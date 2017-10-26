DHA YURT BÜLTENİ-17

Bodrum\'da otel çalışanına \'Hero\' gözaltısı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki bir otel personeli, \'Hero\' yazılı tişörtü giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a suikast girişimi davası sırasında sanıklardan birinin İngilizce\'de \'kahraman\' anlamına gelen \'Hero\' yazılı tişört giymesiyle başlayan süreçte, aynı tişörtten giyen onlarca kişi gözaltına alındı. Son olarak Gümbet Mahallesindeki bir otelde çalışan bir kişinin \'Hero\' yazan tişört giydiğini öğrenen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, harekete geçti. Otel resepsiyonunda bulunan şüpheli, üstündeki tişörtle birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin ismi açıklanmadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyetten görüntü

- Kişinin getirilişinden görüntü üzerinde HERO tişörtü var

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), DHA)

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Edirne\'de 463 tarihi konağın restore edilmesi için çalışma başlatıldı

EDİRNE Valiliği kentte bulunan 463 sivil mimari örneğin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlattı. Vali Günay Özdemir, konakları restore etmek isteyen vatandaşlara ve işadamlarına seslenerek, \"“ETUR olarak restorasyon yapmak isteyenlere, teknik ve proje anlamında destek olacağız. Edirne için güzel bir adım attığımıza inanıyorum\" dedi.

Edirne Valiliği ve Edirne Turizm ve Endüstri A.Ş. (ETUR) işbirliğiyle çoğunluğu Kaleiçi semtinde bulunan toplam 463 sivil mimari örneği konağın yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlattı. Vali Günay Özdemir, ETUR yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, sivil mimari örneği tarihi konakları kurtarmak adına yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi. Edirne\'de 463 sivil mimari örneği konağıno narılması gerektiğini belirten Özdemir, \"Devlet olarak bunların hepsini bizim yapma imkanımız yok ama gücümüz oranında bütün imkanlarımızı kullanarak hem hizmet anlamında, hem de kamunun diğer ihtiyaçlarında kullanmak üzere tarihi değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Tabi kamu olarak bizim yapabileceğimiz bir kapasite var ama biz bunun 463 tanesinin hepsini yapma şansımız yok. Edirne\'deki işadamlarımızı, tüm Edirne halkını bu çalışmaya katılmaya davet ediyoruz\" dedi. Edirne\'nin bir değeri olan konakların arasında 66 konağın acil onarılması gerektiğini söyleyen Özdemir, \"Eğer bu değere bugün sahip çıkmazsak gelecekte bu değerler kaybolmak üzere. Şu anda 39 tane konağımız tamamen yıkılmış ve hiçbir eser kalmamış. O nedenle öncelikle yapılması aciliyeti olan 66 tane konağımız var. Bunları bir an önce hizmete sokup kurtarmamız gerekiyor. Bununla ilgili de işadamlarımızdan, Edirne halkından bu işe kartalacaklarına inanıyorum. Bizim bundan sonraki amacımız yine ETUR olarak vatandaşlarımıza tekil anlamda, proje anlamında destek olmak ve tarihi eserlerimizin restorasyon aşamasına gelene kadar her türlü teknik, proje desteğini vermeye hazırız. Bununla ilgili de şirket olarak ciddi anlamda bir bilgi birikimimiz ve kapasitemiz var. Biz bu kapasiteyi Edirne halkının geleceği için kullanmak istiyoruz. Buna aslında tarihi eserlerin kurtarılması için yeni bir anlayış, yeni bir çalışma diyebiliriz. Çünkü böyle bir hizmet anlayışı henüz Edirne\'de yok. Biz bunu Edirne\'ye getirmeye çalışıyoruz. Edirne\'yi orta vadede bir kültür merkezi haline getirmemiz gerekiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali Günay Özdemir açıklaması

-Onarımı yapılan binadan genel detay

-Onarımı bekleyen binalardan genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Otomobil takla attı: 4 yaralı

