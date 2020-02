DHA YURT BÜLTENİ-17

CHP\'Lİ MUHARREM ERKEK: RAHİP BRUNSON, 12 EKİM\'DE TAHLİYE EDİLEBİLİR



ÇANAKKALE\'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl başkanlığı binasında basın toplantı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İzmir\'de adli kontrolle ev hapsinde tutulan ABD\'li rahip Andrew Brunson\'ın, 12 Ekim\'deki duruşmada tahliye edilebileceğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek\'in, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısına, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Türkiye ve Çanakkale gündemine dair değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, \'Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemek, devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmek’ suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD’li rahip Andrew Brunson\'ın, 12 Ekim\'deki duruşmasında tahliye edilebileceğini söyledi.

\'YARGI TALİMAT İLE HAREKET EDİYOR\'

Yargının talimat ile hareket ettiğini ileri süren Erkek, \"Rahip Brunson olayı tam bir trajedidir. Hukuk olmadığı için Türkiye artık güvenli bir liman değil. Çok ciddi sermaye çıkışı var Türkiye\'den ve artık sermaye gelmiyor. Biz yatırım yapan, istihdam üreten, yüksek teknolojiyle katma değer üreten sermaye istiyoruz, ama artık gelmiyor. Çünkü güvenli bir liman değil, hukuk yok. Merkel istediği için bazı Alman vatandaşlar apar topar tahliye ediliyor. Bunlar ne için tutuklandı, tutuklamalar haksız mıydı ? Haksız değilse neden yargı talimat ile hareket ediyor ? Macron istediği için Fransız vatandaşlar tahliye ediliyor. Haklı olarak bunları gören Trump da kendi vatandaşlarının tahliye edilmesini istiyor. Böyle bir tablo maalesef çok acı. Biz her zaman söylüyoruz. Anayasa\'da yargıç güvencesi olmadığı sürece, kuvvetler ayrılığı olmadığı sürece ve yargı bu şekilde siyasallaştığı sürece Türkiye hiçbir sorununu çözemez. Her şey adaletle mümkündür. Adaletin olmadığı yerde huzur da olmaz. Ekonomik kalkınma da olmaz. Yanılmıyorsam Ekim ayında duruşması, 12 Ekim diye biliyorum. 12 Ekim\'de evet, tahliye edilebilir. Yargının içerisinde yalnızca hukuka bağlı, hukuka ve vicdanına göre karar veren bir sürü onurlu, cesur yargıç, savcı da var. Ama onlarda yargının üzerindeki ağır baskılar sonucunda maalesef fazla bir şey yapamıyorlar\" dedi.

2,5 YAPRAKLI ORGANİK YEŞİL ÇAYA \'İNOVASYON\' ÖDÜLÜ

TRABZON\'un Of ilçesinde üretilen ve çay bahçelerine girilerek tek tek elle toplanan 2,5 yapraklı organik yeşil çay, Fransa\'da yılın inovasyon ödülünü layık görüldü. Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, \"Kendimizi çok şanslı olarak görüyoruz. Çünkü dünyanın başka hiçbir yerinde bu tarzda ürün yetiştirilmiyorö dedi.

Trabzon\'un Of ilçesinde özel sektöre ait bir çay firması tarafından üretilen 2,5 yapraklı organik yeşil çay, yoğun talep görüyor. İlçesinde üretilen ve çay bahçelerine girilerek tek tek elle toplanan 2,5 yapraklı organik yeşil çayı üreten işletmede talepleri karşılatma güçlük çekiyor. 2016 yılında ilk defa deneme üretimine başlanan ve geçtiğimiz yıl Fransa\'ya ihraç edilen 2,5 yapraklı organik yeşil çay, yurt dışındaki fuarlarda da ilgi odağı oldu. Bahçeden tek tek elle toplanarak belli bir aşamalardan geçirilip paketlenen 2,5 yapraklı organik yeşil çay için \'Dünya İnovasyon Ödülü\'ne de müracaat edildi. Yapılan girişimlerin ardından organik yeşil çay, Fransa\'da yılın inovasyon ödülüne layık görüldü.

