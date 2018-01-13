DHA YURT BÜLTENİ-17

Bakan Kaya: Sokakta çalışan çocukların hepsine el uzatacağız (2)

1)\'BANA BAKAN ANNE DİYEBİLİRSİNİZ\'

Ak Parti Kocaeli 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi\'nde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz gecesi birilerinin kontrollü bir şekilde kaçtığını belirterek, \"O gece meclise gittim. Çocuklarımızın istikbali, vatanımız için gittik. O gece birileri kontrollü bir şekilde Atatürk Havalimanı\'ndan kaçtılar. Görüntüleri ekranlarda, ana muhalefet partisinin genel başkanından bahsediyorum. Daha önce de diyordu ki, \'Bir darbe olursa tankın önünde ilk ben dururum\'. Böyle diyen zat saat 22.00\'de havalimanına gidiyor, oradaki tankların başındaki teröristlerle konuşuyorlar ve yolu ana muhalefetin başkanına açıyorlar. Bakırköy Belediye Başkanının evinden darbenin gecesini izliyor. Elinde kahvesi, ayağında terlikleri gayet rahat bir şekilde. O sırada sayın Cumhurbaşkanımız 3 torunlarıyla birlikte hain teröristlerin kullandığı F-16\'lar arasında Atatürk Havalimanı\'na indi. Sabahın ilerleyen saatlerine kadar milletimizle birlikte Atatürk Havalimanı\'ndaydı. Biz nasıl izliyorsak tarihte bunları kaydediyor\" dedi. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya daha sonra Yahya Kaptan Mahallesi\'nde bulunan Çocuk Evleri Sitesi\'ni ziyaret etti. Burada çocuklarla bir süre sohbet eden Bakan Kaya, çocuklara, \"Bana bakan anne diyebilirsiniz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın konuşması

-Kongre salonundan görüntüler

-Çocuk Evleri Sitesi ziyareti

KOCAELİ/DHA

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2)TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU: ERDOĞAN, ÇÖMEZ CUMHURİYET\'İN BAŞARDIKLARINI ÖĞRENSİN

ÇORUM Barosu\'nun kuruluş yıl dönümüne katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın \"Karşınızda ne Osmanlı\'nın hasta adamı, ne Cumhuriyet\'in çömez devleti, ne 1970\'lerin, 1990\'ların güçsüz ülkesi var\" sözlerini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a seslenen Metin Feyzioğlu, \"Kendisine önerim; çömez Cumhuriyet dediği Mustafa Kemal Atatürk\'ün yönettiği Cumhuriyet\'in başardıklarını öğrensin\" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Çorum Barosu\'nun kuruluşun 66\'ncı yıl dönümü nedeniyle kente geldi. Çorum Barosu ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 43\'üncü Muhtarlar Toplantısı\'nda söylediği, \"Karşınızda ne Osmanlı\'nın hasta adamı, ne Cumhuriyet\'in çömez devleti, ne 1970\'lerin, 1990\'ların güçsüz ülkesi var\" sözlerini eleştiren Başkan Metin Feyzioğlu, şunları söyledi:

\"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Cumhurbaşkanı evvel ki gün döndü, \'Ey\' diye başlayan cümlesinde \'Biz, çömez Cumhuriyet değiliz\' dedi. Kendisine önerim; çömez Cumhuriyet dediği Mustafa Kemal Atatürk\'ün yönettiği Cumhuriyet\'in başardıklarını öğrensin ve kurban olsun. Çünkü henüz 10\'uncu yılını doldurmamışken Türkiye Cumhuriyeti; Irak\'ın, Suriye\'nin, Suudi Arabistan\'ın ve aynı zamanda Kuzey Afrika\'nın kanaat önderiydi. Almanya, Fransa, ABD ve İngiltere; Türkiye\'yi Avrupa’nın bir parçası ama Ortadoğu\'da da sözü en çok dinlenen devlet olarak görmüşlerdi. O sebeple Cumhuriyet\'in ilk yıllarında Cumhuriyet bir çömez değil, dev ideallerin üstünde yükselen, gururlu, başarılı, üreten, ilkeli bir Cumhuriyet\'ti.\"

