DHA YURT BÜLTENİ-17

Berivan, başından vurularak öldürüldü

ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde 21 yaşındaki Berivan Minaz, sokak ortasında başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak üzerinde genç bir kızın hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, yaptığı incelemede Berivan Minaz\'ın başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Cinayeti aydınlatmak için Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız\'ın talimatıyla 10 kişilik özel ekip kuruldu. Polis ekipleri, Minaz\'ın olay günü 5 arkadaşı ile bir evde bir araya geldiğini, evine döndükten sonra tekrar ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alınamadığını saptadı. Soruşturma kapsamında, cinayetle ilgisi oldukları iddiasıyla 45 yaşındaki Murat T., 19 yaşındaki Muhammet Ö., 31 yaşındaki Tahsin S. ve 32 yaşındaki Tarık O. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Berivan Minaz\'ı başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve akşam saatlerinde adileye sevk edilen şüphelilerden Tarık Onan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanmaları talebiyle hakim karşısına çıkan diğer sanıklar Murat T., Muhammet Ö. ve Tahsin S. ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlılarının getirilişi polis araçlarından indirilerek adliyeye getirilişi

- Ceyhan Adliye Sarayı\'ndan görüntü

- Berivan Minaz sağlık fotoları



SÜRE: 01\'47\" BOYUT: 107 MB

Haber - Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)

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Aktaş: Savunmada insan kaynağına yatırım yapmaya başladık

SAVUNMA Sanayi Müsteşarlığı Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, savunma sanayinde yerlilik oranını artırmak için işin tabanında temel teknolojilere inilmesi gerektiğini, teknolojinin de fen bilimlerinden geldiğini fark ettiklerini belirterek, \"O nedenle şu anda içerisinde bulunduğumuz dönemde insan kaynağına yatırım yapmaya başladık. Birçok Ar-Ge programlarını finanslamaya başladık\" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, bu ayki olağan meclis toplantısına TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç\'in katılımıyla gerçekleştirdi. Oda Başkanı Serdar Zabun\'un kentin sanayisi ile ilgili bilgi vermesiyle başlayan toplantıda Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, iş adamlarına savunma sanayinin mevcut durumunu ve devlet tarafından verilen destekleri anlattı. Savunmada 90\'lı yıllarda Türkiye\'nin yurt dışından hazır alım yaptığını, 90\'lı ve 200\'li yıllarda proje sorumlusu yabancı, ortağı Türk olan ortak üretim projelerine geçildiğini ifade eden Aktaş, 2000\'li yıllarda ana yüklenici firmaları Türkiye\'nin seçmeye karar vermesiyle Altay muharebe tankı, Milgem firkateyn, Anka insansız hava aracı, Hürkuş temel eğitim uçağı gibi projelerde tüm sorumluluğu yerli ana yüklenicilere verdiklerini kaydetti. 2010\'lı yıllarda Türkiye\'nin kendi sistemlerini hiçbir yabancı firmaya ihtiyaç duymadan özgün projeleri hayata geçirmeye başladığını belirten Aktaş, şunları söyledi: \"İşin tabanında temel teknolojilere inmemiz gerektiğini fark ettik. Üniversiteye giderken en az rağbet gören bölümlerimiz neler? Fizik, kimya, matematik gibi fen bilim dalları ve bunların eksikliğini hissettik aslında. Çünkü teknoloji dediğimiz hususun buralardan geldiğini fark ettik. Son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumumuz da bu branşlara giden öğrencilerimize değişik teşvik mekanizmaları uyguluyor. O nedenle şu anda içerisinde bulunduğumuz dönemde insan kaynağına yatırım yapmaya başladık. Birçok Ar-Ge programlarını finanslamaya başladık. Buradaki temel hedefimiz mutlak yerli. Çünkü Türkiye içerisinde bulunduğu durum ve konum itibariyle birçok görünen ve görünmeyen kısıtlamalara tabi. Dost ve müttefik olarak bilinen ülkeler açık olarak birçok kalemi \'Vermeyiz\' dememekle birlikte konuyu sürüncemede bırakmakta, hatta parasını verip tamire gönderdiğimiz bazı malzemeler bile çeşitli bahanelerle zamanında ülkeye dönüşü engellenmekte. Dost ve müttefik bilinen ülkeler Türkiye\'ye kritik teknolojik ürünler vermekte çekingen davranıyorlar ve bu da bizi mutlak yerlilik noktasında motive ediyor.\"

