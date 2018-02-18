DHA YURT BÜLTENİ-17

SANDIKLI\'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ



Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde, önce aynı yönde ilerleyen otomobille ardından da park halindeki traktör römorkuyla çarpışan otomobildeki Namık Kemal Kılınç (65) ile Fadime Akın (53) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 68’inci kilometresinde, Sandıklı’ya bağlı Gökçealan köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammet Öncü idaresindeki 06 LVJ 06 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen Namık Kemal Kılınç idaresindeki 35 AF 1317 plakalı otomobil çarpıştı. Kılınç’ın otomobili savrularak yol kenarında patates satan Hüseyin Ünal’a ait park halindeki 03 L 3554 plakalı traktörün römorkuna da çarptı. Sürüklenen römork ve otomobil şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Namık Kemal Kılınç ile aynı araçtaki Fadime Akın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Namık Kemal Kılınç ve Fadime Akın’ın cansız bedenleri Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan araçlar

- Kaza yerinden

- Cenazeler araçlara yüklenirken

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER AKŞAM YEMEĞİNDE PARTİLİLERLE BULUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir\'deki programının ardından partililerle bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından kürsüye çıkan Akşener, \"İYİ Partinin önceliği parlamenter sistem, hukukun üstünlüğü ve adaleti sağlamak, ekonomi ve eğitim iç içe zaten. Bütün bunları hale yola koyarsanız Türkiye\'nin gücü, eğitimli ve umutlu insan gücü kısa sürede önce bölgesini, sonra dünyanın çok önemli bir gücü haline gelir\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmir\'de partililerle bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Partisinin kuruluş sürecinde önemli mücadeleler verdiklerini söyleyen Akşener, iktidara geldikleri takdirde hukuk, ekonomi ve eğitime büyük önem vereceklerini belirterek, özellikle Türkiye\'de kimsenin eğitim sisteminden memnun olmadığını, bu konuda önemli projeleri olduğunu söyledi.

Dünya ile rekabet eden, dünyanın her tarafında iş bulabilen mezunlar yetiştiren üniversiteler hedeflediklerini söyleyen Akşener, \"Donanımlı ara elemanların yetiştiği, işini en iyi yapan kişilerin güzel maaşlar aldığı, bataklıktan kurtulmuş bir eğitim sistemi ile karşınızda olacağız. Gençlerin okudukları, çalıştıkları takdirde bir yere gelebileceklerini ortaya koyacağız. Zengin çocuğu ile fakir çocuğunun arasındaki farkı en az indireceğiz. Esasen bugün eğitimde zengin ve fakir arasındaki ayrım derinleşmiştir. İşte biz bunu ortadan kaldıracağız. Zeki, çalışkan, başarılı çocukların umutlarını yerine geri koyacağız. Türkiye\'yi yönetme iradesini ve hayalini o gençlerimizin kafasına bir inanç olarak yerleşmesini sağlayacağız.\" dedi.

\"ÖZELLİKLE GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ\"

Parlamenter sistem, hukukun üstünlüğü ve adaleti sağlamayı, ekonomiyi ve eğitimi öncelikli konular olarak belirlediklerini söyleyen Akşener, \"Bütün bunları hal yola koyarsanız. Türkiye\'nin gücü, eğitimli ve umutlu insan gücü kısa sürede önce bölgesini sonra dünyayı çok önemli bir gücü haline gelir. Biz buna inanıyoruz, bundan eminiz. Milletin aziz mensuplarına özellikle gençlerimize güveniyoruz\" diye konuştu.

Akşener konuşmasının ardından hediye edilen ve üzerinde Türk bayrağı olan yörük sarığını omzuna asarak partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan görüntü

- Partililerden görüntü

- Akşener\'in konuşmasından görüntü

- Hediye edilen yörük sarığından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK: DEAŞ BİTTİ, HALA TERÖR ÖRGÜTLERİNİ BESLEMEYE NİYE DEVAM EDİYORSUNUZ?

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Suriye\'de DEAŞ\'ın kalmadığını belirterek, \"DEAŞ bitti siz hala terör örgütlerini orada beslemeye niye devam ediyorsunuz? Bu ilişkiyi neden bırakmıyorsunuz, halen niye silah vermeye devam ediyorsunuz?\" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'nın gelecek hafta yapılacak olan olağan kongresi öncesi toplantı düzenlendi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık yaptığı konuşmada, \"Bir oyun da şimdi Suriye\'de oynuyorlar, hani DEAŞ bitince bu iş bitecekti? İşte DEAŞ kalmadı. Peki DEAŞ bitti de siz hala terör örgütlerini orada beslemeye niye devam ediyorsunuz? Amerikan savunma bakanlarının ikisi de, savunma bakanlığım döneminde bizzat bana, \'Bizim PYD/YPG ile birlikteliğimiz konjonktüreldir. DEAŞ bitince bizim de ilişkimiz bitecek\' demişlerdi. \'Münbiç\'den çıkacağız\' demişlerdi. DEAŞ kalmadı ortada. Bu ilişkiyi neden bırakmıyorsunuz? Halen niye silah vermeye devam ediyorsunuz? Halen Münbiç\'ten PYD/YPG\'yi niye çıkarmıyorsunuz? Siz verdiğiniz sözü tutmazsanız, bütün Türkiye halkında, bütün bölge halkında size karşı güvensizliğin artması normal değil mi? Size bu insanlar nasıl güvensin? Söz vereceksin devamlı, defalarca aynı sözü vereceksin ama her defasında verdiğin sözü sanki hiç verilmemiş gibi kulağının üzerine yatacaksın\" dedi.

