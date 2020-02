DHA YURT BÜLTENİ 17

ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan papaz ve avukat Brunson\'u ziyaret etti

İZMİR\'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson\'a önemli ziyaret gerçekleştirildi. ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan gelen bir papaz ile avukat Brunson\'u evinde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaret sonrasında avukat ve papaz açıklama yapmadan 34 plakalı siyah plakalı ciple evden ayrıldı.

İzmir\'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen 25 Temmuz\'da ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson\'a önemli ziyaret gerçekleştirildi. Dini kıyafetli bir kişi ile takım elbiseli iki kişi, sokakta önlem almış olan polislerle görüştükten sonra Rahip Brunson\'un evine girdi. Rahip Brunson\'un evinde yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan geldiği öğrenilen papaz ile avukat, evden çıktı. Brunson\'la yaptıkları görüşme hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan rahip ve avukat, açıklama yapmadan 34 plakalı siyah plakalı ciple evden ayrıldı.



DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016\'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD\'li papaz Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson\'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi. Brunson\'ın FETÖ\'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ile firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında \"silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi. Brunson\'ın ABD\'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, \"Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa\'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız.\" mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson\'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ\'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi. Mahkeme, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson\'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Ev hapsinin kaldırılması için 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne yapılan başvuru reddedilmiş, üst mahkeme olarak 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilen dosya için ikinci kez red kararı çıkmıştı. Bu gelişme üzerine Brunson\'un Avukatı İsmail Cem Halavurt, Anayasa Mahkemesi\'ne bireysel başvuruda bulunmak için hazırlık yaptıklarını açıklamıştı.

Van\'ın otlu peynirine coğrafi işaret belgesi

Behçet DALMAZ- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN\'da yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynire coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, 200 yıldır Van soflarının vazgeçilmezi olan otlu peynirin tescillenmesi için yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlar getirdiğini söyledi.

Van yöresine özgü 20 farklı ürünle, hem göze hem de mideye hitap eden ve Van kahvaltısının en önemli ürünlerinden olan otlu peynirin korunması için Van Ticaret ve Sanayi Odası\'nın 3 yıl önce (TSO) başlattığı çalışmalar olumlu sonuçlar getirdi. Koku ve lezzet açısından diğer peynirlerden farklı olan, koyun sütü, özel mayası ile yaylalardan toplanan ve şifalı olduğu belirtilen yabani nane, kekik, sirmo (yabani sarımsak), mendo, helis, siyabo gibi otların kullanılmasıyla hazırlanan otlu peynir, Van\'a özgü bir lezzet olarak kayıt altına alınarak tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumu\'nun (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verdiği otlu peynirin tescillenmesi peynir satan esnafı da memnun etti.

SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZ ÜRÜNÜ

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, otlu peynirin tescili için uzun süredir çalışma yürüttüklerini ve bu çalışmaların olumlu sonuçlar getirdiğini anlattı.

Otlu peynirin 200 yıla aşkın bir süredir sofraların vazgeçilmezi olduğunu belirten Biner, \"Bizim için önemli bir ürün olan otlu peyniri, marka değeri yapmak, kontrol altına almak ve bilinirliğini artırmak boynumuzun borcu. Artık önemli bir marka değerine sahip olacağız. Otlu peynirin tescili için 3 yıldır bir çaba sarf ediyoruz. Görüşmeler yaptık. Peynirin belli bir standarda oturtulmasıyla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyordu. Otlu peynir Van kahvaltısının vazgeçilmez en lezzetli ürünlerindendir. Tescilden sonra peynirin katma değeri daha yüksek olacak ve Van\'ın peynirine rağbet daha çok olacak\" dedi.

Biner peynirin özelliklerini anlatarak, \"Başta koyun olmak üzere inek ve keçi sütünden veya bunların karışımından yöre ve çevreden yetişen sirmo, kekik, siyabo ve heliz gibi 20 otun eklenmesiyle yapılıyor. Beyazdan sarımsağa doğru değişen bir renge sahip. Tescilin önemi, otlu peynirin katma değerinin daha yüksek değere ulaşması ve kayıt altına alınması. Mesela ulusal zincir marketler, otlu peynirle ilgili şimdiden bizlerle bağlantıya geçmeye çalıştılar. Daha önce de Van\'a has 4 ürün tescillenmişti. Otlu peynirimizle birlikte tescillenen ürün sayımız 5\'e yükseldi. Van\'ın otlu peynirinin tescillenmesinde emeğe geçen herkese ve her kesime teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

1989\'dan beri otlu peynir satan babasının mesleğini sürdüren esnaf Tarık Ayhan, Van\'a has olan otlu peynirin tescillenmesinin kendilerini son derece sevindirdiğini söyledi.

