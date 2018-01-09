DHA YURT BÜLTENİ-17

Tepki çeken bir sosyal medya mesajı da Tekirdağ\'daki öğretmenden/EK

AÇIĞA ALINDI

Tekirdağ\'ın Saray ilçesinde sosyal paylaşım hesabından ergenliğe erişmemiş kız çocuklarıyla ilgili paylaşım yapan İmam Hatip Ortaokulu din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Cihad Ç., açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, \"Söz konusu olaydan dolayı öğretmen hakkında yapılan incelemeden sonra soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda soruşturmanın selameti için de açığa alındı\" dedi. Bu arada açığa alınıp hakkında soruşturma başlatılan öğretmen Cihad Ç., sosyal paylaşım sitesindeki gönderilerin tümünü kaldırdığı görüldü.

Haber: TEKİRDAĞ,(DHA)

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Haciz nedeniyle kapanan okul için kayyum isteği

Antalya\'da 600 öğrencisi bulunan, ancak haciz nedeniyle eğitim faaliyetleri duran özel okul için veliler devletin kayyum atanmasını istedi. Okulun etrafında gezmeye devam eden öğrenciler ise yarı yıl tatili öncesi karne alamayacakları için üzgün olduğunu söyledi.

Konyaaltı ilçesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren özel bir okul, iddiaya göre geçen yılın nisan ayından itibaren öğretmen ve diğer çalışanlardan oluşan yaklaşık 150 kişinin maaşlarını ödemekte zorlandı. Okul sahipleri öğretmenlere okulu sattıklarını ve bu nedenle maaşların toptan ödeneceği vaadinde bulundu. 9 aydır oyalandıklarını iddia eden öğretmenler, 4 Ocak tarihinde okula gelen hacizle şoke oldu.

Çocuklar eğitim gördüğü sırada okulun akıllı tahtaları, klimalar, bilgisayarlar, mutfak malzemeleri haczedildi. Bugün ise okulda tamamen eğitime son verildi. Veliler yeniden okula gelerek yöneticilerle görüşmeye çalıştı ancak yetkili kimseye ulaşamadı. Çocuklarının eşyalarını toparlayan velilerin duygusal olduğu gözlendi. Yakın çevrede oturan okulun öğrencileri ise okulun etrafında gezmeye devam etti. Üzgün olan çocukların ve velilerin en büyük endişelerinden biri ise yarı yıl tatilinde karne alamayacakları düşüncesi oldu. Diğer yandan maaşlarını alamadıklarını iddia eden öğretmenler ise eşyalarını toparlayarak okuldan ayrıldı. Okulun kantinini işleten firma da kalan ürünleri götürdü.

ÖĞRENCİLER ÇOK ÜZGÜN

Okulun öğrencilerinden 10 yaşındaki Batu Meşe çok üzgün olduğunu belirterek, \"Okulumuz battı. Yeni okul bakmaya başladık. Okulun bu durumda olması beni çok üzdü, arkadaşlarımdan ayrılacak olmam canımı çok sıktı. Karnemizi alamayacağız, çıktı olarak kendimiz alacağız\" dedi. 4\'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Yılmaz \"Ben bu okulu seviyordum, beşinci sınıfa geçmeyi çok istiyordum. Yöneticilerden dolayı böyle oldu. Ben diğer okulların bursluluk sınavına girip oralara gideceğim\" diye konuştu. Öğrenci Yağız Şimşek, \"Arkadaşlarımdan ayrılacağım, bu üzücü bir şey. Karnemizi belki alamayabiliriz, bu beni üzüyor\" dedi.

Öğrenci velisi Kemal Meşe, ilgisiz kaldıklarını kaydetti. Çocuklar ders yaparken tabelaların söküldüğünü anlatan Meşe, \"Başımızın çaresine bakıyoruz. Okula güvenip paramızı peşin ödeyenlerdeniz. Paramızı nasıl alacağımızı da bilmiyoruz. Kimsenin sahip çıkmaması bu hale getirdi\" dedi.

\'OKULA KAYYUM ATANSIN\' İSTEĞİ

İbrahim Türker de okulun tamamen kapandığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Çocuklar okulda okurken haciz geldi, onların psikolojisi çok etkilendi. Çocuğun kaydını ve karnesini kimden alacağımızı bilemiyoruz. Parasını ödeyenlerin senetlerinin ne olacağı belli değil, henüz bizler senetlerimizi alamadık. Devletin eğitim, adalet ve sağlık gibi hizmetleri sekteye uğratmaması lazım. Basit ticari firmalara kayyum atayan devlet bu eğitim firmasına kayyum atamadı, niye bize sahip çıkmıyor?\"

DİĞER ÖZEL OKULLARIN FIRSATÇILIK YAPTIKLARI İDDİASI

Berk Poyraz\'ın babası Mesut Poyraz da dün gece oğlundan, yaşananlar için özür dilediğini aktardı. Poyraz, \"Oğlum okula gidemiyor. Sabaha kadar uyuyamadım. Diğer okullar fırsatçılık yapıyor, zor durumda olduğumuzu bildikleri için çok daha yüksek paralar istiyor. 10 bin lira olan fiyatları 15 bine çıkarttılar\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Okul dış plan görüntüsü

- Kantini boşaltanlardan görüntü

- Öğretmenlerden görüntü

- Öğrencilerle röportaj

- Velilerle röp

- Okuldan detay görüntü

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Haber: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Van\'da demir yolu bağlantısını sağlayan feribot, deneme seferine çıktı

Türkiye- İran transit demir yolu hattının Van Gölü üzerindeki bağlantısını sağlayan Tatvan-Van hattındaki feribotlar yenilenirken, ilk feribot bugün yüklü olarak deneme seferini gerçekleştirdi. 350 yolcu taşıma kapasitesine sahip feribot ile 4 bin ton yük taşınabilecek.

