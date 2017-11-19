DHA YURT BÜLTENİ-17

Bakan Çavuşoğlu: Bütün dünyadan bakanları ve diplomatları ülkemize getirmek istiyoruz



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Serik İlçesi’nde bu yıl ilki yapılan Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası gala gecesiyle sona erdi. Galaya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bütün dünyadan bakanları ve diplomatları ülkemize getirmek istiyoruzö dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde, GolfMad tarafından bu yıl ilki organize edilen Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası, Antalya’da yapıldı. Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki National Golf Club’de düzenlenen turnuvaya İspanya, Japonya, İngiltere, Çin, Güney Afrika gibi ülkelerin Türkiye’de görev yapan 40’ın üzerinde büyükelçi, diplomat ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu, işadamları Nihat Özdemir, Fikret Öztürk ve Mehmet Aygün gibi isimler de turnuvada yer aldı.

GALA GECESİYLE SONA ERDİ

Bir gün süren turnuva, gala gecesiyle sona erdi. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk tarafından verildi. Turnuvaya katılan oyuncuların tamamına Bakan Çavuşoğlu tarafından madalya takdim edildi.

RİCHARD MOORE’A ÖDÜL

Türkiye’deki görev süresi kısa süre sonra sona erecek İngiliz Büyükelçi Richard Moore da turnuvada oynadı. Gala gecesinde Richard Moore’a ‘En iyi atış yapan oyuncu’ ödülü verildi.

TÜRKİYE VE ANTALYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, “Bugün burada diplomatlar ve iş dünyasının önde gelen isimleri bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz golf turnuvasında bir aradayız. Geçen hafta Belek’te Turkish Airlines Açık Golf Turnuvası’nı düzenledik. Dünyanın birçok ülkesinden en iyi golfçüler geldi. Turnuvada Olimpiyat Şampiyonu Justin Rose şampiyon oldu. Federasyonun düzenlediği bu turnuvaların Türkiye’nin tanıtımı için Antalya’nın tanıtımı için çok önemi varö dedi.

\'GELENEKSEL HALE GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ\'

Diplomatik ilişkilere önem verdiklerini ve işadamlarıyla bir araya geldiklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye’de golf oynayan diplomatları ve işadamlarını bir araya getirip kaynaşmalarını sağlıyoruz. Turnuva dışındaki etkinliklerde de bir araya getiriyoruz. Bu turnuvayı ilk defa düzenliyoruz. Geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Gelecek yıllarda belki değişik ülkelerden bakanlıklar arasında da düzenleyeceğiz. Bütün dünyadan bakanları ve diplomatları ülkemize getirmek istiyoruz. Antalya, aynı zamanda diplomasinin de merkezi haline geldi. G20’den sonra çok popüler bir şehir oldu. Geçenlerde Almanya Dışişleri Bakanı da buraya geldi. Samimi ortamda karşılıklı değerlendirme yaptıkö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- RÖP: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu

- Turnuvaya katılanlardan görüntü

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

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Başkan Aktaş, Bursalılar\'la buluştu



BURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçilen Alinur Aktaş, düzenlenen resepsiyon ile toplu olarak tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istemesi üzerine görevinden ayrılan Recep Altepe\'nin yerine geçen hafta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş, \'hayırlı olsun\' ziyaretlerini toplu olarak kabul etti. Atatürk Kongre Kültür Merkezi\'nde yapılan törende, görevi devraldığı Recep Altepe’ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Aktaş, \"Altı da üstü de başka güzel. Bursa evliyalar, padişahlar şehri, kültür ve sanatın, ekonominin, ticaretin, sanatın şehri, Uludağ’ıyla, tarımıyla, doğasıyla çok önemli bir şehir, İnegöl\'deki tecrübelerimizi Bursa\'da sürdüreceğiz, kimsesizlerin kimi, sessizlerin sesi olacağızö dedi. Bursa\'nın en önemli sorunlarından bir tanesinin de ulaşım olduğunu belirten Alinur Aktaş alt yapısında, üst yapısında çevre yatırımlarında ve birçok alanında halkımızla iç içe olacağı\" diye konuştu.

\'Daha yeşil Bursa için bir adım\' sloganıyla programa gelen kurum ve kuruluşlar, çelenk ve çiçek yerine, kendi adlarına fidan dikilmesi için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü hesabına bağış yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Başkan Aktaş\'ın salona gelişi

-Başkan Aktaş\'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

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Bandırma\'da otomobil denize düştü: 1 ölü, 3 yaralı (2)- yeniden



BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde sürücüsünün park etmek için manevra yaptığı otomobil, denize düştü. Kazada, sürücü ölürken, camları ve kapıları kırıp, boyunlarına kadar suda yardım bekleyen 3 kişi, yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Bandırma İlçesi Çelebi Limanı\'nda meydana geldi. Mehmet Alakuş\'un (37), park etmek için manevra yaptığı, plakası öğrenilemeyen otomobil, denize düştü. Otomobilde bulunan Ahmet Şimşek (28), Mustafa Karakaya (33) ve Mustafa Gürbüz (68), camları ve kapıları kırıp, yaralı olarak aracın üzerine çıktı. Sürücüsü Mehmet Alakuş ise çıkmayı başaramadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgedeki balıkçılar, boyunlarına kadar suyun içinde kalan Ahmet Şimşek, Mustafa Karakaya ve Mustafa Gürbüz\'ü tekneye alarak kurtardı. 3 yaralı, ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan yaralılardan Mustafa Karakaya, Balıkesir’e sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, Mehmet Alakuş\'u kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla Alakuş\'un cesedine ulaşıldı. Alakuş\'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

O ANLARI ANLATTI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Mustafa Gürbüz, gümrükte bekleyen gemiyle ithal edilen angusları almak için geldiklerini belirterek \"Çok yağmur yağıyordu. Şoför Mehmet\'e tam arabayı bir köşeye çek diyecektim. Bir baktım ki; araba ters döndü. Arabanın içinde bağırdık. Daha sonra ben arka kapıyı ayağımla kırdım. Arkadaşlara panik yapmayın dedim. Salavat getirdik. Daha sonra arabanın üstüne çıktık, bağırıp yardım istedik, araba battı, biz açıkta kaldık. Yüzme de bilmiyordum Allah yardım etti\" dedi.

GÖRÜNTÜ GÜNDEMİ:

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- Mustafa Gürbüz ile röportaj

- Mehmet Alakuş’un hastaneye getirilmesi

- Detaylar

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- Vatandaş kamerası (kurtarma anları)

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ /BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

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Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü



ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 63 yaşındaki Mahmut Demir, öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üst köprü girişinde meydana geldi. 59 yaşındaki Alaattin Yavaş yönetimindeki 67 TD 770 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Demir’e çarptı. Ağır yaralanan Demir, ihbar üzerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Demir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polis, araç sürücüsü Yavaş’ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Mahmut Demir\'e sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Mahmut Demir\'in ambulansa alınması

-Polislerin olay yerinde ölçüm yapması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Motosikletin çarptığı minibüs devrildi, motosikletteki çift yaralandı



BOLU’da motosikletin çarptığı minibüs devrildi. Kazada, savruldukları minibüsün içerisinde sıkışan motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Samet Bayraktar ile yanındaki 22 yaşındaki kız arkadaşı Funda Gürbüz, ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Şair Sinasi Sokak\'ta meydana geldi. Samet Bayraktar yönetimindeki 16 SFF 51 plakalı motosiklet, Atilla Soğulu yönetimindeki 14 EU 100 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Motosiklet sürücüsü Bayraktar ile arkasında bulunan kız arkadaşı Funda Gürbüz, devrilen minibüsün kapısından içine savruldu. Minibüste sıkışan motosiklet tutkunu çifti, UMKE ve itfaiye ekipleri kurtardı. Minibüs sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Ağır yaralanan Samet Bayraktar ve Funda Gürbüz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Polis, minibüs sürücüsünün, vücudunda çizik dahi bulunmayan Atilla Soğulu’nun değil de başka biri olabileceğinden şüphelendi. Soğulu, \'minibüsün sürücüsü sen değilsin, kazayı kim yaptıysa o gelsin’ diyen ekiplere, kazaya kendisinin yaptığını söyledi.

Parmak izi alınan Atilla Soğulu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan motosiklet ve minibüs

- Polisin olay yeri çalışması

- Polslin, kazayı yaptığını iddia eden kişiye \"Sürücü den değilsin\" demesi

- Motosiklet sürücüsünün minibüsten çıkarılması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)