\'SURİYE\'NİN KUZEYİNDE KURULMAK İSTENEN BİR PKK DEVLETİDİR\'

Türkiye\'nin Suriye\'deki askeri müdahale politikası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Feyizoğlu, bölgede iki devletin kurulmak istendiğini belirterek, şunları kaydetti:\"Türkiye\'nin güney sınırlarının hemen ötesinde emperyal güçlerin desteğiyle oluşan Suriye ve Irak\'tan bölünmüş parçalarla oluşturulmak istenen iki adet devletimsiyle uğraşıyor. Bunlardan en günceli Suriye\'nin kuzeyindeki PKK\'nın YPG\'si eliyle kurdurulmak istenen devletimsi. Sözde kantonların birleştirilmesi girişimine karşı da Türkiye gerçekten çok önemli. Stratejik değeri çok yüksek bir müdahalede bulunuyor. Kama gibi o bölgelerin birbiriyle birleşmesini önlüyor. Türkiye\'nin şu anda dünyanın emperyal güçleriyle sürtüşmesinin arkasında da işte bu var. Hiç kimse bizim aklımızla alay etmesin. PKK da, Suriye\'deki PYD de \'Kongra-Gel\' adlı yapının alt birimleridir. Kendi tüzüklerine baktığınızda görürsünüz. Buna ABD\'liler, \'O PYD, sizinki PKK\' demesinler. Kendilerinin de çok iyi bildikleri belgeleri bilmediğimizi sanmasınlar. Biz de biliyoruz. PYD bugünkü yapısıyla PKK\'nın yan bir örgütüdür ve bugünkü yapısıyla devam ettiği sürece de Suriye\'nin kuzeyinde aslında kurulmak istenen bir PKK devletidir.\"

\'OHAL, TERÖR ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN MEMNUNİYETLE KARŞILANIYOR\'

Olağanüstü halin (OHAL) uzatılması konusuna da değinen Feyizoğlu, başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin OHAL\'in uzatılmasını istediklerini ileri sürdü. Feyizoğlu, \"OHAL\'in verdiği yetkilerin terörle mücadele açısında faydası olmadığını görüyoruz. 3 ay, 5 ay, 6 ay, kabulümüzdür. Türkiye çok ağır bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. OHAL\'in uzatılması başta FETÖ ve PKK olmak üzere, terör örgütleri tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. İstedikleri OHAL\'in sürekli uzatılmasıdır. Çünkü OHAL uzatıldıkça Meclis devre dışı bırakılmaktadır. Meclis\'ten geçmesi gereken kanunlar OHAL KHK\'ları ile yapılmaktadır\" diye konuştu. Türkiye\'nin toprak bütünlüğünün tehlikeye girmesi sonucunda Avrupa\'nın da tehlikeye gireceğini söyleyen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, şöyle dedi:

\"ABD\'ye ve Rusya\'ya, ‘Siz burada PKK\'yı silahlandırarak belki kısa vadede bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ama çok daha uzun sürecek iç savaşların temellerini atıyorsunuz. Türkiye\'nin üstün menfaatlerini görmezden gelerek, Türkiye\'yi karşınıza alarak Türkiye\'nin bölünmesine çanak tutacak bir oluşumu gerçekleştirmeniz sizin menfaatinize değil, bizim menfaatimiz değil, biz de yaptırtmayız\' diyeceğiz. ABD ve Rusya, Türkiye\'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerin, kendi menfaatlerine olmadığını anlamak zorundalar. Ama bugün ne ABD bunu anlamış durumdadır ne de Rusya. Rusya, eğer Türkiye\'nin toprak bütünlüğünü gerçekten önemsiyor olsaydı PYD\'ye Moskova\'da ofis açtırtmazdı. ABD, Türkiye\'nin toprak bütünlüğünü önemsiyor olsaydı YPG\'ye PYD\'ye silah yardımı yapmazdı. Türkiye\'nin toprak bütünlüğünün tehlikeye girmesi, Avrupa\'nın tehlikeye girmesidir.\"

