Sakin\'in ailesini de ziyaret etti. Minik Alperen\'in babası Serkan Sakin ve annesi Buket Sakin çiftine taziyelerini ileten Dağ, ailenin acısını paylaştı. Yaşanan olayın tüm Türkiye\'yi derinden üzdüğünü belirten Dağ, \"Minik Alperen tüm ülkeyi üzen bir şekilde vefat etti. Bize göre o bir şehittir. Olaydan sonra aileyi arayıp başsağlığı diledim. Şimdi de bir taziye ziyaretinde bulunduk. Burada üzerinde durulması gereken, ihmaller zincirini ortaya çıkartmak. Olay yargıya intikal etmiş vaziyette. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Gerçekten büyük bir üzüntü içerisinde olan ailemizin yanında olacağız. İzmir\'in bir milletvekili olarak destek vereceğiz. Bu işte vebali olan, ihmali olan kişilerin hak ettiği cezayı almaları için uğraşımız devam edecek. Bu konunun açığa çıkması konusunda ifade verenlerin ve ailemizin yanında olacağız. Düşünmek bile istemediğimiz bir hadise yaşandı. Allah rahmet eylesin yavrumuza\" dedi. Evladını kaybeden Serkan Sakin ise, \"Devlet büyüklerimiz bu olayın takipçisi olacak. Olay hukuksal boyutta devam ediyor. Devletimize, hukukumuza güveniyoruz. Her şey açığa çıkacak ve sorumlular hak ettikleri cezayı alacak\" diye konuştu. Ziyaretin ardından Dağ, Çiğli çarşı esnafıyla bayramlaşmak üzere evden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ziyaretten görüntü

- Hamza Dağ\'ın açıklaması

- Serkan Sakin\'in açıklaması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Ayvacık\'ta 2 ayrı bottaki 80 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu toplam 80 kaçak, sahil güvenlik tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonla yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık\'ın Bademli Köyü açıklarında, lastik botta kaçaklar olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye SAGET-35 botu sevk edildi. Midilli Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen Suriye ve Kongo uyruklu toplam 53 kaçak yakalanarak, sahil güvenlik botuna alındı. Aynı saatlerde Sivrice Burnu\'nun güneyinde de lastik botla Midilli\'ye geçmeye çalışan kaçaklar olduğu tespit edildi. Buraya da TCSG-8 Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 1\'i Suriye diğerleri Afganistan uyruklu toplam 27 kaçak yakalandı. Her iki operasyonda yakalanan toplam 80 kaçak Küçükkuyu Beldesi\'ndeki Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi. Burada yiyecek, giyecek ve kişisel bakım malzemeleri dağıtılan kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından Ayvacık İlçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Küçükkuyu\'ya getirilen kaçakların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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Bandırma çöplüğünde yine yangın çıktı



BALIKESİR’in Bandırma İlçesi çöp depolama alanında bu yıl, üçüncü kez yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederken, çöp depolama alanında geçen yıl da 6 kez yangın çıkmıştı.

Ayyıldız Mahallesi’ndeki çöp depolama alanında akşam saatlerinde metan gazının sıkışması sonucu yangın çıktı. Edincik, Ayyıldız ile Çalışkanlar mahalleleri yoğun duman altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği\'ne bağlı 3 araç ve 9 personelin yanı sıra Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı bir tanker ve 2 personel müdahale etti. Şiddetli rüzgar çalışmaları olumsuz yönde etkilerken, bölgeden sık sık metan gazı nedeniyle bölgede sık sık patlamalar yaşandı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, 150 bin nüfusu Bandırma\'da yaklaşık 50 dönüm büyüklüğündeki araziye her gün 170 ton çöp dökülüyor.

Haber: Erdem ÖZCAN/Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

