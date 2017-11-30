DHA YURT BÜLTENİ-17

Silopi\'de 10 yaşındaki kız ayağını Emniyet kapanına kaptırınca yaralandı/EK

VALİLİK: OLAYLA İLGİLİ 2 POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Silopi İlçesi\'nde sabah saatlerinde, Çiğdem Başak\'ın yolda yürürken polis noktasındaki kapana ayağını kaptırmasıyla ilgili Şırnak Valiliği\'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: \"Silopi ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 1\'inci Cadde kapama noktasında 2008-Silopi doğumlu Çiğdem Başak isimli kız çocuğu bisikleti ile açılır-kapanır yol kesici üzerinden geçerken, yol kesicinin kapanması sonucu sol bacağının sıkışması neticesi yaralanmıştır. Olay yerine ivedi çağırılan 112 ve 110 ekipleri marifetiyle ayağı sıkıştığı yerden kurtarılarak Silopi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi\'ne sevk edilmiştir. Burada yapılan ameliyatı sonrası tedavisi devam etmektedir. Olay ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından görevli 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır.\"

Haber:ŞIRNAK,(DHA)

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CHP Bodrum\'da Seymen tekrar aday

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen tekrar aday olduğunu açıkladı.

CHP Bodrum İlçe Başkanlığı\'nın 3 Aralık\'ta yapacağı kongre için adaylıklar açıklanmaya başladı. Dün (çarşamba) işletmeci Tuna Işın\'ın ardından bugün de mevcut başkan Recai Seymen adaylığını açıkladı. Parti binasında adaylığını duyuran Seymen\'i, arkadaşları ve partililer yalnız bırakmadı. CHP\'nin iktidar yolunun, yerel iktidarın hizmetlerinden geçtiğini belirten Seymen, \"Yerel iktidarımız ne kadar halka dokunursa, ne kadar hizmet yaparsa genel iktidara öyle gideriz\" dedi. Neden tekrar aday olduğunu partililere açıklayan Seymen, \"2019\'da hem yerel seçim var hem de 2019\'da Türkiye\'nin kaderinin oynanacağı, demokrasimizin oynanacağı bir Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi var. Hakikaten çok önemli seçimler bunlar ve örgütümüzün en çok zorlayan seçimler, en çok kırıldığımız seçimler. Bu seçimlerde ekibimle ve tecrübemle, örgütümüzün başında olmak istedim. 5-6 tane seçimi geçirmiş bir ilçe başkanı olarak bu sadece benim isteğim değil. Ekip arkadaşlarım ve beraber yola çıktığım arkadaşlarım bu konuda ağırlık koydular ve ben de kıramazdım. Önümüzdeki seçimleri yürütmek için bu gördüğünüz ekibimle beraber pazar günü yapılacak kongrede ilçe başkanlığına adayız. 3. dönemde de sizlere hizmet etmek anlamında desteklerinizi bekliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Partililerden görüntü

- Recai Seymen\'in açıklamasından görüntü

Haber: Hülya ELTEŞ- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Aşkına karşılık vermeyen kadını vuran şüpheli tutuklandı



DİYARBAKIR\'da önceki gün aşkına karşılık vermediğini iddia ettiği 30 yaşındaki F.B.\'yi silahla yaralayarak kaçan 40 yaşındaki Hasan A., yakalanıp, tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi\'nde bir sitede yaşayan F. B. adlı kadın, arkasından yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken, hafif yaralanan F.B., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerinden şüphelinin eşkalini belirledi. Cinayet bürosundan bir polis memuru, dün özel bir hastanede, eşgale uyan, ancak sakalsız olduğu görülen bir kişiyi fark etti. Polis memuru, otomobiliyle aracına çarptığını bahane ederek, şüphelinin yanına yaklaştı. Şüpheli, kimlik isteyen polis memuruna kimliğinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis memuru, meslektaşlarına haber verdi. Gelen polis ekipleri tarafından şüpheli kişi gözaltına alındı.