\'MİLLİ BİRLİĞİN KORUNMASI GEREKİYOR\'

Türkiye\'nin milli birliğinin korunması gerektiğini belirten Feyizoğlu, \"Şu anda buradan uyarıyorum: İran ile İsrail ve İran ile Suudi Arabistan birbirlerine füze atacak noktaya gelmişken, Türkiye gibi istikrarlı bir ülkeyi kaosun içine sokacak tüm senaryoları ABD\'nin ve Rusya\'nın çöpe atması gerekmektedir. 2003\'lerde, 2006\'larda kendi yayın organlarında yayınladıkları ve Türkiye\'nin de bir bölümünün alınarak yeni bir devletin yapılmasını öngören o senaryoları derhal çöpe atmaları gereklidir. Çünkü Türkiye\'nin milli birliğinin korunması sadece Türkiye\'nin ve Türk milletinin menfaatine değil, ABD\'nin, Avrupa\'nın ve tüm dünyanın menfaatinedir. Bunu anlamaları lazım. Orada masa başında oturan birtakım hayatın gerçeklerinden kopuk, bölgenin kültüründen, tarihinden kopuk birtakım adamlar oturuyorlar ve fantezi gibi senaryo yazıyorlar. O fantezi gibi senaryoları biz başlarına geçiririz\" dişe konuştu.

TBB Başkanı Metin Feyizoğlu, açıklamasının ardından Çorum Barosu\'nun 66. yılı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Metin Feyzioğlu\'nun açıklamaları

-Detaylar

(SÜRE: 05.00 Dk ) (BOYUT: 267MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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3)HDP\'DEN BODRUM\'DA ENERJİ ÇALIŞTAYI

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) tarafından düzenlenen enerji çalıştayının ikincisi, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde başladı. HDP tarafından, Tunceli\'nin ardından Bodrum\'da da enerji çalıştayı düzenlendi. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi\'ndeki çalıştaya; HDP MYK Üyesi Prof. Dr. Beyza Üstün, HDP Muğla eş başkanları ve Bodrum eş başkanları ile birlikte partililer, çevreciler, ekolojistler ve uzmanlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından uzmanlar, \'Enerji politikalarının ekonomi politiği\', \'Enerji ve yerelin ekolojisi\', \'Enerji ve yaşam\', \'Enerji politikaları ve yaşam üzerindeki baskısı\' konularını masaya yatırdı.

Çalıştayda \'Ekoloji politik perspektifle yaşamı kurmak\' konusunda konuşma yapan Prof. Dr. Üstün, \"Maksadımız çok net ekolojiyi kavramak ve kendi yapımızın içinde içselleştirmek. Yaşadığımız alanlarda şu an kafaları en çok enerji karıştırıyor. Biz bunu biraz daha irdeleyelim dedik. Ekolojiye bir de enerji perspektifiyle bakalım, bunu tartışalım, anlamaya çalışalım dedik. Ekoloji, bizim tüzüğümüzde programımızda yazılı birkaç satır değil. Ekoloji bir yaşam şekli ve bu yaşam şekli aslında politik süreçlerle hayata geçirilebilir\" dedi.

Çalıştay kapsamında yarın (pazar) ise \'Ekoloji politik meşruluk\', \'Yenilenebilir enerji üretimi tanıklarının mücadelesi\', \'Siyasi süreçten ekoloji için mücadeleye ve yeni yaşamda enerji\' konuları masaya yatırılacak.

