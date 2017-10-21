DHA YURT BÜLTENİ-17

Başbakan Yardımcısı Işık\'tan ABD\'ye Rakka uyarısı

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Rakka’da PKK/PYD’lilerin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafları altında poz vermesine tepki gösterdi. Işık, \"Hâlâ fırsat varken burada tekrar uyarıyoruz; ABD\'nin yöneticileri Rakka\'nın idaresini kesinlikle PKK-PYD-YPG terör örgütüne teslim etmemelidir. PKK-PYD-YPG terör örgütünün unsurları Rakka\'nın yönetiminde asla ve asla görev almamalıdır. Eğer alırsa çok daha büyük sorunların yaşanması mukadderdir\" dedi.

Yalova\'nın Altınova İlçesi\'nde çiçeklerle karşılanan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ilçedeki tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii\'ni ziyaret etti, cami bahçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Türbesi\'nde dua okudu. Işık\'a, Hersek Muhtarı ve gençleri tarafından Osmangazi Köprüsü ve \'Hersek Lagünü\' temalı bir tablo hediye edildi. Işık, ardından ilçeye kazandırılacak olan Hersek sahilinde incelemelerde bulundu.

\"PEK ÇOK DEVLETİN SINIRLARI ANLAMSIZ HALE GELDİ\"

Işık, daha sonra Tavşanlı Beldesi\'ne geçerek Tavşanlı Belediyesi Hizmet Binası\'nın açılış törenine katılırken dünyanın büyük bir kaos yaşadığını söyledi. \"Dünya olarak da bölge olarak da zor zamanlardan geçiyoruz. Dünya, bir belirsizlik sürecine girdi\" diyen Işık, şunları söyledi: \"Yarının ne olacağına yönelik insanlarda bir güven duygusu kalmadı. Bir kıvılcımın adeta yangına döneceği, bir rüzgarın fırtınaya kasırgaya dönme ihtimalinin çok yüksek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Adeta aklını yitirmiş birisinin yapacağı bir hamlenin bir dünyayı kaosun, hatta savaşın eşiğine getirebilecek kadar kritik bir süreci yaşıyoruz. Aynı zamanda bölgede de zor bir süreç yaşıyoruz. Bölgemizde 100 yıl sonra Sykes-Picot Anlaşması’ndan sonra en büyük türbülansı yaşıyor. Pek çok devletin maalesef sınırları anlamsız hale geldi. Pek çok ülkede devlet otoritesi ortadan kayboldu. Pek çok yerde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Maalesef bu sıkıntılar, yaşanan yerlerin tam ortasında da Türkiye var. İşte, \'Zor zamanlardan geçiyoruz\' derken kastım bu. Bakınız Suriye\'de, Suriye topraklarının tamamında devlet otoritesinin bahsetmemiz mümkün değil. Pek çok güç Suriye\'ye müdahil olma konumuna girdi.\"

\"ÇOK DAHA BÜYÜK SORUNLARIN YAŞANMASI MUKADDERDİR\"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık konuşmasında, Rakka\'da PKK/PYD\'lilerin terör örgütü elebaşı Öcalan fotoğrafları altında poz vermelerine de tepki gösterdi. Işık, şunları kaydetti: \"İşte en son Amerika Birleşik Devletleri, PYD-YPG-PKK uzantısının hakim olduğu SGD güçleriyle yaptığı Rakka operasyonunu bitirmek üzere. Biz baştan beri, bizzat kendim de Milli Savunma Bakanı olduğum dönemde muhataplarımıza, \'Bir terör örgütünü, başka bir terör örgütüne karşı kullanmak yılanla çuvala girmek gibidir, bunun sonunda mutlaka ama mutlaka sokulmak vardır. Yılanla çuvala girenin akıbetinin herhalde ne olduğunu bilmek zor olmasa gerek\' dedik.\" ABD\'yi Rakka konusunda defalarca uyardıklarını vurgulayan Işık, konuşmasına şöyle devam etti: \"Yine defalarca ifade ettik, PKK-PYD özellikle YPG aynı terör örgütüdür. Bu YPG-PYD, PKK’nın Suriye koludur, bunlarla işbirliği yapmayın. Bunlarla işbirliği yaparsanız bölgede daha büyük sıkıntılara sebep olursunuz diye defalarca uyardık. Gerek basına açık bölümlerde gerekse yaptığımız ikili görüşmelerde bunu sürekli altını çizdik ve \'Bakınız belki DEAŞ\'ı oradan temizlersiniz, elbette DEAŞ\'ın orada kalması mümkün değil, kalmamalı da ama DEAŞ\'ı temizlemek sorunu çözmek anlamına gelmeyecek. Siz eğer Rakka\'yı, Rakka operasyonunu PYD-PKK terörist unsurlarla yaparsanız, yarın Rakka\'nın idaresiyle ilgili çok büyük problemlerle karşılaşacaksınız\' dedik. Ve nitekim korkulan başa gelmeye başladı. Korktuğumuz başımıza geliyor. PYD-YPG, Rakka\'yı temizledikten sonra terörist başının resimlerini asıyor. Amerika da \'Biz bunu onaylamıyoruz\' diyor. Israrla söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz ama hele hele şimdi yüzde 90\'dan fazla yaşayanı Arap olan Rakka\'yı eğer bir PYD-YPG unsuruna teslim ederseniz, idareyi o terör örgütüne verirseniz işte o zaman DEAŞ\'ı temizlemiş olmakla sorunu çözmüş olmazsınız. Bilakis orada etnik bir çatışmanın fitilini ateşlemiş olursunuz. Hâlâ fırsat varken burada tekrar uyarıyoruz; Amerika Birleşik Devletleri\'nin yöneticileri Rakka\'nın idaresini kesinlikle PKK-PYD-YPG terör örgütüne teslim etmemelidir. PKK-PYD-YPG terör örgütünün unsurları Rakka\'nın yönetiminde asla ve asla görev almamalıdır. Eğer alırsa çok daha büyük sorunların yaşanması mukadderdir.\"

