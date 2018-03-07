DHA YURT BÜLTENİ-17

Maden işçilerinden Mehmetçik\'e kamyonet



Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta maden işçilerinin düzenlediği kampanya ile alınan 130 bin lira değerindeki kamyonet, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) bağışlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan maden işçileri ve Genel Maden İşçileri Sendikası\'nın (GMİS) katkılarıyla düzenlenen kampanya ile 130 bin lira değerinde kamyonet alındı. Kamyonet, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki töreristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için TSK\'ya bağışlandı. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törene, Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Zonguldak Başsavcısı Hakan Yağız, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, TTK Müdür Vekili Ercan Gebeş, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda gazi olan Uzman Çavuş Serkan Arık ve Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın ile maden işçileri katıldı. Ellerindeki Türk bayrakları ve baretleriyle törene katılan maden işçileri, \"Mehmetçik asla yalnız değildir\", \"Maden işçisi askerin yanında\", \"Maden işçisi Afrin\'e gitmek istiyor\", \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları attı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından konuşma yapan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, maden işçileri olarak yer altında ülke ekonomisine katkı için şehit olurken, kahraman ordu ve güvenlik güçlerinin de ülkenin birlik ve beraberliği için şehit olduğunu söyledi. Her zaman devlet ve milletin yanında olduklarını söyleyen Demirci, maden işçilerinin talebi doğrultusunda alın teriyle kazanılan, helal katkılarıyla alınan kamyoneti TSK\'ya bağışladıklarını ifade etti.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ise Afrin\'de yapılan mücadelenin terörle mücadele gibi görünse de dünyanın egemen emperyalistlerine ve zalim devletlerine karşı yapılan bir savaş olduğunu söyledi. Türkiye\'nin tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşadığını ifade eden Vali Çınar, şöyle dedi:

\"Bu emperyalistlere uşaklık yapan, köpeklik yapan ama maalesef Müslüman çocukları da olsa, bu teröristleri asla affetmeyeceğiz. Gelecekte bütün dünya bu çocukları, yeni nesiller bu teröristleri, Müslümanların en zor zamanlarında onlara eziyet eden, onları sömüren emperyalistlere uşaklık edenler olarak hatırlayacak. Bugün Afrin\'de mücadele vermekte olan o yiğitler ve kahramanlarımızı ise tarih, göklere çıkaracaktır ve asla unutmayacaktır. Ben burada sendika ve kurum yöneticileri ile bütün iş kardeşlerimizi bu alın terleriyle kazandıkları parayla yapmış oldukları bağışlardan dolayı, gösterdikleri hassasiyetlerden dolayı kutluyorum.\"

Duaların ardından kesilen kurban sonrası kamyonet, TSK\'nın Afrin\'deki operasyonlarında kullanılmak üzere çekiciyle bölgeye gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden detaylar

-Bağışla alınan kamyonet

-Maden işçilerinin slogan atması

-Ahmet Demirci\'nin konuşması

-Vali Ahmet Çınar\'ın konuşması

-Dua edilmesi ve kurban kesilmesi

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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İlkokul öğrencilerinin tatbikatta zor anları

KARABÜK\'te, bir ilkokulda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Yangın söndürme tüpünden çıkan tozların üzerilerine gelen çocuklar zor anlar yaşadı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından \"1-7 Mart Deprem Haftası\" dolayısıyla Anayasa ilkokulu\'nda deprem, ve yangın tatbikatı yapıldı. Öğrenciler, siren sesiyle birlikte sıraların altına girdi. 2\'nci siren sesi sonrasında ise sınıflarından düzenli bir şekilde çıkarak binayı tahliye etti. Okul bahçesinde temsili çıkarılan yangını ise, öğrenciler AFAD görevlisinin yardımıyla söndürdü. Rüzgarı arkasına alan öğrenciler başarılı bir şekilde alevleri söndürürken, yangın tüpünden çıkan tozlar öğrencilerin üzerilerine doğru geldi.

Elleriyle yüzlerini kapatarak korunmaya çalışan öğrencilerden bazılarını görevliler alandan uzaklaştırdı. AFAD ekibinin arama kurtarma ekibinde yer alan \'Zeyna\' adındaki köpek gösteri yaptı. \'Zeyna\' öğrencilerden büyük alkış aldı. Etkinliğin sonunda ise okul bahçesine konulan deprem simülasyon aracına binen öğrenciler, yer sarsıntılarının nasıl olduğunu yaşadı. Deprem sırasında neler yapmaları gerektiğini gösterdiler. Karabük İl AFAD Müdürü Gazanfer Erbay,\"Afetlere karşı kendinizi koruyacak en yetkin kişi yine sizsiniz. Bu bağlamda da vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi bilinçlendirmeye, eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu bizim asli görevlerimizden bir tanesi\"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İlkokulda yapılan tatbikat

-Yangın tüpünden öğrencilerin üzerine toz gelmesi

-Görevlilerin bazı öğrencileri uzaklaştırması

-Tatbikatta yapılan detaylar

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Damadın öldürdüğü kayınpeder ve kayınbirader toprağa verildi

MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinde, damat Aydın Bozkurt\'un pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü kayınpederi Ahmet Sivrikaya (68) ile kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya (18) toprağa verildi. Cenaze törenine, olayda yaralanan ve tedavisi sonrası taburcu edilen katil zanlısının eşi Zeynep Bozkurt (34) da katıldı. Kendi yaşamına da son veren Aydın Bozkurt\'un cenazesi ise henüz teslim alınmadı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Muğla- Fethiye karayolu üzerinde, Zeytin Alanı Mahallesi yakınında meydana geldi. Aydın Çine ilçesinde et lokantası işleten Aydın Bozkurt (37), kullandığı 48 P 3262 otomobille, imam hatip lisesi öğrencisi kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya\'nın (18) kullandığı ve içinde çiftçi emeklisi kayınpederi Ahmet Sivrikaya (68) ile pazarcı esnafı eşi Zeynep Bozkurt\'un (34) da bulunduğu 10 PS 383 plakalı otomobilin önünü kesti. Araçtan pompalı tüfekle inen Aydın Bozkurt, ilk olarak ön cama ateş açtı. Ardından kapıyı açan Bozkurt, araçtakilere ateş etti. Ahmet Sivrikaya ve Abdullah Sivrikaya olay yerinde öldü. Eşi Zeynep Bozkurt ise yaralandı. Ardından elindeki silahı kendi çenesinin altına dayanan Bozkurt, tetiği çekerek yaşamına son verdi.

ADLİYEDEN DÖNÜYORLARDI

Köyceğiz\'de oturan, 12 yıllık evli olan ve 2 aydır ayrı yaşayan Aydın Bozkurt ve Zeynep Bozkurt çiftinin boşanma davasının sürdüğü, ayrıca Zeynep Bozkurt\'un, eşinin malvarlığı ile ilgili tedbir davası da açtığı öğrenildi. Aydın Bozkurt ve Zeynep Bozkurt çiftinin, ayrı ayrı araçlarla, dün Köyceğiz Adliyesi\'nde görülen bu tedbir davasının duruşmasından döndükleri anlaşıldı.

Cesetleri Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılan üç kişiye otopsi yapıldı. Otopsi işlemleri sonrası ölenlerden Ahmet Sivrikaya ve oğlu Abdullah Sivrikaya\'nın cenazeleri bugün yakınlarına teslim edildi. Ölen baba-oğul için Köyceğiz\'in Nasufdede Mahallesi\'ndeki Nasufdede Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına; olayda yaralanan ve tedavisi sonrası tabucu edilen Zeynep Bozkurt, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol, geçmiş dönem CHP milletvekili adayı Burak Erbay, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası ölen baba-oğul yanyana toprağa verildi.

Cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayan Zeynep Bozkurt, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Bozkurt, \"Ailem benim yüzümden katledildi. Ben çok üzgünüm. Bazı kişiler sosyal medya üzerinde çok çirkin şeyler paylaşıyorlar. Ben böyle bir şey yaşanmasını istemezdim\" dedi.

Öte yandan Aydın Bozkurt\'un cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu\'nda olduğu ve henüz yakınlarınca teslim alınmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazelerin eve gelişinden görüntü

- Helallik alnımasından görüntü

- Evden camiye gidişinden görüntü

- Cenaze namazlarından gör

- Mezarlıktan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)

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Şehit yakını ve gaziler, Mehmetçiğe destek için Suriye sınırında

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran ile beraberindeki gazi ve şehit yakınları, Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için Suriye sınırındaki Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde buluştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, İslahiye Belediyesinin misafiri oldu. Belediye Garaj Amirliğinde Türkiye\'nin birçok ilinde gelerek bir araya gelen şehit yakını ve gaziler yemek ikramı ile dinlenme fırsatı buldular. Kayseri\'den tekerlekli sandalye ile gelen gazi Mehmet Sevimler, Afyonkarahisar\'dan gelen Kıbrıs gazisi Tahsin Koç (73), askeri üniforma giydirdiği üçüzleriyle gelen gazi Celal Şahin, duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran, 43 şube ve 24 temsilciliği bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği olarak Afrinde operasyonda bulunan güvenlik kuvvetlerine moral desteğinde bulunacaklarını belirterek, \"Gelenlerin tamamı, şehit ailesi ve gazilerden oluşmaktadır. Şehit aileleri ve gaziler olarak bu ülkeye hizmete her zaman hazırız. Onun için de buradayız. Bize görev düşerse, bu görevi de seve seve yaparız. 65 yaşındaki şehit babası da, şehit annesi de aynı şeyi söylüyor. Bu ülke için fedakarlık yapıp, sakat kalan malul gazilerimiz de aynı şeyi söylüyor. Vatan sağ olsun\" dedi.