\'İLK DEFA BİZ ÜRETTİK\'

Konuyla ilgili konuşan Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Müdürü ve Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, Fransa\'ya ihraç edilen 20 bin adet 2,5 yapraklı organik yeşil çayın ardından yoğun bir şekilde talep aldıklarını söyledi. Saral, \"Ürünleri toplanarak belli bir prosedürden geçirerek 2,5 yaprak organik çay üretmeye başladık. Geçen sene ilk defa Fransa\'daki firmaya yaklaşık 20 bin adet 2,5 organik çay ihraç ettik. O kadar çok talep olmaya başladı ki bu sene ihracata fırsat vermeden kendi bünyemizde Türkiye içerisinde ürettiğimiz bütün 2,5 yaprak organik çayı satar pozisyona geldik. Bizim ürettiğimiz 2,5 yapraklı organik yeşil çay dünyada hiçbir yerde üretilmemiş. İlk defa biz ürettik. Tek tek topladığımız organik çayları belli bir prosedürden geçirerek bir araya getiriyoruz. Kendimizi çok şanslı olarak görüyoruz. Çünkü dünyanın başka hiçbir yerinde bu tarzda ürün yetiştirilmiyor \" dedi.

FRANSA\'DAN ÜRÜNE YOĞUN TALEP

Amerika\'daki fuarda 2,5 yapraklı organik yeşil çayın ilgi gördüğünü kaydeden Saral, \"Ürünü sattığımız Fransa\'daki firma bu ürünü Amerika\'da fuara götürdü. Orada çok ilgi gördü. Çünkü dünyada bunun başka bir örneği yok. Bu sene kendisine ürün veremediğimizi söyleyince önümüzdeki seneyle ilgili bir bağlantı yapmayı istediklerini söylediler. Fransa\'daki firmaya fuardan çok dönüş olmuş, inşallah bizde kapasitemizi artırarak hem yurtiçine hem de yurtdışı ihracatına ürün yetiştirmeye çalışacağız. Ürünün en önemli birinci özelliği organik olmasıdır. İkinci özelliği de yeşil olması. Fermantasyona bu ürünü vermeden bu işi hallettiğiniz işin çayın içinde bütün değerleri alabilme şansına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla insan sağlığı için çok faydalı bir içecek\" diye konuştu.

POLİSLERİN TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI

NİĞDE İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli çevik kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahale için yaptığı hazırlık tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Hıdırlık Mevkiinde bulunan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü\'ne ait atış alanında geçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği gösterici gibi davranıp slogan atan eylemciler, polise, taş, sopa ve molotof kokteyli attı. Senaryo çerçevesinde üzerine yürüdükleri polislere sopalarla saldıran ve ‘dağılın’ uyarısını dikkate almayan gruba, polis, önce Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile su sıkarak müdahale etti. Gruptakilerin attığı yanan molotof kokteyllerini TOMA ile söndüren polis ekipleri, daha sonra eylemci gruba biber gazıyla müdahale ederek gözaltına aldı. Tatbikattan dolayı polisleri kutlayan Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu şöyle konuştu:

\"Olası kanunsuz gösteriler esnasında müdahale şekillerimizi ve gözaltı yöntemlerimizi zinde tutmak amacıyla hazırladığımız tatbikat . Çoğu zaman kanuni olarak başlayan bir gösteri kanunsuz hale dönüşebiliyor. Bizim korsan diye tabir ettiğimiz kanunsuz eylemler gerçekleşebiliyor. Bizlerde bu ihtimali göz önünde tutarak çevik kuvvet personelimizle birlikte bu tatbikatı hazırladık . onların reflekslerini diri tutmak amacıyla hazırlanmış bir tatbikat. Hedefine ve amacına ulaşan bir tatbikat oldu.\"

Tatbikatı Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Polis Merkezi Müdürü (POMEM) Abdullah Üner ve emniyet amirleri de izledi.

NİLÜFER BELEDİYESİ KENT TİYATROSU, YENİ SEZONU \'KANLI DÜĞÜN\'LE AÇIYOR

YENİ sezonu 3 Ekim’de Lorca’nın “Kanlı Düğün\" oyunu ile açmaya hazırlanan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, sezon boyunca 2’si çocuk oyunu toplam 7 oyunla tiyatroseverlerin karşısında olacak. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iki yılda bir düzenlenen Tiyatro Festivali’nin de her yıl düzenleneceğini açıkladı.

