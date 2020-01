DHA YURT BÜLTENİ-17

1)MİNİK ZELİHA, SALINCAKTA BOYNUNA İP DOLANMASI SONUCU ÖLDÜ



ŞANLIURFA\'da 3 yaşındaki Zeliha Aslan, iddiaya göre, evlerinin bahçesinde salıncakta sallanırken boynuna ip dolanması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, öğleden sonra Haliliye ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan Zeliha Aslan, yakını bir çocuk tarafından salıncağa bindirildi. Çocuk, arkadaşlarıyla oynarken, minik Zeliha\'nın boynuna salıncak ipi dolandı. Bir süre sonra yakınları tarafından salıncakta hareketsiz ve yüzü morarmış halde bulunan Zeliha, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste doktorların müdahalede bulunduğu Zeliha Aslan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Zeliha\'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ailenin ifadesine başvuran jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

2)ADAPAZARI\'NDA KUDÜS KARARINA ÖFKE

ADAPAZARI\'nda, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösteren yaklaşık 2 bin kişi tekbirler getirerek yürüdü. Adapazarı\'nda, 62 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek \'Kudüs İçin Ayağa Kalk Sakarya\' yürüyüşü düzenledi. Yaklaşık 2 bin kişi kent merkezindeki Çark Caddesi\'nde toplandı. Ellerinde \'Ey Trump sen hayırdır?\' ve \'Kudüs İslam\'ındır\' yazılı dövizler taşıyan kalabalık caddede tekbirler getirerek yürüdü. Yürüyüş Orhan Camii Meydanı\'nda son buldu. Yürüyüş sonunda Filistinli Zeyd Mahir yaptığı konuşmada, \"Biz İsrail ve Amerika\'yı çok iyi tanıyoruz. Onlara kanmıyoruz. Kudüs bizimdir, vazgeçmeyeceğiz\" dedi.

3)VATAN PARTİLİ KARATAŞ: DÜNYAYI YAHUDİ LOBİSİ YÖNETİYOR



VATAN Partisi Aydın İl Başkanlığı\'nın NATO gündemli panelinde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, \"Dünyayı Yahudi lobisi yönetiyor\" dedi. Şükran Güngör Tiyatro Salonu\'ndaki panele konuşmacı olarak Vatan Partisi\'nin genel başkan yardımcıları Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş ve Avukat Nusret Senem katıldı. Paneli İl Başkanı Emre Albayrak ile partililer izledi. Panelde konuşan Karataş, \"İşimiz çok zor. Bundan sonra geldiğimiz nokta konusunda daha da zor olacak. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. ABD\'deki Yahudi lobisi İçişleri Bakanlığı\'na sızmıştır, Savunma Bakanlığı\'na, sanayisine sızmıştır. Dünyanın en önde gelen 6 şirketini yönetenler, Yahudi lobisidir\" diye konuştu.

Panele katılanlara NATO\'yu anlatan Karataş, \"Türkiye ürettiği her şeyin para karşılığı olarak yüzde 2\'sini NATO\'ya ayırmak zorunda. Türkiye NATO\'ya yıllık 13 milyar dolar katkı sağlıyor. Yani sizler çalışıyor, çabalıyor ve samanınızı, buğdayınızı bile dışarıdan alıyorsunuz. Uçağınızı ve arabanızı yapamıyorsunuz ve hiçbir şey üretemiyorsunuz. Ürettiğiniz her şeyin karşılığında da NATO\'ya karşılığını ödemek zorunda kalıyorsunuz. ABD dünyanın 200 ülkesinden 150 ülkesinde asker bulunduruyor. Bu 150 ülkenin de 70\'inde askeri üssü var. Dünyanın her bölgesine örümcek ağı örmüş durumdalar\" dedi.

4)MARKETİN CAMINA PATİSİYLE VURUP YEMEK İSTEDİ

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde bir marketin camına patisi vurup yemek isteyen köpeğe, markette görevli bir kişi yiyecek verdi. Köpeği patisi ile cama vurup yemek isteme anları kameralara yansıdı. Gebze Hacı Halil Mahallesi 1219 Sokak\'ta bulunan marketin camına patisi ile vurup yemek isteyen köpek güvenlik kameralarına yansıdı. Patisi ile marketin camına vuran köpek, yiyecek isterken markette bulunan bir görevli dışarı çıkarak köpeğe yiyecek verdi. Köpek görevlinin yere bıraktığı yemeği yiyerek karnını doyurdu.

