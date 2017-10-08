DHA YURT BÜLTENİ-17

Tunceli Devlet Hastanesi\'nde yangın çıktı, hastalar tahliye edildi /EK

TUNCELİ Devlet Hastanesi\'nin bodrum katında yangın çıktı. Kantine sıçrayan yangın nedeniyle hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Tunceli Devlet Hastanesi\'nin bodrum katında, bugün saat 22.30 sıralarında elektrirk kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak kantine sıçradı. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da hastane personelinin yardımıyla yatan hastaları tahliye etti. Yatarak tedavi gören yaklaşık 70 hasta, kentte başka bir hastane olmadığı için belediye ve emniyete ait otobüslerle ambulanslarla yerleştirildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Tuncay Sonel, \"Herhangi bir can kaybının olmaması büyük bir şans. İtfaiye ve AFAT ekiplerimiz kısa sürede müdahaleyi yaptı. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları sürüyor. Hastanede yatan 70 hastamız, emniyetimize belediyemize ve diğer kurumlara ait araçlara geçici olarak sevk edildi. Çaelışmaların ardından hastalar hastaneye alınacak\" dedi. Yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Hastanede tahliye edilen hastalar

-Arama kurtarma ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler



Haber: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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Safranbolu\'da 150 yıllık tarihi konak kül oldu

KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde yaklaşık 150 yıllık tarihi 2 katlı ahşap konak çıkan yangında kül oldu.

Yangın, akşam saat 20.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Taşminare Sokağı\'nda bulunan Selahattin Yılmaz\'a ait 2 katlı tarihi Değirmencioğlu Konağında çıktı. Kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye çalıştı. Gelişigüzel park edilen araçlar söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Polis, anons yaparak sürücülerden araçlarını kaldırmasını istedi. Bu sırada toplanan kalabalıktan bazıları cep telefonlarıyla yangını görüntülerken bazıları da sosyal medyada canlı yayın yaptı. Yangın 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülürken, ahşap konak kullanılmaz hale geldi. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer de mahalleye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Gazetecilere açıklama yapan Ürkmezer, yangının diğer binalara sıçramadan söndürüldüğünü, konağın ahşap olmasının yangını hızlandırdığını ve bunun dezavantajını yaşadıklarını ancak can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu söyledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konak yanarken

-Söndürme çalışmaları

-Vatandaşla cep telefonuyla çekim yaparlarken

-Polisin anonsu

-Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih ürkmezer\'in açıklaması

Süre:(06.27) Boyutu:(205 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Bodrum\'da yangın

Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde makilik alanda yangın çıktı. Alevler villaların bahçelerine yaklaşınca bazı vatandaşlar evlerini terk etti.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası\'nda çıktı. Yol kenarında başlayıp kuru otları tutuşturan yangın, makilik alana sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 12 itfaiye aracı ile 40 orman işçisi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, villaların bulunduğu bir siteye 30 metre yaklaştı. Bazı ailelerin evlerini boşalttıkları görüldü. Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Akbulut (45), \"Yangın yol kenarındaki elektrik direğinin dibinden başlamış, yeri belli. Rüzgar da şiddetli olunca hızla yayıldı. Otların kuru olması nedeniyle yangın büyüdü, evlerin dibine kadar geldi, hala daha tehlike devam ediyor\" dedi. İtfaiye, jandarma ve polis ekipleri, alevler yaklaştığı evler ile bölgeye yakın olan Yalıkavak Arıtma Tesisi çevresinde önlem aldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından görüntü

- Alevlerin evlerine yaklaştığı iki kişi ile röp.

- Ekiplerin müdahalesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Kaza sonrası silahlı kavga: 2 yaralı

KONYA\'da trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan silahlı kavgada aralarında sünneti olan 9 yaşındaki çocuğunda bulunduğu 2 kişi vurularak yaralandı.

Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi Göreme Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bir otobüs ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 33 yaşındaki Savaş Kaya, aracından aldığı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 25 yaşındaki Koray Kaya bacağından ve kavga yerinin yakınında sünneti olan 9 yaşındaki Ayhan Kip ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çk sayıda polis ekibi sevk edildi. Koray Kaya kendi aracıyla, Ayhan Kip ise ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yaşanan olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Savaş Kaya\'yı suç alyeti tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yapan araçlar detay

- Olay yeri genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)



