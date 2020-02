DHA YURT BÜLTENİ-17

Silahı ateş alan asker hayatını kaybetti/EK

KAHRAMANMARAŞ\'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Bartın\'da nöbet değişimi sırasında silahının kazayla ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Onbaşı Abdullah Yıldız\'ın (24) cenazesi, Kahramanmaraş\'ın Göksun ilçesinde yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Abdullah Yıldız\'ın cenazesi, ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından Yıldız\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Ulu Cami\'ye götürüldü. Burada düzenlenen törene, Andırın Kaymakamı Haluk Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Hasan ve Emine Yıldız\'ın 4 çocuğundan biri olan ve bekar olan Abdullah Yıldız\'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Kerpetenlik Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Cenazeye katılanlar

- Naaşın cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

=========================================

Antalya\'dan 23 özel harekatçı Afrin\'e uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e düzenlediği \'Zeytin Dalı Operasyonu\'nda görev yapmak üzere Antalya\'dan 23 özel harakatçı polis kurban kesilerek, Türk bayraklarıyla uğurlandı. Duygusal törende özel harekatçılar kalabalık bir konvoyla şehir turu da yaptı.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Başsavcı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ile çok sayıda vatandaş katıldı. Afrin\'e gidecek özel harekatçı polisler, yakınlarıyla ve törene katılanlarla tek tek vedalaşırken, İl Müftüsü Osman Artan da dua okudu.

ALINLARINA KURBAN KANI SÜRÜLDÜ

Kurban kesiminin de yapıldığı uğurlama töreninde Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, 23 özel harekatçı polisin alınlarına kesilen kurbanın kanını sürdü. Vali Münir Karaloğlu ve protokol üyelerinin de tek tek başarılar dilediği özel harekatçılar, Afrin\'e yola çıkmak üzere otobüse bindi. Türk bayrağıyla süslü otobüs, yunuslar ve motorize trafik ekipleriyle kobra ve kirpi araçlarından oluşan konvoyla şehir turu yaptı. Şehir turuna araçlarıyla yüzlerce Antalyalı da eşlik etti. Duygusal anların yaşandığı törende, göreve gidecek polis yakınları ve törene katılan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

\'HEPİMİZİN YÜREĞİ AFRİN\'DE MEHMETÇİĞİMİZLE\'

32 gündür millet olarak herkesin yüreğinin Afrin\'de attığını belirten Vali Karaloğlu, “Yüreğimiz Afrin\'de mücadele veren Mehmetçiğimizle atıyor. Afrin\'de hem Türk Silahlı Kuvvetlerimize hem de şimdi polis ve jandarmamıza ihtiyaç var. Polisimizden ve jandarmadan özel harekatçılar Türkiye\'nin çeşitli illerinden Afrin\'e uğurlanıyor. Bizim kadromuzda bulunan 23 kahraman arkadaşımızı Afrin\'e uğurluyoruz\" dedi.

\'HİÇ KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK\'

Türkiye\'nin hiç kimsenin toprağında gözü olmadığını belirten Vali Karaloğlu, “Suriye\'nin toprağında da gözümüz yok. Ama Suriye topraklarını kullanarak ülkemize operasyon çekilmesine de izin vermeyeceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız defaatle ifade etti. Bizim yapmaya çalıştığımız, bizi terör yapılarıyla kuşatmaya çalışanlara haddini bildirmek. Türk ordusu, Türk jandarması ve Türk emniyeti de Afrin\'de onun için var. Ve bu arkadaşlarımız, bu kahramanlarımız gidecek oradaki Mehmetçiğimize destek ve yardımcı olacaklar. Oradaki hainlere teröristlere ve onları kullanan, yediren içiren güçlere de dersini vermiş olacaklar\" dedi. Göreve giden özel harekatçı polislere de seslenen Vali Karaloğlu, “Unutmayın gittiğiniz yerde al bayrağın gölgesi hep üzerinizde olacak. İnşallah bu milletin duası, aminleri de sizinle olacak. Temenni ediyorum ki gidersiniz, görevinizi hakkıyla yerine getirirsiniz ve hiçbirinizin kılına, tırnağına zarar gelmeden tekrar sağ salim şehrinize ve ailenize dönersiniz diye temenni ediyorum. Rabbim sizi korusun, sizi ve ülkemizi muzaffer kılsın\" diye konuştu.