BARZANİ\'YE REFERANDUM TEPKİSİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani\'ye de tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, \"Mesut Barzani\'yi \'Bak yanlış bir iş yapıyorsun. Hem kendini hem de Kuzey Irak halkını hem de tüm bölgeyi yeni bir kaosun içerisine sokuyorsun. Bu referandumu yapma, bundan vazgeç. Bunun ne sana ne bölgeye ne de bütün bu coğrafya faydası olmaz. Aksine yeni kaos ortaya çıkar\' diye uyardık. Buna rağmen dinlemedi. Ne oldu? Kâr mı etti, kazançlı mı çıktı? Bölgede bu işten kim kazandı. Efendim oradaki Kürtlere karşı olduğumuzu ima etmeye çalışıyorlar. Hayır, Kürtler bizim kardeşimizdir. Biz Türkiye\'de de iç içe yaşıyoruz komşu olarak yaşıyoruz. Kardeş olarak yaşıyoruz, bölgede de ancak ve ancak isteğimiz Kürt kardeşlerimizin mutluluğudur huzurudur, refahıdır. Ama perşembenin gelişi de çarşambadan belli\" dedi.

Işık, Kuzey Irak\'taki referandumu İsrail\'in ve bölgenin karışmasını isteyen güçlerin istediğini belirtti. Işık, konuyla ilgili şunları söyledi: \"Bu tezgaha karşı uyanık olmak insan aklının gereği değil mi? Şimdi ne oldu? Irak Merkezi yönetimi girdi Kerkük\'ten Barzani güçlerini ve diğer güçleri çıkardı. Her an bir sıkıntıyla karşılaşma ihtimali var. Hâlbuki Kerkük yüzyıllardır Türkmenlerin, Arapların, Kürtlerin kardeşçe yaşadığı bir şehirdir. Bu şehrin huzurunu niye bozuyorsunuz? Bu şehrin huzurunu bozmanın size de Irak\'a da bölgeye de ne faydası var? 8-9 tane farklı etnik yapı yüzyıllarca kardeşçe yaşadı. Bu kardeşliği bozmanın kime ne faydası var? Onun için diyoruz ki; Herkes dikkatli olsun, herkes aklını başına alsın. Yarın bölgeye zarar verecek, bölgeyi içinden çıkılmaz birtakım sorunlara götürecek adımları bugün kimse atmasın. Türkiye olarak biz Irak’ın toprak bütünlüğünden yanayız. Biz istiyoruz ki Irak bir bütün olarak kalsın. Biz istiyoruz ki Suriye bir bütün olarak kalsın. Biz istiyoruz ki bölge huzurun, refahın, gelişmişliğin adresi olsun.\"

\"TÜRKİYE ÇÖZÜM ODAKLI BİR YAKLAŞIM SERGİLİYOR\"

Türkiye’nin yaşanan kaoslara karşı çözüm odaklı yaklaşım sergilediğini de belirten Işık, konuşmasını bitirirken, \"Herkesin önce dönüp kendine bakması lazım. Allah, insanlara aklı, kullanmak için vermiş. Kullanılmayan akıl insana bir yüktür. Ve Cenab-ı Allah katında da sorumluluk getirir. Pek çok ayet-i kerimede \'Neden akıl etmiyorsunuz?\' diye buyuruluyor. Aklımıza kullanmayacaksak bu girdabın içinden nasıl çıkacağız? Onun için özellikle bölgemizdeki gelişmelerin bir an önce akılla, suhuletle çözümü için herkesin taşın altına elini koyması artık kaçınılmaz. Bu noktada Türkiye baştan beri itidalli, dengeli ama çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyor.\"Konuşmaların ardından Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek tarafından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'a tablo hediye edildi. Ardından yeni hizmet binasının kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Işık, ardından karayolu ile Kocaeli\'ye hareket etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın karşılanması

