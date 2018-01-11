DHA YURT BÜLTENİ-17

Ak Partili vekilin tepki gösterdiği kat artışı yapılan imar değişikliği tekrar incelenecek

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İzmit\'te imar değişikliği ile 10 katlı olması planlanan alışveriş merkezi ve rezidans projesine, \"Ekstra bir imar artışı, imar rantı iddialarını beraberinde getirecektir\" diyerek tepki gösterirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında imar değişikliği ile kat artışını içeren madde tekrar incelenmek üzere komisyona gönderildi.

İzmit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin yıkılarak imar değişikliği ile kat artışı yapılmak istenmesi, tepkilere yol açtı. Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz sosyal paylaşım sitesinden kat artışına tepki göstererek, \"Real AVM\'nin bulunduğu 35 dönümlük arazide, inşaat yoğunluğu ve kat adeti arttırılmış AVM/rezidans projesinin hayata geçmesi için bir imar değişikliğinin KBB Meclisine geleceğini, şehrimizin bir milletvekili olarak basından duydum. Perşembe günü oylanacakmış. Hemen yanı başında kurulacak Perşembe/Cumartesi pazar alanını da düşündüğümüzde, ana ulaşım akslarına cephe, ana kavşakların tam ortasında yer alacak böylesine devasa ve çok katlı (10 kat) bir AVM/rezidansın şehir trafiğini kilitleyeceği, Cumhurbaşkanımızın her fırsatta eleştirdiği dikey mimari ile kentin siluetini bozacağı muhakkaktır. Ekstra bir imar artışı ise imar rantı iddialarını beraberinde getirecektir. Üzerimde taşıdığım sorumluluk gereği bu düzenlemeye karşı olduğumu kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görüyorum. İzmit Belediyemizin olumsuz görüş verdiği bu düzenlemeyi, KBB Meclis üyelerinin de, şehrimizin geleceğini düşünerek reddedeceğini ümit ediyorum. Aksi halde yaşadığımız kente ve gelecek kuşaklara karşı ağır bir vebale ortak olunacaktır\" diye yazdı.

Paylaşık çok sayıda kişi tarafından destek görürken, imar değişikliği ile ilgili madde bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin yılın ilk meclis toplantısında görüşüldü. Alışveriş merkezinin bulunduğu alanla ilgili imar değişikliği ve kat artışını içeren madde, konunun tekrar incelenmesi için komisyona gönderildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, \"Biz bunun tamamen gündemden kaldırılmasını talep ediyoruz. Kentin ortasına dinamit koyulacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İmar değişikliğinin yapılmak istenildiği alandan görüntü

-Milletvekilinin paylaşımı

-Milletvekilinin fotoğrafları

Haber: İZMİT (Kocaeli), (DHA)

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Aslı Baş davasında dosyalar birleşti

Bodrum\'da, 8 yıl önce turizmci Ahmet Bayer\'in villasının terasından düşüp yaşamını yitiren 32 yaşındaki manken Aslı Baş\'ın ölümü ile ilgili olarak Muğla 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya devam edildi.

Duruşmada, cinayetten sonra teknik takip yapan jandarma görevlileri M.U. (Mustafa Ufuktan), H.C.E. (Hüsnü Cemal Ergün), S.H. (Sait Hazar) hakkında \'delilleri karartma\', \'delilleri gizleme\' suçundan Bodrum 6\'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan dava, bu dosya ile birleştirildi. Mahkeme heyeti, Ahmet Bayer\'in tedavi amacıyla yurt dışına çıkış talebini 300 bin TL adli teminat yatırılması şartıyla kabul etti.

