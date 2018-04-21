DHA YURT BÜLTENİ-17

Cinsel saldırı davasında beraat kararına savcı ve avukattan itiraz

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de geceleyin alkollü olarak sokakta yürüyen E.A.\'ya (20) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan T.D.\'nin (34) delil yetersizliğinden beraat edilmesi kararına, E.A.\'nın avukatı ile duruşma savcısı itirazda bulundu.

Olay, 21 Şubat 2017 tarihinde Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 01.30 sıralarında alkollü olarak yürüyerek evine giden E.A.\'yı gören T.D. ile O.U. (17), dönüp genç kadını takip etti. T.D. ardından bir evin garajına doğru götürdüğü E.A.\'ya burada cinsel saldırıda bulundu, O.U. ise kadının yere düşen cep telefonunu aldı. E.A.\'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki binalarda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, T.D. ve O.U.\'yu yakaladı. T.D. hakkında Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'cinsel saldırı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan, O.U. hakkında da Eskişehir 2\'nci Çocuk Mahkemesi\'nde \'nitelikli hırsızlık\' suçundan dava açıldı.

BERAAT ETTİ

Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın son duruşması geçen 17 Nisan\'da yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık T.D. katılmazken mağdur E.A.\'nın ve sanığın avukatı katıldı. Mahkeme heyeti delil yetersizliğinden sanık T.D.\'nin \'cinsel saldırı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi.

O.U.\'nun ise geçen 10 Ekim\'de Eskişehir 2\'nci Çocuk Mahkemesi tarafından \'hırsızlık\' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Mağdur E.A.\'nın avukatı Pınar Çelik Arpacı, T.D.\'ye beraat kararı verilmesine tepki gösterdi. Kararın bozulması için kendisinin ve savcının istinaf yoluna başvurduğunu söyleyen avukat Arpacı şöyle konuştu:

\"Müvekkilimizin mağdur olduğu, tecavüze uğradığı dosyada sanık hakkında beraat kararı verildi. Bu kararda çok şaşkınız. Çünkü her türlü delil var, DNA\'sı var yapan kişinin. Şahitler var. Ama buna rağmen biz bu beraat kararını anlamıyoruz. Cinsel istismar konusunda tasarılar konuşuldu. 30-40 yıllık hapis cezasının tartışıldığı bu günlerde aslında cezasızlık sorunu yaşadığımızı görüyoruz. Mesele cezaların fazla olması değil, az olması değil, mahkemeler bunları uygulamıyor. Bizim gördüğümüz, dosyalarda tüm sanıklar beraat ediyor. Ama bu dosya özellikle önemli. Kadının gece vakti sokağa çıkma hakkına yapılan bir gasptı bu tecavüz. Mahkeme diyor ki \'gece vakti siz saat 01.30 gibi sokağa çıkarsanız ve tecavüze uğrarsanız, şahitleriniz de olsa tecavüz edenin DNA\'sı pantolonunuza da çıksa bile biz o kişiyi beraat ettiririz\' diyor. Bu, kadınların gece sokağa çıkma haklarına indirilen çok büyük bir darbedir. Bunu kabul etmiyoruz. İstinafa gittik, savcılık da istinafa gitti. Bu kararın bozulacağını düşünüyoruz.\"

Görüntü dökümü:

-Güvenlik kamerası görüntüsünde alkollü genç kızı takip eden 2 sanığın görüntüsü,

-Cinsel saldırıya uğradığı öne sürülen E.A.\'nın avukatı Pınar Çelik Arpacı\'nın konuşması,

-sanıkların ve genç kızın güveenlik kamerası förüntüsünden alınan fotoğrafları bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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Çanakkale\'de çevrecilerden altın madeni tepkisi

ÇANAKKALE Merkeze bağlı Kirazlı köyünde, bir altın madeni şirketi tarafından alınan \'Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi Projesi\' ÇED olumlu kararının Danıştay tarafından bozulmasına rağmen, bölgede ağaç kesiminin devam ettiğini ve yapılacak altın madeni çalışması ile kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar barajının kirletileceğini iddia eden çevreciler duruma tepki gösterdi.

Çanakkale iskele meydanında bugün saat 17.30\'da Tarım Orman-İş Sendikası tarafından Kirazlı köyünde ağaç kesimin devam ettiği ileri sürülerek, basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Çanakkale Çevre Platformu üyeleri ve çevreciler katıldı. Çevreciler meydana ellerinde, \'Diren Atıkhisar, \'Diren Bin Pınarlı İDA\', \'Su İle Barış Hemen Şimdi\', Bir Ağacı Savunmakla Başlar Herşey\', \'Atikhisar, Atık Hisar Olmasın\', \'Kirazlı\'nın Üstü Altından Değerlidir\' ve \'Su Gibi Ömrümüz Olsun\' yazılı döviz ve pankartlarla geldi. \'Çanakkale Suyuna Sahip Çıkıyor\', \'Altıncı Filo Kirazlı\'dan Defol\' ve \'Havana, Suyuna, Toprağına Sahip Çık\' sloganları attı.

Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, \"Biz Atıkhisar barajımızı risk altına almak istemiyoruz. Bu kentte sağlıklı yaşamak istiyoruz. Bu kenti çocuklarımıza sağlıklı bırakmak istiyoruz. Sularımızı korumak istiyoruz. Ormanımızı korumak istiyoruz. Oksijenimizi korumak istiyoruz. Hayatımızı korumak istiyoruz. Bu istediğimiz insani bir talep değil mi? arkadaşlar, hakkımız değil mi?. Anayasal hakkımız. Anayasal hakkımızı istiyoruz\" dedi.

Basın açıklamasının ardından çevreciler sessiz bir şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İskele meydanında çevrecilerin eyleminden genel ve detay görüntü.

-Eylemde atılan sloganlar ile pankart ve dövizlerden genel ve detay görüntü.

-Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Trafikte tırpanlı, demir zincirli kavga

İZMİR\'in Menemen ve Buca ilçelerinde, trafikte yaşanan kavgalar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

Menemen\'in, Harmandalı Mahallesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde sürücüler arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine sürücüler demir zincir, sopa ve tırpanla birbirlerine saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kimse yaralanmadan kavga önlendi.

Buca\'nın Evka-1 Mahallesi Muhtarlığı\'nın önündeki olayda ise, iki kişinin tekme ve yumruklu kavgası o sırada otomobille yoldan geçen vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Her iki kavganın görüntülerinin paylaşıldığı sosyal medyada kullanıcılar, \"Havaların ısınmaya başladığı belli oldu\", \"İzmir mi, Teksas mı belli değil\" yorumları yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Her iki kavganın cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri

Haber-Kamera. Davut CAN - İZMİR, (DHA)

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Parasını alamayan inşaat işçisi eylem yaptı

ŞANLIURFA Topçu Meydanı\'nda, devam eden inşaat çalışmasında yüklenici firmadan 1000 lira olan alacağını alamayan İbrahim Y. (25), yolda lastik yakıp, kendisine engel olmak isteyen polislere taş atarak eylem yaptı.

Olay, akşam saatlerinde Topçu Meydanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre bir süredir meydan düzenlemesinde inşaat işçisi olarak çalışan İbrahim Y., beraberinde getirdiği lastiği yolda yakarak ‘Paramı istiyorum’ diye bağırmaya başladı. Çalıştığı inşaat işinde yüklenici firmadan 1000 lirasını alamadığını iddia eden İbrahim Y.\'yi gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine bölgeye en yakın olan sivil polisler sevk edildi. Lastik yakan genci bir süre sakinleştirmeye çalışan polis, başarılı olamayınca vatandaşlar araya girdi. Bu sırada öfkelenen genç yaklaşık 10 kilo ağırlığındaki taş parçasını kendisini gözaltına almak isteyen polis memuruna attı. Şans eseri polis memuru atılan taşla yaralanmazken, eylemci gencin arkasından yaklaşan sivil bir vatandaş İbrahim Y.’nin boğazını sıkıp yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Ardından bölgede bulunan polisler gence müdahalede bulunarak gözaltına aldı. Yolda yanan lastikler ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yolda lastik yakan eylemci genç

- Parasını alamadığını haykıran genç

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Polis genci ikna etmeye çalışması

- Kucağında bulunan koca taşı polise atan genç

- Gencin arkasından yaklaşan bir kişi şahsı etkisiz hale getirmesi

- Polisler tarafından apar topar gözaltına alınan genç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Hurdaya dönen TIR\'dan hafif yaralı kurtuldu

BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda 2 TIR\'ın karıştığı trafik kazasında, hurdaya dönen TIR\'ın sürücüsü Emre Çekici(29) hafif yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı Elmalık köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Koca(27) yönetimindeki 46 LB 773 plakalı TIR, önünde seyreden otomobilin ani bir kararla yavaşlayarak yol üzerindeki dinlenme tesisine girmesi üzerine ani fren yaptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Emre Ekici idaresindeki 81 EG 736 plakalı traktör yüklü TIR da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki TIR\'a çarptı. Kazada, sürücü Emre Ekici hurdaya dönen TIR\'dan hafif yaralı olarak kurtuldu. 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ekici, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-yolda oluşan trafik

-detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