Van Gölü üzerindeki Türkiye-İran transit demir yolu hat bağlantısını sağlayan feribotlar yenileniyor. Bitlis\'in Tatvan İlçesi\'ndeki tersanede 2011\'de yapımına başlanan \'Sultan Alparslan\' isimli, 136 metre uzunluğa, 24 metre genişliğe ve 50 vagon taşıma kapasitesine sahip feribot bugün ilk yüklü deneme seferine çıktı. Gölde yaklaşık 4 saatlik deneme seferi yapan 350 yolcu kapasiteli feribot, Van İskelesi\'ne geldi.

YÜK TAŞIMA MİKTARI ARTTI

4 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip feribotun 4.5 saat süren yolculuğu 3 saat 15 dakikaya indireceği belirtildi. Yüzde 60 gibi oranda yakıt tasarrufu da sağlayacak feribot, hem yük hem de zaman açısından kazanç sağlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Feribotun Van Gölü\'nde deneme seferindeki görüntüsü

-Feribotun Van İskelesine gelişi

-Yüklerin feribottan indirilişi

-Detaylar

Haber: Orhan AŞAN/Safa ATMACA/VAN, (DHA)

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Ambulans yanlış park eden araçlar nedeniyle kaldırımdan geçti

Düzce şehir merkezinde araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesi\'nde acil durumlarda ambulansların kullanması için yol bırakıldı. Ancak yolun trafiğe kapalı olduğunu gören sürücüler, ambulansın geçiş yoluna park yapınca, acil vakaya yetişmeye çalışan ambulans kaldırımdan geçmek zorunda kaldı.

Düzce şehir merkezinde araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesi\'ne acil durumlarda ambulans, itfaiye ve polis araçlarının kullanması için otomatik bariyerler konulurken, hem de bu araçlar için yol bırakıldı. Ancak, İstanbul Caddesi\'nin trafiğe kapalı olduğunu gören bazı sürücüler, ambulans ve itfaiyenin geçeceği yolun girişine araçlarını park edince, acil bir vakaya yetişmeye çalışan ambulans zor durumda kaldı. Uzun süre siren çalarak araçların kaldırılması için çaba harcayan sağlık personeli, araç sürücüleri araçlarını kaldırmayınca kaldırıma çıkarak vatandaşların arasından geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulansın geçememesinin görüntüsü

-Ambulansın siren çalması ve araçları uyarması

-Ambulansın kaldırıma çıkarak geçmeye çalışması

-Ambulansın kaldırımdan geçmesi

Haber :Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)

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Bu da \'paslanmış boru sergisi\'

Manisa\'da Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kentin 17 ilçesindeki içme suyu depolarından ve hatlardan çıkarılan boruları sergiledi. Paslanmış boruların ve su depolarından çıkarılan orak gibi birçok ilginç malzemenin yer aldığı sergi büyük ilgi çekti.

Manisa\'da içme suyu depoları ve borularının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirilmeden önceki hali Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi\'nde sergilenmeye başladı. Paslanmış boru sergisinde kentin 17 ilçesinden getirilen boru ve çeşitli malzemelerin hali görenleri şaşırttı. Bazı borular tamamen ağaçlarla kaplanmışken, bazıları da küften tamamen yok olmuş duruma geldi. Su depolarından çıkan orak da sergiyi gezen vatandaşlara \'Bu kadar olmaz\' dedirtti. Sergiyi inceleyen Manisalılar, yıllardır paslanmış borulardan su içtiklerini belirterek, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BAŞKAN, \"VAH VAH\" DİYEREK TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ

Sergiyi gezen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün paslı boruları görünce \"Vah vah\" diyerek, tepkisini dile getirdi. Boruları dikkatle inceleyen Cengiz Ergün, kentin büyükşehir olmadan önce paslanmış borulardan su içtiğine dikkat çekti. MHP\'li Başkan Ergün, 476 su deposunu yenilediklerini ve içme suyu altyapılarını da tek tek yaptıklarını söyledi. Ergün, \"Söze gerek yok. Bu depolar Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi kurulduktan sonra yenilenmeye başladı. Bu su depolarının yürekler acısı halini gördüğümüz zaman insanların sağlıklı su içebilmesi için çalışmalara 3 yıl önce başladık. Bazı depoları sıfırdan yeniledik. Bina ömrünü yitirenler için yeniden bina yaptık. 476 su deposunu yeniledik. 1080 mahallemiz var. İnsanların klorlanmış, sağlıklı su içmesi için çalışıyoruz. Otomatik klorlama sistemi de devreye girecek. Yıllardır, Özel İdare kapsamındayken bunlar geçiştirilmiş. Bu borular 30-40 sene öncesinde yapılmış. Biz yeni altyapı sistemleri döşeyerek gereğini yapmaya çalışıyoruz. İnsanların sağlığının korunması ve çevre bizim birinci önceliğimiz\" diye konuştu. Serginin 3 gün boyunca Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi\'nde açık kalacağı belirtilirken, MASKİ binasında ve 17 ilçede de sergileneceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sergiden görüntü

-Paslanmış borulardan görüntü

-Su depolarından çıkan malzemelerden görüntü

-İnsanlar sergiden fotoğraf çekerken görüntü

-Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'ün sergiyi gezmesi

-MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'ün açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,(DHA)