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu\'nun 37\'nci kilometresinde meydana geldi. 58 yaşındaki Cesur Güllüoğlu yönetimindeki 67 ND 936 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Cesur Güllüoğlu ile 43 yaşındaki Esaret Güllüoğlu, 36 yaşındaki Resul Güllüoğlu, 36 yaşındaki Tercan Güllüoğlu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Yaralılar

-Yaralının ambulansa alınması

Süre: (4.25) Boyut: (135 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Terminalde ölü bulundu

Karabük\'te işsiz 38 yaşındaki Harun Nehir, terminalin peron kısmında bulunan bankın üzerinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde peronların bulunduğu alanda meydana geldi. Bank üzerinde hareketsiz yatan Harun Nehir\'i görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Nehir\'in öldüğünü belirledi. Yapılan ilk incelemede cesedin yanındaki poşet içerisinde 2 boş kolonya şişesi bulundu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Nehir\'in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polisin incelemeleri

-Cenazenin cenaze aracına götürülmesi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Şemsi Bayraktar, \'Torba Yasa\'ya girecek\' dediler\' bekliyoruz

TÜRKİYE ZİRAAT Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Bayat İlçesi Ziraat Odasının hizmet binasının açılışı için Çorum\'a geldi. Bayraktar burada yaptığı açıklamada, Sayın Başbakan\'a 17 ilimizin kuraklıktan mağdur olduğunu borçlarının ertelenmesinin gerektiğini söyledim\" \'Torba Yasa\'ya girecek\' dediler\" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye\'de 800\'e yakın ziraat odasının yüzde 75\'inin kendi hizmet binasına kavuştuğunu, odalarının ciddi bir faaliyet içinde olduğunu söyledi. Odalar tarafından bugüne kadar çiftçiler için 200 civarında Avrupa Birliği ile tarım ve kırsal kalkınma projesinin hayata geçirildiğini, alınan kaynakların çiftçilere hizmet olarak döndüğünü belirtine Bayraktar şunları söyledi. \"Tarım dünyada enerji ile en stratejik ve en önemli sektörlerden biri haline geldi. Gelişmekte olan ülkelerin tüketim alışkanlıkları da değişti. Artık et yiyorlar, süt içiyorlar. Et demek, süt demek, ot demektir. Otunuz yoksa, yem bitkileri üretiminiz yeterli değilse, hububat üretiminiz yeterli değilse hayvancılık yapamazsınız. Hayvancılığı da geliştirmeniz çok önemli. Dünya nüfusu 2050 yılında 9,5 milyarı bulacak. Üretimimizi dünyada yüzde 60 artırmak zorundayız. Türkiye olarak böyle bir konjonktürü fırsata çevirmek zorundayız. Bulunduğumuz coğrafyada kim var? Ortadoğu var, Orta Asya, Kuzey Afrika, Rusya, Doğu Avrupa var. Bunların hepsi Türkiye\'ye bakıyor. Türkiye\'nin üreteceği gıdaya ihtiyaçları var. Türkiye bu açıdan fevkalede önemli bir ülke. Biz sadece ülkemizi değil, aslında bu coğrafyayı beslemeye adayız. Hedeflerimizi buna göre koymak zorundayız. Bir süre önce sayın Başbakana da bir vesile ile söyledim. İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi\'nde kuraklık var. 17 ilimiz kuraklıktan mağdur. Borçlarının ertelenmesi lazım ama birkaç yıldan beri borcu ertelenmiş olan üreticilerimizin bir defada bunu ödeme şansları olmadığı için uzun vadeye yayılmasını ve yapılandırılmasını talep ettim. Bunu takip ediyoruz. \'Torba Yasa\'ya girecek\' dediler, takip ediyoruz.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Şemsi Bayraktar\'ın açıklaması

- Detaylar

(SÜRE: 4 Dk) (BOYUT 140 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)