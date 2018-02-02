DHA YURT BÜLTENİ-17

Van\'da, Mehmetçik ve güvenlik korucuları Afrin\'e destek için kan verdi

SURİYE\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir kan ihtiyacı için, Van\'ın Edremit ilçesi Belediyesi tarafından düzenlenen kampanyada, Mehmetçik ve Güvenlik korucuları kan verdi.

Edremit Belediyesi tarafından, Mehmetçik ve güvenlik korucuları , Zeytin Dalı Harekatı sırasında çıkabilecek herhangi bir kan ihtiyacı için Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulundu. Kampanya kapsamında, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, Şabaniye Mahallesi’nde bulunan Hacı Ömer Cami ve Erdemkent Eski TOKİ Camide kurulan Kızılay araçları kan topladı. Mehmetçik ve güvenlik korucuları, Türk Kızılayı\'na ait mobil araçta kan bağışında bulundu.

İlçenin Köprüler Mahallesi Korucubaşı Saim Tarhan, Afrin’deki güvenlik güçlerine destek amacıyla kan bağışında bulunduklarını belirterek, \"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu emir etmesi durumunda seve seve operasyonda görev yapamaya hazırız.\"dedi.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, belediye olarak başlattıkları kan bağışı kampanyasına mehmetçik ve güvenlik korucularının da destek verdiklerini belirterek, \"Devletimizin ve milletimizin yurt dışında gurur kaynağı olan bir kurumun hem hizmet farkındalığının artırılması, hem de fakir fukaraya, aş, elbise desteğini esirgemeyen Kızılay’ımızın yurt dışında insanlığa olan desteğinin yurtiçinde de vatandaşımızın her türlü kan ihtiyacını karşılayacak önemli bir hizmet yapıyor. Bu farkındalığın milletimiz tarafından hatırlanması adına Edremit Belediyesi olarak \'Ümmette Kan Desteği\' adı altına bir kan bağışı kampanyası başlattık. Bu kampanya kan bağışı farkındalığını umarım arttırır. Yaptığımız çağrıya İlçe Jandarma Komutanlığımızın da verdikleri destek için teşekkür ederiz.\" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Edremit ilçe Jandarma Komutanlığında kan veren asker ve korucular

-Detaylar

-İlçe jadarma komutanlığı bahçesindeki mobil kızılay aracına kan vermek için bekleyen askerler

-Kan veren bir korucu ile röportaj

-Korucubaşı Saim Tarhan ile röportaj

-Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli\'nin kan vermesi

-Kaymakam Çiçekli\'nin açıklaması

-Detaylar

GÖRÜNTÜLER HD FORMATINDA ÇEKİLMİŞ

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)

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Bakan Bak: Sınırlarımızda terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyiz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğin, yerli silahlarla teröristleri etkisiz hale getirdiğini belirterek, \"Biz sınırlarımızda terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyiz\" dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyaret ve AK Parti Gençlik Kolları Olağan Kongresine katılmak üzere Adıyaman\'a geldi. Havaalanında, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, milletvekilleri, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Bak, Valiliği ziyaret etti. Valilik makamında Şeref Defterini imzalayan Bakan Bak, \"Tabi ülkemiz şu anda yoğun bir süreçten geçiyor. Afrin operasyonu devam ediyor. Mehmetçiğimiz sahada mücadele ediyor, dua ediyoruz. Adıyamanlılar askerlik şubelerine koştular. Onlar vatanını, milletini ne kadar sevdiğini gösteriyorlar. Afrin operasyonu sınırımızdaki terör yuvalarını dağıtmak için yapılıyor. Dolayısıyla bizim de millet olarak Afrin operasyonuna desteğimiz çok büyük\" dedi.

Bakan Bak, Valilik ziyaretinin ardından yürüyerek belediyeye geçti. Burada Belediye Başkanı Hüserv Kutlu tarafından karşılanan Bak\'a kente ilişkin bilgi verildi. Bak, buradan ayrılarak Geçlik Merkezi\'ni ziyaret etti. Ziyarette gençlerin yaptığı sportif faaliyetler hakkında bilgi verildi. Cuma namazı sonrasında Türkiye Petrolleri Konferans salonunda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Olağan Kongresine katılan Bakan Bak, Zeytin Dalı Harekâtı\'na değinerek, şunları söyledi:

\"Afrin operasyonu devam ediyor. Cephede askerimiz, bizim ürettiğimiz silahlarla alçak teröristleri etkisiz hale getiriyor. Biz sınırlarımızda terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyiz. Mehmetçiklerimiz sizlerin dualarıyla cephede ülkemizi var güçleriyle savunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasette birileri gibi manşetlerle gelmedi, birileri gibi kasetlerle gelmedi, komplolarla gelmedi. Her zaman milletiyle beraber yürüyerek geldi. Sandıkları parçalaya parçalaya, engelleri aşa aşa geldi. Dolayısıyla o, siyasetin ustası, milletin adamı, yiğit adam. Yurt dışında dışişleri komisyon üyesi iken, NATO parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu başkanı iken milletvekilleriyle görüşüyoruz. Artık dünya eski dünya değil, dünya değişiyor. Bu değişen dünyada da şimdilerde güçlü Türkiye’nin ayak sesleri geliyor. Bunu da gençlerimizle birlikte daha iyi başaracağız.\"