Bu yıl 5’nci sezonu ile tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, dopdolu programla sanatseverlere tiyatro keyfi yaşatacak. Yeni sezon programı, düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Fırat Emiroğlu, Nilüfer Belediyesi Tiyatro Koordinatörü E. Feza Soysal ile Nilüfer Belediyesi Tiyatro Müdürü Barış Ayas katıldı.

BOZBEY: YÖNETİM BİÇİMİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK

5’nci sezonu açmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, sezona ilişkin bilgi vermeden önce Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun işleyişine değindi. Nilüfer’de, tiyatronun, hayatı sürekli ve canlı tutmanın en önemli araçlarından biri olduğundan yola çıktıklarına vurgu yapan Bozbey, şöyle devam etti: “ 2014 yılında, Dario Fo’nun ‘Ödenmeyecek Ödemiyoruz’ oyunu ile yerleşik tiyatromuzu başlattık. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, o günden bu yana düzenli olarak her hafta perde açıyor. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun yönetim biçimi Türkiye’de örnektir. Demokrasiye inanan ve odak noktasına demokrasiyi alan bir kurum olarak Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nda da demokratik bir sistem geliştirdik. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nu, tüm kararların demokratik bir anlayışla ve oy birliği ile alındığı genel kurul yönetiyor. Genel Kurul, yürütmeyi sağlamak amacıyla bir yönetim kurulu seçiyor ve en yüksek oyu alan iki kişiden biri, iki yıllığına müdür olarak atanıyor. Müdürlük en fazla iki dönem yapılabiliyor ve böylece bütün çalışanlar süreç içerisinde, aynı zamanda yürütmede yer alabiliyor. Biz, sanatın demokratik koşullarda yapılabilmesinin önemini bildiğimiz için bu modeli çok kıymetli buluyoruzö dedi.

YENİ SEZONDA 2’Sİ ÇOCUK 7 OYUN

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun yeni sezonda sergileyeceği oyunlar hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, amaçlarının herkesi tiyatronun güzelliğinde buluşturmak olduğunu ifade etti. Bozbey şöyle devam etti: öSezon boyunca 2’si çocuk oyunu olmak üzere toplam 7 oyunu izleyici ile buluşturacağız. 3 Ekim’de, Lorca’nın ‘Kanlı Düğün’ adlı oyunla sezonu açacağız. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Barış Erdenk’in yöneteceği oyunun provaları halen devam ediyor. Duayen rejisör Işıl Kasapoğlu’nun yöneteceği Orhan Kemal’in ünlü eseri ‘Murtaza’ da, 7 Kasım’da Nâzım Hikmet Kültürevi sahnesinde Bursalılar’ın beğenisine sunulacak. Prof. Dr. Beliz Güçbilmez’in Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu için yazdığı biyografik bir Nâzım Hikmet oyunu olan ‘Beni Bekleme Kaptan’, dünya prömiyerini Nilüfer’de yapacak. Oyun, 8 Mart Perşembe günü Nâzım Hikmet Kültürevi sahnesinde sahnelenecek. Oyunu, Uluç Esen yönetecek.ö

YENİ SEZON YENİ SAHNE

Başkan Bozbey, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun, yeni sezonda Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’nde yeni bir sahnesinin de olacağını açıkladı. Bozbey, “Sahneye, geçen yıl çok genç yaşta hayatını kaybeden, tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Ayşe Selen’in adını vereceğiz. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularından Oğuzhan Ayaz\'ın yönettiği ‘Markalı Hava’ isimli oyun 20 Kasım 2018 tarihinden itibaren, Batuhan Pamukçu’nun yönettiği ‘Titanik Orkestrası’ da 11 Aralık 2018 tarihinden itibaren pazar günleri bu salonda izlenebilecekö dedi.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun, çocuklar için de iki oyunla sahnede olacağını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, “Pelin Temur’un yazdığı Güray Dinçol’un yönettiği ‘Yeni Dünya-Bir Uzay Hikâyesi’ isimli çocuk oyunu, 7 Ekim Pazar günü Konak Kültürevi Serdar Şafak Sahnesi\'nde prömiyer yapacak. İkinci çocuk oyunu ‘Bahçe’ de 21 Ekim Cumartesi gününde izleyici ile buluşmaya başlayacak. Prof. Dr. Tülin Sağlam’ın yönettiği Bahçe isimli oyunun yazarı Şamil Yılmaz. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni oyunların yanı sıra geçen sezonun büyük ilgi gören üç oyununu da izleyici ile buluşturmaya devam edecek. Geçen sezon salonları dolduran ‘İki Efendinin Uşağı’, ‘Cambazın Cenazesi’ ve ‘III. Reich’ da bu yıl sahnelenmeye devam edecek. Böylece bu oyunları kaçıranlar izleme şansı bulacakö şeklinde konuştu.

BOZBEY’DEN TİYATROSEVERLERE MÜJDE

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, basın toplantısında tiyatro meraklılarına bir de müjde verdi. Bozbey, Nilüfer Belediyesi’nin 2 yılda bir düzenlediği Tiyatro Festivali’nin artık her yıl yapılacağını açıkladı. Başkan Mustafa Bozbey, “Bizler bugüne kadar Tiyatro Festivali’ni iki yılda bir yapıyorduk. Ancak yeni alınan kararla her yıla dönüştürdük. Yoğun talep vardı festivale. Böylece burada tiyatroseverlere de bu müjdeyi veriyoruz. 8 Mart 2019’da dünya prömiyerini yapacağımız ‘Bekle Beni Kaptan’ oyunu ile 2019 Tiyatro Festivali’ni açacağız. Türkiye’de tiyatroya karşı yaşanan kötü sürecin tam karşılığı olarak bu festivali her yıl düzenleme kararı aldık. Böylece bu anlayışa direnç göstermiş oluyoruz. Tiyatroya her yaştan insan için sahip çıkıyoruz. Tiyatro var olmalı, sürekli olmalıö dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 3 Ekim’de Lorca’nın “Kanlı Düğünö adlı oyunuyla başlayacak yeni sezonda her yaştan sanatseveri tiyatroda buluşmaya davet etti.



SALDA GÖLÜ\'NÜ 300 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

BURDUR\'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumulları ve turkuaz renkli yapısıyla Maldivler\'e benzetilen Salda Gölü\'nü bu yaz 300 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü\'nün son dönemlerde ülkenin parlayan turizm yıldızı haline geldiğini söyledi. Vali Şıldak, \"Beyaz kumsal yapısı, berraklığı ve Türkiye\'nin en derin göllerinden birisi olması dolayısıyla birçok ziyaretçi Salda Gölü\'nü yeni yeni keşfediyor ve yaz döneminde çok yoğun bir ziyaretçi trafiğiyle karşı karşıya kaldık. Gölümüzün bilinirliğinin ve tanınırlığının artmasıyla bu sayının çok daha yükseklere çıkacağını düşünüyorum. Öyle ki haftalık olarak 40 bin, bütün yaz sezonunu düşündüğümüzde yaklaşık olarak 300 bin ziyaretçinin Salda Gölü\'ne gelerek turizme yönelik bir kazanımda bulunduğunu düşünüyorum\" dedi.

Gölün temizliği, berraklığı, yüzülebilir oluşu ve de görselliğiyle ziyaretçileri büyülediğine işaret eden Vali Hasan Şıldak, \"Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle gölün hem kirlenmesini ve tabiat parçası olarak temiz kalarak turizme hizmet etmesini hem de turizme kazandırılmış olması sebebiyle gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilir olması yönüyle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yaptığımız girişimlerle Çevre ve Şehircilik Bakanımızın talimatıyla göl çevresinde bazı çalışmalar yapılacak ve projeler yürütülecek. Bu çalışmalar göl için son derece hayati önem taşıyor. Gelen ziyaretçilerin burada günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve göl çevresinden çok zengin bir şekilde faydalanabilmeleri için önem taşıyor\" diye konuştu.

Yapılacak çalışmalarla gölün kirlenmesinin önleneceği gibi sonraki nesillere de temiz bir göl bırakılacağına vurgu yapan Vali Şıldak, bu çalışmaların önümüzdeki günlerde somut hale gelip, şekilleneceğini belirtti. Vali Hasan Şıldak, önümüzdeki turizm sezonunda göl ve çevresini çok daha düzenli, temiz ve hizmet kalitesi yükselmiş olarak turizme kazandıracaklarına dikkati çekti.

