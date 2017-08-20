DHA YURT BÜLTENİ-18

Apartmanda yangın çıktı, dumandan etkilenen 20 kişi hastanelere kaldırıldı

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde bir apartmanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kaplarken, binada mahsur kalan ve aralarında yeni doğmuş bebeklerinde bulunduğu 20 kişi itfaiye tarafından kurtarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanın içini yoğun duman kapladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdivenlerine alınarak aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen ve aralarında yeni doğmuş bebeklerinde bulunduğu 20 kişi olay yerinde hazır bekletilen ambulanslara alındı. 20 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Bina sakinlerinin itfaiye ile kurtarılması

- Dumandan etkilenen vatandaşların ambulanslara alınması

- Vatandaş röportajı

- Yangının meydana geldiği apatman

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ (DHA)

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Eskişehir\'de şüpheli çantadan giysi çıktı

ESKİŞEHİR\'de alışveriş merkezi karşısında, tramvay yolu yanındaki yaya kaldırımına bırakılan şüpheli sırt çantası paniğe neden oldu. Bomba uzmanının açtığı çantadan giysi çıktı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Kanatlı Alışveriş Merkezi karşısındaki yaya kaldırımında saat 22.00 sıralarında sahipsiz bir sırt çantası görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, güvenlik şeridi çekip tramvay yolunu trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede, çantadan erkek giysileri çıktı. Çanta polis merkezine götürülürken, tramvay yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yaya kaldırımındaki çantanın görüntüsü,

-Polislerin vatandaşları uzaklaştırmaya çalışması,

-Bekletilen bir tramvayın,

-Özel giysi giyen bomba uzmanının çantanın yanına yaklaşması,

-Bomba uzmanının incelediği çantayı alıp götürmesi,

-Yolun açılmasının ardından tramvayın geçiş yapması

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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İki minibüs çarpıştı: 8 yaralı



KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi\'nde iki minibüsün hatalı sollama nedeniyle çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmit-Kandıra karayolu Kocaeli F Tipi Cezaevi önünde meydana geldi. Kandıra yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RB 3176 plakalı minibüs, iddiaya göre hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen 41 FR 341 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Ergün AYAZ / Kandira (KOCAELİ) (DHA)

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Bodrum\'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı



MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, kamyonetle çarpışan otomobildeki Niyazi Kocaköse öldü, Güler Demir ise yaralandı. Kaza sonrası kamyonet şoförü Hüseyin Karasoy, Kocaköse\'nin elini tutup, \"Ne olur ölme ağabey\" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yalıçiflik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 33 yaşındaki Hüseyin Karasoy yönetimindeki 48 VY 063 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp bahçıvanlık yaptığı belirtilen 62 yaşındaki Niyazi Kocaköse yönetimindeki 48 TD 147 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Karasoy, ambulans beklerken, otomobilde sıkışan Kocaköse\'nin elini tutup \"Ağabey ne olur dayan, ambulans geliyor, ölme ağabey\" diyerek gözyaşı döktü. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Niyazi Kocaköse\'nin öldüğü belirlendi. Otomobilden fırlayıp ağır yaralanan 30 yaşındaki Güler Demir ise Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayı duyup olay yerine gelen Kocaköse\'nin kızı Necla Kocaköse ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kocaköse\'nin yeğeni Mehmet Ateş, \"Bu yol altı aydır yapılmadı, Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5 gün önce yolu güya yaptı. Mucuru döktü gitti. Burada çok kazalar olacak, böyle olmaz dedik, dinletemedik. Dayım öldü, bu kazalar \'geliyorum\' dedi. Bu çağda böyle yol olur mu? Yolun üstüne mucuru dök, insanları ölüme gönder\" diyerek tepki gösterdi.

Kamyonet sürücüsü Hüseyin Karasoy, gözalltına alınırken, otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Kocaköse\'nin cesedi ise Bodrum Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ölen otomobil sürücüsünden görüntü

- Yola fırlayan yaralı kadından görüntü

- Yardım etmeye çalışan vatandaşlardan görüntü

- Karasoy\'un konuşmalarından ve Kocaköse\'nin yanından görüntüsü

- Ambulansın gelip yaralıyı almasından görüntü

- Kocaköse\'nin kızının feryatlarından görüntü

- Kazayı gören vatandaşlarla röp.

- Kazanın oluşuna mucura ve yola isyan eden ölen kişinin yakınları ile röp.

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Ekonomi Bakanı Zeybekci\'nin kızının düğünü başladı (2)



DEVLETİN ZİRVESİ DÜĞÜNDE BULUŞTU

Anemon Otel\'de yapılan nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanı sıra akşam saatlerinde Denizli\'ye gelen Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık, Erol Kaya, Harun Karacan, Hamza Dağ, Ak Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Mehmet Muş, İlknur İncesöz, 60 milletvekili ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Nikah nedeniyle otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Otele gelenler tek tek davetiyeleri kontrol edilerek içeri alındı. Otelin bahçesinde yemekli olarak düzenlenen nikah töreninde Fatma Zeybekci ile İbrahim Özkan çiftinin nikahlarını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı. Nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov yaptı. Nikah töreninden önce otelin duvarına genç çift için hazırlanan kısa film yansıtılarak davetlilere izlettirildi. Düğüne yaklaşık 1100 davetli katıldı.

GELİNE 5 ÇOCUK TAVSİYESİ

Nikah töreninden sonra evlilik cüzdanını gelin Fatma Zeybekci\'ye veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geline 5 çocuk tavsiyesinde bulundu. Kısa bir konuşma yapan Erdoğan, \"Zeybekci ve Özkan ailelerinin biricik yavrularının nikah akitlerini bizler resmi şahitler, sizler de fahri şahitler olarak akdetmiş oluyoruz. Her iki gencimize de Allah\'tan iki cihan saadeti diliyorum. İnşallah en kötü günleri bugünkü gibi olsun. Aynı yastıkta kocasınlar. Evlilik uzun bir yolculuk, iyi günler, kötü günler var. Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır, olumsuzluklar üzerine sabırla gidildikçe mutluluğa dönüşür. Benim her zaman bir tavsiyem var, burada da söyleyeceğim tabi ki, bir olur garip, iki rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah kerim. Fatma ben söylerken o da benimle beraber söylüyordu. Zaten kendileri de 4 kardeş. Ben inanıyorum ki, güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Burada da iki nitelikli gencimiz, güçlü bir ailenin temellerini atıyorlar. Bu güçlü aile, güçlü milletin köşe taşlarını oluşturacaktır. Ben bu mutluluğun gelecekle ilgili önemli bir köşe taşı olduğuna inanıyorum ve bu cüzdanı da Fatma\'ya veriyorumö dedi.

Nikahın ardından protokol üyeleri gelin ve damatla birlikte fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım saat 23.00\'te otelden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otelin içinden cep telefonu ile çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Osman Nuri BOYACI- Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)