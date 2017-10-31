DHA YURT BÜLTENİ-17

İki kez hamile kalan annenin çifte mutluluğu

İzmir\'in Urla İlçesi’nde hamile kaldıktan bir ay sonra farklı yumurtasından yeniden döllenme yoluyla ikinci kez hamile kalan Sevinç Çelik, iki bebek dünyaya getirdi. Türkiye’de ilk kez gerçekleşen olay ise dünyada 12’nci doğum olarak tıp tarihine geçti.

Urla\'nın Zeytinalanı Mahallesi’nde yaşayan Ender-Sevinç Çelik çifti, şubat ayında doktora gittiklerinde çocuk sahibi olacaklarını öğrendi. Genç çift bir ay sonra kontrole gittiklerinde ise büyük şok yaşadı. Yapılan kontrollerde Sevinç Çelik’in başka bir yumurtanın döllenmesi sonucuyla tekrar hamile kaldığı belirlendi. Aldıkları haber karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Çelik çifti 6 Ekim’de Poyraz ve Ayaz adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldığı için mutlu olduğunu belirten Sevinç Çelik, \"İlk doktora gittiğimde hamile olduğumu öğrendim. Çok mutlu olduk. Bir ay sonra kontrole gittiğimizde doktorumuz bize ikinci kez hamile olduğumu söyledi. Büyük bir şok yaşadım. Çok şaşırdık. Emin olmak için doktorumuz başka bir doktora yönlendirdi. Doktorumuzda meslek hayatı boyunca ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Eşimde duyduğunda çok şaşırdı. Gözleri doldu. \'Nasıl bakacağız\' diye endişelendi. Ama sağlıklı bir şekilde evimize geldikleri için mutluyuz. İkisini sezaryenle aynı anda doğurdum. Büyük oğlum Poyraz 2.5, küçük oğlum Ayaz ise bir buçuk kilo olarak doğdu. Ayaz 20 gün küvezde kaldı. Çok şükür şuan yanımda. Çok mutluyuz\" dedi.

Öte yandan doğumun Türkiye’de ilk kez, dünya da ise 12’inci kez gerçekleştiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Anne ile röportaj

-Bebeklerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Kırgız kadını döven polis tahliye edildi

Antalya\'nın Alanya İlçesi\'nde Kırgız 40 yaşındaki Ronakhan Arıpova\'yı cop ve tekmelerle dövdüğü iddiasıyla tutuklanan polis memuru İ.K., avukatının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonrası tahliye edildi.

Alanya\'da 3 Ekim\'de devriye görevi yapan polis memurları İ.K. ile İ.U. hakkında, Türkmenbaşı Caddesi\'nde Kırgısiztanlı Ronakhan Arıpova\'yı cop ve tekmelerle dövdükleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Olayın ardından açığa alınan polis memurlarından İ.K. tutuklanırken, İ.U. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İki polis memuru hakkında 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Alanya 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde ilk duruşması 9 Kasım\'da görülecek dava öncesi tutuklu polis memuru İ.K., tahliye edildi.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Avukatının üst mahkeme olan Alanya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne yaptığı itiraz kabul edildi. Tahliyeye ilişkin mahkeme kararında, \"Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, verilmesi muhtemel ceza miktarı ile tutukluluk süresinin orantılı olması gerektiği yönündeki ilke, tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiği sanığın tutukluluk halinin devamı kararının CMK\'nın 100 ve devamı maddelerine uygun olmadığı görüldüğünden itirazın kabulüne ve sanığın tahliyesine hükmedildi\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(ARŞİV)

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- Rahokhan Arıpova görüntüsü

- Darp anları

- Avukat Müge Gezginci\'nin konuşması

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)

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Demirtaş için \'silahlı terör örgütüne üye olma suçundan militan konumunda olan tutuklu\' denildi



HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, partisinin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın Kayseri 12\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davada, mahkemenin, sanığın duruşmada hazır edilmesi için tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi\'ne gönderdiği talep yazısına gelen cevabı, açıkladı. Bugünkü Meclis Genel Kurulu\'nda konuşan Kerestecioğlu, Demirtaş\'ın \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan \'militan\' konumunda olduğu belirtilen yazıda, \"İl dışında yapılacak duruşmalara getirilip götürülmesinin firar, olası saldırı ve adliye önünde gösteri ve eylem yapılması gibi istenmeyen olayların yaşanmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir\" denildiğini belirtti.

Kayseri 12\'nci Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Kasım günü görülecek davayla ilgili Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş\'ın duruşmada hazır edilmesi için cezaevine yazı gönderdi. Talep üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü\'nden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'na cevap yazısı gönderildi. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu tarafından bugün Meclis Genel Kurulu\'nda okunan yazıda, Demirtaş için \'Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan militan konumunda olan tutuklu\' denildiği belirtildi. Kerestecioğlu\'nun açıklamasına göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü\'nden başsavcılığa gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı: \"Edime Özel Tip Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı\'ndan anılan tutuklu ile ilgili geniş bir çevreye sahip olması ile sevk ve duruşmada ciddi güvenlik riski oluşturacağı bildirilmiştir. Ayrıca, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan militan konumunda olan ve kamuoyu tartından yakından bilinen ve takip edilen adı geçen tutuklunun bulunduğu il dışında yapılacak duruşmalara getirilip-götürülmesinin firar, olası saldırı ve Adliye önünde gösteri ve eylem yapılması gibi istenmeyen olayların yaşanmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir.\" Yazıda, Demirtaş\'ın duruşmalara SEGBİS aracılığıyla katılmasına karar verilebileceği belirtildi. Yazının sonunda ise \"Anılan mevzuat gereğince işlem yapılamaması halinde ve savunmasının mutlaka huzurda alınmasının gerekli görülmesi durumunda ise \'günsüz\' olarak duruşma açılması hususlarını, bilgilerinize rica ederim\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Filiz Kerestecioğlu\'nun açıklamaları

Haber: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

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Bandırma Belediye Başkanı CHP\'li Mirza: Uğur bize eşit davranmadı



BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nin CHP\'li Belediye Başkanı Dursun Mirza, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından ayrılan Ahmet Edip Uğur\'un istifasını değerlendirirken, \"Uğur görevdeyken bize eşit davranmadı\" dedi.

Demokrasiyi savundukların, bu nedenle seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini vurgulayan Bandırma Belediye Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Dursun Mirza, Ahmet Edip Uğur\'un Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından ağlayarak istifa etmesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Başkan Mirza, \"Bir insana istemediği bir şeyi yaptırmak üzüntü verici bir olay. Hele Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş bir insanı buna zorlamak hiç iyi bir şey değil. Sanki bu olay parti içi bir şeymiş gibi kamuoyuna sunulmaya çalışılsa da \'Metal yorgunluğunu ortadan kaldıracağız\' denilse de görünen şu ki sadece bir tek kişinin, Cumhurbaşkanı\'nın iradesi geçerli oluyor bu ülkede. Bunu doğru bulmuyoruz. Balıkesir halkının iradesi var ortada. Bunları hiçe sayarak Uğur\'u istifaya zorladılar. Daha önce Meclis\'te görüşmemiz oldu, o zaman da aynı şeyleri ifade ettim. \'Eğer istifa etmezsen gereği yapılır\' demek tehditvari bir biçimde \'Bunun hesabını sorarız\' anlamına geliyor. Seçimle gelenler seçimle gitmeli; bir yolsuzluk, terör örgütleri ile bir bağlantı varsa buları da yargı çözmelidir. Demokrasi dışı davranışlarla bunları ortadan kaldıramazsınız\" dedi. Dursun Mirza, Bandırma olarak Büyükşehir\'den şikayetleri olduğunu ancak demokrasiye ve halk iradesine sahip çıktıklarını belirtti. Mirza, \"İstifasından önce yapılan meclis toplantısında Uğur \'Ben herkese eşit davrandım\' deyince, ben de çıkıp \'Eşit davranmadınız\' dedim. Bu çıkışımı bir tarafa koyarsak, biz kişiyi savunmuyoruz, kurumu savunuyoruz, demokrasiyi savunuyoruz\" ifadelerini kullandı.

