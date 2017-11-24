DHA YURT BÜLTENİ-17

1)KÖPEKLERİN KOVALADIĞI KARACAYI KURTARIP JANDARMAYA TESLİM ETTİ

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, Reyhan Köse köpeklerin kovaladığı karaca yavrusunu kurtararak, sütle besledi. Reyhan Karaca, karacayı jandarmaya teslim etti. Akyazı Dokurcun Mahallesi\'nde oturan Reyhan Köse, bugün öğle saatlerinde yiyecek arayan yavru karacayı köpeklerin kovaladığını gördü. Reyhan Karaca köpekleri kovalayarak karacayı kurtardı. Reyhan Köse jandarmayı ararken, evinin önünde bir kaba süt koyarak karacayı besledi. Reyhan Köse yavru karacayı jandarmaya teslim ederken bir bezle süt olan ağzını sildi. Köpeklerden kaçarken vücudunda yaralar oluşan yavru karaca, jandarma ekiplerince alınarak Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü\'ne götürüldü. Jandarma komutanı, Reyhan Köse\'ye davranışı nedeniyle teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Reyhan Köse\'nin karacayı jandarmaya vermesi

Hayvanın süt bulanan ağzını silmesi

Jandarmanın karacayı araca götürmesi

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) -

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2)GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI JANDARMA KAMERASINDA

ÇANAKKALE\'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda yakalanan 46 kaçak, jandarma araçlarına ait kameralarca görüntülendi. Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığında taktik değiştiren organizatörlere karşı duyarlılığını arttırdı. İki gün önce jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 7 ticari takside 46 kaçak yakalandı. Jandarma araçlarına ait kameralarca kaydedilen o anlarda, jandarma araçlarının yolu kesmeleri, taksilerin yön değiştirerek kaçmaları, köy içindeki takip anı ile kaçakların yakalanma ve araçlardan indirilme anları yer aldı. Yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na kaçma hazırlığındaki kaçaklar, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Ticari taksileri kovalamaca görüntüsü

-Ticari taksilerin yakalanmasından görüntü

-Kaçakların taksilerden indirilme görüntüleri

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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3)DERE YATAĞINA TERS DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde kuru dere yatağına düşerek ters dönen otomobilin sürücüsü Ünal Çoban yaralandı. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Bayramiç\'in Hacıdervişler Köyü\'nün köy yolu kavşağında meydana geldi. Çan yönünden Bayramiç yönüne giden Ünal Çoban, kullandığı 10 VE 050 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini virajda yitirdi. Kuru dere yatağına uçan ve ters dönen otomobilde Çoban yaralandı. Koyun otlatan çoban Ramazan Başaran kazayı görünce sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Araçtan fırlayan Çoban\'ı ise bir arkadaşının yardımıyla asfalt yola çıkardı. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, Çoban\'ı ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çoban, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Yaralıyı çalılar arasında bulan Ramazan Başaran ile röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale) (DHA)

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4)KONYAALTI KİTAP FUARI, KAPILARINI 8\'İNCİ KEZ AÇTI

ANTALYA\'da, bu yıl 8\'incisi düzenlenen Konyaaltı Kitap Fuarı, Konyaaltı Belediyesi\'nin yeni inşa ettiği Kongre ve Fuar Merkezi\'nde açıldı. İlki \'Okumak lazım\' sloganıyla gerçekleştirilen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, bu yıl sekizinci kez kapılarını açtı. Konyaaltı Belediyesi\'nce bu yıl inşa edilen, 3 bin 500 kişilik Kongre ve Fuar Merkezi\'nde düzenlenen fuarın açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP\'li belediye başkanları Ümit Uysal, Turgay Genç, Serkan Küçükkuru, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve Antalya protokolünden birçok kişi katıldı.

\'YENİ NESİL, OKUYOR\'

Fuarın açılışında konuşan Vali Karaloğlu, kitabın, insanlığın en değerli hazinesi olduğunu söyledi. Şehirlerin ruhunu sadece altyapıyla üstyapının değil, sanatsal ve kültürel etkinliklerin de oluşturduğunu belirten Karaloğlu, \"Belediyelerin kültürel etkinliklerine destek veriyoruz. Artık yeni neslimiz, okuyor. Bizim eğitim seviyemiz, yükseldikçe, okuryazarımız da artıyor. Gençlerin sürekli televizyon ve bilgisayarda olduğu söyleniyor. Ben, bunu kabul etmiyorum. Çocuklar, bizden iyi ve çok okuyorlar. Türkiye\'de basılan kitap sayısı, her gün artıyor. Yeterli değil, geliştirmek için etkinliklerin sayısını artırmak gerekiyor\" diye konuştu.

