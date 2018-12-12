DHA YURT BÜLTENİ -17

Diyarbakır\'da, HDP\'ye \'açlık grevi\' operasyonu: 50 gözaltı

DİYARBAKIR\'da, HDP İl Başkanlığı\'nda açlık grevine başlayanlara yönelik ikinci kez düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım\'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi\'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven\'e destek amacıyla HDP İl Başkanlığı\'nda bazı kişiler, geçtiğimiz günlerde açlık grevine başladı. Polis ekipleri, savcılık talimatıyla açlık grevindeki kişilere yönelik bu akşam saatlerinde ikinci kez operasyon düzenledi. Operasyonda açlık grevinde oldukları belirtilen 50 kişi gözaltına alınırken, parti binasındaki terör örgütünü simgeleyen afiş ve flamalar da toplandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, pazartesi günü düzenlenen operasyonda ise 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Görüntü dökümü

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-HDP binası çevresinde alınan güvenlik önlemleri

-HDP binasından görüntü

-Polisin HDP binasından ayrılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Serdar SUNAR-DİYARBAKIR-DHA

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BURSA-ANKARA KARAYOLUNDA KAR YAĞIŞI



BURSA ile Ankara\'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl\'deki Mezit Boğazı\'nda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

İnegöl\'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bursa ile Ankara\'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl\'deki Mezit Boğazı\'nda da yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle yol karla kaplanırken Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri de sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ekipler ayrıca ağır tonajlı araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler tarafından durdurulan sürücülerden Evren Demirci, \"Yapılan uygulamalar bizim can güvenliğimiz için. Kurallar herkes için geçerli. Trafik ekiplerinin uygulamalarını olumlu karşılıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Genel görüntü

-Trafik ekiplerinin uygulama görüntüleri

-Sürücüden açıklama

-Detaylar

Haber Kamera :Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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BOLU DAĞI\'NDA KAR YAĞIŞI VE SİS



BOLU Dağı\'nın TEM yolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

TEM yolu ve D-100 Karayolu\'nun Bolu Dağı geçişlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Bolu Dağı\'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, özellikle D-100 Karayolu\'nun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkileri ile TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerinin bulunduğu noktalarda çalışmalara ağırlık verdi. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30-40 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri güzergah üzerindeki noktalarda hazır bekledi. Ekipler, sürücülere, araçlarında kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı

-Kar küreme araçlarının çalışmaları

-Yoldan görüntüler

-Geçen araçlar

-Detaylar

Süre: 01.43-Boyut: 194 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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KAMYONCULARDAN FATİH PORTAKAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, kamyoncular, televizyon kanalındaki haber bülteninde söylediği sözler nedeniyle Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlçe adliyesine gelen Pamukova Motorlu Taşıyıcılar ve Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Şaban Özzaim ve kooperatif üyesi kamyoncular, Cumhuriyet Savcılığına, FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hakkında, \'vatandaşı kışkırtma, iç kargaşa çıkarma, kin ve nefrete sevk\' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Başkan Şaban Özzaim, suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi:

\"Bu ülke hepimizin. Televizyon kanalından vatandaşları kışkırtacak haber yapmasınlar. Fransa\'da her yer yakılıp yıkıldı. Fatih Portakal da mı ülkemizde her tarafın yakılıp yıkılmasını istiyor? Biz de kamyoncu esnafı olarak bu devlete vergi ödüyoruz, en zor şartlarda çalışıyoruz. Zorluğu çeken bizler rahatsız olmazken, rahat olan kişiler ülkemizi karıştırmaya çalışıyor. Böyle bir açıklamayı kabul etmiyoruz, kendisinden şikayetçiyiz\" dedi.

Pamukovalı kamyoncular suç duyurusunda bulunduktan sonra adliye önünde Türk bayrağı açıp \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganı atarak dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamyonculardan görüntü

- Açıklama yapılması, slogan atmaları

HABER-KAMERA: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA)

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