Dernek üyeleri, Kur\'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Kaymakam Ramazan Yıldırım, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel tarafından Hatay\'ın Hassa ilçesine uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İslahiye Belediyesi Garaj Amirliği

- Şehit yakını ve gaziler

- Dernek Başkanı Taner Uran\'ın konuşması

- Dernek ve gazilerle röp.

- Dua edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Polisle çatışmaya giren gruptan bir kişi vuruldu (Ek görüntülerle yeniden)

İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yavuz Çelik\'i taziye evinde gözaltına almak isterken yakınlarının engellemesiyle karşılaştı. Çıkan arbedede gözaltına alınan Yavuz Çelik\'in kardeşi Ümit Çelik, sırtından vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Onur Mahallesi 7371 sokakta meydana geldi. Bayraklı ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve babaannesi ölen Yavuz Çelik\'in, taziye evinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese gelen ekipler, Yavuz Çelik\'i gözaltına almak istedi. Ancak yakınları buna engel olmak isteyip, polisle tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında gruptan ateş açıldı. Bunun üzerine polisin de silah kullandığı olayda, Yavuz Çelik\'in kardeşi Ümit Çelik, sırtından vuruldu. Yakınları tarafından otomobille bir özel hastaneye kaldırılan Ümit Çelik yapılan müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne sevk edildi. Ümit Çelik\'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yavuz Çelik, engellemelere rağmen yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yaşanan silahlı çatışmadan görüntü

- Hastane önünden görüntü

- 1\'inci foto (tişörtlü) Ümit Ç.

- 2\'inci foto (gömlekli) Yavuz Ç.

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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CHP\'li Ağbaba: Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Çorum Şeker Fabrikası’nın önünde düzenlenen mitingde hükümeti eleştirerek, \"Şeker fabrikaları bir turnusol kağıdı. Eğer vatanseversen, bu toprakların insanını düşünüyorsan bu fabrikaların satışına karşı çıkarsın. Bunlar sözde yerli ve milli. Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?\" dedi.

Çorum Şeker Fabrikası’nın önünde düzenlenen mitinge katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, katılımcılara hitap etti. CHP olarak şeker fabrikalarının satışını engellemek için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Ağbaba, \"Mustafa Kemal Atatürk, şeker fabrikaları ile Anadolu insanının dünyaya meydan okumasını sağladı. O dönemde çocukların en çok ölüm nedeni ishal. Şeker fabrikaları şeker üretmeye başlayınca o çocukların ilacı şeker oluyor. Şeker fabrikalarının kurulduğu bölgeler Anadolu’da ilk kez milli ve yerli üretimin yapıldığı yerlerdir. Anadolu’da fakir yoksul çiftçi ilk kez topraklarında pancar üreterek kendi ekmeğini kazanıyor. Şimdi Atatürk’ün kurduğunu birileri kapatmak istiyor. Sadece Atatürk mü kurdu, hayır. Atatürk’ün ardından İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Turgut Özal hepsinin şeker fabrikalarında emeği var. Birileri yıllardan beri kapatmaya çalışıyorlar. Bu bir parti meselesi değil. Şeker fabrikasını kapatmak milliyetçiliğe yakışmaz. Şeker fabrikaları bir turnusol kağıdı. Eğer vatanseversen, bu toprakların insanını düşünüyorsan bu fabrikaların satışına karşı çıkarsın. Bunlar sözde yerli ve milli. Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?\" dedi.

\'ŞEKERİ SATARSAN VATANI SATARSIN\'

Şekeri satmanın vatanı satmak olduğunu söyleyen Veli Ağbaba, \"Satışı istemeyenleri biliyoruz. İsteyenler kim? Geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanı ile görüştüler. Yanlarında tercüman yoktu. Orada bilin ki ne Afrin konuşuldu ne PYD, konuşulan tek şey şeker fabrikalarının satışıydı. Ertesi gün de Resmi Gazete’de yayınlandı. Özelleştirmenin sonucunu iyi biliyoruz. Geçmişte özelleştirilen kurumlara bakın, hangisi çalışıyor? Özelleştirilen kurumların hiç biri çalışmıyor. Satılanların yerine AVM, rezidans dikiyorlar. Özelleştirmeye topyekûn karşı çıkmak lazım. Özelleştirme baştan aşağıya yanlış. Şekeri satarsan vatanı satarsın, Türkiye\'yi satarsın. O nedenle şekeri savunmayı vatan savunması olarak görüyoruz. Biz bunu bir parti meselesi olarak görmüyoruz. Bu topraklarda yaşayan herkesi etkiliyor. Burada yok edilen şey Cumhuriyet\'in değeridir, kendi öz malınızdır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Alandan görüntü

- Veli Ağbaba konuşma

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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