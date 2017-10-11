DHA YURT BÜLTENİ-17

Çukurca\'da üs bölgesine saldırı: 1 asker yaralı



HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'ne bağlı Gergi Tepe üs bölgesine PKK\'lı teröristlerce güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 uzman çavuş hafif yaralandı.

Çukurca İlçesi\'ndeki Gergi Tepe üs bölgesinde çalışma yapan iş makinesine Kuzey Irak topraklarından güdümlü füze atıldı. Füze, iş makinesinin yakınına düşdü. Bu sırada iş makinesini kullanan uzman çavuş hafif yaralandı. Yaralanan uzman çavuş, helikopterle bölgeden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Saldırının ardından güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlattı.

Haber: HAKKARİ, (DHA)

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Hastanede \'bomba tatbikatı\' ekipleri harekete geçirdi

TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi Devlet Hastanesi\'nde yapılan bomba tatbikatı, ekipleri harekete geçirirken, hastalar tahliye edildi.

Malkara Devlet Hastanesi\'nde \'Hastane Afet Planı\' kapsamında bomba tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği hastanenin poliklinik girişinde şüpheli bir çanta bulan güvenlik görevlileri, bomba olabileceği şüphesiyle, çevresine güvenlik şeridi çekerek, durumu polis, itfaiye ve 112 acil servisine bildirdi. Bu sırada şüpheli çantaya yakın bölümdeki 3 hasta ile tahliye edilirken, gelen ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu sırada tatbikattan haberi olmayan hastalar ve hastaneye gelenler tedirginlik yaşadı. Ekiplerin kontrol ettiği çantadan ise bir hastaya ait eşyalar çıktı. Şarköy Devlet Hastanesi Başhekimi ve Malkara Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Çetin Kirezli, başarılı bir tatbikat yapıldığını belirterek, \"Allah gerçeğini göstermesin. Her yıl yapılan hastane afet plan tatbikatını gerçekleştirdik. Bu seneki tatbikatın konusu şüpheli paketti. Şüpheli paket üzerine alarm verdik. Siyah kot olarak bomba alarmı verildi. Şüpheli paket görüldü. Polis itfaiye ve 112 arandı. Güvenlik şeridi çekildi. Olay mahalline yakın hastalar başka katlara taşındı. Poliklinikler ve odalar boşaltıldı ve güvenlik açısından perdeleri indirildi. Bir aksilik yaşanmadan tatbikatı başarıyla tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Güvenlik görevlisinin bomba ihbarını ekiplere haber vermesi

-Ambulans polis ve İtfaiye ekiplerinin siren çalarak hastaneye gelişi

-Ekiplerin çalışmaları

-Dr. Çetin Kirezli\'nin açıklaması

-Güvenlik şeritlerinin çekilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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Ağaçtan düştü, helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı

KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde 61 yaşındaki Mustafa Esen, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip yere düştü. Ağır yaralanan Esen, Ermenek Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk tedavisinin ardından ambulans helikopterle Konya\'ya sevk edildi.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Tekeçatı Yaylası\'nda meydana geldi. Mustafa Esen, ceviz toplamak için ağaca çırptı. Ceviz topladığı sırada dengesini kaybeden Esen, yere düştü. Esen, yakınları tarafından çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Esen\'in, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve akciğerinde kanama olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Esen, ambulans helikopterle Konya\'daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Sedye ile helikoptere taşınması

- Helikopter ambulansa bindirilmesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ/ERMENEK,(KARAMAN),(DHA)

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Bahçede gömülü esrarı \'Limit\' buldu

TEKİRDAĞ\'ın Muratlı İlçesi\'nde jandarma ekiplerinin dedektör köpek Limit ile bir bahçede yaptığı aramada 1 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Muratlı İlçesi Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnanlı Mahallesi\'ndeki bir evin bahçesine uyuşturucu gömüldüğünü belirledi. Tespit edilen bölgede narkotik dedektör köpek Limit ile operasyon düzenleyen jandarma toprağa gömülü halde 1 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili ev sahibi olduğu belirtilen E.G., gözaltına alındı. Şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dedektör köpekle bahçede arama yapılması

-Köpeğin tepki vermesi

-Jandarmanın topraktan esrarı çıkarması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Dünyaca ünlü sahilde Osmanlı dönemine ait 5 top bulundu

ANTALYA\'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili\'nin 50 metre açığında, Osmanlı Dönemi\'ne ait savaş gemilerinden kalan 5 top bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü\'nde görevli iki dalgıç polis, Konyaaltı Sahili\'ne 50 metre açıkta yaptıkları dalışta, Osmanlı Dönemi\'ne ait ahşap savaş gemilerinden kalma 300 yıllık olduğu tahmin edilen 5 top gördü. Polis memurları yakın plan kameralarla görüntülerini aldıkları topları yetkililere bildirdi. Olaydan haberdar edilen Antalya Kültür Turizm İl Müdürlüğü ekipleri bir dalgıç ekibiyle birlikte belirlenen yere geldi. \'Selçuk 1\' adlı tekneyle tespit edilen yere demir atan ekipler, alanda uzun süre inceleme yaptı. Bir dalgıç ekibinin küçük bir botla alanda tarama yaptığı ve dalgıç ekiplerinin denize dalıp çıktığı görüldü.

Deniz dibinden tekneye çıkarılan topların, yetkili makamlarca incelendikten sonra Antalya Müzesi\'nde sergileneceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Araçtırma teknesinden görüntü

- Teknedeki personelden

- Sahilden

- Sualtından topların görüntüsü

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA