DHA YURT BÜLTENİ-17

Kuşadası açıklarında lastik bottaki 38 kaçak kurtarıldı

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken zor anlar yaşayan lastik bottaki 38 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında lastik bottaki bir grup kaçak, bugün saat 02.42\'de, yardım talebinde bulundu. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isterken zor anlar yaşayan kaçakların çağrısı üzerine bölgeye 1 sahil güvenlik uçağı ve 1 sahil güvenlik botu sevk edildi. Sahil güvenlik uçağı tarafından saat 03.10\'da denizdeki yeri tespit edilen 7\'si Güney Afrika, 2\'si Afganistan, 21\'i Suriye, 5\'i Pakistan, 3\'ü Somali uyruklu olmak üzere toplam 38 kişi, sahil güvenlik botu tarafından kurtarılarak Sığacık Limanı\'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Lastik botta kurtarılan kaçaklardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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Köpekten kaçarken ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde köpekten korkup kaçarken ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeni Mahalle Yalı Caddesi\'nde bulunan kapalı pazar yerinde, sokak köpeğinden kaçan bir kedi ağaca çıktı. Bir süre sonra köpeğin ağacın çevresinden uzaklaşmasına rağmen kedi aşağıya inemedi. Kediyi görenler, Çaycuma Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.İ tfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle ulaştıkları kediyi 1 saat sonra kurtardı. İtfaiye görevlisi, bir süre sevdiği kediyi serbest bıraktı.

Görüntü Dökümü:(cep telefonu görüntüsü)

-Ağaçtaki kedi

-İtfaiyenin kediyi kurtarması

-İtfaiye erinin kediyi sevmesi ve bırakması

-Çevrede dolaşan köpekleri

Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)

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Kadın haklarına dikkat çekmek için yola çıkan kadınları Bursalılar karşıladı

ÇOCUK istismarı, kadına şiddet ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla \"3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne\" sloganıyla 3 Mart’ta Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüşe geçen Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz,Bursa\'nın merkez Nilüfer ilçesine ulaştı. \'3 Kadın\', Görükle kavşağında CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve CHP\'li kadınlar tarafından karşılandı.

Çanakkale\'den yürüyerek Ankara\'ya gitmek için yola koyulan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz, 14 günlük yürüyüşün ardından 280 kilometre yol katederek Bursa\'nın merkez Nilüfer ilçesine geldi. \'3 Kadın\', Görükle kavşağında CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Kadın Kolları ve Kocaeli İl Kadın Kolları üyelerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik grup tarafından karşılandı. \'3 Kadın\' daha sonra grupla birlikte yürüyerek Nilüfer ilçesindeki \'3 Fidan Parkı\'na gelerek, burada kendilerini bekleyen vatandaşlarla buluştu.

\"BU SALT KADIN HAREKETİ DEĞİL\"

3 Fidan Parkı\'nda gazetecilere açıklama yapan Dilek Taş, 3 Mart\'ta kadına çocuğa ve hayvanlara şiddet ve tecavüzlere tepki olarak, taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne iletmek için yola çıktıklarını belirtti. Güzergah boyunca vatandaşlardan imza topladıklarını da belirten Taş, \"Bu taleplerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne iletmek üzere 14 gündür yollardayız ve doğaldır ki yoruluyoruz; ancak halkımızın duyarlılığı bu yorgunluğumuzu unutturuyor. Geçtiğimiz yerlerde çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. İnsanlar bizi büyük bir sevgi ile kucakladı. Kendilerinin sesi olduğumuzu söylüyorlar. Biz 3 kişi yürüyoruz ama arkamızda milyonların yüreğini taşıdığımızı biliyoruz. Hatta biz ilk başta 3 kadın 40 milyon demiştik, artık 3 kadın 80 milyon demeye başladık. Çünkü bu salt kadın hareketi değil. Evet biz kadın duyarlılığı ile 3 anne olarak yola çıktık, ancak vicdanlı insanlar, iyi babalar, ahlaklı bir toplum isteyen herkes şu anda bizimle birlikte\" dedi. Açıklamanın ardından \'3 Kadın\' parkta bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Kadınlar, yarın sabah Bursa\'da 20 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirerek Ankara\'ya doğru yola devam edecek.

Görüntü Dökümü:

-Kadınların Bursa\'ya girişi

-Bursalı kadınların karşılaması

-Üç Fidanloar anıtı gençlik parkı\'na varış

-Dilek Taş röp

-Söyleşiden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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Hisarcıklıoğlu: 2 yıl içinde Türkiye\'yi ilk 20\'ye sokmayı hedef aldık

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 milyarlık yükün iş dünyasının üzerinden kaldırıldığını söyleyerek, \"Dünya iş-yatırım yapma kolaylığı endeksinde 60\'ıncı sıradayız. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan ve ilk 10\'u hedefleyen ülkemize yakışmayan bir tablo söz konusu. 2 yıl içinde Türkiye\'yi ilk 20\'ye sokmayı hedef aldık\" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi programlara katılmak için Ankara\'dan havayolu ile Tokat\'ta geldi. Tokat Havalimanında karşılanan Hisarcıklıoğlu, Zile ilçesinde TOBB tarafından yaptırılan Sakarya Anadolu Lisesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Tokat Valisi Ömer Toraman, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arat ve vatandaşlar katıldı. Açılış sonrası Turhal Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Hisacıklıoğlu, Tokat il ve ilçe Oda ve Borsaların müşterek istişare toplantısı için Gaziosmanpaşa Üniversitesi Milli İrade Konferans Salonu\'na geçti. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arat\'ın açılış konuşmasından ardından kürsüye gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm kuruluş işlemlerinin odalarda gerçekleşeceğini söyledi.

