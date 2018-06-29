DHA YURT BÜLTENİ-17



1 - İzmir\'de yavru kediye tekmeli saldırı güvenlik kamerasında

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesindeki bir kafeteryanın önünde, bir kişinin dükkanın önünde duran kediye tekme atması, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Girne Bulvarı üzerindeki bir kafeteryenın önünde duran kedi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tekmelendi. Kediye yapılan tekmeli saldırı anı, işlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kimliği belirsiz gencin, yanına gelmeleri için çağırdığı kedilerden birine tekme attığı, zavallı hayvanın metrelerce uzağa fırladığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tekme atma anının görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: / İZMİR, (DHA)

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2 - CHP Bodrum\'dan, Bakan Soylu\'nun açıklamalarına tepki

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun \"CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim\" sözlerini eleştirerek, \"Soylu, bu sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır\" dedi.

Bodrum Belediye Meydanı\'nda bir araya gelen CHP Bodrum İlçe Teşkilatı üyeleri, basın açıklaması yaptı. Ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla açıklamaya katılan CHP\'liler adına açıklamayı, İlçe Başkanı Recai Seymen yaptı. Şehitlerin siyasi partilerin değil, milletin evladı olduğunu söyleyen İlçe Başkanı Seymen, \"Elinizde vatan sevgisi ölçer cihaz mı var da kimin ne kadar vatansever olduğuna karar veriyorsun? Bizlerin vatan sevgisini ölçmek birilerinin hakkı da değildir, haddi de değildir. Şehit, bu vatanda yaşayan, ülkesini seven, bayrağını seven herkesin şehididir. Bu milletin o acıyı paylaşmak istemesi kadar doğal bir şey olamaz. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip, derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip, sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama, eğer densiz bir çıkış değilse o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir. Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır. Ülkemin, makam ve mevki sahibi şahsiyetleri kin ve nefret dilinden uzak durup, birleştirici ve bütünleştirici olmak zorundadır. Eğer yapamıyorlarsa derhal istifa etmelidirler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamaya katılanlardan görüntü

- İlçe Başkanı Recai Seymen\'in açıklamasından görüntü

- Atılan sloganlardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)



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3 - Böceklerin istila ettiği evde ceset bulundu



Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da yalnız yaşayan Reşat Çağlayan (59) evinde ölü bulundu. Yaklaşık 10 günlük olduğu belirtilen cesede, evi ve sokağı böceklerin istila etmesi sonucu ulaşıldı. Cesedin yanında bir tabanca ve mermiler bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Çamlıca Sokak\'ta oturan mahallle sakinleri, bir süredir dışarı çıkmayan Reşat Çağlayan\'ın evinin çevresini böceklerin istila etmesi ve evden çevreye kötü kokular yayılmasından şüphelenerek durumu polis bildirdi. Çağlayan\'ın evine giren polis ekipleri, yaklaşık 10 günlük çürümüş cesetle karşılaştı. Cesedin yanında ise bir tabanca ve mermiler bulundu.

Belirtilen adrese gelen Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel kıyafet giyip, maske takarak eve girebildi. Ekipler, kötü koku ve böcekler yüzünden zor anlar yaşadı. Silah ve mermilere el konuldu. Çağlayan\'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Reşat Çağlayan\'ın, cinayet suçundan uzun süre cezaevinde yattığı ve 7 yıl önce tahliye olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

Olay yerinden görüntü

Detaylar

Böcekler



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4- Kahramanmaraş\'ta ormanlık alanda yangın

KAHRAMANMARAŞ\'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol alına alındı.



Yangın, merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere yerde 200 orman işçisi müdahale ederken, işçilere havadan 2 yangın söndürme helikopteri ile 1 yangın söndürme uçağı destek verdi. Çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alındı.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzeffer Ketmen, yangının örtü yangını olduğunu ve ormanın yangından etkilenmediğini söyledi. 2 saatlik bir çalışma sonunda yangının kontrol altına alındığını ve ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığını kaydeden Ketmen, \"Yangın 9 hektarlık bir alanda başladı ve çıkış sebebi bilinmiyor. Yangına 15 arazöz 7 su tankı, 2 dozer, 1 greyder, 200 orman işçisi, 10 civarında orman mühendisi ve teknik personel, 2 helikopter 1 de uçakla müdahale edildi. Orman işçilerinin özverili ve gayretli çalışmaları sonunda 2 saat gibi bir süre zarfında yangın kontrol altına alındı. Örtü yangını olduğu için orman yangından zarar görmedi\" dedi.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yükselen dumanlar

- Helikopterin yangın yerine gitmesi

- Helikopterine alevlere suyu boşaltması

Haber: Ömer KOÇ-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)