\'ADAYLIK KONUSU GÖZDEN GEÇİRİLMELİ\'

Mevcut tabloya bakıldığında CHP\'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermesi halinde kazanma şansının \'yok gibi\' olduğunu belirten Başkan Mirza, \"Ancak Uğur’un istifa ettiği toplantıyı izledim, çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi vardı. Üstelik Başkan Uğur sadece başkanlıktan değil partiden de istifa etti. Yeni başkan emir komuta ile seçilebilecek mi? Onu da yaşayarak göreceğiz. Benim şahsi görüşüm; iddialı partiler aday çıkartabilmeli. Ama Genel Merkezimizin açıklaması oldu, \'İstifa edenlerin yerine aday çıkarmayacağız\' diye. Tabii Genel Merkezin kararına katılmak zorundayız ama bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum\" diye konuştu

\'BÜYÜKŞEHİR\'E GEÇEN YERLERİN BİR KISMI İADE EDİLMELİ\'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin ve Ahmet Edip Uğur\'un belediyelere eşit davranmadığını ileri süren Başkan Mirza, şunları kaydetti: \"Baba evlatları arasında ayrım yapmaz, yapmamalı, kesinlikle eşit davranmalı. Biz Bandırma\'ya da Karesi kadar eşit davranılsın istedik. Onlara bir şey verirken bizimkini elimizden almasın. Düşünebiliyor musunuz; Bandırma Belediyesi Bandırma sahilini kullanamayacak. Ramazan etkinliği yuvarlak meydanda yapılamayacak. Bunların düzeltilmesini istiyoruz. Ana caddeler Büyükşehir\'e geçti; 1 milyon TL kaybımız var. Bunlar da iade edilmeli. BALPARK gelmiş otoparkları çalıştırıyor, oysa bunların kullanımı ilçe belediyesinde olmalı. İlçe belediyelerinden Büyükşehir\'e geçen yerlerin bir kısmı ilçe belediyelerine iade edilmeli.\"



Görüntü Dökümü:

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-Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza\'nın açıklaması

BOYUT: 99MB SÜRE: 6 dakika 10 saniye

Haber: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

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\'Berivan cinayeti\' ses kaydında /EK

\'KIZIMI BİLDİĞİ SIRLAR NEDENİYLE ÖLDÜRDÜLER\'

Adana\'nın Ceyhan İlçesi\'nde öldürülen Berivan Minaz\'ın annesi 46 yaşındaki Miskine Erdoğan, kızının bildiği sırlar yüzünden öldürüldüğünü öne sürdü. Kızının iki kardeş tarafından kullanılarak tehdit edildiğini belirten 5 çocuk annesi Miskine Erdoğan şöyle konuştu:

\"İçim yanıyor, benim yavrumu hiç ettiler. Günahsızdı benim yavrum. Bu çeteler benim kızımı kullandı ve öldürdüler. Tutuklanan Tarık Onan ile ilişkisi olduğu yalandır. Kızım ona, \'ağabey\' diyordu. İnsan ağabey dediği biriyle öyle bir şey yapmaz. Kardeşi V.O. ile sevgililerdi, çok sevdiğini söylüyordu. Kızımı aracı yaptılar, kurye olarak kullanıp işlerine alet ettiler. Tarık denilen şahsın sırlarını bildiği için kızımı öldürdüler. Ben bu işi bir kişinin yaptığına inanmıyorum, bunlar çeteler. Kızım en son ölmeden bir gün önce yanımdaydı. Tehdit aldığını söylüyordu. Sanki öleceğini biliyormuş gibi benimle vedalaştı. Benim ciğerim yandı, başka analar ağlamasın. Bunları besleyip geri bırakıyorlar. Cezaevinden çıkınca yine cinayet işliyorlar. Bunların asılmasını istiyorum. Ben bu insanlardan şikayetçiyim. Kadın cinayetlerinin önüne geçsinler, \'dur\' desinler artık.\"

Görüntü Dökümü:

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- Berivan Minaz\'ın annesi Miskine Erdoğan ile röp

- Cenazeevinden görüntü

- Miskine Erdoğan\'ın kızının fotoğrafını tutup ağlaması

SÜRE: 7\'49\" BOYUT: 467 MB

Haber - Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)