Edirne\'de tartışma yaratan \'tuvalet\' kaldırıldı

EDİRNE Belediyesi\'nin kent merkezindeki Atatürk Anıtı\'nın hemen arkasına koyduğu ve tartışma yaratan tuvalet Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile kaldırıldı.

Edirne Belediyesi, kent merkezinde törenlerin yapıldığı meydandaki Atatürk Anıtı\'nın hemen arkasına içinde kadın, erkek, engelli tuvaleti ile anne- bebek kabini koydu. Yaklaşık 1 ay önce konulan ve bağlantıları yapılmayan ve kapalı bulunan tuvalet kabininin Atatürk Anıtı arkasına konulması tartışmalara neden oldu. Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, tuvalet kabininin Atatürk Anıtı\'na yakın mesafeye konulmasına tepki gösterip, kaldırılmasını istemişti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, Atatürk Anıtı\'nın bulunduğu alanın SİT bölgesi olduğunu belirterek, kabinin geçici olarak konulduğu ve son olarak nereye konulacağını Kültür Varlıkları Koruma Kurulu\'na sorduklarını söylemişti., Gürkan, \"Şu anda çalışan bir tuvalet değil, geçici olarak orası bir boşluk olduğu için oraya konuldu. Elektrik, su, kanalizasyon bağlantısı yapılmış değil. Çalışmıyor, ancak kurul bize uygun bir yer ya da bizim düşündüğümüz yer var. Mesela tarihi Bedesten Çarşısı\'nın köşesinde çok eski yeraltı tuvaletleri var. Onları kaldırıp, oraya koymayı düşünüyorum\" demişti.

Tartışmalar üzerine Edirne Valisi Günay Özdemir, seyyar tuvalet için belediyenin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü\'ne müracaatta bulunulmadığını ve uygulamanın izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı. Özdemir, \"Edirne Belediyesinin Atatürk Anıtı\'na koyduğu seyyar tuvaletin kentte tartışmaya neden olmasının üzerine belediye tarafından yapılan açıklamada tuvaletlerin henüz faaliyete geçmediği, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü\'ne müracaat edildiği uygun bulunması halinde kullanıma açılacağı ifade edilmiştir. İlgili kurum tarafından yapılan incelemede herhangi bir müracaatın bulunmadığı ve uygulamanın izinsiz olduğu tespit edildi\" demişti.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, tuvalet kabininin 1 ay içinde kaldırılması kararı alarak, belediyeye yazıyla bildirdi. Karar üzerine Edirne Belediyesi ekipleri Atatürk Anıtı arkasında bulunan tuvalet kabinini bulunduğu yerden kaldırdı. Kabin, vinç yardımı ile yerinden alınarak götürüldü.

Sedanur\'un bulunması için köy didik didik aranıyor (2)

SEDANUR KAÇIRILDI MI?

Kars\'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolan Sedanur Güzel\'i arama çalışmaları sürerken, komşulardan Makbule Aydın, küçük kızın kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü.

Jandarma karakoluna giderek gördüklerini anlatan Makbule Aydın, \"Ben, saat 12.00- 12.30 arasıydı, bir bağırtı duydum. Bir kız çocuğu \'Anne\' diye ağlıyordu. Nefes nefeseydi. Hurda toplayan araç içerisinde kız çocuğunun ağladığını ve birisinin de araçta ağlayan kızın başına eliyle bastığını gördüm. Aracın içinde demir vardı. Aracın kasasında 17 yaşlarında mavi gömlekli birisi oturuyordu. Kız çocuğunun kafasına bastırıyordu. Kalkmasını engelliyordu. Kız bağırıyordu. Ben o sırada çocuklarla ilgileniyordum. Araçtaki kızın bu kişilerin kardeşi olabileceğini düşündüm. O ara çocuğuma \'Bu senin gibi kardeşlerini dövüyor\' dedim, o yüzden bağırıyor sandım. Bu olay yaşandıktan sonra saat 17.00 gibi Sedanur\'un annesi geldi. \'Benim çocuğum yok, gördünüz mü onu arıyoruz\' dedi. Ben de araçtaki çocuğun Sedanur olabileceğini düşünerek karakolda ifade verdim\" diye konuştu.

\'Gemide şarbonlu hayvan\' iddiasıyla ilgili açıklama

ŞARBON virüsü taşıdığı ileri sürülen büyükbaş hayvanların tutulduğu iddia edilen, Panama bandıralı \'Rahmeh\' adlı 139 metrelik geminin bağlı olduğu acentenin vekili avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, geminin ambarlarında ve güvertesinde herhangi bir yük ya da hayvanın olmadığını söyledi.

