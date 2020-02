DHA YURT BÜLTENİ-17

Mehmet Şimşek: Türkiye yeni bir yatırım hamlesinin başlangıcında

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye\'nin geçen yıl ekonomi alanında başarılı olup, belli başlı ülkeler arasında yer aldığını belirterek, \"Yatırımlar konusunda dünyada bir yavaşlama söz konusu. Gelişmiş ülkelerde milli gelire oranla düşüş var. Türkiye ise yeni bir yatırım hamlesinin başlangıcında\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep\'te, Ortadoğu Fuar Merkezi\'nde bu yıl 7\'ncisi düzenlenen Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı\'nın (PENTEX) açılışına katıldı. Fuara Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adil Konukoğlu ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri de katıldı.

Fuarın açılışı öncesi konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, tekstil sektörünün ekonomik anlamda ülkenin en önemli sektörlerinden birisi olduğunu söyledi. Tekstilin özellikle istihdam anlamında önemli bir yeri olduğunu belirten Şimşek, \"İstihdam ve yerel katma değer olarak baktığımız zaman net olarak tekstil ülkenin lokomotif sektörüdür. Bunun devamı için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sektör, son yıllarda markalaşmaya yatırımlar yaptı. Bu konudaki ciddi yatırımlarla beraber kâr miktarlarının da artacağına inanıyorum. Öte yandan, dünya ticaretinden alınan pay ülke olarak yüzde 1 civarında. Hazır giyime bakıldığında da ülke olarak dünya payının yüzde 3,3\'ünü sağlıyoruz. Dolayısıyla bu sektörün ve alanın önemi gayet açık. Tabii sektörün sorunları yok değil. Bu konuda da çalışarak sektörün önünü açmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE, YENİ BİR YATIRIM HAMLESİNİN BAŞLANGICINDA\'

Geçen yılın ekonomik olarak başarılı geçtiğini ifade eden Şimşek, 2018 yılının da başarılı bir yıl olacağını kaydetti. Türkiye\'nin geçen yıl yüzde 7 oranında büyüdüğünü aktaran Şimşek, şöyle devam etti:

\"Reel ekonomi açısından 2017 yılında oldukça başarılı bir ülkeydik. Belli başlı ülkelerin içerisinde yer aldık. Yüzde 7 oranında reel büyüme kaydedildi. 2018 iyi başladı, iyi de devam edecek diye düşünüyoruz. Bizim en önemli pazarımız Avrupa Birliği\'dir. Kriz sonrası kendine geldi ve Avrupa adeta yeniden geldi. Ayrıca istihdam ve döviz geliri açısından turizm gelirleri önemlidir. Rakamlar gösteriyor ki turizmde geçen yıl başlayan toparlanma, bu sene de devam edecek. Tüm bu faktörler dış talebin güçlü seyredeceğini gösteriyor. Yatırımlar konusunda dünyada bir yavaşlama söz konusu. Gelişmiş ülkelerde milli gelire oranla düşüş var. Türkiye ise yeni bir yatırım hamlesinin başlangıcında. Şu anda kapasite kullanım oranı yüzde 82 civarında. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak yatırımlar olacak. Biz de yatırımların artması için çalışıyoruz.\"