İLK KEZ, YENİ YERİNDE

Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek ise açılışı 24 Kasım Öğretmenler Günü\'ne denk getirdiklerini belirtti. Öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Böcek, 200 yayınevinin 52 stant ile fuarda yer alacağını anlattı. Böcek, \"130 yazarın katılacağı 8. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı\'yla yeni bir rekor kıracağız. Çadırlarda başladığımız fuarı daha sonra Cam Piramit\'e taşımıştık. Şimdi ise kendi yerimizde düzenlemenin mutluğunu yaşıyoruz\" dedi.

\'TÜRKİYE, KİTAP OKUMA ORANINDA DÜNYADA 86\'NCI\'

ATSO Başkanı Çetin de Türkiye\'nin kitap okuma oranında, dünyada 86\'ncı sırada olduğunu kaydetti. Çetin, şunları söyledi:

\"Yani gelişmemiş olarak nitelendirdiğimiz ülkelerle aynı kategorideyiz. TÜİK\'e göre, Türkiye\'de kitap, ihtiyaç listesinin 235\'inci sırada yer alıyor. Kitap okumaya ayrılan süre, günde yalnızca 1 dakika. Buna karşı televizyon izlemeye 6 saat, internete 3 saat harcıyoruz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen bir ülkede bu rakamlar, kabul edilebilir değildir.\"

İZDİHAM YAŞANDI

Konuşmaların ardından heyet, fuar alanına girdi. Katılımcıların girişi sırasında ise izdiham yaşandı. Bazı katılımcılar, döner kapıda sıkıştı. İçeri girebilen bir kadın, dışarıda kalan kızı için güvenlik görevlileriyle tartıştı. Dışarıda kalan genç kız, otomatik kapıyı iterek, zor da olsa içeri girebildi.

Konyaaltı Kitap Fuarı, 3 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak.

Görüntü Dökümü

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- Fuar alanından detay görüntü

- Katılımcılardan detay görüntü

- Kitaplardan detay görüntü

- Konya altı Bel. Başk. Muhittin BÖÇEK in konuşması

- ATSO Başkanı Davut ÇETİN nin konuşması

- Antalya Valisi Münir KARALİOĞLU nun konuşması

- Kurdale kesilmesi

- Dışardaki kalabalıktan görüntü

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Haber:Hasan DEMİRBAŞ Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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5)BAŞKAN AYHAN\'DAN ÖĞRETMENLERİNE ZİYARET

ŞANLIURFA’nın Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, kendisine eğitim veren öğretmenlerini evlerinde ziyaret etti.

Başkan Ayhan, Öğretmenler Günü dolayısıyla, elinde çiçeklerle, eğitiminde büyük emeği olan öğretmenlerinin kapısını çaldı. Karşılarında Başkan Ayhan’ı gören emekli öğretmenler büyük mutluluk yaşarken, bazıları gözyaşlarını tutamadı. Başkan Ayhan’ın evlerinde kendilerini ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyleyen öğretmenler, ellerini öpmesine ise izin vermedi. Başkan Ayhan, öğretmenleri İsa Toktan, Ali Takkuş, Mehmet Durdu, Mustafa Bilgin VE Halil Erik’in kendisi için büyük anlam taşıdıklarını belirterek, \"Allah onları başımızdan eksik etmesin, uzun ömürler versin. Çocukken bizlere sahip çıkıp yol gösteren öğretmenlerimize ne kadar saygı göstersek azdır\" diye konuştu.

Başkan Ayhan, gençliğe fedakarca emek harcayarak geleceğin imarına ter döken bütün emekli ve görev başındaki öğretmenlerin 24 Kasım öğretmenler Günü’nü de kutlayıp, \"Çalışmalarında başarılar, aileleri, öğrencileri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diliyorumö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Başkanın öğretmenini evinde ziyaret etmesi

- Yapılan sohbet

- Başkan Ayhan\'ın konuşması

- Çiçek ve hediye takdimi

- Genel ve detaylar görüntüler

( Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 82 MB