-Hersekzade Ahmet Paşa Camii ve türbesinde inceleme yapması

-Hersek sahili inceleme

-Tavşanlı Belediye binası

-Fikri Işık\'ın konuşması

-Binanın açılması

(boyut: 342 MB) (süre: 10.45 DK)

Haber:Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

============================================

Bakan Çavuşoğlu\'ndan ABD\'ye: Bu sorunu sen başlattın (3)

YEREL GAZETENİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİNE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya\'da bir yerel gazetenin 50\'nci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı. Gazetenin imtiyaz sahibi aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim\'in açılış konuşmasının ardından kürsüye Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca davet edildi. Yerel medyanın ve gazetecilerin yaşadıkları sorunları dile getiren Karaca, Bakan Çavuşoğlu\'ndan destek isteyerek, \"Anadolu basını artık ayağa kalkmalıdır. Bu nedenle sizlerden de destek bekliyorum. Anadolu basını son yıllarda tabi ki sadece bu iktidar değil, her iktidar döneminde Anadolu basını üzerinde maalesef büyük baskılar var. Bu baskıların bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz\" dedi.

\"NEDEN BEN BASKI KURAYIM ŞİMDİ\"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, \"Bazen seçim zamanlarında gazete sayısının ciddi bir şekilde arttığını görürdük. Seçimden sonra bir bir kaybolurdu. Yaptığınız işe inanmazsanız, bir sevda olarak görmezseniz, işte bir sabun köpüğü gibi görünürsünüz sonra kaybolur gidersiniz. Biraz önce üstat dedi ki \'yerel basının üzerinde devletin baskısı var.\' Devletin yerel basınla ne işi olsun da baskısı olsun. Yerel basının birinci sebebi kendisidir. Güçlü değilseniz, karakterli değilseniz, objektif değilseniz herkes sizi bir yerlere çeker. İkinci sorun ise yereldeki insanlardır. \'Yok, benim lehime yazacaksın\', en çok da başkasının aleyhine yazdırmak vardır. Alanya\'da çok yaygındır bu hastalık. İftiralar dolaştırıldı köşeden, bilinmeyen bir kaynakla ya da \'şuradan bir kaynaktan\' diyerekten yazdırırlar. Yerel yöneticiler bir yandan çekiştirir, siyasetçiler öyle. Devletin kuralları vardır. Resmi ilandan pay düşük dersen eyvallah anlarım. Objektif olması için ekonomik bağımsızlığını kazanması lazım dersen ona da varım. Gelir arttırıcı başka ne yapabiliriz vergilerle ama bunların olmasının nedeni klişeleşmiş bir lafınız var, \'devletin baskısı.\' Neden ben baskı kurayım şimdi, ben de devletin Dışişleri Bakanıyım. Bu güne kadar Alanya\'da ve Türkiye\'de hiçbir gazeteye \'benim lehime bir haber yap\' demedim. Başkasının aleyhine de yap demedim\" diye konuştu. Konuşmaların ardından kuruluşun 50\'nci yılı anısına Bakan Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere gazeteye katkıda bulunan kişi ve şirketlere plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Bakan Çavuşoğlu\'nun gelişi

- Bakan Çavuşoğlu\'nun sergiyi gezmesi

- Federasyon Başkanı Yılmaz Karaca\'nın konuşması

- Bakan Çavuşoğlu\'nun konuşması

- Plaket töreni

308 MB /// 05.03\"

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

========================================

Çavuşoğlu: Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır (3)

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa\'nın inegöl ilçesine geçerek burada açılan İnegöl Modef Expo Fuarını gezdi mobilyacılarla sohbet etti. Burada konuşma yapan Çavuşoğlu fuarların ülke ekonomisi için önemine dikkat çekti.