İstanbul\'da Ahırkapı açıklarında 20 gün kadar bekledikten sonra 6 Eylül 2018\'de Marmara\'ya açılan geminin Akdeniz sularında dolaştığı iddialarıyla ilgili bağlı olduğu acentenin vekili avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, açıklamalarda bulundu. Nurdoğdu, şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi hakkında çıkan haberlerin eksik ve yanlış bilgiler doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Nurdoğdu, gemi ile ilgili bakanlığın ve diğer resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamaların yeterli olacağı kanaatiyle bugüne kadar hiçbir şekilde açıklama yapma gereği duyulmadığını belirterek, şöyle dedi:

\"Geminin şarbon hastalığına yakalanan büyükbaş hayvan taşıdığı, hayvanların hâlâ gemide olduğu yönündeki iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Brezilya\'dan Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğü\'ne gemi ile gönderilen büyükbaş hayvanlar, 18 Ağustos 2018 tarihinde Bandırma Limanı\'nda gemiden tahliye edildi. Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü tarafından hayvanların muayene ve kontrolleri yapılırken, klinik olarak herhangi bir hastalık belirtisinin olmaması nedeni ile tahliye işlemlerinin başlamasına izin verildi. Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Muayene ve Komisyonu\'nca da bu durum tespit edilmiştir. Kaldı ki bahsi geçen hayvanların gemiye yüklenmesinden önce tüm sağlık kontrolleri ve aşıları yaptırılmış olup hiçbir risk taşımadığı açıktır.\"

\'HEDEF HALİNE GETİRİLDİ\'

Geminin Bandırma Limanı\'ndaki tahliye işlemlerinin bitmesinin ardından 19 Ağustos 2018 tarihinde Cebelitarık Limanı\'na gitmesi için çıkış izni verildiğini ifade eden Nurdoğdu, şunları kaydetti:

\"20 Ağustos 2018 tarihinde gemi ikmalini sağlamak için yakıt alma, tayfa değişikliğini sağlama, yeni sefere hazırlık gibi zaruri ikmaller nedeni ile İstanbul Ahırkapı\'da demirlemek durumunda kalmıştır. Ancak Kurban Bayramı\'nın uzun olmasının da etkisiyle ikmallerin tamamlanması tahmin edilen tarihte gerçekleştirilememiştir. Bu sırada gündeme düşen haberler nedeni ile söz konusu gemi haberlerin odak noktası olmuş, bazı topluluklar tarafından hedef haline getirilmiştir. Daha fazla yanlış haberlere mahal vermemek adına armatörün de talimatı ile gemi Ahırkapı\'dan ikmallerini tamamlayamadan ayrılmak zorunda kalmıştır. Gemi, 07 Eylül 2018 tarihinde Çanakkale Boğazı\'nda yaklaşık 12 saat sırf bu haberlerden dolayı bekletilmiştir. Uygulamada tahmini ve hava müsaadeli 2 saat süren Boğaz geçiş süresi maalesef ki mümkün olmamıştır. Sözde şarbon tehlikesi, gemide canlı hayvanların bulunduğu gibi yanlış bilgilerden dolayı pilot gemiye çıkmak istememiş, saatler geçtikten sonra pilot ikna edilerek gemiye çıkışı sağlanmış ve geminin geçişine izin verilmiştir.\"

SATILMASI GÜNDEMDE

Geminin Akdeniz\'e seyri sırasında sahip değişikliği olma ihtimali nedeni ile yedek parça ve 1 şirket temsilcisi katılımını sağlamak için Çeşme\'deki Demir mevkisine \'Transit geçiş/uğraksız olmadan\' demirlediğini kaydeden avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, şunları söyledi:

\"Haberlerde yer alan hayvanların Çeşme\'de tahliye edileceğine ilişkin iddialar da tamamen asılsızdır. Zira o gemi boştur. Ambarlarında, güvertesinde herhangi bir yük ya da hayvan yoktur. Ayrıca Çeşme Limanı tahliye veya yükleme yapmasına izin verilen bir liman olmayıp, gümrüğü ihtisas gümrüğü değildir. Ancak Boğaz\'dan geçen gemilere, personel, kumanya, tamir, yedek parça temini için 168 saate kadar izin verilmiş bir demirleme sahasıdır. Akıllarda herhangi bir soru işaretinin kalmaması için Sahil Sağlık Denetleme Merkezi doktorunun gemiye çıkması ve işlem yapmak üzere girişimde bulunuldu. Buna rağmen hava muhalefeti sebebi ile doktor gemiye çıkarılamamıştır. Gemi, yoğun baskı ve gerçek dışı haberlerin çoğalması nedeni ile armatörün talimatı ile ikmali dahi sağlanamadan Çeşme\'den ayrılmak durumunda kalmıştır. Geminin hedef haline gelmesi ve tüm bunlardan dolayı Türkiye kara sularında vakit kaybetmesinden dolayı gemi en uygun liman olan Beyrut\'a yönlendirilmiştir. Ancak maalesef ki bu asılsız haberler Beyrut\'a da sirayet etmiş ve oradan da olumlu bir sonuç alınamamıştır. Şu an için gemi ikmallerini tamamlayıp sefere çıkmak için hâlâ Akdeniz\'de beklemektedir. Ancak mevcut haberlerden dolayı çok büyük zorluklar yaşanmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki, bahsi geçen geminin donatanı-işletmecisi Türkiye\'de uzun yıllardan beri faaliyet gösteren, istihdam sağlayan, önemli bir gelir kaynağı olan ve tüm ulusal/uluslararası kurallara riayet ederek işlerini gerçekleştiren profesyonel ve şeffaflıktan yana olan bir şirkettir. Siz konusu haberlerden ötürü Türkiye\'ye karşı güven duygusu zedelenmiş olup bu durumun en kısa zamanda düzeltilmesi gerekmektedir. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaların da tekrardan değerlendirilerek herhangi bir hastalıklı hayvan ithalatının yapılmadığının vurgulanmasını, halkı endişeye sürükleyen ve hakkımızda çıkan haberlerin engellenmesini istiyoruz.\"

