DHA YURT BÜLTENİ-17

Trakya\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu/EK

TEKİRDAĞ\'DA FENER ALAYI DÜZENLENDİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Tekirdağ\'da fener alayı düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Köprübaşı Meydanı\'nda toplanan vatandaşlar, kortej oluşturarak ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Hükümet Caddesi\'nden Sahil Dolgu Alanı\'na kadar yürüdü. Süleymanpaşa Belediye Bandosu\'nun çaldığı marşlara eşlik eden kalabalığa evlerinin balkonlarından Türk Bayrağı sallayan ve alkış tutan vatandaşlarda destek verdi. Yürüyüşe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten ile vatandaşlar katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, etkinlikte yaptığı konuşmada, \"Sevgili Tekirdağlılar vatan sevdalıları yurt sevdalıları Mustafa Kemal Atatürk sevdalıları Cumhuriyet’in 94’üncü yılı kutlu olsun. Böyle bir gecede böyle bir coşkuyla böyle bir katılımla işte Tekirdağ diyen bu kalabalığı saygı ve coşkuyla selamlıyorum ve Tekirdağ her zaman Atasına onun ilkelerine onun devrimlerine hep sahip çıkmıştır ebediyen sahip çıkmaya devam edecektir\" dedi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise “Biz ezelden beridir hür yaşadık hür yaşıyoruz. İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının bahşettiği bu güzel coğrafyada onun ilkeleri ışığında insanca özgürce yaşamaya devam ediyoruz. İşte Türkiye’nin farkı, işte Türklerin farkı işte Trakya’nın Tekirdağ’ın Süleymanpaşa’nın farkı. İyi ki varsınız yolumuza sonuna kadar birlikte devam edeceğizö diye konuştu. Konuşmanın ardından kutlamalar sahil dolgu alanında deniz üzerine kurulan bir platformda Türk Bayrağı ve Atatürk siluetinin yansıtıldığı bir gösteri yapıldı. Kutlamalar havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Fener alayına katılanlar

-Yürüyüşe katılan millet vekili ve belediye başkanları

-Kalabalığın sahile meşalelerle yürümesi

-Deniz üzerindeki lazer ve havai fişek gösterisi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Bandırma\'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen \"Fener alayına\" yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

Ordu Caddesi üzerinde toplanan Bandırmalılar, yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Cumhuriyet Meydanına geldi. Belediye bandosu eşliğinde başlayan coşkulu yürüyüş boyunca vatandaşlar \"Mustafa Kemal’in askerleriyiz\",\"Türkiye laiktir laik kalacak\", \"Ne Mutlu Türküm diyene\" slogan attı.CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, çevrede ve balkonlarında sevgi gösterinde bulunan vatandaşları selamladı. Cumhuriyet Meydanı konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza Atatürk\'ün armağanı Cumhuriyet halkın egemenliğidir. Cumhuriyet hukukun üstünlüğü, mutlak adalettir. Cumhuriyet insanca ve onurlu bir yaşam demektir. Halkın yönetimde söz sahibi olması ilkesine dayanan egemenliği kayıtsız ve şartsız milletin olduğu, cumhuriyetin en önemli organı olan TBMM ve parlamenter sistem başkanlık rejimine kurban ediliyor. Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde olmayan tüm yetkilerin tek bir kişide toplandığı tek adam rejimi oluşturulmak isteniyor ö dedi. AK Partili Belediye Başkanlarının istifasına da değinen Mirza \"Halkın oylarıyla seçilen Belediye Başkanları zorla istifa ya zorlanıyor. Bunu kabul etmiyoruz\" diye konuştu. CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ise Cumhuriyet olmasaydı Rizeli Tayyip Erdoğan Başbakan ve Cumhurbaşkanı olamayacaktı. Cumhuriyeti reklam arasına benzeten bir milletvekili Cumhuriyet olmasaydı, sarayın cariyesi olabilirdi ancak. Mustafa Kemal ile birlikte Türk Milleti olarak egemenliği elimize aldık\" diye konuştu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları rock müziğin sevilen sanatçısı Feridun Düzağaç konseriyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Fener alayından görüntü

-Belediye Başkanı Dursun Mirza\'nın konuşması

-CHP Balıkesir Milletvekili Namık Avucca\'nın konuşması

-Detaylar

5 dakika 23 saniye BOYUT: 349 MB

Haber:BALIKESİR,(DHA)

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Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde çıkan bıçaklı kavgada 24 yaşındaki Fatih Kölemen öldü, arkadaşı Sezer Türk yaralandı. Emniyete giderek teslim olan olayın şüphelisi Hasan P. gözaltına alındı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Şadırvan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde arkadaşı Sezer Türk ile yürüyen Fatih Kölemen yolda Hasan P. ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı Sezer, Kölemen ve Hasan P., arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Türk ile Kölemen, sokak üzerindeki fırının önünden aldıkları odun parçalarıyla Hasan P.\'ye saldırdı. Hasan P. belinden ekmek bıçağını çıkartarak Fatih Kölemen ve Sezer Türk\'ü bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Fatih Kölemen doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sezer Türk ise ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Olayın ardında kaçan şüpheli Hasan P., bir süre sonra emniyete giderek polise teslim oldu. Polis, olayın yaşandığı sokakta da incelemede bulundu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Yaralılardan görüntü

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Fatih Kölemen foto

-Hastane önündeki ambulanstan gör.

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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LPG tankının içerisinden uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR\'de polis ekipleri bir aracın LPG tankı içerisinden 70 gram morfin ile 1 kilo 400 gram afyon sakızı ele geçirdi, olaya ilgili İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece saat 03.00 sıralarında Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay sokak\'ta durdurduğu bir araçta arama yaptı. Ekipler aracın LPG tankının boş olmasından şüphelendi. LPG tankı sökülerek Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Araçta bulunan R.D., M.Z. ve A.B. adlı İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin oksijen kaynağı ile açtırdıkları LPG tankı içerisinden 1 kilo 400 gram afyon sakızı ile plastik şişe içerisinde 70 gram morfin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.D. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.Z. ise savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-LPG tankının oksijen kaynağı ile kesilmesi,

-Kesilen LPG tankı içerisinden uyuşturucuların çıkmasından çekilen görüntüler,

-Ele geçirilen uyuşturucuların fotoğrafı bulunuyor

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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Şarkıcı Edis Bursa\'da hayranlarıyla buluştu



BURSA\'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda sanatçı Edis Görgülü hayranlarıyla buluştu.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Edis Görgülü hayranlarıyla buluştu. Edis, yaklaşık 4 bin kişinin izlediği konserde sevilen parçalarını seslendirdi. Yüksek tempolu sahne performansı ile yaklaşık 2 saat konser veren Edis, kendisine eşlik eden hayranlarına teşekkür ederek alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-konserden görüntü

SÜRE: 3 dk 21 sn,BOYUT: 106 MB

Haber:Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)