DÜĞÜNE BAYRAMA GİDER GİBİ

Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ise \"Bizler cepheye polisini, askerini bayram yerine, düğüne gönderir gibi uğurlayan ve yine cepheden dönen kahramanlarını bayram yerinde karşılama yapar gibi karşılayan bir milletin evlatlarıyız. Bizler bugün bu kardeşlerimizi cephe alanına Afrin\'e, ülkenin geleceğini, istikbalini koruma adına, güvenliğini sağlama adına çok kutsal bir görevi ifa etmek üzere uğurlama amacıyla bulunuyoruz. Bu ülke kolay kazanılmadı ve kolay korunmuyor. Dolayısıyla biz hem şehidini hem kahramanlarını karşılama ve uğurlamalarını bayrama, düğüne gönderir gibi karşılıyor ve uğurluyoruz. Ama bu ülkeye kast eden hainlerin ne karşılayıcıları ne uğurlayıcıları var. Bizim bu görkemli, anlamlı, değerli merasimlerimizden nasiplerini alma şansları da yok. Onları bu dünyada karşılayanlar olmadığı gibi öbür dünyada da inanıyoruz ki zebaniler karşılayacak. 23 kahraman kardeşimize bu ülke için alın terlerini bugüne kadar olduğu gibi bu seferlerinde de akıtacaklarını, hainlere gerekli dersi bugüne kadar olduğu gibi bu gidişlerinde de vereceklerine inanıyorum. Allah hiçbir güvenlik görevlimizin ayağına taş değdirmesin. Kendilerinin kazasız belasız gidip dönmelerini temenni ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Vatandaşlar ile özel harekat polislerinin sarılıp kucaklaşması

- Üniformalı özel harekat polislerinden detay

- Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'ndan detay

- Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'dan detay

- Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'nın açıklaması

- Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun açıklaması

- Afrin\'e gidecek özel harekat polisleri için İl Müftüsü Osman Artan\'ın dua okuması

- Özel harekat polisleri için koç kurban edilmesi (Kadrajda çocukların kesilme anına tanıklık etmesi var)

- Kurban kanını karton bardağa doldurulması

- İl Emniyet Müdürü Uzunkaya\'nın özel harekat polislerinin alnına kurban kanı sürmesi

- Özel harekat polislerinin otobüse binmesi

- Ağlayan bir kadın vatandaştan detay

- Konvoy eşliğinde özel harekat polislerinin ilçe emniyet binasından ayrılması

- Çevre yolunda konvoyun geçişi

8.22 DK///916 MB (HD)

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

============================================

Yurttaki dayak görüntüleriyle ilgili Valilik inceleme başlattı

Çorum\'da, yurtta kalan lise 1\'inci sınıf öğrencisi G.K.Ç.\'nin arkadaşları tarafından sopayla dövülüp, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Valilik, olayla ilgili inceleme başlattı.

Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi\'ndeki bir lisenin yurdunda yatılı kalan G.K.Ç. (14), geçen pazar günü odasında arkadaşları B.G., D.T., ve A.Ö. tarafından sopayla dövüldü. Arkadaşları, olayı cep telefonunun kamerasıyla da kayda aldı, ardından da görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.Ertesi gün okula giden G.K.Ç.\'nin yüzündeki morlukları gören öğretmenleri, öğrencisine ne olduğunu sordu. G.K.Ç.\'nin yüzünü kapıya çarptığını söylemesine inanmayan öğretmenler, durumu, Alaca ilçesinde yaşayan ailesine haber verdi. Okula gelen anne Yıldız K., oğlunu hastaneye götürdü. Bu sırada ne olduğunu soran anne, oğlunun, arkadaşları tarafından yurt odasında dövüldüğünü söyleyince, emniyete giderek şikayetçi oldu. Emniyette yaşadıklarını anlatan G.K.Ç \"Okulun yurdunda kalan üç arkadaşım bana işkence yaptı. Yaptıklarını da cep telefonuna kaydettiler\"dedi. Anne Yıldız K. ise \"Oğluma bunu yapanlar belli, gereken cezanın verilmesini istiyorum. Günlerdir sesimi duyurmaya çalışıyorum. Karşı taraftakiler sanki oğlum suçluymuş gibi bizimle alay ediyorlar. Ben bu işin sonuna kadar gideceğim. Benim oğlumun psikolojisi alt üst olmuş durumda. Orası bir okul ve yurdu olan bir eğitim yuvasıdır. Oraya da gittim ve okula polis çağırdılar. Hepsinden şikayetçi olduk. Gereken neyse mutlaka yapılmalıdırö diye konuştu. Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ise konunun incelendiğini belirterek, \"Şu anda valilik olarak konuyu araştırıyoruz. İlgili kurumlar gerekli çalışmayı yapar ve ona göre de işlem başlatılır. Gereği neyse o yapılır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Öğrencinin ayağında sopa karılması

-Öğrencinin yere düşüp ağlaması

-Öğrenci yurt görüntü

-Detaylar

(SÜRE: 1.00 Dk) (BOYUT: 60 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

============================================

Ereğli\'de 200 polisli uyuşturucu denetimi

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde, 200 polisin katılımıyla uyuşturucu kullanımına karşı arka sokaklar ve metruk binalarda denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şubesi ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından \'Narko ilçe\' adı verilen uygulamada ilçe merkezi, mahalleler ve ara sokaklardaki kafe, çay ocağı, sokak, cadde, metruk binalar didik didik arandı.Denetime narkotik köpeği de katıldı. Binaların içinde ve çevresinde bulunan kişilerin üzerleri arandı, kimlik kontrolleri yapıldı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, öncelikle metruk binalar, uyuşturucu ve narkotik madde kullanıldığını düşünülen yerler yada uygulama yaparken görülebilecek, fark edilebilecek yerlerde denetim yapmak olduğunu söyledi. Denetimde görevli polis memurlarına bir konuşma yapan Kuyu, \"Bu tip suça meyilli insanlar üzerinde farkındalığımızı artırmak esas amacımız bu. Diğer amacı da bu tip uyuşturucu maddeleri kullanan şahısların bunları kullanmasının önüne geçmek. Buradaki amacımız o. Buna yönelik uygulama yapacağız. Gizli saklı yok. Herkes her yere girecek, her deliğe gireceğiz. Her delikteki pisliği bulacağız ve gerekli işlemimizi yapacağız\" dedi. Denetimin akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Ekiplerin toplanması