Dede torun 43 ton mavi kapak topladı, 137 tekerlekli sandalye aldı

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de işçi emeklisi Halit Aydoğdu (72) ile torunu lise öğrencisi Melike Sarıtaş (16) 11 yılda 43 ton mavi kapak topladı, bununla 137 adet tekerlekli sandalye aldı.

Sümer Mahallesi\'nde oturan Halit Aydoğdu ile Gazi Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Melike Sarıtaş engelliler için mavi plastik kapak topluyor. Halit Aydoğdu, topladıkları binlerce mavi kapak karşılığında bugüne kadar 137 adet tekerlekli sandalye alıp bunların 130\'unu ihtiyaç sahiplerine verdiklerini, 7adet tekerli sandalyeyi de önümüzdeki günlerde teslim edeceklerini söyledi.

Mavi kapak toplamaya torunu Melike için başladığını anlatan Halit Aydoğdu şöyle konuştu:

\"Melike, ilkokula giderken öğretmenleri 500 kapak getireni dergiye çıkartacaklarını söylemişlerdi. Torunum da okula topladığı 485 kapakla gitti. Ancak 500 kapak olmadığı için ağlayarak eve geldi. Kendisine gelecek yıl binlerce kapak toplayacağımı söyledim. Ertesi yıl 30 binin üzerinde kapak topladık. Bunun karşılığında tekerlekli sandalye verdiler. Tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine verince mavi kapak toplamaya devam ettik. Şuana kadar 137 tekerlekli sandalye aldık. Bunun 130\'unu Eskişehir ve çeşitli ilerdeki engellilere verdik. 7 sandalyenin birini Van\'a diğerlerini de çeşitli ilere göndereceğiz\"

Halit Aydoğdu, hem kendilerinin mavi kapak topladıklarını hem de çeşitli ilerde kargoyla kendilerine kapak gönderildiğini belirtti.

Melike Sarıtaş da \"Kargolarımız çok sayıda arttı. Daha çok insana yardım edeceğiz. Bu yüzden bizim ücretsiz kargoya ihtiyacımız var. Bize bu konuda yardımcı olunmasını istiyoruz. Bunun bir çözüm bulunması lazım. Bu konuda bize yardımcı olun, ücretsiz kargo desteği sağlayın\" dedi.

Sarıtaş, tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerinde mutluluklarının artığını, dedesiyle kapak toplamaya devam edeceklerini söyledi.

Kaybolan çobanın cansız bedenini annesi buldu

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde dün kaybolan keçi çobanı Yavuz Kayabaşı\'nın cansız bedenini, onu aramaya çıkan annesi Sebiha Kayabaşı buldu.

İlçede keçi çobanlığı yapan ve bekar olan Yavuz Kayabaşı(27), dün sabah hayvanlarla birlikte gittiği araziden geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi araziye çıkarak genci aramaya başladı. Dün yapılan aramalardan sonuç çıkmadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarını sona erdiren aile sabah saatlerinde Yavuz Kayabaşı’ın güttüğü keçileri buldu. Anne Sebiha Kayabaşı ise oğlunun hayvanları otlatmak için sıklıkla gittiği alanları taramaya devam etti. Anne Kayabaşı akşam saatlerinde Üç Tepeler mevkisindeki ormanlık alanda oğlunu hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Annenin seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz Kayabaşı’ın öldüğünü belirledi. Vücudunda her hangi bir yara izine rastlanmazken, sadece baş kısmında küçük bir hasar olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kayabaşı\'nın cesedi otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çobanın ölüm nedeni otopside belli olacak.