2003 yılında \'Miss Model Of The World\' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan turizmci Ahmet Bayer\'in Bodrum Yalıkavak\'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6.5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmanın ardından turizmci 62 yaşındaki Ahmet Bayer ve oğulları 32 yaşındaki Hakan bayer ile 30 yaşındaki Volkan Bayer hakkında \'kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, yanlarında çalışan 41 yaşındaki Murat Umirov hakkında ise \'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak\' suçundan 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün Muğla 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Volkan Bayer ve Hakan Bayer, Murat Umirov, Aslı Baş\'ın babası Mehmet Yavuz Baş katıldı. Duruşmada, Aslı Baş cinayetinden sonra teknik takip yapan jandarma görevlileri M.U., H.C.E., S.H. hakkında \'delilleri karartma\', \'delilleri gizleme\' suçundan Bodrum 6\'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan dava, Muğla 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ana dava ile birleştirildi. İki davanın birleştirilmesine karar veren mahkeme heyeti, 3 sanığın mahkemeye getirilip, ifadelerinin alınmasına karar verdi. Duruşmada, turizmci Ahmet Bayer\'in avukatı, müvekkilinin 15 Ocak 2018 ila 15 Nisan 2018 tarihleri arasında tedavi amaçlı yurt dışına gitmesi gerektiğini belirtti, bu tarihler arasındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti talebi kabul edip, 300 bin TL adli teminat yatırıldığı takdirde, sanık Ahmet Bayer\'in yurt dışı çıkış yasağının söz konusu tarihler arasında kaldırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışında Aslı Baş\'ın Babası Mehmet Yavuz Baş \"Kızımın öldürülmesini FETÖ ile bağlantıya geçerek örtmek istediler. Bu bağlantıları artık herkes biliyor. İşi örtmek için çalışan İhsan Kalkavan yurt dışına kaçmıştır. Kızımın öldürülmesiyle ilgili ortaya çıkan yeni deliller bizleri umutlandırdı\" dedi. Aslı Baş\'ın ailesinin avukatı Fahri Safa Küpçü de \"Mahkeme Bodrum\'da açılan dava dosyası ile bu dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Bu bizler için olumlu bir karar. Mahkeme Bodrum\'daki davanın tanıklarını ve sanıkları artık burada dinleyecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliye binasından görüntü

-Ahmet Bayer ve oğullarının görüntüsü

-Aslı baş\'ın babası Mehmet Yavuz Baş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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BM heyeti, Şanlıurfa\'da

Şanlıurfa’da Suriyeli ve Türk kadınlarının birlikte hazırladığı yöresel ara sıcak eğitim ve üretim tesisi açıldı. Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano\'nun aralarında bulunduğu heyet, merkezde çalışan kadınlarla bir araya gelerek çalışmalara destek verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından dezavantajlı kadınlara yönelik tarihi Balıklıgöl’deki ‘Hamarat Eller Mutfağı’ bünyesinde yöresel ara sıcak üretim merkezi açıldı.Türk ve Suriyeli kadınlar tarafından hazırlanan yöresel ağzı yumuk, içli köfte, ağzı açık ve semsek gibi yöresel yemekler, kentteki sosyal tesislerde yerli ve yabancı turistlere ikram edilecek. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano\'nun çok sayıda davetli katıldı. Açılışta 12 bin yıllık tarihi geçmişi ve mutfak kültürüyle Şanlıurfa\'nın önemli damak tatlarının tanıtılmasına yönelik hazırlanan tesisin hayırlı olmasını dileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Şanlıurfa bir Gastronomi şehridir. 12 bin yıllık gelenekten gelen bir yemek kültürü şehrimizde hakimdir. Turizm şehri ile birlikte bunu ileriye taşımamız gerekiyor. Şanlıurfa\'ya gelen misafirlerimizi bu damak tadından mahrum bırakmamak lazım. Bu proje hem Şanlıurfa mutfağını ilerletecek hem bayanların Gastronomi noktasındaki yeteneklerinde eğitim olarak katkı verecektir. İstihdam yaratan, içerisinde eğitim ve ikramı geliştirerek katkı veren GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve BM UNDP Türkiye Temsilciliğine teşekkür ediyoruz. Bu projenin uygulanmasında emeği geçen herkese Şanlıurfa halkımız adına teşekkür ediyorum\" dedi.

