DHA YURT BÜLTENİ-17

Çavuşoğlu: Karşımıza çıkanları Finike portakalı gibi ezer geçeriz (3)

\'KİM KORUMA SAĞLARSA BİZİM İÇİN EŞİTTİR PKK, YPG\'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın Kumluca ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kumluca Belediyesi\'nin yaptırdığı Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Kongre Merkezi\'nin açılışına katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Kongre Merkezi\'nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın her yerinde eserler açtıklarını söyledi. Bir haftada Antalya\'ya 4 yeni fakülte açtıklarını belirten Çavuşoğlu, hedeflerinin üniversite sayısını 10\'a çıkarmak olduğunu kaydetti. Batı Antalya\'da bir üniversite kuracaklarını dile getiren Çavuşoğlu, bu üniversitenin adının da Tekeli Üniversitesi olacağını dile getirdi.

\'KİM KORUMA SAĞLARSA BİZİM İÇİN EŞİTTİR PKK, YPG\'

Konuşmasında Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na da yer veren Bakan Çevuşoğlu, \"Karşılaştığımız zorluklar karşısında zayıf olsaydık, savunma sanayimiz güçlü olmasaydı başımıza gelebilecekleri düşündünüz mü?\" diye sordu.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

\"Güçlü olmasak gözümüzü kırpmadan Afrin\'e gider miydik? Bize tehdit oluşturan kim varsa onu yok etmeye devam edeceğiz. Benimle masaya gelip konuşmak isteyenlerle konuşurum. Ama vatana, millete ihanet edenlere yapacağımız tek bir şey var; gömeceksin. Sen bana roket atacaksın, camideki iki kardeşimi şehit edeceksin, 17 yaşındaki kızımı şehit edeceksin, sonra ben sana fırsat vereceğim, yok öyle bir şey. Afrin\'e o girecekmiş, bu girecekmiş fark etmez. Teröristlerle kim mücadele edecekse bizim için sıkıntı yok. Ama teröristlere kim koruma sağlarsa bizim için eşittir PKK, YPG o ülke veya o kişi. Çözüm sürecini geçmişte denedik. İyi niyetle risk aldık. Hainler bunu suistimal etti. Tam tersi şehirlerde kendi kafalarına göre kantonlar, kuşatılmış bölgeler, çukurlar. Sonuç, oralara gömüldüler. Etek giyerek kaçmaya çalıştılar, kaçamadılar.\"

ABD\'YE: TERÖRİSTLERE DEĞİL MÜTTEFİKİNE DESTEK VERİRSE İŞBİRLİĞİ

ABD\'nin kendileri ile ilişkileri düzeltmeye çalıştığını belirten Çavuşoğlu, ABD\'nin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, \"Biz uzlaşmaya varız, ama bize verilen sözler tutulursa. Biz ilişkileri düzeltmeye varız ama bizimle dürüst olurlarsa. Teröristlere değil müttefikine destek verirse. Teröristlerle değil, Türkiye gibi güvenilir bir ülke ile işbirliği içinde samimi olursa. Yok FETÖ\'ya belge eksikmiş, yok. Nesine itiraz ediyorsun. Kuracağız mekanizmayı. Mart ayında ilk etapta uzmanlarımız buluşacak. Sonra ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile buluşacağız. Vaat dönemi ve oyalama dönemi bitti, somut adımlar atılmalı. Tüm dünya ile böyle çalışıyoruz. Biz neyi kabul edersek o doğrultuda yaparız. Münbiç\'de başlayacağız, Suriye\'nin geri kalan bölgelerinde de teröristleri temizleyeceğiz. Yanı başımızda teröristlerle yaşayamayız. Bugün olmazsa yarın başlar tehdit olmaya. Bugün uyusa yarın yaz gelir, sıcaklar artar yılan sokar. Yılan bugün yerin altında uyuyor diye rahat olamayız\" diye konuş.