\"AR-GE\'YE 1.2 MİLYAR DOLAR KAYNAK AYIRIYORUZ\"

Savunma sanayinin yıllara göre gelişimi hakkında da bilgi veren Aktaş, \"6 milyar dolar civarında bir ciro var. İhracat 1.7 milyar dolara yaklaştı. Yaklaşık 1.2 milyar dolar Ar-Ge\'ye kaynak ayırıyoruz. Bunun 800 milyon doları kamu kaynaklı, 450-500 bin doları özel firmaların Ar-Ge\'ye ayırdığı kaynak. Askeri fabrikaları saymadığımız durumda yaklaşık 35 bin civarında nitelikli çalışan var sektörde. Askeri fabrikaları saydığımız 50 bin kişilere çıkıyor\" diye konuştu.

GÜVENÇ: İHA\'LARI KULLANMASAYDIK ÇOK DAHA FARKLI KONUMDA OLURDUK

Milletvekili Celalettin Güvenç ise savunma sanayinin gelişmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Buna da örnek olarak İnsansız Hava Araçları\'nı veren Güvenç, \"2015\'ten beri bölücü terör örgütünün Güneydoğu\'da başlattığı saldırılarda İHA\'larla teknolojiyi kullanmasaydık bugün çok daha farklı konumda olurduk. Ama hamdolsun bizim mühendislerimiz İHA\'ları üretti. Kırsalda eskisi gibi dişe diş göze göz çatışmıyoruz. İHA\'lar keşfini yapıp fotoğrafları gönderiyor ve gereken yapıldığı için PKK bu işi kaybetti. Kıvanç verici bir şey\" dedi. Konuşmaların ardından Bilal Aktaş iş adamlarının sorularını yanıtladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantı salonundan detay

- Bilal Aktaş

- Celalettin Güvenç ve Bilal Aktaş yan yana

- Bilal Aktaş\'ın konuşması

- Celalettin Güvenç\'in konuşması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 260 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Başbuğ, Mersin\'de Atatürk büstü açtı

MERSİN\'e bir dizi program için gelen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bir sitenin içerisinde Atütürk büstü açtı.

Merkez Mezitli İlçesi\'nde bulunan Denizhan 2 Sitesi\'nde Atatürk büstü açılışı yaptıktan sonra vatandaşlarla buluşan Başbuğ\'a Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşlik etti. Büst açılışı öncesi katılımcılara seslenen Başbuğ, Mustafa Kemal Atatürk\'ün, \'Hayat mücadele demektir\' sözünün unutulmaması gerektiğini söyledi. Başarıyı düşünmeyenlerin başarmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Başbuğ, şöyle konuştu: \"Öğrenciler nasihat istiyor benden. Hayat kolay değil ama mücadele edeceksiniz ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacaksınız. Mustafa Kemal\'in hayatında hiç umutsuzluk yok. Onun izinde yürüyecekseniz hiçbir gün, saat, dakika umutsuzluğa düşmeyeceksiniz. Herkes hukuk ve demokrasi çerçevesinde mücadele edecek. Cumhuriyetin 94\'üncü yılını kutluyoruz. Temel o kadar sağlam ki. 29 Ekim 1923\'de cumhuriyet ilan edildiği zaman herkesin alkışladığını mı zannediyorsunuz. O zaman da vardı aykırı olanlar, cumhuriyete karşı olanlar. Bunlar yarın da olur öbür gün de olur. Önemli olan milletin çoğunluğunun Mustafa Kemal Atatürk\'e, cumhuriyete olan bağlılığıdır.\" Konuşmanın ardından Başbuğ ve beraberindekiler Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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- Katılımcılardan görüntüler

- Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ\'un karşılanması

- Türk bayrağı sallayan vatandaşlardan görüntü

- Atatürk büstünün açılışından görüntü

- Başbuğ\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03\'42\" BOYUT: 120 MB

Haber: Gülhan DEMİRCİ- Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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Sivas\'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

SİVAS merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 astsubay tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \"askeri imam\" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 5\'i Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2 astsubay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 üsteğmen ve 1 öğretmen adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 12 şüphelinin ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntü

-Şüphelilerin götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)