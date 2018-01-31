DHA YURT BÜLTENİ-17

Otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü (2)

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada ticari taksi şoförü İsmet Filizler ile takside yolcu konumunda bulunan 55 yaşındaki Yılmaz Taşkın hayatını kaybetti.

Haber: TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Edirne\'de sığınmacıların kaldığı binada yangın

Edirne\'de yaklaşık 400 sığınmacının barındığı İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nün çamaşırhanesinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın büyümeden söndürüldü.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nde yaklaşık 400 sığınmacının kaldığı binanın çamaşırhanesinde saat 19.30 sıralarında, dumanlar geldiğini gören özel güvenlik görevlileri hemen itfaiyeyi aradı. Olay yerine kısa sürede gelen Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri, dumanların geldiği çamaşırhanedeki makinelere müdahale etti. Yangın kısa sünede söndürülürken, 3 çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekipleri genel detay

-Göç İdaresi tabelası

-Ekiplerlerden genel detay

-Sığınmacıların kaldığı bina dışardan

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Afrin\'e gönüllü asker olmak için askerlik şubesine koştular

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, yaşları 20 ile 60 arasında değişen ve aralarında kadınların da bulunduğu bir grup, Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak istediklerini belirterek, askerlik şubesine dilekçe verdi.

Adilcevaz’da Askerlik Şubesi’ne gelen ve aralarında Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ile kadınların da bulunduğu 100 gönüllü, Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak istediklerini belirttiler. Afrin’e gitmek için gönüllü olduklarını belirten grup, bu amaçla yazdıkları dilekçelerini Askerlik Şubesi Başkanı Ali Rıza Özden’e verdiler. Başkan Gürsoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"Biz Anadolu toprağıyız. Anadolu toprağı dünyanın en pahalı toprağıdır. Bizler, bin yıldır burada yaşamışız. Osmanlı 20 milyon kilometre alana hükmetmiş ve hiçbir zaman kimseye zulmetmemiştir. Şu anda 783 bin kilometrelik bir alan içindeyiz. Ancak bu alanı bizlere dar etmek isteyen bazı dış mihraplar ile birlikte içimizdeki hainler, bu güzelim ülkemizi bölmeye çalışmaktadır. Komşularımızdan bize her gün tehditler gelerek, maalesef bizleri taciz eden ve sıkıntıya sokan, bombalarla bizleri tahrik eden duruma neden olmaktadır. Bu nedenle devletimiz bunu önlemek için Afrin’e Zeytin Dalı harekâtı başlattı. Bizler de buradaki vatandaşlarımızla birlikte askerlik şubesine müracaat ederek, askerliğe hazır olduğumuzu buradan belirtmek istiyoruz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gazilerimize ve yararlılarımıza rabbim acil şifalar versin. Bizler birlik ve dirlik içerisinde bu vatanı, bu ülkeyi seversek hiç bir güç bizleri yıldıramaz. Allah bu memleketin yardımcısı olsun.\" Askerlik Şubesi\'ne dilekçe veren Ayşegül Güvendik ise, bir kadın olarak askere gönüllü katılmak için talepte bulunduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ellerindeki Türk bayraklarıyla askerlik şubesine giden Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve vatandaşlar

-Vatandaşlar, askerlik şubesine dilekçelerini verirlerken

-Belediye Başkanı Necati Gürsoy, dilekçesini askerlik şubesi başkanına vermesi

-Detaylar

-Başkan Gürsoy\'un açıklaması

-Bir kadın ile röportaj

Haber: Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)