İnegöl\'ün, Türkiye’nin mobilya sektörünü tüm dünyaya tanıtan bir imajı oluştuğunu söyleyen Çavuşoğlu, \"Yapılan her üretim aynı zamanda bir istihdamdır. Yapılan her ihracat ülkemiz için bir kaynaktır. Onların yaptığı üretim, faaliyet, fuarlar ülke menfaatleri açısından çok önemli. Bizler hem iktidar hem siyaset olarak onların önünü açmak noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz.\" dedi. Daha sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'nin istifa etmemesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi:\"Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın söylemiş oldukları çok açık ve nettir. Bundan sonra hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Sayın Başbakanımızın söylediklerinin üzerine bir şey söylemek gereksiz olur. Son günlerde özellikle sosyal medya mecralarında ve basında bazı spekülasyonlar yapılıyor. Bunları gördüğüm zaman ben de AK Parti’nin bir neferi olarak üzülüyorum. 16 yıllık bir parti, 10 milyon 500 bin civarında üyeye sahip, 12 seçimdir üst üste kazanmış, dünya lideri dediğimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük Türkiye hedeflerine hizmet eden bu partiyi anlamamış, tanımamış olmak bizleri üzüyor. AK Parti sıradan bir parti değil, diğer partilerle mukayese edilemez. Biz milletimizle olan bağımızı seçimden seçime kuran bir parti değiliz. Milletimizle olan bağımızı her an onların nabzını tutarak, görüşünü alarak, ölçümlerde bulunarak tutuyoruz. AK Parti bir davanın da adıdır. AK Parti’de görev yapan her kimse il başkanı, ilçe başkanı, belediye meclis üyesi, bakan AK Parti’nin bir dava partisi olduğunu bilerek bu ruha göre hareket ederler. Hal böyle olunca hiç kimse bizde makamları ve mevkileri amaç olarak görmez. Bizde ana amaç makam değil halka hizmet etmektir. Hal böyle olunca da bizdeki herkes, hangi yörede bulunuyorsa bulunsun bu dava ruhuna göre hareket etmiştir, bundan sonra da öyle hareket edecektir. Bizde kimse nefsini ve ikbalini bu davanın önüne koymaz. Çünkü bu dava çok büyük bir dava… Türkiye’nin büyük davası, güçlü olma davası, milletin kalkınma ve huzura kavuşma davası, bölgede güç olma davasıdır. Bu noktada spekülasyona gerek yok. Arkadaşlarımız uygun düşeni bu dava ruhuyla yapacaklardır. Değişmeyen tek şey değişimdir. 16 Nisan referandumuyla beraber Türkiye’de yeni bir süreç çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasa değişikliği mühacenesinde AK Partimizin Genel Başkanı olarak tekrardan partinin başına döndü. Akabinde bir kongre yaşadık ve KYK’da bir değişiklik oldu. Bakanlar Kurulu ile ilgili 180 günlük bir eylem planıyla ilgili hazırlık aşaması oldu. Ondan sonraki süreçte teşkilatlar bağlamında şuana kadar 22 il başkanımız değişti. 469 ilçe kongresi yaptık ve yüzde 50’si değişmiş. Dolayısıyla bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 belediyeyle ilgili daha evvel ayrılma talebi olmuştu, onlar hâsıl oldu. Diğer arkadaşlarımızla ilgili süreç devam ediyor, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil\" Çavuşoğlu bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği sorusuna ise, \"Burada tarih önemli değil. Önemli olan görüşmeler neticesinde ortaya çıkacak olan son durumdur\" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Başbakan Yardımcısının fuarı gezmesi

-Çavuşoğlu\'nun açıklamaları

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

========================================

Düzce\'de UMKE\'den gerçeğini aratmayan tatbikat

DÜZCE\'de, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Cumayeri Sapağı mevkisinde yapılan tatbikata UMKE\'den 72 personel katıldı. Tatbikat kapsamında ilk olarak senaryo gereği bomba patlaması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Ekipler yaralılar müdahale etti. Patlama nedeniyle enkaz altında kalan bir kişi başarıyla kurtarıldı. Ardından trafik kazasında araç içinde mahsur kalan yaralı kurtarıldı. Tatbikatın son bölümünde yangın nedeniyle binanın çatısında mahsur kalan kişi halat yardımıyla indiridi. Tatbikat ile ilgili olarak bilgiler veren Afet ve UMKE Birim Sorumlusu Murat Yıldız, afetler açısından yüksek risk taşıyan Düzce, Kocaeli, Sakarya bölgesinden ekiplerin katılımıyla 3 günlük eğitim gerçekleştirdiklerini söledi. Eğitimin tatbikat ile son bulduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: \"Uzman hekim, hekim, sağlık personeli, yardımcı sağlık personellerinin katılımıyla tabikatı yaptık. Acil ve afet durumlarında, deprem durumlarında gerçek bir yaralıya müdahale edilmesi durumunda gerçeği ile birebir enkazlarımız mevcut. Ya da bir kaza sırasında dereye uçmuş, uçuruma düşmüş bir araçtan yaralı kurtarma gibi alanlarımız mevcut. Ekiplerimiz etaplarını başarı ile tamamladılar\"

Görüntü dökümü:

------------------------

-Yaralılara müdahale

-Kazada kurtarma

-Yangında kurtarma

-Murat Yıldız ile röp ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)