AB\'YE SESLENDİ

Avrupa Birliği\'ne (AB) de seslenen Çavuşoğlu, \"AB, ne istiyorsun Türkiye\'den veya ne istemiyorsun. Dürüst ve kararlı ol, ne istediğini söyle. Ne bize gelsin ne başka yere gitsin, köşede bir yerde beklesin. Bizim kontrolümüzde olsun, yok ya. Sen hangi Türkiye\'den bahsediyorsun. O Türkiye geride kaldı. Yeni Türkiye var, bunu itina ile öğretiyoruz\" dedi.

HOLLANDA\'NIN ERMENİ SOYKIRIMI KARARI

Eskiden bir ülkenin Ermeni meselesi ile ilgili bir karar aldığında kıyamet koptuğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Ne önemi var, aldığın kararla neyi değiştiriyorsun. Artık ciddiye bile almıyoruz. Bizim için de hukuk için de yok hükmündedir. Yapmaya çalıştığı şey Türkiye\'yi rahatsız etmek. Bu karar, bu ülkenin içinde bulunduğu acı tablonun bir göstergesi. Yarın bu moda değişir, daha önce din savaşları yapıldığı gibi Katolik, Protestan savaşları başlar. İkinci Dünya Savaşı gibi kendi aralarında çatışmaya başlarlar. Geçmişten biraz ders alın. O günlere mi dönmek istiyorsunuz? Türkiye ile uğraşmayı bırakın, Türkiye sizin için bir güvence ve sigortadır. Türkiye olmazsa Avrupa kıtası ve birliği aktör olamaz, istikrar olmaz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun salona gelişi

- Salondan detay

- Halk oyunları gösterisi

- Bakan Çavuşoğlu\'nun konuşması

- Bakan Çavuşoğlu\'nun açılış kurdelesini kesmesi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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Bakan Özhaseki: Şehirlerimizi doğru şekillendirmek gerekiyor (2)

BAKANLAR \'ŞANLIURFA KENT VİZYONU\' TOPLANTISINA KATILDI

Şanlıurfa\'da temaslarını sürdüren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'yle birlikte bir otelde düzenlenen \'Şanlıurfa Kent Vizyonu\' toplantısına katıldı.

Şanlıurfa Kent Vizyonu-Yapı ve inşaat sektör kurulu toplantısına katılan bakanlara Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek, Halil Özcan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli eşlik etti. Yapı ve inşaat sektörünün sorunlarının görüşüldüğü toplantıda iş adamları ve müteahhitler kentleşmeyle ilgili sorunlarını dile getirdi. Toplantıda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa\'nın en önemli sorunları arasında yer alan Yeşildirek Kentsel Dönüşüm projesiyle ilgili müjdeli haberi salondaki katılımcılarla paylaştı. Yarın projenin başlayacağını belirten Bakan Fakıbaba \"Çok açık ve şeffaf yapmak lazım. Rantın tümünün halkın olduğunun anlatılması lazım. Cumhurbaşkanımız da projeyi biliyor, onayladı. Yarın inşallah bu işi yapacağız\" dedi.

Toplantıda söz alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise gündemde Zeytin Dalı Harekatı ve Afrin olmasına rağmen Şanlıurfa\'da birinci işlerinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. Toplantıya katılanların sorunlarını dinlediğini ancak keşke Türkiye şehirleri hakkında ne düşünüyorsunuz? diyen bir soru beklediğini vurgulayan Bakan Özhaseki şunları söyledi: \"Burada Şanlıurfa\'yı seven ve onun için canını veren bir kısım insanlar var. Ama bir kısım arkadaşlarımızın temel ilkeleri ise \'Belediyeler işimiz kolaylaştırsın bize göz yumun\' diyerek kaçak yapı, imara kapalı alanlarla ilgili taleplerini dile getirdi. Böyle bir şey olmaz. Acı söyleyelim, acı konuşalım ama doğruları söyleyelim. Doğruları söylemezsek olmaz.\"

