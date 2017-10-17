DHA YURT BÜLTENİ-17

Mersin\'de polis servis aracı geçerken patlama (1)

MERSİN kent merkezinde, mesai çıkışında, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Bugün saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi\'nde bulunan Okan Merzeci Bulvarı\'nda, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonrası panik yaşandı. Yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Görüntü Dökümü

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-olay yeri

-izleyen vatandaşlar

-genel ve detay

Haber: MERSİN, (DHA)

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Şırnak\'taki kömür ocağında göçük: 6 ölü, 2 yaralı/EK

ŞIRNAK Kömür Ocakları bölgesinde ruhsatsız olduğu belirtilen bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 6 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kurtarma çalışmaları sırasında 1 işçi de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri, göçükte başka işçilerin olma ihtimaline karşın, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak- Cizre karayolunun 20\'inci kilometresinde, Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu açık kömür ocağında, bugün saat 15.00 sıralarında göçük meydana geldi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Çevredeki maden ocaklarında çalışan işçilerin de katıldığı çalışmalarla 7 işçi kısa sürede göçük altından yaralı olarak çıkarıldı. Çalışmalar sırasında işçilerden biri de fenalık geçirdi. Yaralanan 7 işçi ile rahatsızlanan 1 işçi, hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur, Yüksel Uğur, Mehmet İzer, Sekvan Üstün ve Vedat Özden, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan yaralı 1 işçi ile fenalaşan diğer işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Göçük altında başka işçilerin de olabileceği ihtimali üzerine, ekiplerin arama çalışması sürerken, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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-hastaneden görüntü

-acil servisten görüntü

-kalabalıktan görüntü

-hasta yakınlarından görüntü

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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Şehit Uzman Çavuş İlhan Sezer, Bolu\'da toprağa verildi (Görüntü Ekiyle Yeniden)

KUZEY Irak\'ın Zap bölgesinde şehit olan askerlerden 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer\'in cenazesi, Bolu\'nun Gerede İlçesi\'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin 9 gün önce evlendiği Derya Sezer, cenazeye eşinin komando kamuflajı ve beresi ile katıldı.

PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi ve ardından çıkan çatışma şehit olan askerlerden Uzman Çavuş İlhan Sezer\'in cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'ndaki törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri uçağı ile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı\'na, oradan da ambulansla memleketi Gerede\'ye getirildi. Gerede Merkez Camii\'nde düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şehidin kuzeni Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Vali Aydın Baruş, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu 2’nci Komando Tugay Komutan Vekili Albay Abdulkadir Kavuncu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

EŞİNİN KAMUFLAJI İLE KATILDI

Törende şehidin babası İsmail ve kardeşi Kadir Sezer, tabut başında taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye eşinin komando kamuflajı ve beresi ile katılan Derya Sezer ile diğer yakınları da namazdan sonra tabut başına geldi. Şehidin 9 gün önce evlendiği Derya ve annesi Azime Sezer, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Derya Sezer, daha sonra askerlerin omzunda cenaze aracına götürülen eşinin tabutunun peşinden koştu ve öndeki askerin elinde bulunan fotoğrafını öptü. Şehit eşini yakınları teskin etmeye çalıştı. Bolu 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı\'nda görevli olan ve geçen 8 Ekim\'de evlendikten 3 gün sonra göreve giderek şehit olan İlhan Sezer\'in cenazesi, törenden sonra ilçeye bağlı Nuhören Köyü\'ndeki baba evine götürüldü. Evin önünde helallik alınması ardından cenaze köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazenin getirilmesi

-Baba İsmail Sezer\'in taziyeleri kabul etmesi

-Anneden görüntü

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın cenazeye katılışı

-Cenaze namazı

-Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan\'ın görüntüsü

-Babanın ağlaması

-Eş Derya Sezer\'in ağlaması, tabuta sarılması

-Tabut taşınırken, aracın peşinden gitmesi ve tabuta dokunması

-Detaylar

Süre: 05.11 Boyut: 581 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)