Teşviklerin çok daha cazip hale geldiğini de belirten Şimşek, \"Takdir edersiniz ki teşviklerin ötesinde kredi fonunu imalata ve ihracata dayalı destek verecek şekilde yeniden yapılandırdık. Çok cazip koşulların olmasıyla yatırımlar da büyümeyi destekleyecektir. İç tüketimde geçen sene kadar güçlü olmasa da büyümeye destek bekliyoruz. Bu önemli çünkü büyüme her şeyin başı. Son 15 yılda da büyük bir başarı hikâyesi var. Türkiye\'nin başına gelmedik felaket kalmadı. Türkiye\'nin büyüme ivmesine devam etmesi, gelişmiş ülkelerle arayı kapatmasında da önemli katkı olacak. Karamsarlığa gerek yok. Yakın geçmişimize baktığımızda en zor dönem 2016\'ydı. Biz gereken önlemleri aldık ve gereken destekleri sağladık. Devamında da ülke olarak iyi bir çıkış yakaladık, bunu sürdürmek için de çalışıp çabalayacağız. İş âleminin önünü açmak bizim en temel prensibimiz. Zaman zaman \'Büyüme rakamları yüksek ama biz bunu hissetmiyoruz\' şeklinde eleştiriler olabiliyor ama bunlar doğru değil. Çünkü hissediliyor. Konut sayısı birkaç yüz binden şimdi yıllık 1,5 milyona dayanmış. Traktör, araba satışları artmış. Bunların hepsi reel hayatın kendisi. Otomobil satışı milyonu bulmuş, ihracat aynı şekilde. Hangi kaleme bakarsanız bakın iyi gidiyor. Geçen sene 74 bine yakın yeni şirket kuruldu. Az rakam değil. Hakikaten iyi gidiyoruz. Dünyadaki en büyük sorun gelir dağılımındaki dengesizlik ama Türkiye bu konuda da iyi gidiyor. Kim ne derse desin hem nicelik hem de nitelik olarak iyi yoldayız. Sorunlarımız elbette var ama bunların çözümü için de yoğun çaba içerisindeyiz\" diye konuştu.

\'MEŞRU HAKKIMIZ\'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye\'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için çalıştıklarını ifade ederek, \"Yanı başımızda terör örgütleri bulunmakta. Türkiye olarak ülkemize yönelen tehditleri bertaraf etmek için çalışıyoruz. Bu zaten meşru bir hakkımız. Bizlerin de burada bir ve beraber olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Biz bu birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz müddetçe tüm sorunların üstesinden geliriz. Türkiye terörle mücadelede son dönemlerde büyük bir başarı yakaladı. Söz konusu sorunların kısa vadede bölgesel yansımaları olabilir ama biz buradayız. Sorunları çözmek için hep yanınızdayız\" dedi.

\'İTHALAT, TEKSTİL SEKTÖRÜNÜ VURUYOR\'

GSO Başkanı Adil Konukoğlu ise tekstil sektörünün Türkiye\'de en çok istihdam alanı oluşturan sektör olduğunu vurguladı. İthalatın, sektörü olumsuz etkilediğini aktaran Konukoğlu şunları söyledi: \"Tekstil, Cumhuriyet\'in kuruluşundan bu yana en çok istihdam sağlayan sektörlerin başında gelmektedir. Biz bu sektörün ölmeyeceğini ve bu sektörün çok daha ileriye taşınacağının bilinci içerisindeyiz. Ama maalesef ki son zamanlarda ithalat yine sektörümüzü vurmakta. Bu konuda daha önceki alınan önlemlerle Türkiye\'deki tekstil sektörünün nereye geldiğini bir kez daha geçmiş yıllarda gördük. Bu önlemlerin artırılarak devam etmesi gerekmekte. Bundan 4 yıl önce bu fuarda bunu dile getirdiğimizde, sağ olun sizler çok büyük destek verdiniz ve konfeksiyon kısmında koruma önlemleri aldınız. O zaman konfeksiyon atölyelerimiz kapanırken, şimdi fason iş yaptıracak atölye bulamıyoruz. İnanılmaz derecede güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Fakat bunun altyapısı olan pamuk ipliğine ve sentetik ipliklere geldiğimiz zaman 3 yıldır uğraşıyoruz, 3 yıldır dilimizde tüy kalmadı, anlatmadığımız nokta kalmadı ama maalesef Ekonomi Bakanımız söz vermesine rağmen bu önlemi yaptırmadı. Bundan dolayı da şu anda pamuk iplikçileri sıkıntılı bir dönem içerisindeler. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz. Tekstilin altyapısı desteklenmeli. İnanıyorum ki sektör daha iyiye gidecek. Fuarların ve sizlerin katkılarıyla dünya tekstilinde Türkiye daha önemli bir yere de gelecektir.\"Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. 17 Şubat\'a kadar açık olacak fuarda; Gaziantep, Adana, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Mersin kentleri ile Japonya, Yunanistan ve Çin gibi ülkelerden firmalar yer alıyor.