PYD/YPG terör örgütünün ABD tarafından desteklendiğine dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Işık, \"Şimdi başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, özellikle NATO müttefiklerimizin hepsi sınavdadır. YPG/PYD\'nin PKK ile organik ilişkisi bu kadar ayan beyan ortadayken YPG/PYD\'nin terör örgütü listesine alınması aslında bir turnusol kağıdı işlevindedir. O zaman göreceğiz. YPG eğer terör örgütü listesine alınmazsa, o zaman bizim kendi müttefiklerimizin samimiyetinden şüphe etme hakkımız var. Eğer Amerika Birleşik Devletleri, bu YPG/PYD\'yi bölgede maalesef bir güç haline getirmeseydi, bugün Afrin harekatına, Zeytin Dalı Operasyonu\'na gerek kalır mıydı? DEAŞ terör örgütü olarak gelip bölgede hızla yayılmasaydı, Fırat Kalkanı Harekatı\'na gerek kalır mıydı? Ama Türkiye Cumhuriyeti, kendi milli güvenliğine yönelik her tehdidi bertaraf etmek hakkına sahiptir. Böyle bir yükümlülüğü de vardır\" diye konuştu.

Işık, Türkiye\'yi bölmek isteyenlere prim verilmemesini isteyerek, şöyle konuştu:

\"İşte şu anda Zeytin Dalı Operasyonu\'nun en temel amacı, Türkiye\'nin milli güvenliğine doğrudan kast eden, aynı zamanda da bölgenin istikrarına doğrudan tehdit oluşturan YPG/PYD terör örgütünün bertaraf edilmesi, bölgeden derhal uzaklaştırılmasıdır. Birileri, \'Bu Kürtlere karşı yapılan bir harekettir\' diyor. Asla. Bu bölgede, Türkiye Cumhuriyeti hem Türklerin, hem Kürtlerin hem de ülkemizde yaşayan her bir insanımızın devletidir. Kaldı ki, Suriye\'deki Kürt kardeşlerimizin başı ağrısa soluğu Türkiye\'de alıyorlar. Irak\'daki Kürt kardeşlerimizin başı ağrıdığında soluğu Türkiye\'de alıyorlar. Bölgede ne kadar başı ağrıyan mazlum insan varsa, sığınacağı adres Türkiye\'dir. İşte 3,5 milyona yakın Suriyeli ve Iraklıyı, ülkesinde hiçbir karşılık beklemeden misafir eden ülkenin adı, Türkiye. Başka bir ülke var mı? Avrupa ülkelerine bakın, 10 bin, 20 bin mülteci gittiğinde ülkelerin siyasi dengeleri bozuluyor. Anında ırkçı partiler tavan yapıyor. Bu ülkenin ve bu milletin asaletine bundan daha güzel bir örnek olur mu?\"

Görüntü Dökümü

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-Programdan görüntüler

-Başbakan Yardımcısı Fikri IŞık\'ın konuşması

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT (Kocaeli)

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İZBAN\'DA YİNE \'ARTI PARA\' KAVGASI



İZMİR Banliyö Treni\'nde (İZBAN) uygulamaya konulan \'Artı Para\' sistemi nedeniyle turnikelerden geçemeyen ve duruma tepki gösteren bir genç İZBAN güvenlik görevlileri ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen genç güvenlik görevlileri tarafından coplarla darp edildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde İZBAN Alsancak İstasyonu\'nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir genç, geçen Perşembe günü uygulama konulan \'artı para\' sistemi nedeniyle kartında yetersiz bakiye olduğu için turnikelerden geçemedi. Duruma sinirlenen genç uygulamaya tepki gösterince İZBAN güvenlik görevlileri duruma müdahale etti. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz genç, güvenlik görevlileri tarafından diğer yolcuların çığlıkları arasında coplarla darp edildi. Diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine güvenlik görevlilerinden biri yolculara \'Hiç biriniz de polis çağırmıyorsunuz lan, arasanız ya polisi\' diye tepki gösterdi.

\'ARTI PARA\' 15 ŞUBAT\'TA BAŞLADI

İzmir\'in bir ucundaki Aliağa\'dan diğer ucundaki Selçuk\'a kadar olan 136 kilometrelik hatta hizmet veren kent içi banliyö sistemi İZBAN, 15 Şubat Perşembe günü \'Artı Para\' adı verilen yeni sisteme geçti. Yeni uygulamada yolcular, 25 kilometreye kadar olan seyahatlerini yine 2,86 TL ödeyerek yapabilecek, sonrasında ise gittiği mesafenin ücretini verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tepki gösteren gençten görüntü

- Güvenlik görevlilerinin gence müdahalesinden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA) - Kamera: Cep telefonu kamerası

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