DHA YURT BÜLTENİ-17

Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 9 yaralı (1)

KARABÜK\'ün Yenice ilçesinde, orman işçilerin bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Ters dönen kamyonun altında çıkarılan işçilere 112 Acil ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yenice ve Karabük\'teki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kurtarma ekipleri, kamyonun altında kalan cesetleri çıkarmak için çalışma başlattı.

TSK : Zeytin Dalı Harekatı\'nda 899 terörist etkisiz hale getirildi, 13 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan haftalık bilgilendirmede, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetleri\'ne ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 538 hedef imha edildiği, bölgeden elde edilen bilgilere göre en az 899 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, girilen çatışmalarda 13 askerin şehit olduğu ve 57 askerin de yaralandığı belirtildi.

YURT İÇİ VE KUZEY IRAK\'TAKİ OPERASYONLARDA 67 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama şöyle; Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. 26 Ocak – 03 Şubat tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Hatay ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda 2’si lider kadroda olmak üzere 67 terörist etkisiz hale getirilmiş, 4 adet piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet tabanca olmak üzere toplam 7 adet hafif silah, 2 kg amonyum nitrat, 7 kg tahrip kalıbı, 1.200 kg C-4 patlayıcı madde, 517 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 4 adet el bombası, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 14 adet şarjör, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet el telsizi ve 12 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş, 2 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 32 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depobulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 bin 928 kişi yakalanmıştır.PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 52 kg eroin, 63 kg uyuşturucu, 454 bin 232 paket kaçak sigara ve 10 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır

FIRAT KALKANI HAREKATI

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; Fırat Kalkanı Harekatında hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

İDLİB BÖLGESİNDE 3 GÖZLEM NOKTASI TESİS EDİLDİ

İdlib Bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir. İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır.

ZEYTİN DALI HAREKATINDA 899 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtıö başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Aynı zamanda harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Harekatın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 538 hedef imha edilmiştir. Harekat kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 899 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 13 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 57 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Zeytin Dalı Harekatı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

TSK, TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELESİNİ EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCE KADAR SÜRDÜRME KARARLILIĞINDADIR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.\"

SURİYE\'DE RUS UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ İDDİASI

Suriye\'de bir Rus uçağının düşürüldüğüne dair görüntüler sosyal medyada yer aldı. Uçağın, İdlib\'te düşürüldüğü ileri sürüldü. Pilotun hayatını kaybettiğini belirtildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, düşmüş bir uçağın enkazı görülüyor. yine görüntülere göre uçaktan halen alevler yükseliyor.

Bakan Soylu: Büyük bir tarih yazıyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \"Hedeflerimiz, kararlılığımız, inancımız büyüktür. Terörle mücadelede büyük bir tarih yazıyoruz. Bilmenizi isteriz ki her noktada tarih yazıyoruz\" dedi.

Bakan Süleyman Soylu, Kütahya Yeni Kapalı Spor Salonu\'nda düzenlenen Ak Parti İl Gençlik Kolları\'nın 5\'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı\'na katıldı. Soylu, yaptığı konuşmada terörle mücadelede tarih yazdıklarını söyledi. Terör örgütü elemanlarını kaçtıkları yere kadar kovaladıklarını belirten Soylu şöyle devam etti:

\"Hedeflerimiz büyüktür. Kararlılığımız inancımız büyüktür. Bakınız 15 Temmuz geçti. Biz terörle mücadelede bir taraftan askerimiz, bir taraftan jandarmamız, bir taraftan polislerimiz, bir taraftan güvenlik korucularımız, tüm bakanlar kurulu üyelerimiz sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatları çerçevesinde büyük bir tarih yazıyoruz. Bilmenizi isteriz ki her noktada tarih yazıyoruz. Terör örgütünü Türkiye sınırları içerisinden kaçtıkları yere kadar kovaladığımızı, bu millete karşı işlenen cinayetlere sessiz kalmadığımızı alenen her yerde söylüyoruz. \"

\'TERÖR ÖRGÜTÜ BAŞIYDI\'

Diyarbakır\'da 2 gün önce bir terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirdiğini söyleyen bakan Soylu, bu kişinin terör örgütünün başı olduğunu belirtti. Soylu şunları söyledi:

Bakın iki gün önce bir terör örgütü mensuplarını Diyarbakır\'da bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdiler. Belki Türkiye çok bilmiyor. Ama bu öldürülenler benim için ve bizim teşkilatımız için çok önemliydi. Tam belki de bu etkisiz hale gelen teröristin ismini 15 bin kez okumuşumdur. Mubala etmiyorum. Bunun özelliği şuydu Türkiye\'nin metropolinde gerçekleşen ve gerçekleşecek bütün eylemlerin planlayıcısı buydu. Bütün bombaların sevk edicisi buydu. İstanbul\'dan Ankara\'ya kadar her türlü ama her türlü terör olaylarının yöneticisi ve yönlendiricisi münasara iş yapma kabiliyetine sahip bir terör örgütü başıydı. En son il emniyet müdürleri toplantımızda arkadaşlarımıza eğer benim içişleri bakanlığı görevim bu adam Türkiye\'de temizlenmedikten sonra biterse bilinizki gözüm açık gider dedim. Bu bir buçuk ay önce söyledim. Her istihbarat toplantısında söyledim. Bunu bulacaksınız. Milletimizin başına bu musubeti getiren bu adamdan bu toprakları temizleyeceksiniz. Ben o gün sabahleyin tam 5 defa elimizden kaçtı. En son 10 gün önce elimizden kaçtı. cep telefonuma gelen bir ihbar üzerine arkadaşlarımıza dedim ki burada olabilir bu adam gittiler yarım saat önce oradan çıkmıştı. Arkadaşlar sabahleyin geldiler. Dediler ki inşallah size bu akşam müjde vereceğiz. Sevgili ilçe başkanım Derya Aktert\'i katiliydi o planladı. Bir çok vilayetlerde gerçekleşen bombalı eylemleri o planlamıştı. Ve akşam saat 20 sıralarında Jandarma Genel Komutanımızın telefonu kulaklarımda çınladı. \'Allah\'a şükür bir belayı daha bitirdik\' dedi. Şunu ifade etmek istiyorum 17 aydır kıymetli cumhurbaşkanımızın verdiği görevle başbakanımızın tensif buyurduğu görevle içişleri bakanlığı görevini yapıyoruz. Benden öncede benden sonrada arkadaşlarımız olacak. Herkes büyük gayret gösterdi bundan sonrada büyük gayret gösterecekler ama 17 aydır benim gördüğüm bir şey var. Benim ülkemde benim insanımda benim milletimde benim güvenlik kuvvetimde eğer azmederse kararlılık ortaya koyarsa ister arkasında Amerika olsun, ister arkasında dünya olsun onu o dağlarda boğarak bitirir.\"