Bilal Erdoğan: Müttefiklerimiz samimi ise mücadelemize destek verir /EK

OKÇULUK KURSUNUN AÇILIŞINA KATILDI

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Balıkesir Üniversitesi\'ndeki Burhan Erdayı Spor Salonu\'nda düzenlenen \"Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu\"nun açılış töreninde katıldı.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Balıkesir\'e gelen TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, kurs açılışında yaptığı konuşmada, dünyada unutulmaya yüz tutmuş, ihmal edilen, gerçek anlamda dünyadaki egemen spor endüstrisinin kuvvetleriyle, dinamikleriyle başa çıkamayan bütün yerel ve geleneksel sporların tanıtılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu çalışmaları, dünyada yaşanan derin kültürel adaletsizliğin giderilmesi için önemli bir çaba olarak gördüklerini belirten Erdoğan, \"Kimliğimizden kopamayız. Daha 100 yıl olmadı, ülkemizi işgale yeltenenler, bölmek, parçalamak isteyenler, bunu başaramadıklarını görünce bizi kültürel olarak işgal etmeye yeltendi. Bunu, müzik, sanat, yeme-içme adetleri ve elbette sporlarıyla yaptılar\" dedi.

\'KENDİ SPORUMUZA SAHİP ÇIKMALIYIZ\'

Türk milletinin kültürüne sarılmaya ihtiyacı olduğunu aktaran Bilal Erdoğan, şunları kaydetti: \"Bağımsızlık, sadece sınırların içinde bir ülke, bayrak ve İstiklal Marşı\'na sahip olmakla bitmiyor. Bağımsızlık, kararlarınızı özgürce, bir millet olarak kendi iradenizle verebilmenize de bağlı. Bu bağımsızlığı sağlamak, kültürel bağımsızlık olmadan mümkün değil. Geleneksel sporların özellikle gençlerle buluşması için bütün Türkiye\'de çalışmalar yapıyoruz. Batı\'nın futbolunu, basketbolunu, voleybolunu biz de izliyoruz, oynuyoruz, seviyoruz. Bunlarla problemimiz yok. Şunu bilmemiz lazım, bu sporların bugün bu kadar büyük endüstrilere sahip olmasının, bu kadar büyük rakamların bu sporlarla telaffuz edilmesinin sebebi, bu sporların en eğlenceli sporlar olması değil. Atlı okçuluk, hedef okçuluğu, yaya okçuluğu, güreş sporları, kökbörü, cirit sporları, seyir zevki olan, çok daha fazla mücadele azmi gerektiren, hem fiziken hem manen çok iddialı sporlar. Biz kendi sporlarımıza sahip çıkarsak hem eğleneceğiz, hem maddi ve manevi gelişimimize büyük katkısı olacak hem de bunu yaparken kültürümüzden uzaklaşmayacağız.\" Erdoğan, üniversitelerde okçuluk kulüplerinin ve kurslarının açılmasını desteklediklerini, bu doğrultuda son yıllarda okçuluk kulüplerinin arttığını dile getirerek, okçuluk ekipmanlarının daha kolay ulaşılabilir olması ve ucuza mal edilmesi için girişimcilerle çalışmalar yaptıklarını anlattı. Balıkesir Akıncılar Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü\'nce at üstünde ok atma gösterisinin sergilendiği programda, Bilal Erdoğan da ok attı. Erdoğan daha sonra Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi’nde düzenlenen \'Gençlerle Buluşma\' programına katıldı.