\'HAK ETTİ, VURDUK\'

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen kişinin yapılan incelemesinde F.B.\'yi silahla vurarak kaçan Hasan A. olduğu tespit edildi. Emniyette suçunu itiraf eden Hasan A., F.B.\'yi sevdiğini, aşkına karşılık vermediği için vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Hasan A., bir gazetecinin, \"Niye vurdunuz\" sorusuna, \"Hak etti vurduk\" diye cevap verdi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Hasan A., tutuklanarak cezaevine kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlının adliyeye çıkarılması

-Zanlının gazetecilere verdiği cevap

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

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Kayınbiraderini öldüren enişte adliyeye sevk edildi

Adana\'da şiddet uyguladığı için kendisini terk eden eşini ikna etmek isterken çıkan kavgada kayınbiraderlerinden 25 yaşındaki Yasin Durdu\'yu öldüren 21 yaşındaki Fatih Durdu\'yu da ağır yaralayan enişte 30 yaşındaki Maşallah Kaya, adliyeye sevk edildi

Olay, 28 Kasım\'da merkez Seyhan ilçesinde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Maşallah Kaya 1 yıl önce Pınar Kaya ile evlendi. 1 çocuğu olan genç kadın, şiddet gördüğü iddiasıyla baba evine döndü. İşten döndüğünde eşini evde bulamayan Maşallah Kaya, eşi Pınar\'ı ikna etmek için kayınpederinin evine gitti. Yanına babası ve kardeşini de alan Maşallah Kaya ile kayınbiraderleri Yasin Durdu ve Fatih Durdu arasında kavga çıktı. Kaya, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla Yasin Durdu\'yu öldürdü, Fatih Durdu\'yu da ağır yaraladı. Katil zanlısı Maşallah Kaya ile olaya karışan babası 57 yaşındaki Ahmet Kaya kardeşleri 32 yaşındaki Ferhat Kaya ve 28 yaşındaki Hamza Kaya gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Maşallah Kaya, babası ve kardeşleri adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adli tıp birimine getirilişi

- Zanlıların adli tıp biriminden çıkışı

- Adli tıp birimi dış görünümü



SÜRE: 01\'43\" BOYUT:104 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)

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ATM\'lerden 400 bin lira çalan Moldovalı hırsızlar, polisin operasyonuyla yakalandı

Tekirdağ ve Bursa\'da ATM\'lerden 400 bin lira çaldığı tespit edilen Moldova uyruklu 2 şüpheli, Edirne\'den Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda yakalandı.

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde bir bankanın ATM cihazında hırsızlık meydana geldi. Yapılan incelemede ATM\'ye giren yüzleri maskeli 2 şüphelinin yaklaşık 100 bin lira alarak kaçtıkları tespit edildi. Tekirdağ polisi güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelilerin Moldova uyruklu Serghei Catranji ve Constantin Selemet olduklarını belirledi. Bulgaristan\'a gittikleri tespit edilen şüphelilerin dün yeniden Türkiye\'ye gireceği bilgisi üzerine harekete geçen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda düzenledikleri operasyonla şüpheliler Serghei Catranji ve Constantin Selemet\'i yakalayıp gözaltına aldı.

BURSA VE TEKİRDAĞ\'DA ATM\'LERDEN 400 BİN LİRA ÇALIMIŞLAR

Moldova uyruklu şüphelilerin daha önce de Bursa\'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde aynı yöntemle ATM\'lerden 300 bin lira çaldıkları ortaya çıktı. Daha sonra geldikleri Tekirdağ\'ın Süleymanpaşa ilçesinde ise bir banka ATM\'sinin alarmını devre dışı bırakamadıkları için olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, şüphelilerin ATM\'lerin arka kapısını kırdıktan sonra alarm ve güvenlik sistemini devre dışı bırakarak hırsızlık yaptıkları anlaşıldı. Tekirdağ\'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin soruşturmaları Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde

sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin ATM\'ye girmesi

-ATM kablolarını kesmeleri

-Şüphelinin kameranın görüş açısını değiştirmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