Görüntü Dökümü

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- Katılımcılardan görüntü

- Beyza Üstün\'ün görüntüsü

Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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4)ÇANAKKALE\'DE SEYİR HALİNDEKİ KAMYON ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ

ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyon kullanılamaz hale geldi. Bugün saat 15.45 sıralarında yaşanan olayda, Camikebir Mahallesi, Ali Saim Kaya Bulvarı üzerinden ilçe merkezine seyir halinde olan Turgay Kaptan (62) yönetimindeki 17 DV 306 plakalı kamyon, yanmaya başladı. Sürücü Turgay Kaptan, motor kısmından dumanlar ve alevler yükselen kamyondan yara almadan dışarı çıkmayı başardı. Alev topuna dönen kamyonu gören çevredeki vatandalar endişe yaşadı.

Kamyonun sürücü mahalini ve motor kısmını saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaesiyle söndürüldü. Ancak büyük hasar oluşan kamyon kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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-Kamyonun yandığı andan alevli görüntü.

-Yanan kamyondan görüntü.

Haber-Kamera: Erol GÜNGÖRDÜ / EZİNE (Çanakkale), DHA

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5)MARMARİS\'TE DOLU MANZARASI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde dolu yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan sahilde kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar bu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyip, soysal medyada paylaştı. Marmaris\'te öğleden sonra başlayan sağanak yağmur, yerini doluya bıraktı. 5 dakika boyunca fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Turistik İçmeler Mahallesi\'ndeki Altın Sahili de beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Seyir tepesinde araçlarında manzara izleyen vatandaşlar, yaşanan kısa süreli güzelliği, cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada \'Cennet Marmaris. Bir günde dört mevsim\' yorumuyla paylaştı.

Tekrar başlayan yağmur sonrası dolunun yarattığı bu manzara kayboldu.

Görüntü Dökümü

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(Not: 20 saniye vatandaş görüntüsü

- Doludan görüntü

Haber: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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6)BİGADİÇ\'TE BALIK ÖLÜMLERİ ENDİŞE YARATTI

BALIKESİR’in Bigadiç İlçesi’nde Simav Çayı’na karışan 4 kilometre uzunluğunda atık su tahliye deresindeki balık ölümleri, çevreye duyarlı vatandaşları endişelendirdi. Yüzlerce ölü balık hem derede, hem Simav Çayı’na karıştığı noktada kıyıya vurdu.

Bigadiç Belediyesi Zabıta ekipleri, tahlil edilmesi için dereden ve Simav Çayı’nın değişik bölgelerinden numune aldı. Kirliliğe rağmen Balık tutan vatandaşlar ile ölü balıkları toplayanların umursamazlığı görenleri çileden çıkardı.

Bigadiçli vatandaşlar, doğanın ve akarsuların kirletilmesine tepki gösterdi, önlem alınmasını istedi. Hasan Ovalı, atık su deresinde balık ölümlerinin arada bir yaşandığına dikkat çekip, “Büyük olasılıkla kimyasal bir madde karışmış olabilir. Yetkililerin müdahale etmesi, önlem alması gerekiyor. Bir an önce soruna çare bulunmalıö dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş ise, “Arkadaşlar derede balıkların öldüğünü, çaya karıştığını söyleyince merak edip geldik. Aralarında bir hayli büyük balıklar var, üzüldük. Buraya lağım ya da kimyasal karışmış olabilir, çünkü kötü bir kokusu var. Soruna el atılmalı\" diye konuştu. Kıyıya vuran balıkları toplayan bir vatandaş ise şunları söyledi:

“Derede aşırı pis koku var. Birileri hayvan ahırlarını temizleyip atıkları dereye bırakmış olabilir. Balıklar oksijensizlikten ölmüş. Ben bunları yemek için değil kedileri beslemek için topluyorum. Balıklar zehirli değil. Kedilerin kış günü karnı doysun.ö

Görüntü Dökümü

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-Çaydaki ölü balıklardan görüntü.

-Vatandaşlarla röportaj.

-Zabıtalar çaydan numune alırken görüntü.

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin EMCAN / BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)