Bakan Bak\'a, konuşmasının ardından yöresel halı ve Adıyamanspor forması hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Valiliği

- Bakan Bak\'ın açıklaması

- Şeref defterini imzalaması

- Adıyaman Belediyesi

- Başkan Kutlu, Bakan Bak\'a çalışmalar hakkında bilgi vermesi

- Gençlik Merkezi

- Öğrencilerin çalışmalarını incelemesi ve fotoğraf çektirmesi

- Türkiye Petrolleri Konferans salonu

- Partililer

- Bakan Bak\'ın konuşması

- Bakan Bak\'a halı ve forma hediye edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Akşener: Yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere Yalova\'ya geldi. Akşener, kendisine yönelik birçok engellemeler yapıldığını belirterek, \"Şimdi deniliyor ki seçime sokmayacağız. Bütün şekil, şartları yerine getiriyoruz. Gücünüz varsa, yüreğiniz varsa, oynayın bakalım YSK\'yla da ne oluyormuş. Hadi yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim\" dedi.

Cumhuriyet Caddesi\'ndeki partisinin il binasının açılışına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'i İl Başkanı Ünlem Üstel, ilçe başkanları, partililer ve kalabalık bir grup karşıladı. Yalova\'yı yakından tanıdığını belirten Akşener, kentin yengesi olduğunu dile getirdi. Kayınvalidesinin Termal Gökçedereli olduğunu kaydeden Akşener, \"Çok iyi bir yengeyim. 37 yıldır kayınvalidemle oturuyorum. Bu arada babaannemizle de 12 yıl kaldım. Yani çift kayınvalideliyim\" dedi. Akşener, Yalova’nın 16 yıldır bir kimlik arayışı içerisinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

\"Yalova’nın yengesi olan bir kişi olarak gençliğimizin Yalova\'sı ile şimdinin Yalova\'sını size sormak isterim. Yalova bir sanayi kenti mi, tarım kenti mi, yoksa turizm kenti midir? Bunların tamamı mıdır ya da hiçbiri midir? Verilen cevap, hiçbiridir. Ben hep merak etmişimdir. Bu 16 senede Yalova’ya kafasını çevirenler, acaba Atatürk Yalova için, ‘Benim şehrim’ dediği için mi böyle oldu. Bunu da kocaman bir soru olarak sizlerin vicdanına bırakıyorum. Yalova şu anda bir göç kenti. Yalova şu anda tarımı iflas etmiş bir kent. Yalova şu anda geçmişin sanayi şehri olmaktan hızla çıkan bir kent. Kötü yapılaşma, programsız yapılaşma Yalova’yı bir turizm şehri olmaktan da çıkardı.\"

Zeytin Dalı Harekâtı’nı da değerlendiren Akşener, \"Suriye’de yapılan Afrin harekâtı bir zorunluluktur. Menbiç ve Fırat’ın doğusu da temizlenmelidir ama tekrar söylüyoruz: O şanlı, o kahraman Mehmetçik, sizin rezil rüsva ettiğiniz dış politikada, yerden kaldırıp canı pahasına tekrar ayağa kaldırıyor. Şimdi hiç yoktan bir ÖSO kavgası çıkardı. Afrin’le ilgili olarak ne burası, koca Yalova’yı tek tek gezelim, tek bir kişi demez ki niçin yapılıyor? Elbette yapılacak ama bu yapılma zorunluluğuna getiren sensinö diye konuştu.

Akşener, kendisine yönelik birçok engellemeler yapıldığını da belirterek, \"Partimiz için \'Kurdurtmayacağız\' dediler, kurduk. Şimdi deniliyor ki \'Seçime sokmayacağız\'. Bütün şekil, şartlarını yerine getiriyoruz. Gücünüz varsa, yüreğiniz varsa oynayın bakalım YSK’yla da ne oluyormuş. Açık net bir şey söylüyorum. Sayın Erdoğan her seferinde kefen muhabbetti yapar; ben kefen muhabbeti yapmıyorum. Allah şahittir. Ant olsun, şart olsun ki kellem şuradadır. İlk tekmeyi ben atıyorum. Hadi yüreğin yetiyorsa sokma da seni göreyim. Hadi yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim. 1 Nisan’da olağanüstü kongremizi yapacağız. Şimdi müracaat ettik Arena’ya. O günün boş olduğunu biliyorum. Buradan ilan ediyorum huzurlarınızda. Hangi bahaneyi uyduracaksınız, göreceğim. Bulsunlar, bulsunlar. Biz zorlandıkça çare üretmeyi öğrendik. Hadi bulsunlar. Türkiye bizim\" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, konuşmasının ardından partisinin il binasının açılış kurdelesini kesti. Parti binasında İl Başkanı Ünlem Üstel ve partililerle de görüşen Akşener, daha sonra Yalova’dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Akşener\'in konuşması

- Açılış

- Detaylar

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde korkutan yangın



BURSA\'daki Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi\'nin eksi 2 bölümünde bulunan MR odasında çıkan yangın endişe yarattı. Dumanların hastaneye yayılması üzerine hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi\'nde bugün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Hastanenin eksi 2 bölümünde bulunan MR odasında elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın nedeniyle dumanlar kısa sürede hastaneyi sardı. İtfaiye ekiplerine haber verilirken, duman nedeniyle üst katlardaki hastalar tahliye edilmeye başlandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Hasarın meydana geldiği yangında yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: BURSA, (DHA)

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