\'Doğu Guta\'ya bombardıman durdurulsun\' çağrısı

Gaziantep\'te konuşan Suriye Tıbbi Yardım Örgütleri Birliği Koordinatörü Dr. Diaa Alzamel, Şam\'da \'gerginliği azaltma\' bölgesinde yer alan Doğu Guta\'ya rejim güçleri tarafından düzenlenen bombardımanın sona erdirilmesi ve insani yardıma izin verilmesi için çağrıda bulundu.

Suriye ve Komşu Ülkelerdeki İnsani Yardım Faliyetlerini Destekleyen ve Yönlendiren Sivil Toplum Kuruluşu ofisinde düzenlenen \'Kuşatılmış Doğu Guta’da İnsanların Durumu\' konulu basın toplantısına; Suriye Amerikan Tıp Topluluğu Türkiye Ülke Müdürü Dr. Mazen Kewara, Suriye Tıbbi Yardım Örgütleri Birliği Koordinatörü Dr. Diaa Alzamel, Fidan Derneği Genel Müdürü Ghiath Eldin Mohamed, Suriye STK Platform Koordinatörü Dr. Mohammed Alhammadi katıldı. Şam\'da \"gerginliği azaltma\' bölgesi içerisinde yer alan Doğu ?Guta\'da insani yardım yapılmasına izin verilmesini isteyen Dr. Diaa Alzamel, \"Doğu Guta\'ya yönelik yapılan bombardımanın sona ermesi için çağrıda bulunuyoruz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'ni ve diğer Birleşmiş Milletler ajanslarını, savaş durumlarında sivilleri korumak ve abluka altında yaşamak zorunda kalan sivillerin asgari insani koşullarını sürdürebilmeleri için etkin ve acil tedbirler alınması için kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz. Suriye rejimi yaklaşık 4 yıldır Doğu Guta\'da ihtiyaç duyulan insani yardımların bölgeye girişlerini engelleyerek tüm düynanın gözleri önünde, uluslararası insan haklarını açıkça ihlal etmektedir. Bölgede birçok sivilin sağlık problemleri mevcut olup, bölgeye tıbbi malzemelerin girişine izin verilmemektedir\" dedi. Toplantıda, Doğu Guta\'da yaşayan ve soyadını açıklamak istemeyen doktor Fayez ile görüntülü telefon görüşmesi yapılarak, bölgede yaşayan insanlar hakkında bilgi alındı. İnsanların her gün açlıktan veya bombardımandan öldüğünü ifade eden Fayez, \"2012 yılından bu yana Doğu Guta ağır bir abluka ve ağır bombardıman altında. Özellikle son dönemlerde çok fazla katliamlar yaşanıyor. Uçaklar sivil ve asker ayırt etmeden herkesi hedef alıyor. Özellikle hastaneler, okullar ve diğer sivil yerleşim yerleri hedef alınıyor. 400 bin insan dar bir alanda çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyorlar. Tüm dünya, uluslararası kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler buna sessiz kalıyor. Orada her gün insanlar açlıktan ve bombardımandan hayatlarını kaybediyorlar. Tüm dünya harekete geçip orada yaşanan katliamlar için bir şeyler yapmalıdır\" diye konuştu. Konuşmaların ardından program sinevizyon gösterimi eşliğinde, Ghiath Eldin Mohamed\'in Doğu Guta ile ilgili bilgilendirme yapmasıyla sona erdi.

Meriç\'te botları alabora olan kaçaklar FETÖ şüphelisi çıktı/EK

PAKİSTAN UYRUKLU İKİ KILAVUZ TUTUKLANDI

Edirne\'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan\'a geçmek isteyen 8 kişinin bulunduğu botun alabora olmasının ardından 2\'si çocuk, 3 kişinin cesedi bulunmuştu. Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince bottaki kişilere kılavuzluk yaparak Yunanistan sınırına getirdiği tespit edilen Pakistan uyruklu 3 şüpheliden Seyid Adnan(29) ve Muhammed Ali(29) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgularından sonra mahkemeye sevk edilen şüpheliler Ali ve Adnan \'insan kaçakçılığı\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Mahkemede tutuklandıktan sonra gözyaşlarına boğulan Pakistan uyruklu Muhammed Ali ve Seyid Adnan, botta bulunan FETÖ şüphelilerini Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri\'ne kadar getirdiklerini kabul etti. Ancak botun devrilmesinde kendilerini suçu olmadığını ifade eden kılavuzlar, \"Bizim bir suçumuz yok, bota müdahale etmedik\" dedi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine konuldu. Meriç Nehri\'nde kaybolan diğer kişileri arama çalışmaları ise sürüyor.

Tekstil fabrikasında yangın

UŞAK Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Uşak- İzmir Karayolu\'ndaki Organize Sanayi Bölgesi 104. caddede bulunan iplik fabrikasında, bugün saat 16.00\'da yangın çıktı. İlk belirlemelere göre fabrikadaki elyaf sıkıştırma makinesinin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevler, kısa sürede çevreye yayıldı. Fabrikadaki işçiler, alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı. Uşak İtfaiyesi de olay yerine geldi. Organize sanayi bölgesi itfaiye ekibi de çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için ilginç bir çözüm üretti. Olay yeri yakınında bir inşaatta buluanan beton aktarım pompası, fabrika bahçesine getirildi. Beton döküm kısmına

itfaiye hortumlarıyla su aktarıldı. Beton döküm makinasının pompası, fabrikanın çatısına yükseltilip, suradan su boşaltılarak yangın kısa sürede söndürüldü.

Fabrikada maddi hasar meydana geldi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bolu\'da ıza buğdayının üretimi yaygınlaştırılacak

Bolu Belediyesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) arasında buğdayın atası olarak bilinen şişkinlik yapmayan ve kilo aldırmayan \'ıza\' buğdayının üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla coğrafi işaret alınması için protokol imzalandı.

İza buğdayına coğrafi işaret alınması için iki kurum arasında düzenlenen protokolü Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı imzalayarak resmileştirdi. Iza bugdayı için coğrafi işaret alınmasına ilişkin Bolu Belediyesi Başkanlığı makamında gerçekleşen protokol imza törenine Belediye Başkanı Yılmaz ve AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Alişarlı’nın yanı sıra; Tarım İl Müdürü İzzet Murat, AİBÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Zencirci, belediye ve üniversitenin ilgili personelleri katıldı. İmzalanan protokol ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu\'da bu yıl 200 dönüm arazide ıza buğdayı ekimi yapıldığını belirterek, \"Eğer bu işte başarılı olacaksak ki bu başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Karacasu yolu üzerindeki park ve bahçeler müdürlüğümüzde bir tane su değirmeni inşa edeceğiz. Bu buğdayları da kendi su değirmenimize öğüterek, hiç katkısız unlu mamüller olarak vatandaşlarımıza sunacağız. Coğrafi işaret aldıktan sonra belki gelecek sene Bolu’nun tamamında, binlerce dönüm araziye ıza buğdayı ekilmesi sağlanacak. Alım garantisi konusunda, Bolu Belediyesi olarak bu yükün altına gireceğiz. Bunu da Bolulu çiftçilerin gelirlerini arttırmak için yapacağız\" dedi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise ıza buğdayı için coğrafi işaret alınmasının Bolu için önemli bir adım olduğunu belirterek, \"Çalışma bununla başlayacak, ardından tanıtılması yapılacak. Ayrıca Avrupa Birliği de coğrafi işaretlemeye önem veriyor. Eğer bir ürün coğrafi işaret almışsa, değeri bir iken 10’a çıkabiliyor. Böyle bir katkısı da olacak. O nedenle sayın başkanımıza böyle bir çalışmaya destek vermesinden dolayı teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, daha sonra Iza buğdayı için iki kurum arasında yapılan coğrafi işaret alınması ile ilgili protokolünü imzalandı. İmzaları atılan protokol ile sağlıklı ve doğal bir besin kaynağı olan ıza buğdayının üretiminin yaygınlaştırılması, tanıtılması hedefleniyor.

