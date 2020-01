DHA YURT BÜLTENİ-17

250 lira çalan kapkaççıyı polis yakaladı



Bursa\'da bir bankanın ATM\'sinden para çeken Sevim Ç.\'nin elinden 250 lirasını çalıp kaçtığı iddia edilen Ömer G. (28), polis tarafından yakalandı.

Olay, 29 Aralık Cuma günü merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Meydanı\'nda bir banka şubesinin önünde meydana geldi. Sevim Ç., ATM\'den çektiği 250 lirayı çantasına koyarken yanına yaklaşan Ömer G. parayı alıp, kaçtı. Sevim Ç. bağırarak çevreden yardım istedi. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekibi, Haşim İşcan Caddesi\'ne doğru kaçıp ara sokaklara giren şüphelinin peşine düştü. Polisler kısa süren kovalamacanın ardından Ömer G.\'yi yakaladı. Emniyette sorgulanan Ömer G.\'nin daha önce de Müjgan D.\'nin (48) çantasını kapkaç yaparak çaldığı belirlendi. Ömer G.\'nin kapkaç yaparak çanta ve para çaldığı iki olay da güvenlik kameralarına yansıdı. Ömer G. adliyeye sevk edildi.

Ege Bölgesi\'nde sektörlerinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verildi

BAKAN ZEYBEKCİ: EFE AYAĞA KALKIYOR

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ege İhracatçı Birlikleri\'nden 2017 yılında en çok ihracat gerçekleştiren firmaların ödüllendirildiği \'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni\'ne katıldı. Kendi sektörlerinde ihracat başarısı elde eden 56 firmayla ödül verildi. Bakan Zeybekci törende yaptığı konuşmada, \"Bu sene Ege, Türkiye ihracatından daha fazla performans gösterdi. Ege\'de bir canlanma var, Ege\'nin zeybeği şöyle bir yerinden doğruldu. Efe de ayağa kalkıyor. Bunun yansımalarını hep beraber göreceğiz. Birlikte beraberlikte huzur, bereket, enerji vardır\" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) kendi sektörlerinde ihracatta ilk sırada yer alan 56 firmayı ödüllendirmek için tören düzeledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin de katıldığı törende ilk olarak Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, konuştu. 2017 yılında 11 milyar 838 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi başardıklarını söyleyen Sabri Ünlütürk, \"Bu yıl ihracatçılarımız bu başarıyı sağlamak için geçen yıllara göre çok daha fazla çalıştı, çok daha fazla seyahat etti. Her birine İhracatın Evliya Çelebisi diyebiliriz. Bu başarıyı sağlayan tüm üyelerimize ihracatın yıldızları yerine, ihracatın kahramanları diye seslenmek istiyorum. Ege Bölgesi\'nden 2017 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 18 milyar 177 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2016 yılında 16 milyar 603 milyon dolar olan ihracatımızı yüzde 9.4 arttırmayı başardık. TİM verilerine göre Ege Bölgesi\'nin ihracatı Marmara Bölgesi\'nden sonra ikinci sırada. İzmir, Manisa ve Denizli geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2017 yılında da Türkiye genelinde en fazla ihracat yapılan ilk 10 il arasına girdi. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz tarafından açıklanan ilk bin ihracatçı listesinde Ege Bölgemizden 158 firmamız yer aldı. İzmir, 83 firma ile İstanbul\'un ardından ikinci il oldu\" dedi. Sabri Ünlütürk, 2017 yılında ihracat hedeflerine ulaşmak için yaptıkları çalışmaları da anlattı.Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükşekşi ise \"Ege Bölgemiz toplam ihracatımızın yüzde 8\'inden fazlasını gerçekleştiriyor. Tarım ve madencilik ürünlerinin yanında özellikle sanayi ürünlerinde, son derece başarılı bir ihracat yapısına sahip. En çok ihracat yapan ilk 10 ilimizin 3\'ü bölgemizden. Bölgemiz ülkemizin gelişmesine ekonomimizin canlanmasına her daim büyük katkılar sağlıyor\" diye konuştu. Törende konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, \"Ekonomik anlamda Türkiye için bazı hedeflerden belki uzak kaldık ama dünyaya parmak ısırtan bir Türkiye gördük. 2018 yılının 2017 yılından çok daha iyi geçmesini bekliyoruz, onun için de çalışacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu sene Ege, Türkiye ihracatından daha fazla performans gösterdi. Ege\'de bir canlanma var, Ege\'nin zeybeği şöyle bir yerinden doğruldu. Efe de ayağa kalkıyor. Bunun yansımalarını hep beraber göreceğiz. Birlikte, beraberlikte huzur, bereket, enerji vardır\" dedi. Dünyanın en güçlü ekonomilerinden Çin\'in ihracatını yüzde 7.5 arttırdığını belirten Bakan Zeybekci, \"Biz onun üzerine çıktık, yüzde10.2\'lik artışa getirdik. Merkeze, bankalara doğru diye attıkları adımların tam tersi sonuçlar aldılar. Dünya değişiyor. Sanayide, teknolojide, bilgide markada, tarımda her alanda yeniden yapılanmanın olduğu coğrafyada bildiğimiz şeyler değişecek. Bunların olduğu ortamda dünyanın en büyük tehlikesi artan maliyetler. Artan iş gücü maliyetlerinin olduğu yerde Türkiye olarak 15 yılda hangi noktaya geldik biliyor musunuz? Bu çok değil ama dünyada milli gelire oranla en yüksek asgari ücretin olduğu ikinci ülkeyiz, Yeni zellanda\'dan sonra geliyoruz. Nominal değer olarak da Avrupa\'daki birçok ülkeden çok daha yüksekteyiz. Artış olarak da üç katına yakın artmış. Evet maliyetler yükseliyor. Maliyetlerin yükseldiği ortamda iş gücünün çok olduğu yerler avantajlı olacak! Hayır öyle olmayacak. Yüksek teknolojiye sahip olan ülkeler yeniden merkez haline gelecek. Üretim teknolojileri, bildiğimiz üreten teknikler değişiyor. Türkiye olarak bunu yapmamız lazım, bildiğimiz doğrular değişiyor\" diye konuştu. Konuşmalardan sonra ödül almaya hak kazanan 56 firmaya ödülleri dağıtıldı.

Bakan Kurtulmuş \'2018 Troia Yılı\' tanıtım lansmanına katıldı/EK

KURTULMUŞ TROİA ÖREN YERİ\'Nİ GEZDİ

Çanakkale\'de \'2018 Troia Yılı\' tanıtım lansmanına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Troya Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu, Troia Ören Yeri\'ni gezdi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleriyle birlikte ilk olarak Barbaros Mahallesi\'nde restore edilen Hamidiye Tabyaları\'nda incelemelerde bulunan Bakan Numan Kurtulmuş, tabya içinde yer alan Çanakkale Savaşları Müzesi\'ni gezdi. Bakan Kurtulmuş ardından, merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan ve 5 bin yıllık geçmişe ev sahipliği yapan Troia Ören Yeri\'ne geçti. Burada yapımı devam eden Troya Müzesi inşaatını gezen ve yetkililerden bilgi alan Kurtulmuş, antik kent girişinde Uzak Doğulu turistler ile sohbet etti, tahta atın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Kurtulmuş, dünya mirası listesine girişinin 20\'nci yılı nedeniyle 2018\'i \'Troia Yılı\' ilan ettiklerini söyledi. Düzenlenecek etkinliklerle Troia\'yı hem Türkiye içerisinde hem de uluslararası camiada tanıtacaklarını belirten Kurtulmuş şöyle konuştu: \"Troia\'nın tanıtımı üzerinden, Türkiye\'nin çok daha iyi tanıtılması ve özellikle Türkiye\'ye karşı son zamanlarda artırılan Türkiye karşıtlığını bir şekilde bertaraf edecek önemli bir tanıtım atağına geçiyoruz. Biz yeni dönemde Türkiye\'nin kültürel birikimini, turistik ve coğrafi güzelliklerini bütün dünyaya tanıtmak için ürünlerimizi çeşitlendirme stratejisi güdüyoruz. Sadece deniz, kum, güneş değil, bunun yanında kültür turizmi, doğa turizmi, spor turizmi ve sağlık turizmi gibi alanlarda, gastronomi gibi alanlarda yeni ürünler ortaya koymak mücadelesi veriyoruz. Ama aynı zamanda pazar çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Ruslar, Almanlar, Ukraynalılar, İngilizler ve diğerlerinin yanında Çinli, Hindistanlı, Güney Koreli, Endonezyalı, Japonyalı ve Malezyalı turistler hedefimiz. Bu bölgeden gelecek olan çok sayıda misafiri ağırlamak üzere Türkiye\'de yeni bir strateji belirlemiş durumdayız. 2017 yılında Türkiye turizmi çok hızlı bir toparlanma içerisine girmiştir. Türkiye\'ye geçtiğimiz yıl 32 milyon turist geldi. Yaklaşık 26 milyar dolar bir turizm geliri elde ettik. Bu yıl bunun çok daha üstüne geçeceğiz. İnşallah 2019 yılında Türkiye tarihimiz itibarıyla rekor kırdığımız bir yıla şahit olacak.\"



Naim Süleymanoğlu\'nun adı spor salonunda yaşayacak

Tekirdağ\'ın Ergene İlçesi Belediyesi, yaptırdığı, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun adını verdiği spor salonu törenle açıldı. Süleymanoğlu\'nun kızı Sezin Süleymanoğlu, \"İnşallah bu salondan babam gibi Türk şampiyonlar yetişir\" dedi.

Ergene Belediyesi\'nin Velimeşe Mahallesi\'nde yaptırdığı ve vefat eden Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun adının verildiği kapalı spor salonun, Süleymanoğlu\'nun kızları Esin ve Sezin ile CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak,Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve davetlilerin katıldığı törenle açıldı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Türkiye\'de örnek belediyelerden biri olduklarını, doğrunun ve vatandaşın yanında olduklarını belirterek, \"Görünen hizmetlerimizi var, görünmeyen hizmetlerimiz var. Görünmeyen hizmetlerimiz, sağlık hizmetlerinde vatandaşı evden alıyoruz ,tedavisini yaptırıp tekrar evine bırakıyoruz. Evde bakım hizmetlerimiz var. Biz belediyecilikte Türkiye\'de örnek belediyelerdeniz. Bütün plan ve projelerimizi belediyenin resmi sitesinde mevcuttur. Bir de görülen hizmetlerimiz var. Sağlık Mahallesi Yeşiltepe\'de yaklaşık 100 kilometre taşıma suyu 116 kilometre de kanal bulunmaktadır. Bunun dışında yol çalışmaları da devam ediyor. Yeşiltepe\'de yaklaşık 10 km yol yaptık. Çalışmalarımız devam edecek ve yapılmayacak yol kalmayacak. Ergene hizmet binamızın tapusunu aldık. Naim Süleymanoğlu, bize gurur yaşattı. Türk bayrağını dünyada dalgalandırdı. Ona minnettarız. Onun adını sonsuza kadar yaşacağız\" diye konuştu. Törene katılan Naim Süleymanoğlu\'nun yakın dostu İsmail Karaca, \"Selam altın yürekliler. Bugün büyük bir spor adamı Naim Süleymanoğlu için burada buluştuk. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Bu bölgeye çok güzel bir eser bıraktılar. 50 gün önce bizi ağlatan Naim, bugün ismi ile bizi güldürüyor\" dedi.

\'BABAM GİBİ SPORCULAR YETİŞİR\'

Naim Süleymanoğlu\'nun kızı Sezin Süleymanoğlu, babasının adını taşıyan salondan şampiyonlar çıkmasının en büyük isteği ve arzusu olduğunu belirterek, \"Bu güzel tesise babamın ismini verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu salondan babam gibi Türk şampiyonlar yetişir. Ben ve ailem sizlere minnettarız\" dedi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Esin ve Sezin Süleymanoğlu kardeşlere günün anısına plaket ve çiçek takdim etti.

