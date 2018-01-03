DHA YURT BÜLTENİ-17

10 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet iddiası

Burdur\'un Bucak ilçesinde 10 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen ile okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırılırken, haklarında adli ve idare soruşturma başlatıldı.

Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi\'nde koruma altında bulunan 5\'inci sınıf öğrencisi T.K. adlı erkek çocuk, özel sınıfta eğitim gördüğü Barbaros Ortaokulu\'nda öğretmeni İ.B. tarafından şiddete maruz kaldı. 27 Aralık günü yaşanan olayın ardından öğrenciye şiddet uygulandığı iddia edilen öğretmen ile okulun müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. Burdur Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:\"Bucak ilçesi İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. adlı erkek çocuğumuza okuduğu Barbaros Ortaokulu 5\'inci sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından uygulanan şiddet görüntüleri sosyal medyada yayınlanmış olup, konu 02.01.2018 günü saat 17.35\'te Bucak Kaymakamlığına iletilmiştir. Yapılan incelemede; şiddet olayının 27.12.2017 tarihinde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Görüntülerde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen İ.B., okul müdür yardımcısı F.İ. ve okul müdürü A.Ö. derhal görevden uzaklaştırılmış, idari yönden disiplin soruşturması başlatılmış, adli yönden de Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır\" denildi.

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bucak\'ta engelli erkek öğrenci T.K.\'nin öğretmeninin şiddetine maruz kaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sınıfta çekildiği anlaşılan görüntülerde öğretmenin, ayağa kalkan öğrenciye \"Yerine geç\" diye bağırdığı duyuluyor. Elinde terlik ya da ayakkabı benzeri bir cisim bulunan öğretmen sıraların yanında ayakta duran çocuğa doğru yaklaşıyor. Öğretmeninin elindekini gören öğrenci \"Ah, tamam\" diye bağırdıktan sonra kendini yere bırakırken, öğretmenin ise elindekini çocuğa doğru sertçe fırlattığı görülüyor. Daha sonra hızla yerden kalkan çocuk sıraların diğer tarafına doğru kaçarken, öğretmenin ise birkaç defa \"Yerine geç\" diye seslendiği duyuluyor. Öğrenci ise ağlamaklı ses tonuyla \"Tamam, geçeyim\" dedikten sonra yerine oturduğu görüntülere yansıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Öğrenci sıraların başında beklerken öğretmenin yanına yaklaşması

- Öğretmenin elindeki terlik ya da ayakkabı benzeri şeyi öğrenciye fırlatması

- Yere kapanan öğrencinin hızla kalkması

- Öğrencinin yerine oturması

29.8 MB /// 00.29

HABER: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR, (DHA)

==============================================

Karabük\'te ahşap restoran alevlere teslim oldu

Karabük\'te, Kent Ormanı içerisinde hizmet veren ahşap restoran, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yenişehir Mahallesi\'nde bulunan Kent Ormanı içerisinde hizmet veren ahşap restoranda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Restoran çalışanları, müşterileri dışarı çıkartarak itfaiyeden yardım istedi. Alevler, kısa sürede ahşap binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına, restoran çalışanları ve vatandaşlar hortumla su tutarak destek verdi. Yangın, kızılçam ormanına sıçramadan kısa sürede söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, yangının çıkış nedeni araştırılacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Tepeden alevlerin görüntüsü(cep telefonu)

-Alev alev görüntüler

-Söndürme çalışmaları

-Vatandaşlar alevleri izlerken

-Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili\'nin açıklaması

Süre:(04.41) Boyutu:(149 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

=============================================

Vurdukları 300 kiloluk domuzla hatıra fotoğrafı çekildiler

Bolu’da, Karamanlar Köyü’nde 300 kiloluk dev domuzu vuran avcılar, domuzla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karamanlar Köyü’nde ekili alanlara zarar veren domuzu bulmak için köylüler av tüfekleriyle köy çevresinde ava çıktı. Köyde avcılığı iyi olan kişilere haber verildi. Domuz bir tarlada görüldü. Köylüler, domuzu vurmak için ateş etti. Domuz, köylülerin ateş etmesiyle telef oldu. Köylüler daha sonra domuzla hatıra fotoğrafı çektirdi. Domuzun vurulma anı ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Domuzun vurulma anı

-Hatıra fotoğrafı



Süre: 00.45 Boyut: 46 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

============================================

Mazlumder: Tek tip kıyafet uygulaması insan hakkı ihlali



Mazlumder Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, KHK\'lar ile, \'anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar\' nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunanların duruşmalara tek tip kıyafet ile çıkarılması uygulamasının insan hakkı ihlali olduğunu savundu.

Mazlumder Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Taş dernek binasında düzenlediği basın toplantısı ile 2017 yılını değerlendirdi. Taş, geçen yıl dünyada sürgün, katliam ve acı dolu olaylar yaşandığını söyledi. Taş, dünyada insanlık dramları yaşanırken Türkiye\'de ise 2017 yılında insan hakları ihlalleri yaşandığını belirttti. Hizbut-Tahrir davasında sanıklara verilen mahkumiyet kararlarını \'Hukuk skandalı\' olarak değerlendiren Taş, Sivas olayları davası sanıklarının da yeniden yagılanmaları gerektiğini savundu. Taş şöyle konuştu: \"ABD’nin Guantanamo hapishanesinde tutulan Müslümanlara yönelik uyguladığı tek tip elbise giydirilmesi uygulaması gibi haklarında mahkumiyet kararı verilmeyen, şu anda zanlı konumunda olan, terörle bağlantılı oldukları gerekçesiyle göz altında tutulan FETÖ üyelerine tek tip elbise giydirilmesi uygulaması da 2017 yılı sonunda ayrı bir insan hakkı ihlali olarak Türkiye gündemindeki yerini aldı. 20 yıla yakın bir zamandır hukuksuz ve adaletsiz yargılamalarla cezaevinde tutulan ve çoğunun yaşları 60’a yaklaşmış ve sayıları 300’ün üzerinde olan 28 Şubat darbe dönemi tutukluları için sayısız müracata rağmen yeniden yargılama yolunun açılamaması yürekleri sızlatan bir adalet ayıbı olarak ülkemizin gündemini devam ettirdi.\"Kadın cinayetleri konusuna da değinen Taş,\"2017yılında işlenen kadın cinayetleri sebebiyle ülkemizde onlarca kadınımız hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Ne yazık ki bu cinayetleri ortadan kaldıracak caydırıcı tedbirler alınamadı\" ifadelerini kullandı. Ahmet Taş, Mazlumder olarak 2017 yılında yaşanan hukuk, insanlık ve vicdan dışı olayların ve hak ihlallerinin 2018 yılında yaşanmaması temennisinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Mazlumder Başkan Yardımcısı Ahmet Taş’ın açıklamaları

-Detaylar

4 dakika 09 saniye / 132 MB

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)