Türkiye\'nin deprem ülkesi olduğunu konuşmasında değinen Özhaseki, \"Deprem olacak diye ödümüz kopuyor. Topraklarımızın yüzde 66\'sı birinci derece ve ikinci derecede deprem kuşağındadır. Şanlıurfa\'da deprem olmaz demeyin. Burada da deprem tehlikesi bizi bekliyor. Son yüzyılda bu ülkede yaşanan depremlerin 6 ve üzerindeki depremlerin sayısı tam 56\'dır. Can kaybımız 83 bindir. Mal kaybımız ise 100 milyar doların üzerindedir. Artık kentsel dönüşüm bir zorunluluktur. Bakanlık tarafına düşen sorumlulukta biz yasalarımızı hazırladık. İmara planına sert kurallar geliyor.\"

HEM KALKINMAYA ÇALIŞIYORUZ, HEMDE ŞEREFSİZLERLE SAVAŞIYORUZ?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Biz buradan hem kalkınmaya çalışıyoruz. Hem de şerefsiz hainlere karşı aşağıda savaşıyoruz. 70 bin civarında teröristlerin yaktığı yıktığı ev var. Oradaki vatandaşımız mağdur olmasın diye 30 bin lira olan hasar bedellerini tek tek ödedik. Dışarıda kalanlara ise kira parasını ödüyoruz. Sur\'da evi yıkılan herkese ev yapacağız. Bakanlık olarak üzerime düşeni fazlasıyla yapıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şanlıurfa Kent Vizyonu toplantısına katılan bakalanlar

- Toplantıya katılana STK temsilcileri

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin konuşması

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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14 yıllık eşini, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü



KAYSERİ\'de, Ferhat Y. (40), birlikte mobilya atölyesi işlettiği 14 yıllık eşi Hatice Y.\'yi (37), aralarında para yüzünden çıkan tartışmanın sonunda, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Kendisine engel olmak isteyen kuzeni ve bir çalışanını da bıçaklayan Ferhat Y., bileklerini keserek intihara kalkıştı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi 43\'üncü Cadde\'de bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. Eşi Hatice ile birlikte işlettiği mobilya atölyesine gelen Ferhat Y., hesapları inceledi. Eşiyle para anlaşmazlığı yaşayan Ferhat Y. sinirlendi. Çıkan tartışma kavgaya döndü. Ferhat Y., 14 yıllık hayat arkadaşını 4 çocuğundan biri olan 5 yaşındaki S.Y.\'nin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Ferhat Y., kavgayı ayırmak isteyen amcasının oğlu Hamza Y. (33) ve çalışanı Erol S.\'yi (29) de bıçaklayarak atölyeden kaçtı. Yanına aldığı bıçakla aracına binen Ferhat Y., bileklerini keserek intihar etmek istedi.

Polis tarafından aranan Ferhat Y. otomobilini bırakarak yaralı şekilde merkez Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi, Mete Caddesi üzerinde bir binanın kömürlüğüne girdi. Polis, önce otomobili, ardından kan izlerini takip ederek kömürlükteki Ferhat Y.\'yi buldu. Ferhat Y. ve diğer 2 yaralı, farklı ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Hatice Y.\'nin cesedi de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bıçaklanan Hamza ve Erol\'un hastaneye getirilişi

- 14 yıllık eşinin bıçaklayarak öldürüp intihara kalkışan zanlının yaralı olarak hastaneye gelişi

- Olayın yaşandığı atölye genel görüntü

- Hastane ve polislerden görüntü

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)

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Polisler otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu, 3 şüpheli kaçtı



SAMSUN\'da, sürücüsünün uygulama yapan polislerin \'dur\' ikazına uymayarak kaçtığı otomobili, kovalamaca sonrasında lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçtan inen 1\'i kadın, 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Olay, Samsun\'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Yol üzerinde uygulama yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 16 RCS 56 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polislerin \'dur\' ikazına uymayan sürücü, uygulama noktasından kaçmaya başladı. Ekipler tarafından kısa süre süren kovalamacanın ardından otomobil 3 polis memurunun lastiklerine ateş etmesi sonucu durduruldu. Lastikleri patlayan otomobilden inen 1\'i kadın, 3 kişi olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil üzerinde ve çevresinde bomba olma ihtimaline karşı çalışma yaptı. Polisin otomobili terk eden 3 şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü

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-3 Polisin otomobile ateş etmesi (Cep telefonu)

-Emniyetten detaylar

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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