-İlçe emniyet müdürü Ferdi Kuyu’nun konuşması

-Ekiplerin dağılması

-Ekiplerin uygulama yapması

-Narkotik köpeğinin arama yapması



Süre: (7.00) Boyut: (419 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

=============================================

Torbalı\'da hava destekli uyuşturucu operasyonu

İzmir\'in Torbalı İlçesi\'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, 200 polisin katılımıyla geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Helikopter ve insansız hava aracı \'drone\'larla havadan destek verilen, özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonunun sürdüğü bildirildi.

Torbalı\'nın Çaybaşı Mahallesi\'nde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bugün saat 17.00 sıralarında operasyona başlayan polis, mahallenin giriş ve çıkışları kapattı. Önceden belirlenen şüpheli kişilere ait ev, işyeri ve otomobiller didik didik aranmaya başlandı. Motorize yunus timlerinden 25 ekibin de katıldığı operasyonda, ilk etapta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Havadan 1 helikopter ve 2 \'drone\'la destek verilen, 200 polisin katıldığı operasyonda, özel eğitimli narkotik köpekleri ile evlerde, işyerlerinde ve otomobillerde aramaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Operasyondan görüntü

-Motorize ekiplerin mahalleye girmelerinden görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Yaşar CEYLAN / TORBALI (İzmir), (DHA)

=============================================

Afrin\'deki Mehmetçikler\'e öğrencilerden ay-yıldız figürlü destek

Manisa\'nın Sarıgöl ilçesindeki Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin şehrindeki \'Zeytin Dalı Harekatı\'na okul bahçesinde 450 öğrencinin katılımıyla ay-yıldız figürü oluşturup, \"Güvenlik güçlerimizin yanındayız\" yazılı pankart açarak destek verdi. Öğrenciler daha sonra marşlar okuyup, komando yemini etti. Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Gacar önderliğinde okulda güvenlik güçlerine destek amaçlı yapılan etkinlikte, okulun tüm öğretmen ve öğrencileri görev aldı. Beden Eğitimi Öğretmeni Şeref Aslan eşliğinde kırmızı tişört giyen öğrenciler ay, beyaz tişört giyen öğrenciler ise yıldız figürü oluşturdu. Ardından iki öğrenci üzerinde bir Mehmetçik fotoğafının bulunduğu \"Güvenlik güçlerimizin yanındayız\" yazılı pankart açtı. Daha sonra öğrenciler hepbir ağızdan çeşitli marşlar okuyup, komando yemini etti. Etkinliği çevredeki vatandaşlarda okul bahçesi dışından ilgiyle izledi. Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Gacar, \"Afrin\'deki Mehmetçiklerimiz\'e destek için böyle bir etkinlik yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Öğrencilerin ay-yıldız figürü oluşturması

-Öğrencilerin hepbir ağızdan komando yemini edip, marşlar söylemesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

================================================

Otomobil, ışıkta bekleyen otomobile çarptı

Konya\'da seyir halindeki bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, geçen 15 Şubat günü saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir otomobil, cadde üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarptı. Çarptığı otomobilde savrulup, önündeki bir otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamera kayıtlarına yansırken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Görüntü dökümü:

-----------------------

- Kaza anını gösteren güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

=================================================

Çamelili çiftçiler Mehmetçik Vakfı için süt topluyor

Denizli\'nin Çameli ilçesindeki çiftçiler, topladıkları sütleri kooperatif aracılığıyla satarak, elde edilecek geliri Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacak.

Çameli ilçesi Kalınkoz Kalkınma Kooperatifi\'ne bağlı Kalınkoz ve Yaylapınar Mahallesi\'ndeki yaklaşık 487 üye, kooperatifin ve Çameli Belediyesi Meclis Üyesi İdris Öz\'ün başlattığı kampanyaya destek oldu. Çiftçiler, Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanmak üzere bugüne kadar yaklaşık 7 ton süt biriktirdi. Sütün bedelinin önümüzdeki günlerde Mehmetçik Vakfı\'nın hesabına yatıracağı, dekontların ise bağış yapan tüm üreticilere ulaştırılacağı kaydedildi. Çameli Belediyesi Meclis Üyesi İdris Öz, \"Hedefimiz 20 ton süt toplayıp satarak, maddi olarak destek sağlamak. Çamelililer olarak bir nebze olsun katkı sunmak istedik. Burada önemli olan miktarı değil, halkımızın bu türlü milli konularda birlik ve beraberliğidir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Çiftçilerin süt toplamasından görüntü

Haber- Kamera: Sezgin ÖZDEMİR / ÇAMELİ (Denizli), (DHA)