BM Koordinatörü Sollorano ise \"Yemek yapabilmek gerçekten zor bir iş, beceri gerektiriyor. Bunu yapmak için de yıllarca deneyim kazanmak gerekiyor. Şanlıurfa mutfağının tadı muhteşem, bu lezzetleri daha fazla geliştirip daha fazla tanıtacağız\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açılaşa katılan davetliler

- Tesisin açılışıyla ilgili konuşmalar yapılması

- Türk ve Suriyeli kadınların hazırladığı yöresel ara sıcaklar

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 559 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Hasta taşıyan ambulans kazası yaptı: 4 Yaralı

Siirt\'teki hastayı Batman\'a getirmekte olan ambulans ile karşı istikamette gelen minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Siirt Devlet Hastenesi\'nden tedavi gören hasta Emrullah Ayten\'i Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne götürmekte olan Murat Doğan yönetimindeki ambulans, İli köprü beldesi yakınlarında karşı istikametten gelen Tarık Karataş yönetimindeki 21 HD 160 plakalı minübüsle ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yol kenarında bulunan direğe çarparaka durabildi. Kazanın yaşanması ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan hasta Emrullah Ayten, ambulans sürücüsü Murat Doğan, sağlık çalışanı Agit Şengül ile minibüs sürücüsü Tarık Karataş\'ı ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne sevk ederek, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kazaya karışan ambulans

-Kaza yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

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Üzerine benzin döken kadın kendini yakmak istedi

Bolu\'da, eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle bunalıma giren 39 yaşındaki F.T. isimli kadın, inşaatın çatısına çıkıp üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. Polis, kadını ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, akşam saatlerinde Borazanlar Mahallesi 436. Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle bunalıma giren F.T. 4 katlı inşaatın çatısına çıkarak üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi. Elinde çakmak bulunan kadın için itfaiye ekipleri yangın söndürme tüpüyle hazır bekledi. Polisin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışması sonucu F.T., aşağı indirildi. Sinir krizi geçiren kadın ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadının çatıdaki görüntüsü

-Polisin ikna çalışmaları

-Kadının ambulansa bindirilmesi

-Detaylar

Süre: 01.47 Boyut: 109.5 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Devrilen TIR\'ın sürücüsü yaralandı

Gaziantep\'te kontrolden çıkarak yan yatan plastik ev eşyaları yüklü TIR\'ın sürücüsü 35 yaşındaki İbrahim Caymaz hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Yavuzeli karayolunda meydana geldi. Otogar yönüne ilerleyen İbrahim Caymaz yönetimindeki 63 FD 720 plakalı plastik ev eşyaları yüklü TIR, kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada sürücü Caymaz hafif şekilde yaralandı. İhbarla gelen polis, olası bir kaza yaşanmaması güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise İbrahim Caymaz\'ı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Kaza nedeniyle yan yatan ve hasar gören TIR ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ve polis ekipleri

- Devrilen TIR

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

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Minibüsün çarptığı yaşlı adam yaralandı

Konya\'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ali Çakırer (80) minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza, bugün saat 13.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anıt Caddesi\'nde meydana geldi. Ali Çakırer, yolun karşısına geçmek isterken İbrahim Sadi Gündüz idaresindeki 34 TF 2557 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp, yere düşen Çakırer bir süre sürüklendi. Ağır yaralanan Çakırer, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Çakırer, burada yapılan müdahalenin ardından Konya\'ya sevk edildi. Minibüs sürücüsü Gündüz de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Güvenlik kamerası detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA,(DHA)

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Gediz\'de 3 kişi hırsızlıktan tutuklandı

Kütahya\'nın Gediz ilçesinde, 12 ev ve işyerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.

Gediz ilçesinde 11, Altıntaş ilçesinde 1 olmak üzere toplam 12 ayrı ev ve işyerinden hırsızlık yapıldı. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlıklarla ilgili araştırma başlatıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu; hırsızlık yaptıkları tespit edilen Yüksel K., Bünyamin A. ve Tacettin Ö. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zanlıların girdiği bir işyerinden çelik kasa çalarken kamera görüntüsü

Haber- Kamera: Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA)