DHA YURT BÜLTENİ -17

CHP\'NİN ANTALYA ADAYI MUHİTTİN BÖCEK OLDU

CHP\'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Muhittin Böcek oldu.

Bugün MYK sonrası toplanan Parti Meclisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Muhittin Böcek\'i belirledi. Konyaaltı\'nda biri Anavatan Partisi, 3\'ü CHP olmak üzere 4 dönemdir belediye başkanlığı yapan Böcek, akşam Ankara\'dan uçakla Antalya\'ya gelecek. Partililer Böcek için havalimanında karşılama töreni organize ediyor.

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek, 1962 yılında Konyaaltı\'nın Uncalı Mahallesi\'nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya\'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümlerini bitirerek Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Böcek, 18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi\'nden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerine bu kez CHP\'den aday olan Böcek, yüzde 50\'nin üzerinde oy oranıyla tekrar seçildi. Böcek, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde yeniden başkanlığa seçildi.

Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin Böcek, aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam ediyor. Böcek, geçen ekim ayında hayatını anlattığı \'Ben Bu Şehre Aşığım\' adlı kitabını yayımladı. Bir çocuk babası Muhittin Böcek, bağlama çalıyor.

YARALI HALDE POLİSTEN YARDIM İSTEYEN SURİYELİ ESME, HAYATA TUTUNAMADI

Konya\'da pompalı tüfekle göğsünden vurulan ve kanlar içinde caddedeki trafik polislerinden yardım isteyen Suriye uyruklu Esme El Hüseyin (20), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayda kullanılan tüfeğin evin arkasında boş ahırda toprağa gömülü olarak bulunması üzerine Esme El Hüseyin\'in eşi Abdülmelik El Faki (21) ve El Faki\'nin ablası Gusun El Faki’yi (26) gözaltına aldı. El Faki\'nin, ilk ifadesinde, kendisini aldattığı için eşiyle tartıştıklarını ve bu sırada da eşinin kendisini vurduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde meydana geldi. Göğsünden pompalı tüfekle yaralanan Esme El Hüseyin, kanlar içinde evinden çıkıp cadde üzerinde rutin yol kontrol uygulaması yapan trafik polislerinden yardım istedi. Polislerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Esme El Hüseyin, ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

TÜFEK TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının ölümünün ardından kağıt toplayarak geçimini sağlayan eşi Abdülmelik El Faki\'ye olayın nasıl gerçekleştiğini sordu. El Faki\'nin aldattığı için eşiyle tartıştıklarını ve bu sırada eşinin kendisini vurduğunu ileri sürdü. El Faki\'nin çelişkili ifadesi ve tedirgin davranışları üzerine evde bulanan El Faki\'nin ablası Gusun El Faki\'ye de olayın nasıl gerçekleştiğini sordu. Gusun El Faki de, olayı tam görmediğini, kardeşi Abdülmelik El Faki\'nin tüfeğini saklaması için kendisine verdiğini ve korktuğu için de tüfeği ahırda toprağa gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine iki kardeş gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

KAYBOLAN ÇOCUK, 8 SAAT SONRA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU (2)

İBRAHİM\'E JANDARMA KOMUTANI BİSİKLET HEDİYE ETTİ

Şanlıurfa\'da kaybolduktan 8 saat sonra jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunan 5 yaşındaki İbrahim Halil Gönül, hastanedeki tedavisinin ardından babası Cevat Gönül ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı\'na gelerek kendisini kurtaran askerlere teşekkür etti. İl Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi de İbrahim Halil\'e bisiklet hediye etti. Baba Cevat Gönül, Kirişçi\'ye teşekkür ederek, \"Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, çocuğum kaybolduktan sonra hemen jandarmayı aradım. Onlar da hemen gelerek oğlumun bulunması için çalışma yaptı. 8 saat sonra jandarma, oğlumu bulup bize teslim etti. Emeği geçen tüm askerlere, komutanlarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.

SİLOPİLİ KIBRIS GAZİSİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şırnak\'ın Silopi ilçesinde yaşayan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Hüsnü Özdek (65), törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp rahatsızlığı bulunan ve sabah saatlerinde Silopi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kıbrıs Gazisi Hüsnü Özdek (65), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıbrıs Barış Harekatı\'na katılan Gazi Özdek için Silopi Devlet Hastanesi\'nde resmi tören düzenlendi. Törene Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Silopi 172\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Engin Candaş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Şube Başkanı Mehmet Eren ve yakınları katıldı.

Cenaze namazı kılınan Gazi Özdek\'in cenazesi daha sonra cenaze aracı ile Başak Mezarlığı\'na getirildi. Gazi Özdek, burada gözyaşı ve dualar arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kaymakam Sezer Işıktaş, gazinin yakınlarına başsağlığı diledi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Şube başkanı Mehmet Eren de yaptığı kısa konuşmada, Özdek\'in vatanını, milletini seven bir kişi olduğunu belirterek, \"Hüsnü Özdek 1974 yılında Kıbrıs barış harekatına katılmıştır. Vatanını ve milletini seven bir kişidir. Her zaman devletine koşan eksiksiz biridir. Seve seve vatani görevini yapmıştır. Allah rahmet eylesin\" dedi.

ZABITA VE EMNİYETTEN ORTAK DİLENCİ OPERASYONU

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği denetim ve kontroller çerçevesinde; vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere ortak denetim düzenledi.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesi İnönü Caddesi’nde engelli olmadığı halde engelli gibi davranarak dilenen bir kişinin olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Zabıta Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, tekerlekli sandalyede dilencilik yapan ve hiçbir engeli bulunmayan dilenciyi tespit etti.

Kendisini engelli gibi gösteren dilenci zabıta ekipleri tarafından cezai işlem yapılmak üzere sandalyeden kaldırılırken kaçarak izini kaybettirdi.

\'HAYATA GÜLÜMSE PROJESİ\' SONA ERDİ

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü\'nce, madde bağımlılarının rehabilitasyonu ve dezavantajlı grupların istihdama kazandırılmasını amaçlayan \'Hayata Gülümse Projesi\' düzenlenen törenle son buldu.

Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde desteklenen projede alkol ve madde bağımlılığı tedavisi görmüş 61 yetişkin rehabilitasyon merkezinden hizmet aldı. Müzik, ahşap ve seramik boyama, takı tasarımı ve resim kurslarının verildiği merkezde, bilgisayar işletmenliği, klima montaj ve aşçılık gibi meslek edindirme kurslarını tamamlayan 41 kişi de sertifika almaya hak kazandı.

Projenin Kongre ve Sergi Sarayı\'ndaki kapanış törenine Vali Ali İhsan Su, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı ile proje kapsamında ulaşılan vatandaşlar katıldı. Proje kapsamında rehabilite edilen bağımlıların yeniden hayata bağlandığını vurgulayan Vali Su, \"Bu kardeşlerimiz kendine yeni bir hayat kuruyor. Hayat felsefesi, yaşam felsefesi değişiyor. Bu anlamda çok önemli bir projeydi. İlimiz genelinde de bağımlılıkla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu onların ayaklarından bir tanesi\" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı ise bağımlılıkla mücadelenin birçok ülkenin sorunu olduğunu belirterek, \"Bizim ülkemizde de devletimiz tarafından politikalar geliştirilmiş, önemli çalışmalar yapılan, hiçbir harcamadan kaçınılmayan konulardan birisidir\" diye konuştu.

Proje dahilinde uyuşturucudan kurtulma imkanı bulanların da duygularını ifade ettiği tören, Vali Su\'nun; İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve projenin diğer paydaşlarına teşekkür belgesi vermesi ile sona erdi.