Sanayi-Üretim Reform Paketi kapsamında yüzde 2 TRT kesintisi, OSB\'lerde emlak vergisi ve damga vergisi gibi toplamda 1 milyarlık yükün iş dünyasının üzerinden kaldırıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

\"Dünya iş-yatırım yapma kolaylığı endeksinde 60\'ıncı sıradayız. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan ve ilk 10\'u hedefleyen ülkemize yakışmayan bir tablo söz konusu. 2 yıl içinde Türkiye\'yi ilk 20\'ye sokmayı hedef aldık. Bu kapsamda çok sayıda eylem planı üzerinde çalıştık. 100\'ün üzerinde reformu, bakanlarımızla birlikte hazırladık. Mesela inşaat izinlerinde mevcut 18 ayrı prosedür var, bunlar 6\'ya iniyor. Yapı Denetim Kanunu\'nda yapılacak değişiklikle inşaat ruhsatındaki imza sayısı da 18\'den 1\'e düşürülüyor. Ayrıca muhtasar ve SGK beyannameleri birleştiriliyor. Bir şirketimiz yılda ortalamada 40-45 beyanname veriyordu. Şimdi bu beyanname sayısı 12\'ye düşürülüyor, azalıyor. Bir diğer önemli reform KDV alanında. KDV alacaklarımız için de Maliye Bakanımızla çalıştık. Ayrıca esnafın üzerindeki KDV yükü de düşürülecek. Tüm bu öneriler şu an mecliste. İnşallah kısa süre içinde yasalaşacak. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Ama hepsini aşacak iradeye ve imkâna sahibiz. Bakın birlik ve beraberlik içinde hareket ederek pek çok iyileşme sağladık. Kavga ile sorun-sıkıntı çözülmez. Ortak akıl ile, diyalog ile çözülür. Bir ve beraber olunca Allah rahmeti ve bereketi de verir. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim.\"

Görüntü Dökümü:

-Gelişi ve karşılanması

-Okul açılışı

-Oda ve borsalarla toplantı

-Buradaki konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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Sivas\'ta 2 bin kişi şehitlere saygı için yürüdü

SİVAS\'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'ncü yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kentte Sivas Valiliğince düzenlenen ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce koordine edilen yürüyüşe Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, protokol üyeleri, gaziler, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Dört İşletme Kavşağı\'ndan başlayan etkinlikte yaklaşık 2 bin kişi sloganlar, tekbirler eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na kadar yürüdü. Anıt önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okundu. Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi\'nin önemine değindi. Çanakkale ruhunun hala var olduğunu dile getiren Gül, \"O zaman da tek amacımız ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmaktı, şimdi de tek amacımız ay yıldızlı bayrağı hür bir şekilde dalgalandırmak\" dedi. Gül, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti. Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve tüm şehitler için dua edildi.

Görüntü Dökümü:

-Yürüyüşten görüntüler

-Katılanların görüntüsü

-Vali Gül\'ün konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Genelkurmay arşivinden \'Çanakkale Zaferi\' fotoğrafları

GENELKURMAY Başkanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi\'nin yıldönümü dolayısıyla 103 yıl önce cepheden çekilen fotoğrafları paylaştı.

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, arşivden zafere ilişkin pek çok bilinmeyen fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda destan yazan Mehmetçiğin nöbet tutarken, siperde beklerken ve top bataryalarıyla atış yaptığı anlar ile revir yer alıyor. Cephe hattından dikkat çeken fotoğraflarda, dönemin zorlu şartları da gözler önüne seriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fotoğrafalar

Haber: Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)

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Havlu ve bornoz gününü bornoz giyerek kutladılar

DENİZLİ\'nin Babadağ ilçesinde, Dünya Türk Havlu ve Bornoz Festivali kapsamında protokol üyeleri ve tekstilciler, bornoz giyerek kortej yürüyüşüne katıldı.

Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği tarafından bu yıl 7\'incisi düzenlenen Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü kapsamında tekstilin başkenti olarak bilinen Babadağ ilçesinde festival şeklinde kutlama yapıldı. Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) tarafından organize edilen ilçedeki festivale; AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, BASİAD Başkanı Selim Kasapoğlu, çok sayıda tekstilci işadamı ve vatandaşlar katıldı. Tekstilci işadamları, bornoz giyerek kortej yürüyüşüne katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde işadamları bornozla ilçe sokaklarında yürüdü. Bornozla Babadağ\'a öz rengarenk boyanan evlerin önünden yürüyen işadamları renkli görüntüler oluşturdu.

BASİAD Başkanı Selim Kasapoğlu, amaçlarının Türk havlu ve bornozu dünyaya tanıtmak olduğunu belirterek, \"Denizli\'nin ve tekstilinin marka olması için Dünya Türk Havlu ve Bornoz gününü ilçede de kutluyoruz. Biz de bornoz giyerek farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bornozun ve havlunun ön plana çıkmasını sağlıyoruz. Biz de bornoz giyerek yürüyünce dikkat çekiyor. Oldukça ilgi topluyor, havlunun ve bornozun önemini bu şekilde göstermeye çalışıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bornoz giyen işadamlarından ve kadınlardan görüntüler

-Hatıra fotoğrafı çektirenlerden

-Basiad başkanı Selim Kasapoğlu açıklama

-Bornozla kortej yürüyüşünden görüntüler

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)