\'BAŞI EĞİK TÜRKİYE DEĞİL\'

Gençlere güçlü bir Türkiye bıraktıklarını söyleyen bakan Soylu, \"Sevgili gençler size bir Türkiye bırakıyoruz. Başı eğik Türkiye değil. Daha güçlü bir Türkiye 2023, 2053, 2071 hedeflerinden vazgeçmeyen bir Türkiye bırakıyoruz. Size bir Türkiye bırakıyoruz. Güçlü bir Türkiye. Artık etrafındaki ülkeleri değil sadece Avrupa\'nın ve bütün dünyanın evet Türkiye güçlü bir ülke olmuştur diye kabul ettiği bir Türkiye bırakıyoruz. 81 vilayetinde üniversitesi olan bir Türkiye bırakıyoruz. Bir taraftan bir tarafa hava limanları ile ilmik ilmik gerget gibi işlenmiş bir Türkiye bırakıyoruz. Etrafımızdaki coğrafyada bakın düşmanı değil haset edeni değil milyonlarca Kabe-i muazzamanın altına gittiği zaman kendi memleketinden önce oraları tavaf ederken Allah\'ım Türkiye\'nin ve Tayyip Erdoğan\'ın yardımcısı ol diye dua ettiği bir Türkiye bırakıyoruz\" dedi.

\'300 YILDIR BU MİLLETİ GERİLEMEYE MAHKUM ETTİLER\'

Türkiye\'nin bulunduğu coğrafyada çok sıkıntılar çekildiğini ifade eden Süleyman Soylu şöyle konuştu:

\"Bu coğrafya çok sıkıntılar çekti. İnsanlarımız çok badirelerle karşılaştı. Tam 300 yıldır bu milleti gerilemeye mahkum ettiler, savaşlar, ekonomik krizler, terör ve anarşiyle. Bizi birbirimize düşürerek, hiç hak etmediğimiz bir şekilde ayrıştırmaya çalışarak, kah değerlerimize saldırdılar, kah zengin ve güçlü olmamızı istemediler. Ürktüler, ahlakımızdan, medeniyetimizden, anne babalarımızın bize öğrettiklerinden, Ertuğrulgazi, Osmangazi, Orhangazi\'nin bize bıraktığı emanetlerden, Mimar Sinan\'ın yaptıklarıyla bütün dünyayı kendine hayran bırakan o emanetlerin bizi şekillendirmesinden, Mevlana\'nın, Hacı Bayram-ı Veli\'nin bize bıraktığı emanetlerden. Ürktüler, \'Acaba istediğimiz gibi dünyayı idare edemeyiz de Anadolu\'dan yükselen bu ışık, ateş, aydınlık, bizim dünyaya anlattığımız masalları ters düz eder mi?\' Diye hepsi ürktü ve korktu. Allah\'a hamd olsun, 300 yılık boynu büküklüğümüzü, 300 yıldır bu topraklarda Karlofça\'dan itibaren bize yaşattıklarını ve bizi bu topraklarda sanki parya gibi görecek o durumlarını şiddetle, silahla değil reyle, sandıkla ve demokrasiyle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ters düz ettik. Biz, 21. yüzyıla iyi başladık. Allah\'a hamd olsun bundan 200 yıl önce Süveyş Kanalı\'nda, Don ve Volga arasında bize yaptırmadıklarını bugün bizim ülkemiz, milletimiz gerçekleştirmektedir. Biz Marmaray ve Avrasya\'yı yaparak sadece Marmara Denizi\'nin altından Avrupa\'dan Anadolu\'ya insanların geçmesini sağlamıyoruz. Biz sadece bir inşaat, alt geçit yapmadık. Biz başka bir şey yaptık, 200 yıl önce bize \'yapamazsınız\' dediklerini bütün dünyaya nasıl yaptığımızı gösterdik ve bütün dünyada ay yıldızlı bayrağımızı salladık.\"

Bakan Süleyman Soylu, konuşmasının ardından Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Kütahya Belediye Başkanı Ak Parti\'li Kamil Saraçoğlu\'nu makamlarında ziyaret etti. Soylu daha sonra uçakla Ankara\'ya döndü.

Dereye uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

BOLU\'da, otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında, Bolu-Mudurnu yolunun Akkayalar mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine giden Ramazan Ö. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Ezgi R. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

